Postulaciones 2024: Jóvenes con discapacidad intelectual comparten experiencia como universitarios

El Diploma en Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello, ha permitido que muchos jóvenes con discapacidad intelectual continúen con su formación tras haber terminado su paso por el colegio. Es que, pese a que es un derecho, el acceso inclusivo a Educación Superior es todavía una gran deuda en Chile.

El programa que desde 2006 se dicta en UNAB, en sus sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, ha demostrado que es posible la inclusión en las universidades, tal como lo evidencia el testimonio de jóvenes que este 2023 egresaron del plantel y que no solo se han desempeñado exitosamente en lo académico, sino también en lo laboral, a través de sus prácticas.

Ser parte de esta iniciativa les ha permitido lograr mayor autonomía en sus vidas, tener ingresos, tener nuevas amistades y desafiarse en cada paso.

Como Víctor Sierra (33), que estudió la especialidad de Administración y para quien el Diploma en Habilidades Laborales fue una experiencia que marcó su vida. “Fue algo maravilloso, un reto muy grande, donde nos entregan las herramientas a mí y a cada uno de mis compañeros para desempeñarnos en el ámbito laboral”, relató.

La de Víctor es una cara reconocible dentro de la sede de Concepción por su presencia en buena parte de las actividades que se realizan. “Viví, la vida universitaria, lo pasé bien, compartí con estudiantes de toda la U, con Desarrollo Estudiantil estuve en actividades extraprogramáticas y este año hice un taller de lengua de señas y me sentí muy bien”, resumió. Y es que como él ha sentido la inclusión, decidió que podía también aportar aprendiendo a comunicarse con personas sordas.

Desde muy pequeño tuvo que esforzarse más para poder avanzar en sus estudios. Hoy, a punto de egresar del programa, puede sumar un nuevo logro. No sólo eso, además hizo su práctica en Huachipato con excelentes resultados.

A nivel formal este programa tiene una duración es de 3 años y certifica a sus estudiantes con Mención en apoyo: a la Función Administrativa; Producción Gastronómica; Educación Parvularia; Función Veterinaria; Educación Deportiva; y Viveros y Jardines (sólo en Santiago y Concepción), para así luego ingresar al campo laboral.

Superando barreras

Al conversar con algunos de los estudiantes del Diploma en Habilidades Laborales es frecuente encontrar historias de mucho esfuerzo, tanto de ellos como de sus familias. La mayoría pasó por varios colegios buscando algo que se adaptara a sus necesidades, muchos sufrieron bullying y esa violencia dejó huella en ellos.

Pero también muchos encontraron amigos, parejas y alguna pasión como el baile, el deporte o, como en el caso de Andrés Goycoolea (24), la música. Él tiene varios trabajos en productoras de eventos operando equipos de amplificación, que es lo que, en realidad, capta su atención, la tecnología asociada a la música.

El joven de San Pedro de la Paz explicó que a través del Diploma pudo tener, por ejemplo, mayores conocimientos de informática, lo que espera aplicar cuando tenga su propia empresa de eventos. Además, pudo cumplir un sueño. Producto de su discapacidad, comentó, tiene dificultades para leer y para las matemáticas por lo que, “siempre pensé que no iba a poder entrar a la U, porque desde chico quería estudiar algo y pude hacerlo. Eso me tiene muy contento a mí y a mi familia, porque logré lo que quería”.

María Florencia Iriarte, directora del Diploma en Habilidades Laborales de la sede Concepción, aseguró que “este programa derribó la barrera existente en el acceso, progreso y egreso hacia la Educación Superior, como también ha aportado en materias de inclusión laboral”, sin embargo, destacó es necesario seguir trabajando para acortar las brechas y que otras instituciones se sumen a la inclusión.

“La Dulce Inclusión”

El paso de Macarena Urrizola por el Diploma en Habilidades Laborales UNAB, sede Viña del Mar, le entregó valiosas herramientas para reforzar su seguridad y ser autónoma en el diario vivir. Trabaja actualmente en el carrito de comidas “Dulce Inclusión”, que es atendido por personas con discapacidad cognitiva, dentro de este Campus.

Desde la especialidad de gastronomía del DHL, aprendió a cocinar con confianza y mayor destreza. “No se mezcla la comida con el dinero. Hay que ser siempre amable y estar presentable para atender al público. Ser ordenada y limpiar cada vez que ensucio alguna herramienta que utilicé”, explicó.

La ex alumna invitó a las empresas e instituciones a fortalecer la inclusión laboral. “Falta que los empleadores tengan más conocimiento sobre las personas con discapacidad. Hay quienes piensan que, porque uno es diferente, no va a ser un buen trabajador, discriminándonos. Nosotros sí podemos trabajar. En este tiempo que colaboro en La Dulce Inclusión me doy cuenta de que todo es posible si uno se lo propone”, aseveró.

Ella ingresó el 2013 a este programa y egresó el 2015. “Lo que más me gustaba era estudiar y aprender lo que nos enseñaban los profesores. También, algo entretenido que hacía, era participar en los talleres de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DGDE), por ejemplo, el de yoga”, indicó.

Nataly Huerta, directora del DHL en UNAB Viña del Mar, destaca que este programa hace efectivo “el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de las personas que presenten necesidades educativas especiales, garantizando su pleno acceso, integración y progreso en el sistema educativo”.

De esta manera, la Universidad Andrés Bello se ha convertido en la única casa de estudios en las regiones de Valparaíso y de Biobío que ha abierto sus puertas a jóvenes con discapacidad intelectual, que egresan de colegios con proyecto de integración o que provienen de talleres laborales. Incluso, el Diploma en Habilidades Laborales, sede Concepción, ha sido reconocido por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en la categoría inclusión de personas con discapacidad en Educación Superior en la Región del Biobío.

¿Cómo inscribirse en este programa?

Para obtener toda la información del proceso de Postulación 2024 del Diploma en Habilidades Laborales, se debe escribir a:

En la sede Santiago al correo mordenes@unab.cl

En la sede Viña del Mar al correo nataly.huerta@unab.cl

En la sede Concepción al correo miriarte@unab.cl