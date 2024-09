Carabineros tendrán beneficios para formarse en la educación técnica profesional

Descuentos en la matrícula y en el arancel, además de posibilidades de becas, son los beneficios a los que podrán acceder cientos de funcionarios de Carabineros de Chile, y sus familias, tras la firma de un convenio que aplica para todas las carreras impartidas por Duoc UC, en cualquiera de sus sedes y modalidades. La ceremonia fue presidida por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y el rector de la institución, Carlos Díaz.

La cabo 1°, Idalia González Sánchez, titulada de asistente social y perteneciente al Primer Escuadrón de la Escuela de Suboficiales, fue parte del encuentro donde se firmó el convenio. Ella manifestó su satisfacción y comentó que para ellos es “muy beneficios este tipo de convenios, para poder seguir perfeccionándonos y ser profesionales. El título técnico que entrega la Escuela de Suboficiales, nos permite sacar otra ingeniera, podemos seguir formándonos y capacitándonos. Hay muchos carabineros que actualmente tienen títulos técnicos que buscan seguir formándose”

El acuerdo, con una duración inicial de un año y posibilidad de renovación, se extiende a los programas regulares de pregrado y consta, para las carreras en formato presencial, de una rebaja del 30% del valor del arancel mensual y 20% del arancel de matrícula semestral. Para las carreras online, el descuento del valor del arancel será de un 50% y 20% en la matrícula.

Además, por cada 50 matrículas confirmadas semestralmente, Duoc UC otorgará una beca anual para cursar una carrera técnica en modalidad online, cuyo beneficiario será elegido por Carabineros de Chile, asegurando que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan dentro de la Institución.

El cabo 2° Hernán Picón Sepúlveda comentó que tiene interés en la Veterinaria pero que la falta de tiempo lo había limitado para estudiar. “Siempre he pensado estudiar, pero por el tiempo no me había atrevido. Hacerlo en línea es más fácil que en forma presencial”, agregó.

A su vez, el general Yáñez subrayó este aspecto, “valoramos no solo opción de la presencialidad en las distintas sedes a lo largo del país, sino que también el acceso a carreras virtuales que responde a una realidad muy presente en Carabineros de Chile, por las exigencias propias de la labor policial”, remarcó.

Propósitos compartidos

El rector de Duoc UC, Carlos Díaz, destacó el compromiso de ambas instituciones en promover la formación en Educación Técnica y Profesional, potenciando el desarrollo profesional e integral de Carabineros de Chile.

“Queremos seguir construyendo puentes sólidos entre la Educación Superior Técnico Profesional y el sector público, ya que para avanzar como país debemos coordinar esfuerzos para impactar positivamente el tejido social de nuestras comunidades”, agregando que, “Creemos en la formación integral y nos enorgullece generar este vínculo con Carabineros de Chile, una institución que juega un rol vital en la seguridad y bienestar de nuestra sociedad.”, enfatizó

En esa línea, el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, expresó su satisfacción por el nuevo convenio. “Es una ayuda a los miles de hombres y mujeres que día y noche están en terreno velando por el orden y la seguridad del país; es un reconocimiento para ellos y marca un nuevo hito en nuestro proceso de reforma y modernización” expresó la autoridad.