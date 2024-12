De México y Colombia a la UCT: pasantías que fortalecen la Internacionalización personal y académica

En el entorno del sur de Chile, conocido por sus paisajes únicos y su rica cultura, la Universidad Católica de Temuco (UCT) abre sus puertas a estudiantes internacionales. Este semestre, nueve jóvenes de México y Colombia vivieron una experiencia transformadora en sus aulas y en sus paisajes, consolidando el valor de la internacionalización como parte esencial del desarrollo educativo.

“Elegí la Católica de Temuco porque me ofrecía las mejores opciones en cuanto a materias y enfoques académicos. La experiencia no solo cumplió mis expectativas, las superó completamente. Aquí no solo aprendí en las aulas, sino que cada lugar que visitaba era como una clase de historia y geografía en vivo”, compartió Sofía Hernández, estudiante de Nutrición de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que este año realizó una pasantía en la UCT.

La calidad de la enseñanza fue otro de los puntos destacados por los estudiantes. Paulina Córdoba, también de Aguascalientes, expresó que “los profesores de la universidad fueron increíbles. Me llevé mucho más conocimiento del que esperaba y siempre encontré apoyo para aclarar dudas o desarrollar ideas. Esto es algo que recomiendo vivir al menos una vez, porque la combinación de aprendizaje y vida en el sur de Chile es única”. A través de su pasantía, Paulina enriqueció su perfil profesional, y tuvo la oportunidad de recorrer destinos emblemáticos como Pucón, Viña del Mar y Santiago.

En el caso de Brian Patiño, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío, Colombia, la relevancia académica fue un factor determinante para su postulación. El futuro ingeniero comentó que evaluó opciones antes de decidir, “y Chile ofrecía materias que se alineaban perfectamente con mi carrera. Además, la universidad asignó un padrino académico que hizo que mi adaptación fuera mucho más rápida y me ayudó a aprovechar al máximo el semestre”.

Chile como aula abierta

El sur de Chile se convirtió en una extensión de las aulas para estos estudiantes, quienes recorrieron desde los paisajes del Parque Nacional Conguillío hasta las costas de Puerto Saavedra y los imponentes Saltos del Petrohué. “Conocer el parque Conguillío fue como caminar dentro de una postal. Cada rincón te dejaba sin aliento”, dijo Sofía, mientras que Brian destacó cómo los viajes fortalecieron los lazos entre los compañeros: “Estar aquí me permitió no solo aprender sobre mi carrera, sino también descubrir la belleza de este país junto a nuevos amigos”.

La interacción cultural y el aprendizaje experiencial marcaron este intercambio. “Esto no es solo viajar, es crecer, cambiar perspectivas y llevarse herramientas que van más allá de lo académico. Regreso a mi país siendo otra persona, con metas más grandes y una visión del mundo diferente”, concluyó Brian.

Internacionalización con propósito

El director de Relaciones Internacionales de la UCT, Daniel Rosas, resaltó el impacto académico y cultural de estos programas, debido a que “la universidad apuesta por la internacionalización como un pilar estratégico. Este semestre recibimos estudiantes de México y Colombia, pero también tuvimos visitas desde Estados Unidos y esperamos abrir puertas a Europa. Es un intercambio que beneficia tanto a los visitantes como a nuestra comunidad, quienes también enriquecen sus experiencias al interactuar con otras culturas”.

La UCT promueve el intercambio de conocimientosy también trabaja activamente en la formación de redes globales que fortalecen su prestigio. “Queremos invitar a más estudiantes de nuestras facultades a vivir estas experiencias. Cada intercambio es una oportunidad para crecer, aprender y construir puentes entre naciones”, añadió Rosas.