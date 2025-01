Ecoductos: una solución para disminuir la muerte de la fauna silvestre en Chiloé

Los atropellos de animales en carreteras son un problema cada vez más común, especialmente en lugares como la Isla de Chiloé, donde la biodiversidad es única y de gran importancia. Para enfrentar esta situación, se trabajó en un estudio destinado a reducir estas muertes y proponer soluciones concretas para proteger a la fauna silvestre de la región.

El estudio se realizó en un tramo específico de la Ruta 5 Sur, entre Chacao y Ancud, otra zona de la ruta donde se han reportado numerosos atropellos de animales nativos, como el huillín (un tipo de nutria) y el pudú, y tres zonas en donde no hay reportes de atropellos.

El equipo liderado por Gonzalo Medina, académico del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, desarrolló una investigación en colaboración con los estudiantes de Ingeniería Ambiental, Beatriz Sotomayor y Benjamín Pereira, además de los investigadores Carla Soto, Javiera Alvarez, Camila Díaz y Camila Solaris, que analizó las áreas donde ocurren más accidentes y descubrió que no son al azar, sino que dependen de factores como el aumento de la frecuencia vehicular, la presencia de basurales o basuras domésticas acumuladas y bermas muy delgadas con abundante vegetación.

“Nos dimos cuenta de que hay lugares donde los animales intentan cruzar la carretera porque es su hábitat natural. Pero en algunos casos, estructuras como puentes tipo viga funcionan de manera accidental como caminos seguros (ecoductos), donde la fauna cruza la carretera por debajo. Pero en otros casos, las carreteras ofrecen de presas a carnívoros y rapaces, convirtiendo estas vías en zonas de alto riesgo de atropello. Como la velocidad y la frecuencia vehicular son aspectos muy difíciles de controlar, es necesario diseñar espacios que les permitan cruzar sin riesgos, como son estos puentes tipo viga o carreteras elevadas en zonas reconocidas por la presencia de fauna silvestre nativa”, explicó el Dr. Medina.

Un ejemplo claro se encuentra en el lago Tarahuín. Allí, restos de un antiguo puente han creado refugios naturales para animales como el huillín, pero también para sus presas, los roedores silvestres. Y como las alcantarillas en situación de precipitaciones aumentan el caudal por sobre la capacidad natatoria del huillín, estos cruzan el paso vial por la calzada y no las alcantarillas exponiéndose a ser atropellados. Sin embargo, el puente tipo viga, y no de alcantarillas, situado sobre el río Vilcún, en la misma Isla de Chiloé. Permite que huillines, pudues y güiñas crucen por debajo de la calzada sin riesgo de atropellos. Este tipo de situaciones demuestra que se pueden hacer mejoras simples y efectivas para proteger la vida silvestre.

Ante esto, el grupo de investigación propuso construir pasos especiales para los animales, conocidos como ecoductos, en zonas clave donde hay bosques y ríos cerca de las carreteras. También sugirieron una colecta más frecuente de las basuras que se acumulan a los lados de la carretera, ampliar los bordes de las rutas y crear ciclovías amplias en ambos lados de la ruta, lo que no solo beneficiaría a las personas que viven en la zona, sino que también disminuiría la tasa de atropellos, conductores tendrían más visibilidad de un animal intentando cruzar la calzada.

“El caso del río Vilcún es muy interesante. Allí, el diseño del puente ha permitido que muchos animales crucen de manera segura. Esto nos muestra que, con pequeñas modificaciones, podemos reducir los atropellos y ayudar a conservar la biodiversidad”, añadió el académico de la escuela de Medicina Veterinaria UNAB.

El estudio también encontró que algunas alcantarillas que, si bien son útiles para desviar agua, no son adecuadas para que la fauna las use como pasajes seguros. Esto es especialmente problemático en invierno, cuando los caudales aumentan y ellos no tienen más opción que arriesgarse a cruzar por la carretera.

La propuesta de crear ecoductos, mejorar la infraestructura vial y diseñar puentes más adecuados para la fauna muestra que pequeñas modificaciones pueden tener un gran impacto en la conservación de especies y en la seguridad vial. Asimismo, la investigación postula que es fundamental implementar soluciones innovadoras y sostenibles para proteger la vida silvestre y preservar la biodiversidad de la región, contribuyendo así a un equilibrio entre el desarrollo humano y la protección de los ecosistemas.