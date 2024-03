Los retos y beneficios de criar a un hijo bilingüe (y qué hacer cuando tú hablas solo un idioma)

Sin embargo, si usted o su familia han perdido esa oportunidad, todavía hay otras oportunidades. “Los adultos aún pueden dominar otros idiomas, pero el proceso puede requerir más esfuerzo y enfoques diferentes”, añade Rochanavibhata.

La importancia de motivar a los niños de más edad

Sin embargo, no es sólo empezar temprano lo que puede marcar una diferencia positiva. El otro desafío es mantener el segundo idioma, especialmente una vez que los niños se vuelven más independientes .

“Esto no siempre es fácil porque a los niños no les gusta sentirse diferentes. Muchos niños inmigrantes nos dicen que ya no quieren hablar su lengua materna, porque eso es lo que los diferencia de los demás”.