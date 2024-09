Consejos para proteger para niños, niñas y adolescentes en estas celebraciones

Durante las Fiestas Patrias, las extensas celebraciones y el ambiente festivo pueden aumentar los riesgos para niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, Andrés Flores Retamal, Especialista Técnico en Niñez de World Vision Chile, ofrece una serie de recomendaciones para asegurar la protección de los menores de edad en diferentes escenarios.

En espacios familiares o vecinales, es crucial que los adultos tomen precauciones al salir sin sus hijos. Flores advierte que “es fundamental evitar dejar a los niños al cuidado de personas que no conocen bien. En su lugar, busquen un adulto responsable de confianza con anticipación”.

Además, sugiere la instalación de cámaras de seguridad en el hogar para que los adultos puedan supervisar a los niños mientras están fuera. “Si los adultos deciden salir solos o de noche, tener un sistema de vigilancia puede ser una medida efectiva para asegurar la seguridad de los menores”, afirma.

El experto también destaca la importancia de establecer normas claras de seguridad si los niños quedan solos en casa. “Enséñenles a no atender el teléfono, no abrir la puerta a desconocidos y no recibir paquetes de personas externas. Es útil darles un teléfono de emergencias y realizar comunicaciones periódicas para verificar

su seguridad”, aconseja.

Además, enfatiza la necesidad de manejar adecuadamente los desechos de bebidas alcohólicas durante las celebraciones para evitar riesgos de consumo accidental por parte de los niños.

En el transporte público, la seguridad de los menores de edad es igualmente crucial. Andrés Flores recomienda que los niños se ubiquen en zonas seguras del transporte público, como cerca de las ventanas y bajo la supervisión de adultos de confianza. “Si el medio no cuenta con asientos disponibles, asegúrese de situarse detrás de los niños y cerca de las estructuras de seguridad”, sugiere el experto.

En espacios públicos, es importante enseñar a los niños cómo manejar el contacto con extraños. “Hable con sus hijos sobre la importancia de no hablar con desconocidos, no aceptar objetos de ellos ni subirse a sus vehículos. También deben mantenerse a una distancia segura de cualquier extraño”, explica.

Reforzar el uso de contraseñas para identificar a familiares en situaciones de emergencia puede ser una herramienta útil para ayudar a los niños a distinguir entre personas de confianza y desconocidos.

Para mejorar la identificación en multitudes, como puede ocurrir durante celebraciones familiares o en fondas durante las Fiestas Patrias, Flores recomienda el uso de colores brillantes y artículos distintivos. “Utilizar prendas o accesorios que sean fácilmente visibles puede facilitar la localización de los niños en grandes concentraciones de personas”, recomienda. En caso de extravío, instruya a los niños a buscar a un adulto de confianza y a no entrar en áreas cerradas sin supervisión. “Enseñarles a gritar el nombre de un adulto cercano y buscar ayuda de personal en puntos focales, como cajas de pago o guardias, es crucial para su seguridad”, agrega.

En la ruta, el especialista recuerda la importancia de las medidas básicas de seguridad en el vehículo. “Asegúrese de que todos los pasajeros utilicen cinturones de seguridad y que los niños viajen en sillas o alzadores adecuados

según su edad y tamaño. Nunca deje a los niños solos en el vehículo, incluso por poco tiempo, y evite conducir bajo la influencia del alcohol”, aconseja.

Es importante enfatizar que estas recomendaciones están diseñadas para ayudar a las familias a mantener a niños, niñas y adolescentes seguros durante las festividades, garantizando que las celebraciones sean disfrutadas sin poner en riesgo el bienestar de los menores de edad.