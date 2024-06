Terapia logra prometedores avances en esperanza de vida de pacientes con cáncer de pulmón avanzado

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo, y según cifras del Ministerio de Salud, cada año afecta a más de 3.600 chilenos, siendo la tercera causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres, luego del cáncer gástrico y de próstata, y de cáncer de mama y gástrico, respectivamente.

Después de cinco años de seguimiento, un estudio mostró una reducción del 81% en la tasa de progresión de la enfermedad o muerte entre los pacientes bajo el tratamiento con el inhibidor de ALK de tercera generación, en comparación con uno de primera generación.

Además, el 60% de los pacientes tratados con la terapia más nueva estaban vivos sin progresión de la enfermedad después de cinco años en comparación con el 8% con el medicamento de primera generación.

Estos datos se anunciaron en una presentación en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2024 y se han publicado simultáneamente en el Journal of Clinical Oncology.

Pfizer Inc. dio a conocer los resultados de seguimiento a largo plazo del ensayo de fase 3 CROWN, que evalúa un inhibidor de ALK de tercera generación, disponible en Chile, en comparación con uno de primera generación en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado ALK-positivo no tratado previamente.

“Estos resultados no tienen precedentes, ya que la mayoría de los pacientes que reciben el inhibidor de ALK de tercera generación están viviendo más de cinco años sin progresión de la enfermedad”, dijo Roger Dansey, director de Desarrollo y Oncología de Pfizer.

Por su parte, el director médico del Clúster Andino de Pfizer, Ronald Vargas, comentó que los resultados expuestos recientemente “demuestran que cuanto más comprendamos lo complejo que es el cáncer y generemos ciencia basada en evidencia, más personalizado y esperanzador podrá ser su tratamiento”.

El CPCNP representa aproximadamente el 80-85% de los cánceres de pulmón y los tumores ALK-positivos ocurren en aproximadamente el 3-5% de estos casos. Aproximadamente el 25-40% de las personas con CPCNP avanzado ALK-positivo pueden desarrollar metástasis cerebrales dentro de los dos años posteriores al diagnóstico inicial.

El laboratorio desarrolló una terapia con el objetivo de inhibir las mutaciones tumorales que generan resistencia a otros inhibidores de ALK y para penetrar la barrera hematoencefálica.

“El CPCNP avanzado ALK-positivo suele ser agresivo y a menudo afecta a personas jóvenes en el mejor momento de sus vidas”, dijo Benjamin Solomon, especialista del Departamento de Oncología Médica, Centro de Cáncer Peter MacCallum e investigador principal del ensayo.

“Este análisis actualizado muestra que el inhibidor de ALK de tercera generación ayudó a los pacientes a vivir más tiempo sin progresión de la enfermedad, y la mayoría de los pacientes experimentaron un beneficio sostenido durante más de cinco años, incluidos casi todos los pacientes tuvieron protección contra la progresión de la enfermedad en el cerebro. Estas mejoras en los resultados para los pacientes con CPCNP ALK-positivo representan un avance notable en el cáncer de pulmón”, explicó.

Al respecto, el director de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, Suraj Samtani, acotó: “Resulta gratificante conocer que existe una innovadora opción de terapia personalizada con resultados alentadores para este grupo de pacientes y que les abre nuevas oportunidades ante su enfermedad. Para una persona con cáncer cada día cuenta y, sin duda, la medicina de precisión ha venido a revolucionar su tratamiento, al comprender las características moleculares de cada paciente y atacar, solamente, a las células malignas”.

“Aunque el CPCNP avanzado ALK-positivo representa aproximadamente el cinco por ciento de todos los casos de NSCLC, esto se traduce en 72,000 personas que son diagnosticadas en todo el mundo cada año”, dijo Kenneth Culver, director de Investigación y Asuntos Clínicos de la organización sin fines de lucro ALK Positive.

“Estos nuevos resultados del ensayo CROWN simbolizan un progreso significativo en el tratamiento de primera línea para el tratamiento dirigido del cáncer de pulmón ALK-positivo, lo que ha llevado a mejoras notables para la comunidad de pacientes”, agregó.