Automedicación en resfríos y enfermedades de invierno

En este periodo del año, con el invierno ya en marcha, aumentan las enfermedades respiratorias de vías aéreas altas y bajas, muchas de las cuales se presentan como resfrío común. Estas enfermedades afectan de manera más severa a los grupos etarios de mayor riesgo: personas mayores, niños y niñas en escolaridad, y lactantes. Sin embargo, la población adolescente y los adultos jóvenes y de mediana edad no están exentos de presentar estas afectaciones.

Recientemente, el Instituto de Salud Pública (ISP) declaró que la mayor carga de enfermedades respiratorias en este periodo en Chile se debe a la circulación de una variedad de virus. Se ha informado de la presencia de Influenza, Rinovirus, SARS-CoV-2, Adenovirus, Parainfluenza, Virus Respiratorio Sincicial e Influenza B.

Los virus no tienen un tratamiento específico, por lo tanto, solo se manejan los síntomas. No existe un medicamento que elimine el virus que esté produciendo la enfermedad estacional o un resfriado común. Por esta razón, los profesionales de la salud solo indican medicamentos para mejorar los síntomas que estos producen, como fiebre, tos, congestión, mialgias (dolores musculares), fatiga y decaimiento.

Dado que la mayoría de las enfermedades presentadas en la comunidad durante esta estación son causadas por una carga viral circulante, los antibióticos que muchas personas esperan recibir como tratamiento no sirven ni combaten estos microorganismos. Como se mencionó anteriormente, los virus no tienen un tratamiento específico y solo se debe esperar que pase el ciclo del virus, que puede durar de 7 a 10 días aproximadamente. Mientras tanto, el médico indicará tratamiento para los síntomas como analgésicos, antipiréticos (para manejar la fiebre) o medicamentos para la tos o congestión, acompañado de abundante hidratación y observación para que los síntomas no empeoren.

Podemos entender por qué no se recomienda la automedicación con antibióticos: este medicamento no actúa en todos los microorganismos y estar resfriado no es sinónimo de necesitarlo. Solo cuando un profesional de la salud evalúa y confirma una infección bacteriana se indicará antibiótico. Sin embargo, como la carga viral actual está produciendo las enfermedades, no se requiere el uso de antibiótico de ningún tipo. La mayoría de los tratamientos para las enfermedades respiratorias solo manejarán la sintomatología mientras se espera que el ciclo del virus pase.

¿Qué pasa si uso antibióticos sin indicación médica? Muchas personas usan antibióticos sin indicación médica, lo que provoca que en el futuro no hagan efecto debido a la resistencia generada. Es decir, no tendrán el efecto deseado de combatir una infección. Microbiológicamente, los microorganismos bacterianos también crearán resistencia o inmunidad al medicamento, lo cual sería grave si en el futuro se enfrenta una enfermedad donde realmente se requieran.

