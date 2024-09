Bebidas isotónicas para la “caña”: ¿mito o realidad?

Caña, resaca, cruda, borrachera. Todos sinónimos de esa sensación que se produce al día siguiente del consumo excesivo de alcohol, cuestión que muchos podrían enfrentar durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

¿Cómo evitarlo? La respuesta es obvia: moderando el consumo. Sin embargo, para aquellos bebedores que pretenden una celebración “bien regada”, muchas veces se les presenta como alternativa el consumo de bebidas isotónicas para enfrentar la caña.

Según explica la Ximena Soto de Giorgis, nutrióloga de Clínica Las Condes, la resaca se produce, principalmente, por los metabolitos del alcohol, que producen deshidratación e irritación gástrica, lo que podría generar pérdida de electrolitos. Esto, eso sí, si la deshidratación es aguda. “Y ojo –subraya- que las mujeres metabolizan el alcohol más lento que los hombres”.

Dado que las bebidas isotónicas contienen como uno de sus principales ingredientes –además de agua- los electrolitos (sodio, potasio, magnesio) suelen ser usadas por aquellos que se “pasaron de copas”.

Pero, según la doctora Soto, “una bebida isotónica no va a aportar mucho si no estás realmente deshidratado, con pérdida de electrolitos. Si haz vomitado mucho y/o tuviste una diarrea severa, podría contribuir en algo, pero hay que tener cuidado, porque hay pacientes que no necesitan una sobrecarga de electrolitos, que tienen sus electrolitos límite o tienen una enfermedad renal que no saben y podrían verse perjudicados con estas bebidas”.

“La mejor fórmula para evitar una resaca excesiva es moderar el consumo y siempre, siempre tomar agua mientras bebes alcohol”, asegura.

Como consejo adicional, la especialista dice que, para este 18, “lo mejor es acompañar la copa de vino siempre con un vaso de agua. Y ojalá más agua que vino”.

Respecto de las bebidas isotónicas detalla que “son para deportistas de mediano o alto rendimiento, que sudan mucho o están en un ambiente con mucho calor, porque el sudor sale con electrolitos. El deportista de fin de semana no necesita una bebida específica, basta con que tome mucha agua”.

De hecho, explica que “hay gente que piensa que la recuperación muscular va asociada a estos electrolitos, pero eso es para gente que realmente entrena harto. Un entrenamiento de una hora, tres veces por semana no califica”.

Así, para las celebraciones extendidas de los próximos días, la nutrióloga dice que hay que tener en cuenta: