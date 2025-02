Por qué evitar las subidas repentinas de glucosa funciona para perder peso

“Después de la ingestión, los niveles de glucosa en la sangre se elevan rápidamente, el cuerpo libera insulina para balancear los niveles, y los niveles de glucosa caen rápidamente, ocasionando el cansancio y más hambre”.

Cómo evitar los picos de azúcar

“El consumir fibra y proteína antes de los carbohidratos ayuda a ralentizar la absorción de la glucosa. Por ejemplo, cuando se come pasta, es una buena idea empezar con una ensalada, seguida de una proteína, como carne (si es una salsa boloñesa), o trozos de pollo o atún. Esta estrategia, llamada carga glucémica, ralentiza la digestión, reduciendo el impacto de los carbohidratos en los niveles de glucosa”, indica Hasegawa.

“Un consejo práctico es seleccionar carbohidratos con fibra. Por ejemplo, en lugar de beber jugo de naranja, come la fruta con su pulpa. En lugar de pan (blanco), opta por el integral. De esta manera, podemos incluir la fibra sin demonizar los carbohidratos”, afirma Meléndez.

El peligro de un control obsesivo

“La gente no necesita ser obsesiva con su dieta; eso puede hacer las cosas muy difíciles. Para los individuos que no sean resistentes a la insulina, ni intolerantes a la glucosa ni tengan diabetes, es suficiente hacer ejercicio e incluir fuentes de fibra y proteína en cada comida. No hay necesidad de volverse neurótico evitando alimentos con un alto índice glucémico”, asegura Meléndez.

Cuando los carbohidratos de rápida absorción son benéficos

El consumo de alimentos con un alto índice glicémico tiene sentido después de ejercicio intenso y largo, como trotar o montar en bicicleta por más de una hora.

Esto se debe a que, después de entrenar, necesitamos reponer los abastecimientos de glucógeno, que son nuestras reservas de glucosa de fácil acceso.

“Durante este período, los músculos son más receptivos a la absorción de glucosa, y se recomienda consumir carbohidratos de rápida absorción, como pan, para ayudar a la recuperación de los músculos. Esto es especialmente útil para aquellos que hacen dos sesiones de entrenamiento al día o buscan ganar músculo. Inclusive aquellos que están en el proceso de perder peso pueden aprovechar este momento para incluir los carbohidratos que les gustan, evitando que se acumulen como grasa, pero también es importante medir la cantidad”, indica Hasegawa.

Unas buenas opciones para un tentempié inmediato después del ejercicio incluyen frutas deshidratadas, como albaricoques y uvas pasas, papas, o cereal de maíz (sin azúcar). Hasta pequeñas cantidades de alimentos altos en azúcar podrían ayudar a restablecer los depósitos de glucógeno, pero deberían ser consumidos en moderación para evitar el exceso de calorías.

En las horas después del entrenamiento, el consumo de proteínas -ya sea a través de la comida o los suplementos- también es crucial para promover la síntesis muscular, acelerando la recuperación y crecimiento de los músculos.