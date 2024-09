Por daño ambiental al Salar de Surire paralizan obras de minera de un ex socio de los Sauer

Sin darnos cuenta, hemos llegado a la cuarta edición de Aquí Arica, el newsletter regional con el sello de El Mostrador, el primer diario electrónico de Chile.

Cada capítulo se ha convertido en un gran desafío periodístico, porque nos interesa «marcar» pauta y contar lo que ronda por algunos pasillos o por los grupos de WhatsApp y que hacen atractivas las historias de distintos actores de la Región de Arica y Parinacota.

En esta edición les traemos fresquita la trastienda de la paralización transitoria de faenas que decretó el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el 11 de septiembre en contra de la minera Quiborax S.A., tras una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado por daño ambiental que estaría provocando en el Monumento Salar de Surire, un área silvestre protegida, ubicada en el altiplano, donde anidan y se reproducen tres tipos de flamencos cuya supervivencia se encuentra amenazada.

Salimos del altiplano y bajamos a la costa de Arica para contarles qué ha ocurrido con el cierre indefinido del Paseo Costero «Cuevas de Anzota», infraestructura inaugurada por la ex-Presidenta Michelle Bachelet enl 2016 y que, por derrumbes en el sendero, fue clausurado en mayo pasado.

Acercándonos a las elecciones del 26 y 27 de octubre, incluimos una nueva nota sobre la campaña electoral, especialmente el pasaje sobre la propaganda de tres candidatos y un no candidato («Los Bravos de Arica»), levantada en la carretera de acceso a Tacna y que fue retirada por la municipalidad de esa ciudad peruana.

En nuestro compromiso de rescatar nuevas historias humanas, esta vez decidimos entrevistar a la enfermera y campeona mundial de mountain , Daniela Alvarado, quien se encontraba preparando su nuevo desafío: el Saga Grave Race en Paredones.

Y al cierre, les presentamos a la dupla de los hermanos Flores Opazo, quienes desde el 2022 se lanzaron con todo con los cómics, ofreciendo historietas para todo tipo de público como un producto pospandemia que busca entretener y difundir la cultura local.

Aquí Arica

Tribunal paraliza faenas de minera Quiborax en salar protegido

Marchas y asambleas de trabajadores y transportistas se han sucedido por la ciudad de Arica en contra del Estado de Chile. También, el miércoles pasado, se efectuó un bloqueo de la Ruta Internacional 11 Ch que va a Bolivia. Todas estas son señales de que la minera Quiborax S.A -en cuya propiedad participan las familias Fosk y Fux- está viviendo días complejos a raíz de la demanda ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por operaciones no autorizadas en el Monumento Natural Salar de Surire. Se le acusa de producir un «irreparable» daño ambiental durante 37 años, que estaría poniendo en jaque la anidación y supervivencia de tres especies protegidas de flamencos: james, andino y chileno.

El proceso judicial iniciado el 2 de julio, se encontraba suspendido durante 45 días por mutuo acuerdo. Sin embargo, al concluir la tregua el jueves pasado, ocurrió el escenario más desfavorable para la empresa: el juzgado acogió una medida cautelar innovativa que ordenó la paralización temporal por tres meses de las faenas de extracción de ulexita en el salar, producto básico para la producción de ácido bórico que luego la minera exporta a diversos países y que la sitúa como la tercera en el mundo en este rubro.

ocurrió el escenario más desfavorable para la empresa: el juzgado acogió una medida cautelar innovativa que ordenó la paralización temporal por tres meses de las faenas de extracción de ulexita en el salar, producto básico para la producción de ácido bórico que luego la minera exporta a diversos países y que la sitúa como la tercera en el mundo en este rubro. Cabe destacar que la familia Fosk, en particular Alejandro Fosk, fue en el pasado uno de los socios fundadores de SFT Capital, la bolsa de valores de propiedad de los hermanos Sauer, caída en desgracia por el caso Factop y Hermosilla.

En síntesis, el fallo dictaminó «la paralización de toda actividad de operación de la demandada Quiborax S.A. dentro de los límites establecidos para el sitio Ramsar del Salar de Surire, hasta el 31 de diciembre de 2024, incluyendo la presente temporada de extracción, permitiéndose la realización de labores de mantención y conservación del lugar, así como la ejecución de las medidas cautelares que decreten eventualmente la Superintendencia del Medio Ambiente y otros órganos con competencia ambiental sectorial, y aquellas que se dispongan en el futuro, que no sean incompatibles con esta medida».

Desde la empresa, señalaron a Aquí Arica que si bien es cierto que no se acogió la solicitud del CDE de paralizar las operaciones mientras dure el juicio, “estamos en los hechos ante un cierre de faenas, aunque sea por tres meses, lo que naturalmente derivará en un impacto importante en la estabilidad de la empresa. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que esta paralización de tres meses no derive en pérdidas de puestos de trabajo, porque sabemos lo que nuestra compañía significa para Arica y Parinacota”.

La compañía indica que tiene confianza en la visita programada por el tribunal para el próximo 2 de octubre, ya que en esa instancia pretende demostrar que “la compañía nunca ha sido sancionada a nivel regulatorio-ambiental” y que «ha operado en el Salar de Surire, hasta transformarse en la actualidad en la tercera productora mundial de ácido bórico y la empresa más importante de Arica y Parinacota”.

Fiscalización Conaf

Desde los cierres de las textiles Contex y Soexpo, de la General Motors, de la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi) y del Ferrocarril de Arica a La Paz (FCALP) a fines de los noventa, que Arica no era golpeada por una nueva amenaza de clausura definitiva a una empresa regional reconocida como la única minera que opera en el territorio y, paradójicamente, en un área silvestre protegida.

La tranquilidad de la que gozaba la minera durante casi cuatro décadas, se interrumpió con el cambio de Gobierno el 2022, tras ingresar una nueva autoridad en la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad que es administradora de esta área silvestre protegida, que además figura inscrita como Sitio Ramsar por tener un humedal de relevancia internacional y gran biodiversidad, así como de alto valor turístico.

A la exdirectora regional de la Conaf, Ingrid Robles -hoy candidata a consejera regional por el Partido Popular-, le correspondió iniciar el proceso de denuncia sobre incumplimientos de la empresa. Extrañamente, tras 2 años de iniciar esas gestiones que fueron resistidas por autoridades del propio Gobierno en la región, ella fue removida de su cargo.

Los informes de la Conaf junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Superintendencia del Medioambiente sobre faenas no autorizadas que estarían poniendo en riesgo a los flamencos del lugar, fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que interpuso el 2 de julio una demanda por daño ambiental en contra de Quiborax S.A., en el Primer Tribunal Ambiental.

Los tres informes de fiscalización de la Conaf de los años 2022, 2023 y 2024 son lapidarios. Los documentos establecen que la incorporación de maquinaria para la extracción de ulexita habría generado alteraciones irreversibles en las zonas de anidación de los flamencos, afectando su reproducción; y que existía intromisión de la minera en sitios no autorizados que han provocado cambios en la composición del salar y, con ello, la huida o caída en la reproducción de los flamencos.

Trabajadores movilizados

Desde que comenzaron las fiscalizaciones de la Conaf y otros servicios a la minera, los tres sindicatos de la empresa han salido en defensa de la empresa, advirtiendo que el Gobierno pretende su cierre y que no ha propuesto alternativas para la colocación de unos dos mil trabajadores, directos e indirectos, que quedarán cesantes en caso de que se decrete su cierre por razones ambientales.

En la antesala del fallo, los gremios junto a miembros de dos comunidades indígenas propietarias a favor de la empresa, se tomaron por casi ocho horas la Ruta Internacional 11 Ch que va Bolivia, a la altura del kilómetro 60 frente a la planta productora de ácido bórico de la industria.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Quiborax N°1 Roberto Hernández dijo durante la manifestación que “sólo queremos trabajar en forma digna y defender el derecho internacional y humano al trabajo, estamos en defensa de nuestra fuente laboral amenazada por la cautelar de paralización de faenas mientras dure el juicio”.

Tras enterarse de la medida cautelar, el dirigente anunció que 80 camioneros paralizaron sus faenas, porque ya no podrán trasladar la ulexita acopiada en el salar hasta la planta en Cuesta del Águila.

“Esto es una cadena de desempleo que afectará a la ciudad con una cadena de despidos. Esto no lo está viendo el Estado. Sólo nos queda luchar nomás, porque aquí no habrá mesa de diálogo”, expuso.

Al bloqueo llegó el Delegado Presidencial Regional Ricardo Sanzana, quien comprometió una mesa sectorial para diseñar una estrategia que proponga un plan que mitigue el desempleo que podría producir eventualmente el cierre del mineral.

Nadie pasea ahora por el Paseo Cuevas de Anzota

Fue inaugurado en julio de 2016 por la mismísima Presidenta Michelle Bachelet como una de las obras sello del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). Se convirtió en uno de los lugares más visitados dentro de los registros del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur). Sin embargo, desde hace 10 meses, el Paseo Costero «Cuevas de Anzota», construido por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión de 1.929 millones de pesos, está completamente cerrado.

Inicialmente la clausura se debió al inicio de un contrato del MOP para hacer una conservación de la infraestructura por 574 millones 592 mil pesos, adjudicado a la Constructora PCS Limitada a partir de octubre del año pasado. Sin embargo, este no se ejecutó completamente, debido a que la empresa decidió abandonarlo por los excesivos derrumbes registrados en el farellón que bordea el sendero de 750 metros lineales.

Tras el contrato fallido y posterior abandono -hecho que nunca fue dado a conocer públicamente por el MOP- comenzaron a registrarse nuevos derrumbes, lo que obligó a constituir una mesa de técnica al alero de la Delegación Presidencial y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Luego de obtener un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Capitanía de Puerto de Arica decretó el cierre indefinido, hasta cuando se desarrollen obras de mitigación.

El Decreto N° 12/20013 estableció que el impedimento de acceso al lugar se aplicaba «por motivos de desprendimiento de tierra y caída de rocas, lo que conlleva un alto riesgo para la integridad y la vida de las personas que circulen por el sector».

Según explica el director regional subrogante de Senapred, Javier Carvajal a Aquí Arica, tras haber recibido el informe de Sernageomin que sugirió sólo el tránsito de personal técnico por el sector y no de público en general, su organismo evalúa la aplicación del instrumento denominado «perímetro de seguridad», el mismo que se estrenó en los socavones que se produjeron tras las intensas lluvias en Valparaíso.

«En los próximos días vamos a declarar ese perímetro de seguridad, pero más que desde la prohibición taxativa, se trata de generar recomendaciones especiales de seguridad y, por sobre todo, la solicitud de acción de remediación y mitigación. Sabemos que existen varios factores económicos que se alteran como la pesca artesanal. Sin embargo, la idea es asegurar la vida e integridad física de las personas y turistas. El perímetro de seguridad obliga al cumplimiento de recomendaciones como la mejora de señalética, charlas informativas, puntos de seguridad y evacuación», indicó Carvajal.

La directora de la Corporación Municipal «Costa Chinchorro» que administra el recinto, Daniela Ortega, plantea que para el resguardo del paseo y evitar que sea «tomado» o sufra deterioro, se ha dispuesto de personal para su vigilancia y cámaras de video como método disuasivo.

«Estamos a la espera de las medidas que se tomarán. Nuestra idea es habilitar un tramo desde la playa Corazones hasta la placa de servicios que tiene este paseo. Entiendo que Senapred junto a Sernageomin deben elaborar ese informe», expone.

Sitio turístico

Desde su inauguración en julio de 2016, el paseo se había convertido en un sitio de alto interés turístico, al punto que fue incluido en todos los tours de la tercer edad y de las recaladas de cruceros, además de ser destacado en las guías de Sernatur.

En el lugar fue construido un sendero que atraviesa por las covaderas, las cuales hasta el 2015 se encontraban en absoluto abandono y se habían convertido en un vertedero ilegal.

El MOP construyó un paseo de 750 metros lineales con accesibilidad universal, el que en su trayecto permitía ingresar a dos de las cuevas que fueron utilizadas para la extracción de guano en el siglo XIX.

El contrato que ejecutaría el MOP buscaba hacer una conservación de la infraestructura, reparando los pasamanos y barandas, las escaleras y gradas, pavimentos y la señalética interpretativa, además del reemplazo de los prismáticos dobles y la realización de una limpieza general. También incluía el reemplazo del portón de acceso y las refacciones de las protecciones marítimas, del sistema fotovoltaico y de la sala y red de agua potable.

El cierre indefinido salió a la palestra hace pocos días, debido a que el candidato a consejero regional del Partido Republicano, Néstor Pinto, conocido como «El Vigía», dio a conocer un video sobre esta situación a través de redes sociales.

Lo que se sabe es que en la mesa técnica que se constituyó para abordar este problema, no existiría una opinión consensuada sobre la apertura al público, dado que Sernageomin fue tajante respecto del riesgo de derrumbes y la posible afectación de personas, si es que son alcanzados por uno de estos.

Sobre el contrato fallido y medidas de mitigación para los derrumbes, el MOP respondió brevemente que «dicha iniciativa se encuentra finalizada, por lo que el sector fue devuelto a la Armada de Chile».

De la fallida campaña en Tacna, Kast y #MEGUSTAPARADA

No cayó nada de bien en la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) el arribo de propaganda política del candidato a alcalde de Arica, Rayko Karmelic, y de dos candidatos a consejero regional y a concejal del Partido Republicano, Marcelo Villarroel y Hugo Curinao, junto a un autodefinido «no candidato» y exgobernador de Parinacota, Marcelo Zara.

Cual Ejército chileno que volvió a la carga con los «cuatro bravos de Arica» por la ciudad fronteriza peruana -emulando a los oficiales del asalto y toma del Morro, Pedro Lagos, Ricardo Silva, Juan José San Martín y Luis Solo de Zaldívar-, los postulantes lograron la instalación de dos letreros camineros en la Panamericana sur de Tacna. La avanzada, en todo caso, sólo duró unos pocos días, dado que el 6 de septiembre el municipio tacneño activó toda su maquinaria y bajó ambas gigantografías, no sin antes advertir que serían multados quienes promovieron tal hazaña.

Así culminó la «Campaña Ofensiva de Tacna», estrategia propagandística que ya había sido utilizada por otros candidatos en elecciones pasadas, pero que habían salido indemnes.

Rayko Karmelic, uno de los candidatos cuya gigantografía fue arriada y que va actualmente por la Alcaldía de Arica, comentó a Aquí Arica acerca de esta iniciativa: «[La idea] no fue mía, sino de parientes y amigos que tengo en Tacna, porque mi nona nació allá. Por eso es raro que digan que yo cometí una ilegalidad y que me cobrarán una multa, si yo no levanté esa propaganda, ni tampoco la pedí».

La heroica hazaña tuvo alta repercusión en redes sociales locales, debido a que el municipio tacneño publicó fotos del «trabajito». Y también motivó a «agentes secretos ariqueños» de la fiscalización, que activaron al Servicio Electoral (Servel) para que pidiera explicaciones a Karmelic sobre la compra de publicidad en el extranjero.

Al respecto, el candidato afirmó: «La verdad, yo no soy partidario de ese tipo de gastos en pancartas, folletos, palomas, etcétera, porque finalmente ese gasto lo pagamos todos los chilenos, si se rinden en las cuentas que nos habilitaron. Yo preferiría que se hicieran plazas públicas con debates para los ciudadanos, donde nos convocaran a asistir y que el Servel fiscalizara que nos enmarcamos en lo que compete a nuestras atribuciones y las propuestas que tenemos».

En el caso de los tres republicanos que también fueron por la conquista de Tacna, según se supo, esta incursión no cayó nada de bien en algunos candidatos de la colectividad. Sus detractores coincidieron en que «ir a Tacna es como un contrasentido, pues estás yendo a otro país a pedir votos y más encima dejas plata allá, al pagar el espacio e imprimir la gigantografía. Nos expone innecesariamente, sobre todo a nosotros que tenemos un fuerte arraigo con los temas de soberanía».

Kast bajo perfil y relámpago

Aunque Aquí Arica lo intentó entrevistar durante su visita a la ciudad el martes pasado, José Antonio Kast se excusó olímpicamente de darnos una «cuña», porque dijo que no venía con agenda «comunicacional». Lo extraño es que cuando intentamos hablar con él, iba justo entrando a una entrevista en Radio Cappíssima Multimedial, la única pactada en la agenda relámpago que cumplió en Arica.

«Me vas a disculpar, pero esta vez no es una visita comunicacional, ni mediática. No la tengo en el programa de mi periodista y yo soy muy obediente con ella, siempre le hago caso, si no… entonces no puedo hablar», sentenció Kast y luego se tomó unas fotos con dos fans que lo reconocieron cuando estaba en 21 de mayo con General Lagos.

JAK, como le llaman coloquialmente por las siglas de su nombre, hizo un largo coaching a sus candidatos y candidatas a gobernador regional, alcaldes, concejales y consejeros regionales en el Hotel Antay durante toda la mañana hasta pasadas las 13.00 horas

En privado llamó a arreglar ciertas diferencias entre las postulantes a gobernadora regional Karla Kepec y a alcaldesa de Arica, Stephanie Jéldrez, debido al evidente desbalance de sus campañas. La primera, muy deslavada, en solitario, y con escasos mensajes de lo que será su propuesta como gobernadora. Y la segunda, bastante mediática, con uso intensivo de redes sociales, colores llamativos y despliegue territorial utilizando la georreferenciación para asegurar a su electorado en la disputa por el municipio ariqueño.

Kast culminó su visita con una larga toma de fotografías con cada uno de sus postulantes y luego regresó a Santiago.

El cristiano «Parada«

Singular y algo subido de tono para un declarado practicante del cristianismo es el lema que estrenó el candidato a consejero regional del Partido Social Cristiano (PSC), Ariel Parada. En sus folletos puso sin tapujos: «#Me gusta Parada».

Trascendió que el lema no fue del gusto del candidato a gobernador regional, obispo y pastor Fidel Arenas, porque acciones como esas contradicen los principios declarados por este conglomerado, en el sentido de no apoyar campañas de tipo sexista o que aludan a dobles sentidos.

Mal gusto o no, el señor Parada logró hacerse famoso. Su volante electrónico se viralizó una y mil veces gracias al particular mensaje. Consciente o no de las dobles lecturas, esta vez sí la hizo Parada.

Tropicalísimo del outsider Ovapi

El martes 10 de septiembre también fue el debut del outsider del oficialismo, el exdiputado y ex-PPD, Orlando Vargas Pizarro (Ovapi). En su estilo tropical, como lo es su radio Puerta Norte, hizo el lanzamiento de su candidatura a alcalde de Arica en la población Frei, que busca imponerse sobre el actual alcalde liberal Gerardo Espíndola Rojas.

Con su productora de eventos montó un escenario tal como si lo hubiesen contratado para un festival. Transmitió en pantalla gigante el partido Chile-Bolivia e hizo subir a la orquesta «Los Maravillosos» y a la del iquiqueño Orlando Ramírez, exvocalista de la Sonora Palacios.

El entusiasmo por la fiesta tropical prendió a una vecina del sector, quien desde temprano aprovechó de vocear su pyme por redes sociales, ofreciendo cócteles para amenizar el magno evento. No hubo detenidos por consumo de alcohol en la calle, aunque andaban varios con vasitos en la mano y bien «chispeados» bailando como si fuera Año Nuevo.

En el lugar se vio harto militante socialista, partido que decidió no apoyar a Espíndola, quien va por su tercer período. «Estamos chatos con Gerardo, queremos un cambio. Orlando puede darnos los espacios que necesitamos para que el municipio mejore y no siga en el inmovilismo en que estamos», dijeron.

La enfermera que rueda por los mundiales ciclísticos

Una depresión por no haber sido incorporada a un equipo médico para el que se había preparado intensamente, llevó a la enfermera del Hospital «Juan Noé Crevani», Daniela Carrera Alvarado (38), a subirse en una bicicleta de montaña para superar esa gran pena.

Al final, esa decepción pasó y lo increíble llegó arriba de esas dos ruedas: se volcó hacia ese deporte, sin dejar la enfermería, convirtiéndose en campeona de varios torneos nacionales e internacionales en estos últimos años.

Mientras conversaba con Aquí Arica, Daniela iba en viaje a la competencia «Saga Gravel Race Paredones» en la Región de O»Higgins, junto a su marido Mauricio Arispe, quien procura acompañarla siempre, porque el traslado y la logística en torno a este deporte requieren de un soporte extra que le dé confianza a la competidora.

En Paredones debería recorrer una pista irregular de 150 kilómetros con tramos de pavimento y tierra. El desafío: enfrentar muchas cuestas en ascenso con una altimetría de 3.500 metros.

Esta joven enfermera dice haber recorrido casi todo Chile gracias a su padre, un oficial en retiro de la PDI. En Arica estudió Enfermería en la Universidad de Tarapacá y luego fue reclutada en la Unidad de Cardiología del nosocomio público. Tiene dos hijas, una de 8 años y otra de 3. Cuando se puede, las niñitas también se suben a los periplos de su madre para hacerle barra en las competencias.

La depresión que la llevó al ciclismo fue de origen laboral. Así lo cuenta: «Trabajé en la creación del pabellón de hemodinamia que actualmente existe en el hospital desde el 2014. La idea era contar con ese recurso porque estimamos que Arica no podía seguir dependiendo de Antofagasta o Iquique para tratar a los pacientes que sufrían de infarto agudo al miocardio. Teníamos a un cardiólogo que se estaba formando en Santiago, por lo que la intención era que retornara para encabezar el pabellón».

Pese a que estuvo en la génesis del proyecto y también decidió capacitarse en Santiago para participar en el equipo, a su regreso vino lo inesperado: su jefatura no la tenía considerada como miembro del pabellón.

«Cuando volví me dijeron: ´Daniela hasta acá llegas nomás´. El pabellón ya estaba construido y no estaba considerada en el equipo. Esto fue una decepción, una pena laboral muy grande para mí. Fueron años de trabajo, tiempos de formación y ocurrió esto. Mi refugio entonces fue la bicicleta», recuerda.

Este año agregó la modalidad de ruta que se practica en las bicicletas «pisteras». Participó en un nacional de esta disciplina y se tituló campeona. Ese galardón se sumó a sus títulos como campeona de un mundial en Australia, de dos panamericanos en Colombia y Brasil, y de otros nacionales a partir de 2022.

–¿Te subiste sola a la bicicleta o alguien te invitó a hacerlo para pasar tu pena?

-Fue mi hermana. Ella me veía muy triste y me decía: «Hermana, vamos, salgamos en bicicleta, vamos a pasear. En esos recorridos yo lloraba y le contaba lo que pasaba con los concursos para los cargos y que algo no andaba bien. Yo recorría la parte trasera de Cerro Chuño, el valle de Azapa, Cerro Sombrero.

–¿Cómo pasaste de la terapia que te dio la bicicleta a competir?

-Mi hermana fue también. Ella me mostraba las competencias y me decía que fuésemos a participar. Yo iba harto a las «pichangas», unas competencias más informales y tenía buenos resultados.

Antes existía una competencia bien popular que se llamaba «Atacama Challenger». Decidí que quería ir, así es que me busqué un entrenador para que me preparara. Comencé a observar que respondía bien a los entrenamientos de Ricardo López y así fui al Primer Nacional de Mountain Bike. Pese a ese entrenamiento constante, hasta hoy no participo en el Atacama Challenger porque se suspendió en pandemia.

–¿Cómo te preparas para las competencias?

-Tengo a mi entrenador que no está en Arica, sino que me dirige desde Linares. La preparación la hacemos por vía web. Mi bicicleta es moderna y ocupamos programas conectados a sensores de fuerza, velocidad, de cadencia y para eso uso un sensor cardíaco. Con mi entrenador tenemos conversaciones permanentes para ir definiendo qué hacer.

Yo debo cuidarme con la alimentación, tomar suplementos, dormir bien. Mi familia me ayuda mucho. Mi marido cuida a nuestras hijas cuando entreno, y cuando tengo que viajar, mis papás y mis suegros, mis hermanos o cuñados, se turnan con mis hijas para cuidarlas.

–¿Por qué decidiste competir?

Cuando mi segunda hija ya tenía cuatro meses, corrí el 2021 en el primer Nacional de Mountain Bike que se efectuó en Hualañé y lo gané. Luego el 2022 vino mi participación en el Panamericano de Colombia y luego en el Mundial de Australia, donde salí campeona.

Correr en Colombia era como ir a jugar un partido con los brasileños. En Colombia hay muchos competidores, pero yo gané en mi categoría Masterclass. Fue ahí que decidimos preparar la ida al Mundial en Australia donde también fui campeona de XCM, que incluía montaña y alto kilometraje.

Luego de ese triunfo, me bajé del avión y decidí preparar el campeonato que se hizo en Cherquenco, donde también gané a nivel nacional como competidora de XCM. Eso me permitió tener la oportunidad para un nuevo Panamericano este 2024 y que me tocó en Brasil donde también fui campeona.

–¿Cuál es la receta para superar la barrera de que a una edad adulta ya no es posible enfocarse en un deporte competitivo?

-Nunca es tarde, pero uno tiene que saber identificar la oportunidad y atreverse. La ganancia, en mi caso, es desde que salgo de mi casa hasta que se termina y regreso. Si uno converge sus virtudes junto a la oportunidad, eso te asegura el éxito. Eso significa sacrificio. En esto yo no estoy sola, porque está mi familia y mi esposo que es tan fanático de la bicicleta como yo, aunque él no pedalea siquiera para atrás.

–¿Cuál es la máxima aspiración en el ciclismo?

-El ciclismo es algo que pueden practicar las mujeres hasta alta edad. El asunto hormonal y físico me puede acompañar hasta unos 10 añitos más. Entonces llegaré hasta cuando mis piernas digan que ya es suficiente. Me gusta mucho andar en bicicleta porque eso te lleva a lugares hermosos. Si tengo los recursos, claro que seguiré.

Afortunadamente tengo varios auspiciadores, tanto a nivel público como de empresas de la región, lo que me permite respirar. El ciclismo es hermoso, pero altamente costoso y por eso sigo ejerciendo como enfermera, porque tengo que pagar a mi kinesiólogo, a mi nutricionista y muchas cosas más. Sin embargo, puedo decir que Arica ha sido muy generoso.

Un profe y su hermano portuario se la juegan por el cómic

Increíble. No son ejemplares juveniles amantes de los dibujos animados. Son, en realidad, dos hermanos ariqueños adultos que pospandemia decidieron lanzarse en la aventura del cómic, para ofrecer una opción entretenida de lectura y de culto para la comunidad que gusta de este género.

Con esa convicción y el apremio de que antes de dejar esta tierra debían cumplir ese sueño, Daniel y Jaime “Nonno” Flores Opazo, de 40 y 46 años respectivamente, iniciaron la producción de cómics bajo el alero de su propia editorial: Blackstar Comics Arica.

Han sido dos años intensos de producción creativa. Daniel, profesor de Lenguaje y Filosofía del Colegio Saucache, es el guionista; Jaime, quien se desempeña como amarrador de naves en el Puerto de Arica, diseña los dibujos. Una vez que terminan sus jornadas laborales, asoma en sus hogares la creatividad para dar rienda suelta a las historias.

Las producciones que tienen hasta ahora son “Los Invencibles Guardianes”, una historieta con superhéroes; “Zxiena Leyenda”, un símil femenino de «Conan El Bárbaro», y “Kora Mamani”, esta última todo un hit, porque recrea la historia de una adolescente que muestra las dimensiones y lugares donde se desarrollan los jóvenes ariqueños.

Daniel Flores dice que su producto “busca entretener a la comunidad, impactar en lo artístico y distraer al público. Sentimos que la sociedad estaba pasando un proceso muy complejo, muy fuerte, muy denso. Por eso buscamos una vía de escape para los demás. Junto a Jaime, empezamos los grandes trabajos que llevamos a cabo”.

Su segmento es un público diverso y de todas las edades. Jaime lo define claramente indicando que “siempre se dice en Chile que el cómic no puede funcionar a no ser que tenga política, pornografía o mucha sangre. Nosotros, como hemos sido desafiantes, dijimos no. Y más bien definimos que nuestro material fuese de entretención. Buscamos que nuestros textos puedan leerlos tanto adultos como niños y en conjunto, por eso hemos creado bastantes líneas así. De hecho, tenemos ahora una versión pocket y con más páginas”.

La fascinación por este género afirman que surgió desde que eran niños: «Tuvimos la influencia en cuanto al cómics y a lo literario por parte de nuestros padres. Siempre nos encantó y Jaime dibuja desde niño. Cuando éramos jóvenes, hicimos un intento muy particular, pero después Jaime tomó más las riendas y desde la pandemia nos unimos más y establecimos esta nueva versión de nuestra editorial”.

Si bien en sus inicios las historietas eran plasmadas en impresoras caseras, luego apostaron a una mayor calidad, recurriendo a servicios de la editorial América de Valdivia. Hoy, debido al alto costo del transporte, decidieron imprimir en Tacna, para así abaratar sus costos.

Otro sello de esta dupla creativa es que los cómics no son obras de un solo número, sino que están concebidas para tener nuevas ediciones, atendiendo a lo que el público les solicita a través de sus redes sociales. «Nuestra velocidad trata de acercarse a un mes o un mes y medio para un cómic nuevo de 24 páginas con lanzamiento y todo. Intentamos mostrar un Arica más vívida, un sitio que no es sólo desierto como nos ven desde otras ciudades, sino donde hay muchos paisajes y cultura», sostiene Jaime.

A la FIC en Santiago

El trabajo de la editorial Blackstar Comics Arica lo costean con sus propios bolsillos. Hasta ahora no han buscado financiamiento en fondos concursables o empresas, pero ese el siguiente paso para consolidarse.

En agosto, la dupla Flores Opazo estuvo en el Primer Festival de Narradores Gráficos de Arica, organizado por Inacap.

El desafío próximo es su participación en la Feria Internacional de Cómics que se efectuará en Santiago el 15, 16 y 17 de noviembre próximos. Para ello necesitan recursos, dado que deberán llevar entre 50 y 100 ejemplares de sus historietas en formato americano, para exponerlas y venderlas en una vitrina nacional.

Con este desafío nos despedimos y esperamos reencontrarnos en una nueva edición de Aquí Arica.

¡Felices fiestas patrias!

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirnos a aquiarica@elmostrador.cl.