El derrumbe que aisló a Arica por 72 horas

Y llegamos sin darnos cuenta a la séptima edición de Aquí Arica. Y la semana que recién terminó vino cargada de noticias y temas de interés. No alcanzaron todos a ser incluidos, pero ya estamos trabajando en las próximas publicaciones.

Arica y Parinacota es un cúmulo de historias dinámicas que unas superan a otras. Hemos plasmado el sello de El Mostrador en este newsletter regional, desnudando realidades, desafiando al poder y también descubriendo personajes que pasan inadvertidos, pero que atesoran historias de vida muy interesantes.

Y como lo primero es lo primero, esta vez les contaremos sobre la visita inesperada del delegado presidencial regional Ricardo Sanzana a la diligencia judicial que efectuó el Primer Tribunal Ambiental en el Salar de Surire, para verificar los daños ambientales que habría cometido la minera Quiborax S.A. No estaba citado, pero durante tres días decidió hacer «marca personal» al equipo de servicios públicos que participaron en esta actividad.

Luego, les entregaremos un panorama de lo que fue la odisea de 72 horas que vivió la región, al estar aislada del resto de Chile por derrumbes sucesivos producidos en la cuesta Cultura Chinchorro (exCamarones) de la Ruta 5.

Como siempre y en plena campaña electoral, incluimos nuestra nota política sobre la participación de los candidatos a gobernador y a alcalde de Arica en el debate de TVN, las videofunas y los banderazos.

En nuestra tarea de visibilizar «tesoros humanos», presentamos una entrevista al conocido y apreciado locutor radial del Terminal Asoagro, Luis Jachura, de la radio comunitaria la La Voz del Agro.

Y al cierre, nos sumergimos en el conflicto entre estudiantes de las carreras de Pedagogía de la Universidad de Tarapacá (UTA) y las autoridades de la casa de estudios, por su decisión de declarar el receso de la admisión a cinco pedagogías para el 2025.

Sin más espera, y como siempre, con un buen cafecito y un pancito con aceitunas azapeñas, a leer se ha dicho…

¡Sorpresa!: delegado presidencial aterriza en diligencia judicial por Caso Quiborax sin estar citado

Iba a ser una jornada dura, por desarrollarse a 4.200 metros de altitud, donde la puna pega fuerte, pero nada más. Sin embargo, la diligencia judicial in situ, convocada por el Primer Tribunal Ambiental para el 1 y 2 de octubre en el Monumento Natural Salar de Surire por la demanda por daño ambiental contra la minera Quiborax S.A., tomó otro cariz por una particular visita.

Sin estar citado, ni ser parte de esta causa judicial, el delegado presidencial regional Ricardo Sanzana se presentó durante los dos días en esta inspección personal que encabezaron el ministro en Ciencias Marcelo Hernández y el ministro suplente, abogado Alamiro Alfaro. La visita consideraba 10 puntos de observación sobre el manejo realizado por la empresa a la extracción de ulexita, en zonas definidas para la nidificación de los flamencos james, chileno y andino, y cuya reproducción, según informes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Agrícola y Ganadero, se han visto amenazadas y mermadas por la faena minera, al igual que el humedal protegido por la Convención Internacional Ramsar.

Según fuentes consultadas por Aquí Arica, el sorpresivo arribo del máximo representante del Presidente de la República en la Región de Arica y Parinacota no pasó inadvertido, especialmente por lo inusual de una visita de este tipo, que se extendió por tres días, y por las acciones que habría desplegado, previas al inicio de la diligencia judicial y durante esta.

Primero llamó la atención porque el delegado presidencial nunca fue citado a comparecer por el tribunal a estas jornadas. Ello, por una simple razón: los intereses del Estado están suficientemente representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el proceso judicial que este órgano inició el 2 de julio en contra de la minera.

Pese a realizar las consultas al Ministerio del Interior sobre si hubo una instrucción al delegado para que concurriera a esta diligencia, la entidad señaló que la vocería la ejercería el propio Sanzana.

Aquí Arica sí obtuvo la versión del delegado, quien precisó que «antes de que la diligencia ocurriera, conversé con los ministros del tribunal para poder estar en el espacio donde se iba a llevar a cabo la diligencia, pero no para participar, en ningún caso, porque tengo perfectamente claro que se trata de una diligencia de orden judicial y, por lo tanto, yo no soy interviniente, porque quien representa los intereses del Estado es el Consejo de Defensa del Estado y, en ese sentido, se pusieron a disposición los servicios públicos».

«No hemos dado directrices»

El delegado Sanzana partió el mismo lunes por la tarde a Putre, donde inició su «misión de seguimiento« a todo el grupo de servicios públicos convocados por el tribunal a la diligencia en el Salar de Surire.

La «marcación personal« la hizo sentir convocando a todas las «jefaturas políticas» a una reunión que realizó al caer la noche en las dependencias de la Municipalidad de Putre, frente a la plaza central. En el encuentro estuvieron los directores regionales de la Conaf, del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el secretario regional ministerial del Medioambiente.

De ese encuentro han surgido dos versiones. La de Sanzana, en la que indicó a este medio que «tuvo que ver con la orientación en la entrega de la información y, un poco, la explicación de a qué iban, porque tampoco todos los servicios sabían de qué se trataba la diligencia, porque no se les había explicado bien o no se había entendido bien la explicación».

Llamativa argumentación de la autoridad, ya que primero reconoció no ser parte de la demanda y no tener interés en ella, y, también, porque los servicios públicos que fueron convocados por el CDE ya contaban con las orientaciones suficientes, antes de viajar al salar, sobre el tenor de la diligencia.

La autoridad negó tajantemente que hubiese intentado «pautear» a los servicios públicos involucrados, sugiriendo que fuesen más conscientes con el impacto que significaría el cierre de la minera y la pérdida de 800 puestos de trabajo que genera. «En ningún caso hubo una orientación vinculada con los intereses de la empresa y los trabajadores», afirmó.

Pese a reconocer que desde hace dos años tuvo conocimiento del conflicto medioambiental, Sanzana dijo que decidió viajar, por primera vez a Surire, «porque no se había dado otro espacio para poder visitar el salar, porque el salar está cerrado. También queríamos formarnos la opinión y la imagen de lo que estaba sucediendo en ese lugar, a requerimiento de las comunidades que requieren algún tipo de claridad de la situación que está llevándose a cabo en este momento«.

Agregó que durante su presencia en el salar, no participó en la diligencia y tampoco intervino, ni hizo consultas, pese a que reconoció haber solicitado permiso para estar allí. «No hemos, en ningún caso, generado alguna directriz para un servicio público, que no sea la de ponerse a disposición plena del tribunal y de entregar toda la información requerida por él, desde cada una de sus competencias. Desmiento categóricamente haber realizado una reunión para verificar intereses de la empresa, ni de nadie, ni de parte del Consejo de Defensa del Estado, ni de la demandada», afirmó.

Sanzana expresó que no era de su preocupación el juicio ambiental, sino «cuál es la situación física del salar, cuál era la dimensión del problema que recurrentemente se nos ha puesto en la conversación de las comunidades especialmente. Lo que hicimos fue observar para hacernos una impresión de lo que está sucediendo».

«Yo soy tu jefe»

El lado B de las gestiones realizadas por el delegado lo han aportado versiones de fuentes reservadas y que fueron testigos de las conductas desplegadas por la autoridad en Putre y durante la diligencia judicial.

Sobre la reunión en Putre, los testimonios recogidos por Aquí Arica señalan que la autoridad sí habría intentado «pautear« a los directivos de servicios públicos, indicándoles que venía a «poner paños fríos» al conflicto y que él tenía un particular interés por el destino de la empresa y los trabajadores, por el impacto que tendría en la economía regional y la conflictividad social que podría generar.

El diálogo más áspero se habría producido con el director regional de la Conaf, Lino Antezana. El directivo le habría reprochado a Sanzana sobre el tono de sus «recomendaciones» tendientes a morigerar los cuestionamientos al desempeño ambiental de la minera y advertencias de que si no se cuadraban, haría gestiones ante sus superiores.

En ese tenso diálogo, el delegado le habría señalado: «Es que yo soy tu jefe», ante lo cual Antezana le habría respondido que no, que su jefe era la directora ejecutiva de ese organismo y que no podía mentir, dado que había sido citado por un tribunal a comparecer y porque «sí existe un daño ambiental tremendo» .

También Antezana le habría reprochado que, pese a haber sido informado por la Seremi de Agricultura y la Conaf de la situación ambiental que estaba generando la minera desde el 2022, nunca se involucró para diseñar un plan de acción frente a un eventual cierre y que, ahora, ya era tarde porque el tema estaba judicializado. Al mismo tiempo, le habría expresado: «Usted, más encima, un día nos citó a una reunión y nos enfrentó con la minera y los sindicatos, poniéndonos como los malos de la película y retó hasta a la seremi delante de ellos«.

Tras ese «encontrón», los puentes entre el delegado y el director regional de la Conaf quedaron absolutamente cortados, al punto de que no volvieron a hablar más.

La reunión del delegado con los servicios públicos fue observada también desde la plaza de Putre por el equipo del Consejo de Defensa del Estado, liderado por el procurador de Antofagasta, Alfredo Larreta, quien tramita la demanda en el Primer Tribunal Ambiental de esa ciudad.

Los funcionarios de ese servicio se habrían apartado de esa cita, al sentirse incómodos y no comprender el rol del representante regional del Presidente de la República en las gestiones previas a la diligencia judicial, comentando que «esto es algo nunca antes visto en nuestras carreras defendiendo los intereses del Estado, en conflictos tanto o más complejos como el de Surire. Nunca una autoridad política se había presentado con acciones paralelas sobre diligencias que están a nuestro cargo».

Intercambio con el CDE

La relación entre Sanzana con el CDE tampoco habría sido en paz, desde el arribo del equipo liderado por Larreta a Arica. El lunes pasado acudieron a una cita que había sido convocada por el propio delegado y, pese a esperarlo largamente y a preguntar insistentemente por la reunión en la Delegación, nadie les respondió.

Al final, Larreta optó por irse de esa repartición, dado que tenía esperando a la caravana de vehículos de los servicios públicos que participarían en la diligencia judicial y debían trasladarse a Putre para aclimatarse a la altitud geográfica. Además, la reunión solicitada por Sanzana tampoco aparecía registrada en la plataforma electrónica de lobby, cuestión que inquietó al equipo del CDE.

El momento más tenso fue en el Salar de Surire. Allí el delegado Sanzana habría intentado acercarse a Larreta, para exponerle que era el representante del Presidente de la República y que quería enterarse de su trabajo. Al no ser atendido por el procurador del CDE, dado que se encontraba fijando las pautas técnicas a los servicios públicos que debían participar en la diligencia judicial, vino el enojo de la autoridad.

«Usted no sabe quién soy yo», le habría insistido Sanzana al abogado, y luego le habría señalado: «Esto lo voy a poner en conocimiento del ministro de Justicia», desconociendo la autonomía del CDE y que cuyo presidente es nombrado por el propio Presidente de la República. Ante esa advertencia, Larreta le habría respondido que lo hiciera sin ningún problema y que, incluso, podían llamarlo ahora mismo, porque también lo conocía.

El tenso diálogo habría sido observado también por la bióloga, doctora en Ciencias y exconvencional, Cristina Dorador. La científica fue convocada como perito por el CDE para la acreditación del daño que presenta el Salar de Surire por acción de la minera en la microbiota, con extensos campos de tapetes

microbianos y lodos bacterianos de las lagunas naturales de este hábitat.

Consultado el CDE sobre el tenso encuentro con el delegado, el organismo no se refirió y sólo se limitó a señalar que «se trató de una diligencia completa y exhaustiva, conducida con precisión por los ministros y el equipo del tribunal durante los dos días de inspección a las faenas mineras y al monumento nacional ubicado en el Salar de Surire. En ese sentido, hemos realizado una positiva evaluación de los argumentos técnicos y jurídicos proporcionados por los expertos que concurrieron por nuestra parte, así como por los representantes de los distintos servicios con competencia ambiental que respondieron de manera consistente diversas consultas efectuadas por el tribunal y a quienes agradecemos su colaboración”.

Salvo la particular visita de Sanzana, la inspección no presentó ningún incidente, incluso fue seguida de cerca por representantes de los sindicatos y de la comunidad indígena, cuyos socios prestan servicios de transporte a la minera. Durante los dos días, el grupo visitó los sitios de nidificación, pilas de material, zonas pantanosas y con lagunas, y la planta de producción en la Cuesta del Águila donde se procesa la ulexita.

El derrumbe que aisló por 72 horas a Arica del resto de Chile

Se lo había advertido el municipio de Camarones en varios oficios y reuniones desde 2022 a la Delegación Presidencial Regional y a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, pero no fue escuchado. Al final, se produjo lo que tanto temía la administración comunal: una seguidilla de derrumbes en la parte baja de la cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones), que dejaron a Arica aislada del resto del país por 72 desesperantes horas.

Filas kilométricas de vehículos, buses y camiones se formaron desde la localidad de Cuya hacia la cuesta de Chiza, situada a 110 kilómetros al sur de Arica. Allí el corte provocó una crisis sanitaria de proporciones el miércoles y jueves pasados, dado que la imprevista multitud de personas que se agolpó, agotó el agua disponible en los estanques del Sistema de Agua Potable Rural (APR), por lo que los servicios higiénicos públicos debieron ser cerrados.

La placa de nueve locales de venta de comida en esa tenencia y avanzada aduanera no dieron abasto, al extremo de que algunos atendieron las 24 horas, porque el peregrinar de los miles de comensales no paró nunca.

Debieron transcurrir algo más de 72 horas para que la Ruta 5 fuera rehabilitada en ambos sentidos. Eso ocurrió recién durante la tarde del viernes, cuando la Dirección Regional de Vialidad, a través de una empresa contratista, debió aplicar cargas de explosivos en las rocas de casi dos metros de altura y de gran volumen, depositadas en la pista.

Una vez destruido ese material, se realizó su retiro, por lo que pasadas las 16.00 horas se habilitó el tránsito de vehículos en ambos sentidos, pero con despacho pausado desde Arica y Cuya para monitorear el comportamiento del farellón, por la vibración generada por el tráfico de los camiones de carga. Más tarde, a las 19.00 horas, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones reanudó el servicio de transporte de pasajeros al sur del país, el que también había sido suspendido.

Camarones golpea fuerte

Fue el alcalde subrogante de Camarones, Bastián Ramos, quien levantó la voz por la respuesta poco efectiva de la secretaria regional ministerial de Obras Públicas, Priscilla Aguilera, y del director regional de Vialidad, Sergio Villegas, este último cuestionado hace dos años por la Contraloría Regional de la República por enviar un “video hot” con mujeres de curvas pronunciadas y poca ropa a un chat de emergencia, integrado por funcionarios y funcionarias a su cargo.

Según fuentes reservadas, el edil (s) en un Comité Técnico convocado por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), realizado el miérçoles pasado en Arica, les enrostró a ambos que el municipio había representado varias veces el riesgo que revestía el farellón, el que finalmente se desplomó varias veces y bloqueó el camino con rocas de hasta dos metros.

A esas alturas, la molestia de Ramos era máxima, dado que el director regional de Vialidad había hecho en la mañana un video desde su oficina y no en terreno, explicando que ya habían reparado la ruta y que se habían hecho inversiones cuantiosas durante estos dos años para mejorar la seguridad de la ruta. Eso sí, el arreglo anunciado por el directivo duró bien poco, porque pasado el mediodía el cerro había vuelto a arrojar material y la ruta ya no pudo abrirse.

En un comunicado difundido por el municipio, se expuso la particular acción comunicacional del directivo en Instagram, destacando que aparecía «sentado» en su escritorio diciendo: «Hemos reforzado las laderas de esa cuesta a partir de mallas de acero y doble mallas de acero, con hormigón proyectado para que no existan más derrumbes. Es una inversión titánica del Ministerio de Obras Públicas que se ha ejecutado durante tres años y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de toda la ruta para que en algún momento tengamos una Cuesta Chinchorro al más alto nivel de seguridad vial”.

La versión entregada por Villegas sobre la intervención eficaz de la ruta contrasta con uno de los documentos más recientes enviados por el municipio de Camarones al MOP el pasado 24 de septiembre.

Sobre el particular, el oficio N° 550 dirigido a la seremi de Obras Públicas, señala que «el kilómetro 1968 de la Ruta A-5 se ha convertido en un punto crítico debido a constantes deslizamientos de rocas que obstaculizan el tránsito y ponen en peligro la seguridad de los vehículos que circulan por el sector… La implementación de un proyecto de protección vial en esta área es esencial para abordar el problema de manera efectiva”.

En la reunión del miércoles por la tarde en Senapred, la seremi Aguilera habría señalado que no recordaba esta reciente comunicación, ni los oficios anteriores enviados por el municipio. Mientras tanto, el director regional de Vialidad, con un tono más furibundo hacia el alcalde, le habría reprochado no reconocer la millonaria inversión ejecutada durante estos dos últimos años en las laderas de esa cuesta.

“Seguro”, le dijo el alcalde (s), agregando que el punto era que las millonarias inversiones en mallas metálicas de contención y capas de cemento sobre ellas, justo no se habían hecho donde se requerían: los kilómetros 1968 y 1966. No hubo acuerdo y las relaciones quedaron tensas, al punto que Ramos no fue invitado al primer punto de prensa que hizo al anochecer el delegado presidencial regional Ricardo Sanzana.

Delegado al rescate

Habiendo transcurrido ya 24 horas con la ruta cortada por un nuevo derrumbe, el miércoles al anochecer el delegado presidencial regional debió tomar el control de la crisis, dado que no había ni vocerías en terreno de la seremi de Obras Públicas, ni tampoco soluciones con plazos acotados para poner fin al aislamiento de la ciudad de Arica con el resto del país.

A esas alturas no era posible ver a la misma seremi, que semanas anteriores realizaba con entusiasmo los videos Tik Tok para el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, poniendo a disposición inauguraciones y anuncios de obras en el borde costero, una de ellas con un fallido estreno por fallas en la trotavía que presentó a los pocos días de ser inaugurada.

El delegado presidencial se encontraba ausente de la crisis, debido a que el lunes, pese a no estar citado por el Primer Tribunal Ambiental, había decidido trasladarse a Putre y luego al monumento natural Salar de Surire, para participar en la diligencia clave in situ de verificación del daño ambiental que habría provocado la minera Quiborax S.A.

Raudo tuvo que bajar desde el altiplano a 4.260 metros de altitud hasta Arica. En Arica se subió a un helicóptero para llegar al sitio del derrumbe. Acompañado de la seremi Aguilera, que lucía un particular casco rosado que distrajo la atención de los cibernautas, dieron un punto de prensa al anochecer, anunciando que la ruta quedaba cerrada y que recién el jueves en la mañana se evaluaría si podría abrirse.

El amanecer del jueves fue crítico. Miles de personas desde Cuya al sur varadas en sus vehículos intentando pasar hasta Arica, pero nada se movía. Los más urgidos se bajaron de sus vehículos y pasaron a pie, hasta que Carabineros decidió poner un cordón humano para evitar que siguiera el peregrinaje, dado que las rocas seguían cayendo a la pista.

La reunión del Comité para la Gestión del Riesgo y Desastres (Cogrid), que culminó pasado el mediodía, trajo un anuncio no feliz en boca del delegado: la ruta seguiría cortada hasta el viernes a la espera de los trabajos de remoción de material y de un estudio de expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Mientras las autoridades definían estrategias para paliar la crisis, la empresa contratista de la Dirección Regional de Vialidad, a cargo del mantenimiento de la cuesta Chinchorro, comenzaba a picar las rocas depositadas en el pavimento para abrir una pista.

Al final se logró despejar al atardecer, por lo que el delegado Sanzana dispuso que unos 150 vehículos menores pasaran desde sur a norte y luego nuevamente se cerró el paso. Vino ahí un punto de prensa con la seremi Aguilera, quien nuevamente portaba en su cabeza el llamativo casco rosado de la noche anterior. Esta vez también se mantuvo en silencio al lado de la autoridad, dejando la vocería en manos de Sanzana.

El viernes por la mañana las autoridades dejaron transcurrir casi 12 horas para entregar una nueva versión. Por transmisiones de particulares en redes sociales y un posteo de Carabineros de Chile se conoció que se había habilitado el paso por una hora para los vehículos varados. Desde ahí se cerró el paso y pasadas las 11 de la mañana el delegado presidencial retomó las vocerías, ahora con medios específicos, luego de acompañar al subsecretario de Justicia a una visita al penal de Acha.

Debates, videofunas y banderazos marcan la campaña electoral

Se achica la brecha y sólo quedan tres semanas para las elecciones de gobernador regional, alcaldes, consejeros regionales y concejales.

La semana que recién pasó, estuvo marcada por el debate en el canal 24 horas de TVN, efectuado el lunes 30 de septiembre en Santiago. Primero les tocó a los candidatos a gobernadores. Asistieron el actual gobernador Jorge Díaz (DC), y los postulantes Fidel Arenas (independiente PSC), Karla Kepec (PR), Bernardo Olivos (PDG), Carlos Yévenes (PC), Diego Paco (RN) y Juan Jacobo (PH).

La periodista Constanza Santa María hizo sufrir a este panel. Les preguntó sobre la más alta tasa de enfermedades mentales en mujeres que presentaba la región frente al resto del país. La explicación más desafortunada fue la de Olivos, quien dijo que había un alto número de mujeres obesas y con problemas de salud mental.

También la visión santiaguina los enredó con temas nacionales como la migración, narcotráfico, delincuencia, crimen organizado y nadie bajó la pelota a la región.

Luego a la medianoche se presentaron siete candidatos a alcalde de Arica: el actual edil Gerardo Espíndola (PL), Stephanie Jéldrez (PR), Rayko Karmelic (PDG), Daniel Chipana (independiente), Raúl Gil (UDI), José Lee (independiente) y Sebastián Arellano (independiente PSC).

El minuto de mayor tensión fue el del emplazamiento de un candidato a otro. El más solicitado para responder fue el alcalde Espíndola. Le sacaron la pérdida del Casino Municipal, los contratos millonarios en eventos, los juicios por contratos mal ejecutados y el desempeño del batallón de 70 inspectores de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseg) que recorren las calles observando sus celulares para el reporte de delitos. Como buen periodista, el jefe comunal los desafió diciendo insistentemente: «¿Cuál es su fuente?», además de tratar al concejal Chipana de «mentiroso».

Videofunas

Mientras más se acercan los comicios, más se inundan las redes sociales con videofunas. Uno de los videos que se viralizó muchísimo fue el del antiguo debate moderado por la periodista Mónica Rincón en una campaña parlamentaria pasada, cuando se enfrentaron el exdiputado Iván Paredes y el hoy candidato «outsider» del oficialismo y exdiputado, Orlando Vargas.

En la pieza audiovisual se recuerda que Paredes dio a conocer el sometimiento a proceso de Vargas por un caso de narcotráfico antiguo, del cual luego fue absuelto, pero su hermano sí fue condenado. A los pocos días de la viralización, el mismo Paredes se encargó de aclarar que ese video no era de su autoría, afirmando que «cuando pego, pego de frente. No acostumbro a andar haciendo una especie de tongo. No hago tongos de ninguna especie. No tengo absolutamente nada que ver con el video que anda circulando. El hecho que ahí se narra es real y pasó hace muchos años… Hubo aquí un tráfico de drogas, 2 kilos y medio de cocaína de alta pureza. Esto fue en Iquique».

Otro videofuna que circuló fue un punto de prensa realizado hace dos años, con ocasión de la aprobación del Consejo Regional del Plan Regulador. En ese material se recoge la declaración del consejero regional David Zapata (Partido Radical), quien valora este hito, pero haciendo un guiño a las tomas de terrenos que, en ese tiempo, comenzaban a florecer en distintos lugares.

«Aquí todos queremos el progreso de nuestra región y cada uno desde su particular mirada… Nosotros siempre vamos a estar por los más humildes. El hecho de poder aumentar el área urbana, el hecho de poder aumentar terrenos para poder construir viviendas sociales, sin duda es un resorte importante para nosotros. En lo personal, tenemos que regularizar el tema de las tomas, el tema donde está Fenapo. En fin, podemos estar a favor o en contra de eso, pero hay que hacerlo. Hay que regularizar. En cada toma, en cada sitio, hay niños, hay adultos mayores, hay gente con discapacidad, de los cuales tenemos que hacernos cargo», sentenció Zapata en esa oportunidad.

Asimismo, un video que mereció una denuncia del senador José Durana ante la Contraloría Regional de la República, fue la publicación en las redes sociales de la Municipalidad de Arica del 30 de septiembre, en la que el alcalde titular Gerardo Espíndola aparecía publicitando la entrega de audífonos inhibidores de ruido para niños con autismo en sitios de recreación. El parlamentario cuestionó esta acción, argumentando que el jefe comunal se encontraba en receso por la Ley Electoral, razón por la cual no podía estar utilizando ese canal para hacer campaña sobre un proyecto municipal.

Choque de banderazos

El desempeño de las campañas ha cambiado y bastante en estos últimos años. Los comandos han abandonado el clásico «puerta a puerta» y han derivado hacia los «banderazos» en esquinas y rotondas vistosas de la ciudad, además de inundar las redes sociales con historias, denuncias y testimonios.

Después del «barrido de la corrupción» que realizó el comando del candidato a gobernador Diego Paco en las afueras del Gobierno Regional, el mismo grupo se ha apostado en las mismas arterias que el comando «amarillo» del gobernador Jorge Díaz.

Han estado midiendo fuerzas cada día por el aplausómetro desde los autos y peatones, y también por la cantidad de «voluntarios» que logran convocar en cada cita. Bueno, «voluntarios» nunca tanto, porque ahí es posible encontrar a los jefes de las divisiones del Gobierno Regional, que decidieron ausentarse de sus trabajos pidiendo vacaciones, algunas que se extenderán por un mes para hacer campaña por el «Señor Pikachú».

Mientras tanto, los documentos en el Gore seguirán durmiendo el «sueño de los justos», ya que por muy funcionarios de planta que sean los subrogantes, ninguno se querrá quemar las manos con una firma que luego podría ser objetada al retorno del «Gran Jefe» y merecer un exilio en una oficina perdida sin luz natural y poco aire.

La eterna voz que acompaña las compras en Asoagro

Más de 30 años han pasado y el locutor radial y fotógrafo Luis Jachura Arancibia sigue siendo «La Voz del Agro». Así, literalmente, se llama la radio comunitaria interna que tiene el terminal de abastos de la Asociación Gremial de Medianos y Pequeños Agricultores de la XV Región de Arica y Parinacota (Asoagro), la que transmite mensajes a los clientes y locatarios y música popular desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

No se ha apagado nunca este «Señor de la Radio», ni siquiera durante los meses más duros de la pandemia. En esa época, como pudo llegó al estudio radial, con multas de por medio por no ser reconocido como medio de comunicación y por no tener permiso para circular durante los días de encierro total.

Luis Jachura dice amar profundamente a su señora, con la que ya cumplió 51 años de matrimonio, y a sus cuatro hijos. Las bodas de oro fueron premiadas por uno de sus hijos con un viaje a Europa por un mes. También dice que, cuando tenía 23 años, conoció a Jesucristo y, desde esa fecha hasta hoy que tiene más de 70 años, es creyente y muy apegado a las enseñanzas de la Biblia Reina Valera.

«Cuando conocí a Jesucristo, me di cuenta de que yo era lo peor. Ahí me di cuenta de que estaba en el grupo de los pecadores, de los gentiles. Me di cuenta de que esa era una oportunidad para liberarme, si es que me arrepentía de corazón. Un día en Argentina escuché el mensaje de Él y quise lanzarme a sus brazos. Quería esa nueva vida y decidí creer en Jesucristo. Desde allí comencé a leer las enseñanzas bíblicas», recuerda con emoción.

Este comunicador radial es del tipo de locutores de «onda FM»: de voz muy trabajada y respetuosa. Es de aquellos que no tolera los garabatos, ni las ofensas en las transmisiones radiales.

Jachura es un «tesoro humano». Si bien dice que escucha todo tipo de música, a él lo identifican con el mundo tropical andino, música que habitualmente toca en la radio. Dice que no tiene intenciones de parar y alejarse del micrófono. Es más, ahora está pensando ponerse a tono con los tiempos. En su mente tiene un proyecto radial web, para transmitir durante las horas en que «La voz del Agro» se silencia en el terminal.

De cuándo silenciará su voz, indica que «mientras tenga salud, seguiré transmitiendo. Si no es aquí, me buscaré otra radio y tendré mi programa«.

-¿Nacido y criado en Arica?

-Nací en Santiago, pero me crié en Talca con mis tíos hasta los 9 años y ahí fui muy feliz. Mi tío era carabinero y mi papá me dio permiso, porque tenían un hijo de mi misma edad. Yo me sentí en el paraíso. Anduve a caballo, sembrando y tomando leche al pie de la vaca.

-¿Cuándo aterrizaste en Arica?

-Como cuando tenía 11 años llegamos con mis papás a la calle Latorre, donde vivían muchas familias antiguas de Arica. Mi papá es del norte, porque su apellido es quechua. Su familia era de Mocha, al interior de Iquique. Allá hay un cerro ancestral relacionado con el salitre. Los Jachura son de un solo ramal. Llegamos a una casa de otro tío que se vino de la pampa, cuando se cerraron las salitreras. Nos instalamos en esa casa en la calle Latorre cuando era el tiempo del Puerto Libre.

-¿De dónde surge esta vocación radial?

-Lo primero que me inspiró fue que a los 9 años había recibido un saludo por la radio desde Calera, en un programa radial infantil. Yo inocentemente creí que unas personas chiquitas estaban dentro de la radio y me fasciné con eso.

Cuando llegué a Arica, escuché que había un programa infantil en la radio El Morro, en la época de Patricio Fontirroig y Aída Carrasco, dos grandes locutores en la historia radial de Arica.

Y en mi colegio Grupo Escolar, el profesor Luis Blanco Carvajal tenía un grupo de teatro y ahí aprendí a ser monitor de teatro de títeres. Yo mismo los hacía e inventé distintas fábulas. Agradezco mucho haber aprendido eso, porque en la época de la UP y del golpe militar los títeres me salvaron la familia. Iba a amenizar cumpleaños y armé un grupo llamado «El Show del Tío Luis». Nos presentamos con un café concert infantil en el Casino Municipal todos los domingos.

-¿Cómo era ese Arica de los 70 y los 80 que muchos añoran?

-Con un médico amigo coincidimos en que en nuestros tiempos, en los barrios tú tenías al casero de la zapatería que te reparaba tu calzado roto, a la modista, al casero del almacén a quien podías pedirle anotado en una libreta y te vendía el aceite en bolsitas.

-¿Cuál fue tu primera radio?

-Fue radio Arica, donde estaba mi papá y él me facilitó la entrada. Yo entré con un programa infantil del «Tío Luis». De ahí pasé a la radio Cappíssima, donde terminé los programas infantiles, donde me gustaba enseñar a los niños lo que aprendí cuando era pequeño.

-¿Y de ahí que siguió?

-Estuve en casi todas las radios antiguas de Arica: radio Arica, Cappíssima, El Morro, Pukará, Golondrina, Internacional y Puerta Norte.

En la Internacional me tocó crear y enfrentar un nuevo modo de administrar la radio, ya que su director, Hoguer Garrao, al volver de Estados Unidos, nos exigió aprender de todo y a gestionar nuestro propio avisaje. Nos pidió enseñar a un compañero lo que sabíamos, así es que todos aprendimos de todo.

-¿Cuál es el programa hit que recuerdas?

-Hice un programa mexicano, porque a mí gustaba imitar voces. Así es que preparé uno para el director Hoguer Garrao, partiendo así: «¡Bienvenidas mis chulitas!». Me imaginé a un mexicano tratando de hablar como Cantinflas y me resultó. Quedé clasificado, hice el programa y lo dividí en tres secciones: saludos de cumpleaños con dedicatorias de canciones; luego escuchaba a personas que tenían problemas y que hacían llamados telefónicos; y después venía el tribunal mexicano, donde ponía una canción conflictiva y, por ejemplo, preguntaba cosas como dormir en camas separadas y la gente llamaba para opinar. Estuvimos cinco años con ese programa.

También tuvimos otro con Fernando Lagunas, que lo hicimos en el trasnoche, donde lo pasábamos muy bien con un estilo más relajado, transformando las noticias y diciendo muchas tallas. De la radio Arica pasamos a la radio Cappíssima y luego a la Internacional. Primero nos llamamos «Los Vampiros de la Noche», con un programa desde la medianoche a las 5 de la mañana. Eran tiempos en que andaba harta gente en la calle en la noche. Luego nos pidieron irnos a la Internacional y le cambiamos el nombre por «Los Caimanes de la Noche» y tocábamos la música del «Tío Caimán» como cortina.

-¿Compartes la crítica de los locutores antiguos sobre el estilo actual más relajado de la locución?

-Yo fui muy observador de los locutores que eran maestros en esa época y dejaron un legado. Yo absorbí ese legado. Eso me ayudó a respetar y querer mucho a esta profesión. No me gustan los garabatos y las ofensas en los programas. Quizás hoy ha ganado ese estilo, pero yo vengo de esa vieja escuela que respeta los códigos como el respeto al público. Claro que uno puede hacer lo que quiera, pero eso no da derecho a faltarle el respeto al auditor.

-¿Cuándo comienzan a decaer las radios locales?

-Esto lleva ya unos buenos años. Con la entrada de los consorcios internacionales que empezaron a comprar las señales, las radios locales comenzaron a morir. También esto se inició cuando las radios comenzaron a vender espacios y a hacer que los locutores produjeran sus propios espacios, vendiendo la publicidad.

-¿Has hecho alguna escuela radial para que tu experiencia sea conocida?

-Hace unos años hice un taller radial con estudiantes del Colegio Leonardo Da Vinci. Ahí les enseñé lo que yo sabía sobre el conocimiento de la voz, si tenían voz microfónica, a hacer ejercicios para mejorar la voz, y a dividir a quienes tenían voz para locutor comercial, presentador oficial y locutor de programas.

-¿Es cierto que te dedicaste a la fotografía?

-Soy amante de la fotografía y siendo muy joven me fasciné con ella. Estuve en Argentina y con ella me gané la vida tomando fotos en ceremonias, porque allá en ese tiempo no conocían ese oficio y cuando empecé a hacerlo, la gente estuvo dispuesta a pagar por las fotos que tomaba.

Mi familia se compró una máquina réflex en esos tiempos y yo miré a través de ella y quedé muy admirado al ver adentro a mis papás. Saqué las fotos y luego llegaron impresas y me di cuenta de lo que hice. Las primeras máquinas que llegaron aquí, en el Puerto Libre, eran plásticas, celestes y eran marca Diana. Un rollo era de 12 fotos. Luego fui conociendo más marcas y de calidad.

En tiempos de la UP y luego en el golpe de Estado, que fueron difíciles, tuvimos que inventar el trabajo y ahí estuvo la fotografía.

«Rostro de Asoagro»

–¿Cómo lograste convertirte en el relacionador público de Asoagro, una organización que tiene mayoritariamente personas andinas?

-Fue una secretaria que fue despedida de la radio Internacional quien me recomendó en Asoagro, y hace 32 años que estoy aquí como su relacionador público. En esa época buscaron a un locutor para hacerse cargo de unos parlantes y unos avisos de la organización y llamados a reunión. Yo emitía un poco de música y eso era todo.

Estuve un año contratado, después renuncié por problemas con un contador. Probaron un mes sin mí y, luego, me llamaron para contratarme como relacionador público porque habían despedido al que tenían. También me ofrecieron administrar la radio porque no querían saber nada de ella.

Yo pedí tener la libertad para armar la radio. Me dijeron que administrara mi tiempo como yo quisiera. Aquí había un micrófono, unos parlantes y unas bocinas chicas. Yo pedí poner más parlantes y así comenzamos a transmitir mejor. Hoy la radio está consolidada y me siento muy orgulloso de que la gente que llega, incluso, para pedir empleo y vender su casa, les va muy bien.

Cinco pedagogías de la UTA no admitirán alumnos nuevos durante el 2025

Era un secreto a voces desde hace varios años: algo no andaba bien con la calidad de algunas carreras de Pedagogía de la Universidad de Tarapacá (UTA). Finalmente, el golpe vino y fuerte. La rectoría de la casa de estudios decidió aplicar un receso para el 2025 en la admisión de cinco de las 10 que posee. Las impactadas: Educación Física, Inglés, Matemáticas, Educación Parvularia y Biología.

La determinación ha sido duramente resistida por los estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades (FEH), cuyos dirigentes de los centros de alumnos existentes han publicado declaraciones en redes sociales y el jueves pasado convocaron a una «pintatón» en el Campus Saucache, donde elaboraron lienzos destinados a visibilizar el problema.

Ante las consultas de Aquí Arica sobre esta drástica determinación, el vicerrector académico de la UTA, Gonzalo Valdés González, confirmó que la decisión fue adoptada por la Junta Directiva para asegurar el proceso de Acreditación de Excelencia que obtuvo el 2023 esta casa de estudios. Este órgano estableció que algunas carreras de pedagogía “no estaban alcanzando los niveles de excelencia que son requeridos en los nuevos criterios desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)”.

La suspensión, asegura la autoridad académica, será por un año y descartó la versión de los dirigentes estudiantiles respecto de que esta disposición significará el cierre definitivo de las carreras afectadas por la medida.

“Muy por el contrario, este permite que las carreras, los departamentos y las facultades cuenten con el tiempo y la oportunidad de realizar las mejoras de calidad necesarias, para que nuestras carreras alcancen niveles de excelencia que, por un lado, es lo que necesitamos hacer para la próxima acreditación, pero, por otro lado, es el nivel de excelencia que queremos ofertar a todas y todos los jóvenes de nuestra región”, expresó el directivo.

Asimismo, Valdés señaló que junto a esta medida restrictiva, la Junta Directiva de la UTA determinó que se dispusieran los recursos y gestiones pertinentes “para que todas las carreras de pedagogía puedan alcanzar los niveles de calidad deseados y necesarios institucionalmente para que puedan ponerse al servicio de la región”.

También confirmó que este proceso contará con una Comisión de Trabajo que estará integrada por el secretario regional ministerial de Educación, el director del Servicio Local de Educación Pública «Chinchorro», los decanos de las Facultades de Educación y Humanidades y Ciencias, jefes de carreras, directores de departamentos, y también serán invitados los representantes de los estudiantes.

A través de esta medida, lo que la UTA estaría cuidando es el proceso de acreditación de excelencia por seis años obtenido el 2023, es decir, el máximo que ofrece el sistema para las casas de estudios. De hecho, la Facultad de Educación en su plan estratégico 2022-2030 reconoce como una debilidad «los resultados ubicados bajo la media nacional de la Evaluación Diagnóstica Nacional».

SLEP apoya receso

Un organismo clave en este receso aplicado por la UTA es el Servicio Local de Educación Pública «Chinchorro», ya que la mayoría de los maestros que ejercen en los establecimientos educacionales fiscales que administra, son egresados de la UTA.

Para el director del Slep, Hary Donoso, la suspensión temporal de la admisión «es absolutamente necesaria y como servicio que tiene a su cargo la educación pública, nos hemos puesto a disposición de la universidad, que también es pública, para impulsar este proceso. Esta sinergia tiene por objetivo generar los mejores profesores para las aulas de liceos y escuelas públicas».

La autoridad sostuvo que «se requieren mejoras en la formación de los docentes, adecuación de planes y programas porque hay temáticas que son nuevas en las aulas como la digitalización, la neurodivergencia, entre otras, entonces es oportuno hacer esta pausa para fortalecer a una de las facultades de educación más importantes del norte de Chile».

Donoso planteó que esta decisión no lo sorprendió, ya que hace más de dos meses sostuvo una reunión con el rector de la UTA, Emilio Rodríguez, oportunidad en que abordaron el tema de la calidad de la formación de los maestros y las mejoras que debían aplicarse.

Advirtió que la acreditación de las carreras de pedagogías es un requisito que exige la Ley N°20.903 de Desarrollo Profesional Docente, cuyo fin es mejorar la formación de los maestros. «Las carreras de pedagogía deben contar con estándares de calidad que permitan que sus egresados sean profesores que, al momento de hacer su ingreso a las aulas, cuenten con las competencias suficientes para poder realizar las mejores clases posibles. En el caso de la UTA se detectó que había problemas de calidad en la formación que estaban poniendo en riesgo su proceso de acreditación y la entrega de un buen servicio y la calidad de sus egresados», indicó.

Donoso descartó que el receso en la admisión cause un impacto en la oferta de profesores disponibles para ejercer en los establecimientos públicos. «En muchos casos estamos con sobreoferta, por lo tanto, tenemos más profesores, así es que si nos faltan, por ley podemos habilitarlos. El Ministerio de Educación tiene un registro de docentes habilitados», sentenció.

Rechazo estudiantil

Los argumentos de la rectoría sobre el cese temporal de la admisión no convencen a los estudiantes. La vocera y presidenta del Centro de Estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial, Marta Soto, sostuvo a Aquí Arica que «esto puede ser el comienzo del cierre de esas carreras. Rechazamos que la Junta Directiva no nos haya informado oportunamente este proceso y que nos hayamos enterado en pasillos sobre una decisión tan dura y que impactará la imagen de nuestras carreras y la producción de profesores para los colegios de la región».

Para Soto las mejoras a la calidad de los programas podrían haberse implementado sin tener que aplicar la suspensión de la recepción de alumnos nuevos. «Nosotros no entendemos por qué se optó por una medida tan drástica, cuando pudo hacerse sin romper la continuidad en la admisión. Hemos decidido movilizarnos porque creemos que esta no es la forma de abordar un problema y que sólo les interese cumplir los estándares inalcanzables que ha impuesto la Comisión de Acreditación, como tener sólo profesores de planta con magíster hacia el 2025 y luego todos con doctorado el 2028, si no hay condiciones atractivas que permitan atraer esos talentos».

La dirigente reconoció que uno de los hechos que obligó al cierre temporal de la admisión fue los sucesivos malos resultados en la Evaluación Diagnóstica Nacional que se aplica en cuarto año a los estudiantes de Pedagogía, evaluación que permite entregar información para aplicar mejoras en los planes formativos.

«Históricamente hemos tenido malos resultados en la Evaluación Diagnóstica Nacional. No es culpa nuestra que no se hayan hecho las mejoras. Más bien, creo que quieren deshacerse de las carreras de pedagogías para evitar que les perjudiquen en los estándares que les exige la acreditación ganada por la universidad. No sé qué va a pasar con el Propedéutico que está destinado a colegios de educación media a niños con cualidades pedagógicas, donde también hay estudiantes preparándose desde antes para ingresar a las pedagogías. ¿Cómo le responderá la universidad a quien quiere entrar a esas carreras y estarán cerradas?», expresó.

¿Le gustó? Ojalá que sí, porque nos esforzamos día a día por reportear con mucho esmero. Espero que el café le haya alcanzado y que siga invitando a más amigos y amigas a esta comunidad. Si tiene algún comentario, duda o información que quiera compartir, puede escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.