Aquí Arica: el canal que ya no quieren en Azapa, agua con combustible y renuncia de seremi

Nos reseteamos y partimos con un nuevo periodo de administración en los cuatro municipios de la región. Y mientras los alcaldes se acomodan en sus asientos, especialmente el de Arica, Orlando Vargas Pizarro, que inicia su primera gestión, Aquí Arica se fue a dar una vuelta por el valle de Azapa y otros sitios para contar algunas buenas historias en esta decimosexta edición.

Lo primero: hace seis años que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) terminó de construir el netubamiento del canal de Azapa. Y como ocurre en Macondo: hasta hoy la Comunidad de Aguas del Canal Azapa (Comca) se niega a recibirlo, por el alto costo que alcanzó y porque teme que presente fallas.

Después de ese paseo por Azapa y ver a los promeseros de la Virgen de Las Peñas, bajamos rápido a la ciudad, donde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) revela que no ha detectado filtraciones en el oleoducto ni en la Copec de la avenida Diego Portales que pudieran explicar la contaminación del agua que afectó al sector sur de Arica. ¿Fuenteovejuna fue?

Caminando por el centro, nos avisaron que una nueva autoridad renunció: el seremi del Medioambiente, quien pese a sus dotes de surfista, no pudo sortear la ola de contaminación que tenía en su oficina.

Y, en una pasada rápida por tribunales, nos encontramos con «El Curita de las Sopas«, extrabajador bancario desahuciado, quien interpuso un recurso de protección en contra de la AFP Capital, para reclamar sus excedentes.

Por último, miramos al cielo, no sólo para rogar que a «El Curita de las Sopas» le vaya bien, sino también porque la Universidad de Tarapacá (UTA) está intentando entrar de lleno en la astronomía. Quién sabe si en una de esas, nos ganamos el primer telescopio para nuestra región.

Antes de acomodarnos a leer, bien nos viene un tecito con hierba luisa azapeña y un pan batido con mantequilla y aceitunas del mismo valle, para mantenernos firmes durante la ajetreada mañana.

El canal entubado de $ 27 mil millones que ya no quieren en Azapa

Increíble, pero cierto, en una zona donde el agua no abunda. Un canal entubado de 41 kilómetros de largo recién construido y que tuvo un costo para el Estado de $ 27 mil 369 millones (valor con IVA), permanece ocioso desde marzo de 2018, a raíz de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Obras Hidráulicas -tras haberlo terminado-, no ha logrado llegar a un acuerdo con la Comunidad de Aguas del Canal Azapa (Comca) para que lo recepcione y comience a operarlo.

La infraestructura fue solicitada por la Comca formalmente en 2011 al Estado, requiriendo un subsidio de la Ley de Riego de un 75 % para su financiamiento, con del fin de abastecer a 850 hectáreas de olivos, tomates, frutas tropicales y diversas hortalizas que se comercializan en todo el país. Ese año, la organización consideraba necesario y estratégico el proyecto, ya que requería poner fin a las filtraciones y extracciones ilegales que -hasta ahora- sufre el derruido y antiguo canal al aire libre de 43 kilómetros, cuya construcción data de 1962.

¿Qué cambió? Simplemente la Comca ya no quiere el canal entubado, porque -a su juicio- hasta hoy el MOP no ha logrado explicar el alza en el valor inicial del proyecto, que partió en $ 14 mil millones, y tampoco ha conseguido demostrar que la obra funciona en perfectas condiciones para el transporte de 580 a 800 litros por segundo como prometía su diseño.

Ni la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, ni la actual de Gabriel Boric, han conseguido entablar un puente con la Comca. La organización se ha quejado constantemente de que el MOP le ha pedido agua para probar la tubería y que, sin explicación alguna, nunca han concretado este ejercicio, salvo el segundo semestre de 2018 cuando se registró una veintena de filtraciones en la tubería, eventos definidos como «esperables» por el MOP, dadas las seis mil uniones que tiene el ducto.

Y a ese reclamo los regantes han sumado otro: la nula respuesta sobre los costos y el estado de la obras, además de la negativa a una inspección con sus propios ingenieros para evaluar su real estado, ya que recibirlas significará hacerse cargo y endeudarse con el Estado por 25 años para pagar el 25 % del financiamiento no cubierto por el subsidio.

Al estar en un punto muerto el diálogo, la organización ha intentado una nueva estrategia: persuadir al Estado para que destine fondos concursables vía Comisión Nacional de Riego (CNR) y reparar el canal al aire libre, que funciona a duras penas y que debían desahuciar una vez listo el entubamiento. Desde el MOP ya les respondieron que no hay piso para esta demanda, porque está a la espera de que reciban el canal entubado como lo habían pedido. Y desde el Ministerio de Agricultura tampoco ha habido señales, porque tampoco habría disposición para asistirlos y revivir una infraestructura que no da garantías para un uso eficiente y racional del agua.

Burocracia MOP en torno al canal

Pese a que no ha logrado regar aún ningún predio, la Dirección de Obras Hidráulicas (MOP) del MOP mantiene destinado aún al inspector fiscal santiaguino, Mario Rosales, en esta obra en el valle de Azapa, profesional que inspeccionó todo el proceso de construcción del entubamiento. Tras haber concluido los trabajos, el MOP ha suscrito cuatro contratos de control y vigilancia de preoperación de la infraestructura desde el 2019 hasta la fecha, los que le han significado un desembolso de $1.566 millones.

El entubamiento del canal ha estado ausente como logro de esta gestión gubernamental. Tampoco ha existido un nuevo impulso desde la DOH regional, lo que podría explicarse con la decisión de descabezar a esta entidad en marzo pasado, cuando le pidieron la renuncia a la directora regional Connie Torres Salgado, luego de perder el respaldo de su partido Comunes. En su reemplazo quedó como director regional subrogante, el ingeniero agrónomo de nacionalidad colombiana, Miguel Villanueva Alvarado, profesional sin experiencia en obras de esta envergadura ni habilidades directivas, y que llegó a ese puesto sólo por tener el grado más alto entre los profesionales a contrata de ese servicio. ¿Cómo llegó allí? A través de un concurso interno que la directora saliente promovió, para mejorar la calidad contractual del personal que estaba a honorarios.

MOP responde

Sin dar una fecha clara de cuándo se retomarán las pruebas de bombeo y anunciando la destinación de otros $ 800 millones, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas dijo a Aquí Arica que ese presupuesto servirá para «obras complementarias con el fin de ofrecer una solución mixta de entregas con y sin presión».

También mencionó que este año retomaron el diálogo con la Comca, «realizándose reuniones ampliadas para explicar el procedimiento requerido para la puesta en operación, la explotación provisional y el traspaso de las obras, procedimiento normado a través del DFL 1.123, que regula la construcción de obras de riego por parte del Estado, acordándose con la COMCA el inicio de las pruebas finales de la obra».

La seremi precisó que la obra tuvo un costo de $ 22.370 millones, sin especificar si este valor era con IVA o no. A su vez, no descartó que en este periodo de pruebas se detecten fallas, señalando que «la DOH acompañará de manera directa a la organización para que el traspaso de la operación sea efectivo, y se realice de una manera paulatina, responsable y consensuada».

Agua con combustible: aún no identifican fuente contaminante

En un total misterio se ha transformado la contaminación con combustible de un pozo de agua de la empresa Aguas del Altiplano y que dejó a 18.700 hogares sin poder consumir el vital elemento durante tres semanas desde el 3 de octubre pasado.

Hasta hoy, ni la investigación penal de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, ni la de tipo administrativa que lleva adelante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), han podido identificar cuál es la fuente que originó que un sondaje que abastece a la sanitaria, se contaminara con hidrocarburos, al punto que tuvo que ser dado de baja de la red de abastecimiento que dispone la empresa para producir agua potable.

Aquí Arica realizó una consulta clave a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad requerida en ambas investigaciones, debido a su rol fiscalizador sobre plantas de distribución o almacenamiento de carburantes.

Según confirmó, la entidad puso atención en tres puntos cercanos al pozo llamado «Rodoviario», porque está próximo a los terminales de buses nacional e internacional. En las cercanías identificó como focos de atención: una estación de combustibles Copec, un tramo del oleoducto Sica-Sica que transporta combustibles que importa Bolivia y las dos estaciones rodoviarias.

¿Qué dijo la SEC? El organismo señaló que “las pruebas de hermeticidad y presiones que se han realizado a la fecha no permiten evidenciar que exista alguna filtración de hidrocarburos en las instalaciones de combustibles líquidos fiscalizadas”.

¿Cómo lo acreditó? El organismo confirmó que realizó tres inspecciones a la estación COPEC, situada detrás del sondaje contaminado, y le solicitó efectuar ensayos de hermeticidad en los tanques y líneas de dicha estación de servicio y remitir los resultados.

El organismo confirmó que realizó tres inspecciones a la estación COPEC, situada detrás del sondaje contaminado, y le solicitó efectuar ensayos de hermeticidad en los tanques y líneas de dicha estación de servicio y remitir los resultados. También requirió, a la empresa boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dos pruebas de presión del oleoducto Sica Sica, el cual pasa por la avenida Diego Portales, que está próxima al pozo contaminado. Una de ellas fue en presencia de la PDI. Además, le pidió información relacionada con eventuales problemas de integridad del oleoducto y sus correspondientes Planes de Acción frente a roturas o fugas de combustibles, así como el envío de información histórica entre otros, a registros de mantenciones periódicas, pruebas hidrostáticas y registros de corrosión.

Y, por último, visitó los dos terminales rodoviarios próximos al pozo, donde pese al alto tráfico de buses nacionales e internacionales, no encontró irregularidades en el manejo de hidrocarburos, teniendo a la vista que las máquinas se estacionan cerca del sondaje.

El misterio de la contaminación del pozo, que producía nueve litros por segundo para el sistema sanitario, aún no se aclara, así como tampoco se sabe cómo la sanitaria suplirá esa cantidad de agua para evitar que haya restricciones durante la época de mayor demanda del vital elemento.

La contaminación «in office» que gatilló la salida del seremi del Medioambiente

Un paro que duró un mes en septiembre, quejas por escrito y verbales sobre su comportamiento no acorde a su investidura, y denuncias por faltas a la probidad ante la Contraloría Regional de la República, terminaron finalmente con la gestión del secretario regional ministerial del Medioambiente, el ingeniero químico ambiental Diego Arellano Nave (PPD). Su habilidad de surfista no pudo con la tremenda ola de quejas que contaminó su oficina.

El miércoles 4 de diciembre, Arellano, joven de gran parecido a Apu -el amigo indio de Homero Simpsons-, se despidió de sus funcionarios, indicando: «Decidí renunciar porque me tengo que operar de las rodillas por un problema a los meniscos, y no quiero ser un obstáculo para el Gobierno, ya que me darán licencia médica».

Sus trabajadores lo observaron algo incrédulos, pero decidieron no hacerse problemas con la versión maquillada del seremi, quien a esas alturas tenía la «contaminación in office» por sobre los niveles permitidos. Ello, porque a esa hora, la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Medioambiente (Afumma) había logrado el objetivo de removerlo, luego de un largo peregrinar desde el 2023 ante la Subsecretaría del Medioambiente, reportando diversas faltas que parecían no importarle a la autoridad gubernamental.

Contrataciones cuestionadas

El gremio de funcionarios cuestionó tres contrataciones sucesivas realizadas por Arellano en 2023. Denunciaron que la autoridad reclutó primero a su polola, la trabajadora social Sandy Vega Álvarez; luego a la amiga de su polola, la ingeniero químico-ambiental Yocelyn Aravena; y finalmente al abogado Mauricio Rodríguez Lamilla, expareja de la temida «Dama de Hierro» y estratega del exgobernador Jorge Díaz Ibarra, la sicóloga Andrea Murillo Neumann, con quien tiene un hijo.

Las quejas contra estos tres fichajes siempre apuntaron a lo mismo: reclutamiento sin concurso público e incumplimientos en los horarios de atención y maltrato a los usuarios vulnerables que llegaban a la Seremi. Al final, el gremio logró que se hiciera un concurso público y que este reclutara a un profesional con las competencias necesarias.

Eso no fue todo. Los funcionarios descubrieron que Arellano, sin contar con el permiso del ministerio, había decidido trabajar como profesor a honorarios en la Universidad de Tarapacá (UTA), dictando la asignatura de «Higiene y Seguridad Industrial» durante el segundo semestre de 2023. Y, también, denunciaron la pérdida de un proyector que desapareció justo en ese ir y venir desde la oficina hacia la casa de estudios. Hasta hoy el aparato no aparece y no hay responsable sobre esa pérdida.

También se quejaron de desorden y suciedad en la propia oficina del seremi, tratos con lenguaje soez y poco formal, y una «gestión» carente de horizonte y regularidad acorde a los desafíos ministeriales. De hecho, poco y nada se advirtió del seremi en el manejo del problema de polimetales, en la demanda ambiental contra Quiborax S.A., o en el desalojo de la toma de Cerro Chuño. Pese a ello, Arellano contaba con cierto apoyo del exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana Oteíza, quien igual se vio obligado a llamarle la atención por un posteo que hizo circular el seremi, ridiculizando la campaña de una candidata humanista a consejero regional.

Y no era para menos, si Arellano se comportó como un «escudero fiel» con Sanzana. Prueba de ello es que, antes de la renuncia del delegado, fue el primero en ofrecer su participación en los banderazos para apoyar la segunda vuelta de la campaña del exgobernador Jorge Díaz, mientras otros seremis dijeron que lo evaluarían cuando Sanzana se los requirió con un tono imperativo.

Al final, de nada le valió esa presteza política y estar permanentemente en la Delegación Presidencial más que en su oficina. Ello, porque a tres semanas de la renuncia del delegado Sanzana, él también tuvo que dejar el servicio público, luego de la contaminación que causó, paradójicamente, en un servicio cuyo fin es preservar los ecosistemas libres de ella.

La última batalla de «El Curita de las sopas» contra AFP Capital

Tiene una sentencia de muerte porque su corazón ya no responde después de ocho infartos consecutivos. Aún así, el capellán bautista y extrabajador bancario, Sergio Gómez Délano (49), conocido como «El Curita de las sopas», se dio fuerzas para ir a la Corte de Apelaciones e interponer un recurso de protección.

El objetivo de la acción judicial es reclamar los fondos previsionales que le quedan en la AFP Capital, dada la negativa que ha recibido por parte de la empresa, pese a su diagnóstico de enfermo terminal por insuficiencia cardíaca isquémica, determinado por el Consejo Médico de la Superintendencia de Pensiones -tras el tercer intento de Gómez ante este organismo- el 20 de noviembre. Con esta resolución, Gómez debería lograr la aplicación de la Ley 21.309, que permite el retiro anticipado de los fondos previsionales a enfermos terminales.

Sergio convive con la muerte. Atrás quedaron sus días de instructor paralímpico de taekwondo. Médicos de distintas latitudes le han señalado sucesivamente que su corazón ya no puede más y, probablemente, fallecerá mientras esté durmiendo. Le quedan pocos meses de vida y sólo 16 millones de pesos en su cuenta de ahorro previsional y está reclamando 13 millones como devolución de excedentes.

¿Para qué necesita el dinero? Simplemente para pagar la deuda del crédito hipotecario donde vive con su familia y cubrir los gastos mortuorios, específicamente su cremación y la compra de un ataúd acorde a su peso y tamaño, ya que mide 1,87 metros de altura.

Junto a su señora Fernanda y sus hijos de 18, 15, 14 y unos gemelos de 10 años, se trasladaron desde Santiago hasta Arica cuando recibió el diagnóstico más pesimista sobre su esperanza de vida.

Esta no es la única pelea que ha dado en estos últimos años. En abril del año pasado encabezó una cruzada de asistencia a los venezolanos que quedaron varados en la frontera con Perú, cuando intentaban retornar a Venezuela y el vecino país les negó la autorización de ingreso. Comenzó a llevarles comida y lo bautizaron como «El curita de las sopas», por el alzacuello de su camisa negra y las raciones calientes que llevaba en su auto.

-¿Cómo se levanta a diario un hombre que sabe que su corazón ya no da para más y tiene hijos pequeños?

-Soy un hombre de fe y me acuesto pensando en que puedo no despertar y me despido a diario de mi familia. Los amaneceres son difíciles, entre dolores y un cóctel de medicamentos que debo tomar. Mis hijos me ayudan a vestirme, porque hasta eso se dificulta, pero aquí estoy luchando.

-¿Desde cuándo tiene ese diagnóstico?

-Fui desahuciado el año 2018 cuando me operaron del corazón por una enfermedad autoinmune que tuve en mi infancia que se llama Enfermedad de Kawasaki. Si esa enfermedad hubiese sido tratada a tiempo con aspirinas y no con antibióticos, hoy no estaría en esta condición. Te da como una amigdalitis o una infección urinaria y te inflama silenciosamente el corazón y lo deja dañado.

Me dieron entre cinco y siete años de vida. El año 2022 sufrí un infarto subsecuente donde quedé hospitalizado en la Clínica Indisa y por junta médica se determinó que ya no había nada más que hacer conmigo. Me mandaron a la casa, porque ya no sacaban nada con tenerme en la clínica. Mi diagnóstico lo hice ver por telemedicina con médicos especialistas en cardiología y hemodinamia de Estados Unidos y México y llegaron a la misma conclusión.

-¿Por qué se trasladó a Arica?

-Me vine en diciembre de 2022 por un tema de salud y, en la práctica, me vine a morir acá. La vida en Arica es bastante más barata, entonces yo con una pensión por invalidez que no es mucha y somos siete en mi familia, esto era lo más conveniente.

La lucha contra la AFP

-¿Por qué interpuso un recurso de protección contra la AFP?

-Porque necesito mi plata para dejar todo arreglado antes de que me muera: la casa pagada y los gastos mortuorios. Tuve dos informes negativos de la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones donde me negaron la condición de enfermo terminal hasta que ahora en noviembre me la concedieron.

-¿Y si tiene la calificación por qué no le han entregado sus fondos?

-Fui supercontento a la AFP cuando obtuve la calificación, ya que estoy superencalillado, pero me dijeron que no tenía excedentes de libre disposición y me indicaron que mi jubilación había bajado a 214 mil pesos, y que mi esposa iba a recibir una pensión cuando yo muera durante 18 años.

Pero resulta que yo me jubilé con una renta diferida y tomé un seguro con la renta vitalicia para que mi esposa recibiera la pensión actual que tengo y después le baje al mínimo. La cuota mortuoria me la cubre la renta vitalicia. Sin embargo, en la AFP no quieren entregarme mis excedentes porque seguro quieren seguir administrando mi plata y a mi esposa quieren pagarle en 217 cuotas de 50 mil pesos.

Eso es ilegal porque la norma previsional recomienda que para enfermos terminales, como es mi caso, tienen que devolverme íntegramente mi plata.

«El Curita de las sopas»

-¿Cómo, en su estado, se trasladó a la frontera para ayudar a los venezolanos que quedaron varados?

-Estudié en el Instituto de Formación Teológica y egresé como capellán eclesiástico hace unos años. Desde esa fecha estuve haciendo trabajo de capellanía en un hogar de ancianos y cuando vi el asunto de la frontera, desde el primer día me fui a trabajar allí en abril de 2023. Eso es lo que me mandató Dios. Hubo mucha gente que, a lo mejor, también hizo cosas en ese lugar, pero las hizo por satisfacción personal. En mi caso no existió una satisfacción personal, sino un mandato de Dios. Yo como capellán tengo que hacer el bien, no puedo hacer el mal, no puedo hacer vista gorda.

-¿Y cómo financiaron las raciones de comida diaria?

-No sé de dónde aparecía la plata, pero todos los días había plata para llevarles comida. Llegaban colaboraciones de distintas partes, de algunas iglesias de Estados Unidos que estaban en California para poder ayudar a los niños más que nada. Ahí en la frontera no había pobreza, lo que había era miseria. Era ver cómo las moscas se comían a las guagüitas.

Estuve muchas semanas llevando comida y logramos que se llevaran a un grupo en avión. Luego a otros los trajeron a Arica y juntamos dinero para subirlos en buses para que se fueran a Bolivia y siguieran viaje a Venezuela.

Astronomía: la nueva línea de investigación en la UTA

Ya somos conocidos como capital del surf, también como sede del tercer carnaval más grande de Sudamérica, la zona con las momias más antiguas del mundo y en ciernes como la capital del sol por el alto potencial de esta energía no convencional. ¿Qué pasaría si ahora también avanzamos a ser una capital de la astronomía, propiciando la instalación de un telescopio en la región?

En esa misión está el Instituto de Alta Investigación (IAI) de la Universidad de Tarapacá (UTA), potenciando desde noviembre de 2019 el desarrollo de la astronomía, al contratar a los primeros tres astrónomos del país e incluso pretende duplicar esa dotación prontamente. Hoy trabajan en el IAI, Bárbara Rojas-Ayala, Giuliano Pignata y Julio Carballo-Bello.

La astrónoma y profesora del IAI, Bárbara Rojas-Ayala, indica que «esta fue una apuesta del Instituto de Alta Investigación por la astronomía. Fui la primera astrónoma que contrató el instituto. Mi investigación está relacionada con las estrellas más pequeñitas que se llaman Enanas Rojas y con los planetas que orbitan estas estrellas, que se llaman exoplanetas y están fuera de nuestro sistema solar».

Si bien Arica no se asimila a Antofagasta o a la Región de Coquimbo, regiones con una larga historia e inversiones en tecnología y equipos profesionales de esta ciencia, Rojas-Ayala plantea que sí es posible aspirar a algo similar, dado que existen lugares al interior de Arica que presentan buenas condiciones, incluso, para poder instalar un telescopio, puesto que el desierto de Atacama tiene las mejores aptitudes para la observación óptica infrarroja.

«La instalación de telescopios tiene que ver con la cantidad que se tiene de agua en la atmósfera, altura y con vientos. Se han identificado diferentes zonas. En particular, en Arica y Parinacota hay unos astrónomos aficionados, y en el Departamento de Ciencias Físicas de la UTA había un grupo que había encontrado un buen espacio. No se han hecho estudios para tener un observatorio más bien público. Pero en Putre se instaló una antena para hacer radioastronomía y hay un artículo científico al respecto. La astronomía no es sólo óptica, sino hay con antenas de onda más larga. Sabiendo que en Putre está esa antena, no sería mala idea buscar lugares dentro de la región que podrían ser interesantes para poner telescopios o antenas», propone la astrónoma.

Uno de los primeros pasos para ese gran objetivo fue congregar a unos 200 astrónomos de la Sociedad Chilena de Astronomía (Sochias), en conjunto con la IAI, en el XIX Encuentro Anual de Sochias celebrado en Arica a principios de noviembre.

La investigadora sostiene que en la región hay una interesante vinculación de las culturas antiguas con la astronomía, reconociendo figuras en el cielo que están asociadas a leyendas.

«Sé que hay investigadores en la Región de Tarapacá que están viendo los jeroglifos y si tienen relación con la astronomía. Nosotros, el 2022 tuvimos a la geóloga Millarca Valenzuela buscando meteoritos en la Región de Arica y Parinacota. El desierto de Atacama, por sus características, es un lugar ideal para ir a buscar meteoritos, que son como los bloques de construcción de los planetas, son como su material primitivo», explica.

El sueño de aspirar a ser una capital de la astronomía puede estrellarse en su viaje si es que no se tiene cuidado con la contaminación lumínica. La astrónoma plantea que hoy, desde el centro de Arica, es posible advertir la perturbación que causa la energía eléctrica en los cielos y que no tuvo la Cultura Chinchorro cuando se asentó en esta costa.

«Hay que proteger los cielos para poder apreciarlos de la misma forma que lo hicieron las culturas antiguas. Si bien tenemos una norma lumínica, quizás hay que esforzarse por ir más allá de su cumplimiento. En la zona de Antofagasta las plantas de hidrógeno verde que están proyectadas podrían afectarla y, por lo mismo, se requiere un ordenamiento y no perder de vista lo que está en juego», concluye.

Ha terminado nuestro viaje con esta decimosexta edición. Nos volveremos a ver en siete días más con nuevas historias que contar.

TRABAJANDO PARA UD. Hace calor aquí y el teclado también lo siente. Seguimos la pista con la ayuda de «agentes encubiertos» que colaboran en el reporteo.