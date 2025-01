Aquí Arica: Contraloría contra exgobernador Díaz y juez de familia denunciado por amenazas de muerte

Y se vino con todo el 2025. Ya con el nuevo gobernador Diego Paco Mamani oficialmente asumido y Aquí Arica con su vigésima edición cargada con las noticias que nuestra comunidad espera.

En sobre cerrado y terminando el año, nos llegó el Informe de la Contraloría Regional sobre irregularidades detectadas en los últimos nueve meses del exgobernador Jorge Díaz. Ni la cola de Pikachú se salvó de la lupa de la fiscalización. El resto, véalo usted mismo.

Un nuevo escándalo afecta al juez de Familia, Luis Jorquera. Ahora fue acusado de amenazas de muerte a los funcionarios del tribunal y pesan sobre él un sumario y una denuncia en la Fiscalía.

En la nota política: un incendio generado por el propio seremi de Agricultura, Ernesto Lee, en la Conaf, al pedir que su opinión fuese considerada en contrataciones de ese servicio; Vialidad y las presiones para ser cancha de aterrizaje para los desempleados del municipio, y la llegada del nuevo gobernador con su equipo de «excelencia».

Para amenizar, un nuevo descubrimiento: el ingeniero e inversionista del stripcenter Patio Azapa, René Stagnaro, nos cuenta cómo se decidió a construir este nuevo centro comercial en el acceso al valle homónimo.

Cerramos con una noticia que estremeció a la ciudad: la muerte de la «China Choy», una mujer con adicciones que el Senda no pudo rehabilitar. Incluimos la carta póstuma enviada por su primer novio.

Lapidario informe de Contraloría sobre los últimos nueve meses del exgobernador Jorge Díaz

Con lupa fueron revisados por la Contraloría Regional de la República los últimos nueves meses de 2024 de la administración del exgobernador Jorge Díaz Ibarra (DC), quien no resultó reelecto en la segunda vuelta que se efectuó en noviembre para elegir al nuevo gobernador regional de Arica y Parinacota.

Horas extras sin justificación clara, uso de vehículos fiscales fuera del horario laboral y sin el permiso para circular los días feriados, contrataciones de funcionarios que fueron aportantes en su anterior campaña electoral, ausencia de manuales para protocolizar rutinas administrativas, uso excesivo de la imagen del gobernador en actividades del gobierno regional, inexistencia de un sistema computacional certero de cálculo de remuneraciones del personal y muchas otras observaciones quedaron registradas como parte del legado de la exautoridad, quien ahora pretende disputar un cupo para competir en las elecciones senatoriales.

Las observaciones están contenidas en el Informe Final N° 859 sobre gastos ejecutados, estado de transferencias y uso de recursos públicos por parte del gobierno regional del 30 de diciembre de 2024. El documento fue remitido a la saliente gobernadora subrogante y nuevamente consejera regional, Romina Cifuentes González. La autoridad, de militancia republicana, asumió el 21 de noviembre el cargo, tras ser elegida por mayoría en el Consejo Regional, luego de que renunciara el exgobernador Díaz, quien al no estar seguro de su reelección decidió quedar habilitado para las parlamentarias de este año.

De los responsables de las irregularidades varios de ellos ya no se encuentran en el Gore, dado que al llegar la administración de la gobernadora Cifuentes, se les puso fin a sus contratos, específicamente a los seis jefes de las divisiones, al jefe de gabinete y a la administradora regional, que conformaban el equipo de confianza del llamado «Tío Pikachú». Algunos de ellos intentaron quedarse vanamente presentando licencias médicas, pero eso ya es historia.

La Contraloría ordenó el inicio de varios sumarios para que se determinen las responsabilidades sobre las irregularidades más graves. En caso de haber sanciones, igualmente podrían ser aplicadas en ausencia de estos funcionarios y notificadas a los municipios o servicios públicos donde decidan aterrizar.

Irregularidades más relevantes

Nombramiento de funcionarios aportantes a su campaña: se constató una falta de abstención por parte del gobernador regional, don Jorge Díaz Ibarra, al haber aprobado los nombramientos a planta, contrata y honorarios a suma alzada de quienes aportaron económicamente a su campaña electoral para las elecciones del año 2021.

Horas extraordinarias con autorización retroactiva: se comprobó que algunas de estas fueron dictadas con posterioridad a la ejecución de los servicios, procedimiento que no da cumplimiento a lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en cuanto a que el jefe superior de la institución podrá ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, domingos y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables.

Falta de justificación de horas extraordinarias: se constató que las solicitudes de trabajos extraordinarios, detallados en el anexo N° 3, fueron realizadas de forma genérica, sin especificar las labores que fundamentan la necesidad de ejecutar esos trabajos adicionales a la jornada laboral, situación que no permite comprobar que correspondan a tareas impostergables relacionadas con el quehacer de la entidad.

Propaganda del gobernador en calendarios: durante las visitas realizadas a las dependencias del Gore se verificó la existencia de calendarios con el nombre, imagen y redes sociales del exgobernardor. El organismo contralor ordenó el retiro de toda la propaganda existente en las oficinas del Gore.

Publicaciones en redes sociales oficiales con enlaces a cuentas privadas: de la revisión efectuada a las redes sociales institucionales del Gore en Instagram, Tiktok y Facebook, todas con nombre de usuario “goreayp”, para el período de enero a septiembre de 2024, se verificó que aparecen enlaces que redirigen a cuentas privadas no administradas por el servicio, pertenecientes a Díaz, con el nombre de usuario “jorgediazxv”.

Sobre este punto, la Contraloría indicó que la administración de Díaz vulneró el dictamen que indica que “los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión u otros

medios de información electrónicos o, en general, de comunicación social -en las

condiciones fijadas en la ley y la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora- no podrán

destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o

para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido político”.

Uso reiterado de la imagen del gobernador: de las revisiones efectuadas a las publicaciones de las redes sociales del Gore para las plataformas Facebook, Instagram, Tiktok y X, entre enero y septiembre de 2024, se constató que, de manera reiterada, se incluyó la imagen, nombre y símbolo personal del exgobernador (la cola de Pikachú).

Entrega de fondos a organizaciones con deudas pendientes: del análisis de las transferencias corrientes efectuadas por el Gore a entidades privadas, se verificó que 130 organizaciones, equivalentes al 56 % del total, recibieron fondos por $ 1.143.829.157 durante el período comprendido entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2024; no obstante, al revisar el auxiliar contable de deudores por transferencias reintegrables, se constató que dichos organismos mantenían saldos pendientes de rendición de a lo menos dos años.

Uso y circulación indebidos de vehículos fiscales: en la revisión practicada a las bitácoras de los vehículos con placas patentes únicas TCFH75, JJWW28 y SUJC80, en el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024, se constató su circulación en sábados por la tarde, domingos y festivos. Al respecto, se solicitó al Gore proporcionar los actos administrativos que autorizaron la conducción de esos vehículos en las fechas expuestas. No obstante, la entidad no contaba con dichos antecedentes, como consta en el acta de fiscalización del 12 de noviembre de 2024.

Irregularidades en bitácoras de vehículos fiscales: se detectaron bitácoras de los vehículos fiscales sin revisión de los jefes superiores y omisiones de antecedentes sobre el origen y destino de los móviles fiscales.

Compras de regalos para cuenta pública: se verificó que el Gore adquirió 1.800 libretas, lapiceros y abanicos, con la finalidad de ser entregados a los asistentes a la cuenta pública de ese servicio, realizada el 25 de mayo de 2024, compras que tuvieron un costo de $ 3.727.080, de los cuales se entregó aproximadamente la mitad a la comunidad, almacenándose la parte restante en dependencias del Gore.

Alfajores con propaganda objetados: el organismo contralor también atendió una denuncia de un particular en la que representó la entrega de alfajores en la calle, que realizó el 15 de julio del año pasado el exgobernador Díaz, con un adhesivo que mencionaba su nombre. «Queda de manifiesto que se habría hecho uso injustificado del nombre de la autoridad, en circunstancias de que es el gobierno regional, como institución, la que presta los respectivos servicios en cumplimientos de sus funciones y no la autoridad específica. De esta manera, es posible deducir que mediante ello se pretendería atribuir a su persona la ejecución de las iniciativas que se difunden, y no al resultado del cumplimiento de las funciones de la entidad pública», estableció el informe.

Juez de Familia ahora es denunciado por amenazas de muerte a funcionarios

No había pasado siquiera un mes de su absolución del hurto en un supermercado Santa Isabel de Arica y el juez de Familia Luis Jorquera Pinto volvió a protagonizar un exabrupto de proporciones al interior del propio Juzgado de Familia, tras proferir amenazas de muerte a funcionarios de esa repartición el 26 de agosto del año pasado.

Luego de una larga investigación instruida por la Corte de Apelaciones de Arica el 28 de agosto de 2024, el fiscal judicial de este tribunal de alzada, Juan Escobar Salas, formuló cargos al magistrado el 16 de diciembre, tras tomar declaraciones a distintos funcionarios del Juzgado de Familia. Los trabajadores reconocieron la existencia de distintos episodios en los que el juez habría declarado su intención de usar un arma en contra de ellos y que podría ser absuelto, ya que lo declararían «loco».

¿Cuál fue el cargo formulado? La investigación interna arrojó que el magistrado dio un trato inadecuado al funcionario Sebastián Hoffstadt, al expresar una frase amenazante a la integridad física, tanto suya como de los demás funcionarios del Tribunal de Familia donde labora, constituyendo de esta manera una falta grave a las consideraciones debidas que debe procurar un juez a sus subalternos, provocando un acoso y estrés laboral a los funcionarios del tribunal y un mal clima laboral al interior de dicha unidad judicial.

¿Qué normas vulneró? El sumario en contra del magistrado alude a una vulneración de la llamada «Ley Karin»; es decir, la Ley N° 21.643 que modificó el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

Al respecto, precisa que «el concepto de amenazas en este procedimiento disciplinario no corresponde a uno de carácter penal como lo sostiene el investigado en su declaración, sino a uno de carácter civil laboral, al tenor de la Ley N°21.643 y normas anexas, en consideración a un trato inadecuado, sin respeto, corrección, cortesía, ni a las consideraciones debidas que debe dispensar un juez a sus subalternos, provocando un detrimento psicológico, moral o estrés laboral de un funcionario al ver comprometida su integridad física, no solo propia sino también de sus demás compañeros, al verse expuesto de ser muerto por el investigado, lo que ha causado mucho temor en los funcionarios al interior del juzgado donde labora».

El principal testigo de uno de los episodios fue el encargado de actas del tribunal, Sebastián Hoffstadt, quien en el sumario declaró que el 26 de agosto “el magistrado (Jorquera) le habría dicho que estaba como cansado y que… con los problemas que le agobiaban, quería tomar una metralleta y matar a todos en el tribunal”.

La situación se agudizó ya que meses después, en una declaración a la que había sido citado Hoffstadt en la Corte de Apelaciones el 18 de octubre pasado, se hizo presente el magistrado, pese a no haber sido convocado.

El caso también tiene una arista penal, ya que fue denunciado a la Fiscalía del Ministerio Público, pero aún no ha sido formalizado.

Del mismo modo, los antecedentes fueron expuestos en la última visita que realizó el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, a la jurisdicción de Arica en noviembre pasado. Del resultado de esta gestión aún no se conocen resultados, pero se sabe que la situación fue expuesta al pleno del máximo tribunal.

Absuelto por hurto

Desde que se efectuó la denuncia por amenazas, la Corte de Apelaciones dispuso el alejamiento del juez del tribunal y dispuso que realizara sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo.

Jorquera tuvo dos años bastante turbulentos en 2023 y 2024. Primero, zafó de una denuncia por violencia intrafamiliar que le formuló la madre de su única hija, quien al llegar al Juzgado de Garantía se arrepintió de la acusación inicial, el 19 de octubre de 2023.

Luego, el 26 de julio del año pasado, en un juicio simplificado, el juez de Garantía Claudio Gálvez Pavlic lo absolvió de la acusación de hurto, falta por la cual lo había acusado el Ministerio Público, tras ser detenido con distintos alimentos para gatos que había sustraído de un supermercado de la cadena Santa Isabel el 6 de febrero de 2024.

El magistrado argumentó que no se probó la voluntad de tener un ánimo de lucro en la conducta del acusado, ya que la defensa logró acreditar con un informe médico y la declaración de su siquiatra que el imputado olvidó pagar los productos, debido a un trastorno psiquiátrico y al consumo de fármacos.

«Acreditó suficientemente una situación de salud y anímica que resulta coherente con su tesis principal, que es que el imputado simplemente olvidó pagar los productos por descuido, atendida dicha condición particular de salud, que es derivada de una particular circunstancia estresora vivida por el imputado en la época de la comisión del delito y anteriormente”, sentenció su colega Gálvez.

Pese a que la fiscalía, junto al querellante Cencosud, impulsaron con bastante intensidad la tesis acusatoria, al final ninguno de ellos impugnó la sentencia para pedir un nuevo juicio en la Corte de Apelaciones.

«Incendio» en Conaf, contrataciones en Vialidad y el aterrizaje del nuevo gobernador

Un «incendio» con acelerante derramado por el propio secretario regional ministerial de Agricultura, Ernesto Lee Labarca (PR), es el que está azotando a la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a raíz de presiones que estaría efectuando la autoridad para ejecutar contrataciones de personal a partir de este año. Si bien ese organismo depende de la cartera, su accionar omite que Conaf es una entidad autónoma de derecho privado.

La crisis quedó al descubierto con la declaración que emitió la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Conaf (Fenasic) el mismo 2 de enero. En ella la organización gremial señaló: «No aceptaremos manipulaciones ni presiones políticas que vayan en contra de los derechos de las trabajadoras y trabajadores de CONAF, en cualquier lugar del país. Por ello, repudiamos las malas prácticas observadas en la Seremi de Agricultura de Arica y Parinacota, donde su autoridad titular, Ernesto Lee Labarca (PRSD), ha tratado de coaccionar el trabajo que realiza la Corporación Nacional Forestal y la gestión de sus representantes en el territorio».

La declaración pública también estaría siendo acogida por otros gremios del Ministerio de Agricultura, entre ellos el que agrupa a los funcionarios de esa Secretaría de Estado y el de los trabajadores del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Otra acción del seremi que habría generado cuestionamientos en la misma Conaf fue su declaración como seremi de Economía subrogante, al analizar las razones del decrecimiento del Producto Interno Bruto regional de -1,7 %, según el último Informe del Banco Central.

En esa declaración calificó esta situación como coyuntural y ligada a la caída de un 40 % de la minería no metálica, aludiendo indirectamente a la demanda por daño ambiental contra la empresa Quiborax. El litigio, paradójicamente, fue impulsado por Conaf, uno de los servicios de su propia cartera, y significó la paralización de las faenas extractivas de la minera como medida precautoria, con el consecuente cese de contratos de transportistas y trabajadores de la misma compañía.

“La situación particular de este trimestre responde a situaciones coyunturales que se explican por la baja en la producción de la minería no metálica, siendo que los trimestres anteriores se registraron PIB que alcanzaron el 3,5 % y 3,3 %, superando el promedio nacional”, advirtió la autoridad, lo que dejó entrever el descuido en la bajada comunicacional, al exponer a un vocero perteneciente al ministerio desde donde se impulsó la estrategia de persecución ambiental en contra de la minera.

Pese a los efectos que ya se han dejado sentir por la paralización temporal de la extracción de ulexita en el Salar de Surire, reanudada posteriormente con una autorización del Primer Tribunal Ambiental, hasta hoy no existe una estrategia desde el Gobierno para impulsar medidas paliativas frente a un eventual cierre de la compañía y que frenen su impacto en el PIB regional.

Presiones a Vialidad

En otra arista de la política regional, los finiquitos para los funcionarios de confianza de la gestión del exalcalde liberal, Gerardo Espíndola Rojas, tras la llegada del nuevo alcalde Orlando Vargas Pizarro, han comenzado a generar presiones a nivel de las secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales. Las peticiones de parlamentarios y líderes de partidos no se han hecho esperar para que estas reparticiones sirvan como «canchas de aterrizaje» para acoger a los desempleados.

La Dirección Regional de Vialidad ha sido declarada como objetivo por el Partido Liberal (PL) para este aterrizaje forzoso, ya que la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque, pertenece a esa colectividad y este organismo depende de su cartera.

Hoy existen tres concursos públicos para proveer inspectores fiscales, los cuales reemplazarán a los funcionarios que fueron despedidos en noviembre pasado, debido a que fueron formalizados por delitos de corrupción.

Al interior de Vialidad, los gremios de funcionarios ya lanzaron una advertencia al director regional Sergio Villegas Ortiz (Frente Amplio), respecto de que sería conveniente que estos concursos sean resueltos en Santiago, para evitar así las presiones políticas de la región y cerrar así la oscura etapa que ha vivido esta repartición con trabajadores involucrados en ilícitos y ligados a partidos políticos. También se encuentran vacantes los cargos directivos en las direcciones regionales de Planeamiento y de Obras Hidráulicas.

Equipo de «excelentes» al Gore

La «excelencia», término acuñado por la primera administración del Gobierno de Sebastián Pïñera Echenique, es lo que el gobernador Diego Paco Mamani querría imprimir en el reclutamiento de los seis nuevos jefes de las divisiones que asumirán en el gobierno regional a partir de este lunes 6 de enero.

Quien ha estado a la cabeza del proceso de selección ha sido el administrador regional y exdirector nacional del Servicio Nacional de Aduanas, el abogado José Palma Sotomayor. En los «cara a cara» con los postulantes, el directivo les habría dicho que él venía solo por un año y «por amor a Arica», y que lo que buscaban eran personas que realizaran su trabajo con «excelencia».

También una condición que le habría advertido a los candidatos es que no se pagaría la asignación de función crítica, dado que este incentivo se habría desnaturalizado en los últimos años, constituyendo una especie de sobresueldo que luego se convertía en aportes a los partidos para sostener campañas electorales. Esta advertencia habría desanimado a varios interesados, ya que justamente este pago haría la diferencia entre un directivo y un funcionario común y corriente, al ser un monto extra que evita la ejecución de trabajos complementarios y haría sentir el peso de la responsabilidad de la función pública directiva que tienen en sus manos.

Temprano ayer se conoció finalmente el resultado del reclutamiento. Tres actuales funcionarios del Gore conformarán el «equipo de confianza». Se trata de Francisco Meza Hernández (UDI), exdirector regional del Serviu, quien asumió como jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional; Cristián González Morales como jefe de la División de Planificación y Desarrollo (Diplader); y Claudio Cornejo Segovia como jefe de la División de Infraestructura y Transportes (DIT).

Se sumarán a ellos el exrector del Inacap, Jaime Valdebenito Alcócer (UDI) como jefe de División de Administración y Finanzas; la exgobernadora provincial de Arica, Mirtha Arancibia Cruz (RN) como jefa de la División de Fomento e Industrias; y la trabajadora social Marcela Cortés Tapia (RN) como jefa de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh).

En tanto, la coordinadora de la campaña de Diego Paco y cientista política, Marcela Gálvez Delgado (Evópoli), será su jefa de Gabinete; y como jefe de Comunicaciones fue nombrado el periodista Sebastián Huerta (UDI), asesor de la excandidata a alcaldesa por Las Condes y ex ministra, Marcela Cubillos, quien además se desempeñó como jefe de Prensa en los ministerios de la Mujer y de Educación.

Pese al contundente apoyo que el Partido Republicano dio en la segunda vuelta a Paco y que facilitó su triunfo, en la plana de confianza no fue reclutado ninguno de su militantes.

El ingeniero mecánico que se atrevió con un stripcenter en Azapa

Se demoró cinco años, pero al final lo logró. A principios de diciembre, el ingeniero civil mecánico, extrabajador de SQM y Codelco, y actual asesor senior en servicios mineros, René Stagnaro Cortés, consiguió inaugurar el primer stripcenter en el acceso al valle de Azapa.

El profesional de 57 años, nacido, criado y educado en Arica, decidió cumplir una de sus metas: generar un negocio como cancha de aterrizaje para su paulatino alejamiento de la minería a gran escala. Para ello pidió asesoría a la arquitecta y asesora inmobiliaria, Claudia Bustos Carpio, y juntos comenzaron a dibujar y luego proyectar lo que es hoy «Patio Azapa» en el kilómetro 1 del valle de Azapa.

«Yo vivo en la parte de atrás de donde construimos Patio Azapa. Desde ahí comencé a ver que había un crecimiento en este sector, con colegios, algunos edificios y pensé que sería bueno instalar algo relacionado con servicios. Primero pensaba en un centro de lavado de vehículos, o en unos departamentos para arrendar, pero fuimos madurando la idea, a propósito de que en mis viajes de trabajo debía pasar por Santiago y me quedaba en hoteles en Providencia, donde hay hartos centros comerciales de este tipo», recuerda el ingeniero, egresado de la Universidad de Tarapacá.

-¿Cómo venció el mal presagio de los amigos de que en Arica es difícil que un negocio prenda?

-Yo tenía un jefe que me decía que querer es poder y eso lo he aplicado en mi vida. Me atreví, nomás, contra todo pronóstico y contra lo que me decían los amigos: «Oye, ¿por qué no inviertes en Iquique o en Antofagasta?», me decían, «allá hay más gente y más dinero o, mejor, guarda la plata en un banco». Bueno, yo insistí nomás y aquí estamos con todo el stripcenter arrendado y con gente preguntando si habrá cupo en algún momento para arrendar un local.

Yo siempre he sido una persona que he mirado para adelante y me he planificado para tener un auto o una propiedad. Yo hoy me proyecto hacia cinco años o diez años más. Desde joven me proyecté que iba a trabajar en la minería unos 30 años, debido a que uno está expuesto a alturas geográficas y eso a uno lo va desgastando.

-¿Deja definitivamente la minería o este es el primer paso para alejarse?

-Estoy prestando servicios a la empresa de neumáticos Bailac, que otorga servicios a la minería. El año pasado les presenté un proyecto con una modalidad que me permite trabajar telemáticamente desde Arica y realizar visitas periódicas a los centros mineros donde está presente. Por lo tanto, sigo vinculado a la Gran Minería, pero ya no en los cerros.

-¿En qué consiste Patio Azapa?

-Es un centro comercial donde conviven distintos servicios. Tenemos una boutique de ropa femenina, un centro de estética, un minimarket con cajero automático, una librería, porque justo estamos frente a varios colegios; un local de venta de comida y peluquería para mascotas, y la farmacia Doctor Simi, que abrirá a fines de enero. Estamos pensando en instalar en los pasillos unos locales chiquitos, por ejemplo, para la fabricación de llaves.

Los locales se arrendaron rápidamente el 2024, porque iniciamos este proceso en verde. Hasta el día de hoy me llama gente para pedirme cotizaciones de locales o para averiguar si se desocupó un local.

-¿La pandemia retrasó el proyecto?

-Partimos con esta idea el 2019 y luego vino la pandemia, así que costaba mucho reunirse para diseñarlo y venderlo. Además, antes de la pandemia tuve un presupuesto y luego cuando ya pasó, los valores de los materiales se habían incrementado bastante, entonces el proyecto se encareció harto más. Inicialmente costaba unos $ 250 millones y, sin temor a equivocarme, creo que las cuentas de ahora me dicen que, al menos, duplicamos ese presupuesto.

-¿Y qué otro negocio proyecta?

-Estoy pensando en de aquí a un año hacer un nuevo diseño que contemple la construcción de otros cinco locales, dado el éxito que tuvimos con la primera etapa de Patio Azapa. Y también estoy viendo cómo gestionar recursos con órganos gubernamentales como Corfo para nuevos proyectos cuando deje de trabajar en la minería.

Consejos a los inversionistas

-¿Es difícil invertir en Arica?

-Es más complejo acá, porque nosotros en Arica no tenemos el desarrollo que tienen otras ciudades vecinas. Para nadie es un misterio que la minería genera exponencialmente un desarrollo en las ciudades. Si se hace con el cuidado del medioambiente y de las comunidades, la minería no tiene por qué ser mala.

Iquique, Antofagasta y Calama tienen minería a la mano, pero Arica no tiene ese polo de desarrollo. Acá cuesta tomar la decisión para hacer o no hacer algo.

-¿Qué le falta a la región para que haya más inversión privada?

-Hay formas de cómo poder ayudar a la ciudad de Arica, porque prácticamente en estos años la han dejado sola o le han entregado herramientas muy pequeñas que, en la práctica, no han servido para desarrollar la ciudad, como por ejemplo la Ley Arica.

Lo primero que yo haría es impulsar el servicio de minería. Acá existen empresas que hacen estudios o prospecciones mineras y uno puede ver sus camionetas de color rojo en el aeropuerto o en el hotel Antay. Tenemos una sola minera chiquita que es Pampa Camarones respecto de las grandes en las que yo he estado. La ayuda debería venir desde el Estado sobre la permisología y eso podría apurar algunos proyectos que existen en Arica, los que, en todo caso, podrían demorar unos tres a cincio años en partir.

-¿Y qué pasa con el efecto de estar entre dos zonas francas como las de Tacna e Iquique?

-Tacna e Iquique tienen a Arica entre medio y no tenemos las mismas ventajas comparativas. A Arica hay que darle esa posibilidad para tener las ventajas que tienen esas ciudades. Yo no sé por qué en Arica rige esa zona franca de extensión y qué significa eso. ¿Por qué no se llama zona franca a secas?

Hay un tercer polo que es el turismo, pero este no se desarrolla por sí solo. Si no hay inversiones, si no hay desarrollo, si no hay plata, el turismo tampoco se desarrolla mucho.

China Choy: la muerte de un ícono callejero al que la red Senda no llegó

Arica es conocida como una ciudad donde deambulan personas afectadas por discapacidades mentales o consumo excesivo de drogas y alcohol, y que con el tiempo se han convertido en «personajes populares» por sus particulares vestimentas o conductas callejeras.

Dos horas antes de la llegada del Año Nuevo, la ciudad se estremeció al conocer la muerte de Natalia Suyeng Choy Rone (50), mujer conocida como la «China Choy». Las cenas por el 2025 se interrumpieron para verificar la noticia que corría rápidamente por redes sociales: la «China Choy» había fallecido al ser atropellada por un conductor de una camioneta roja que hasta hoy no ha sido detenido.

Miles de personas comenzaron a postear desde ese día sus lamentos por la repentina partida de la mujer de 50 años, que hacía reír por sus bailes espontáneos en los eventos masivos como el carnaval «Con la Fuerza del Sol» u otros eventos organizados por el municipio o el gobierno regional. Aunque evidenciaba un deterioro en su rostro por el consumo de drogas y alcohol, Natalia animaba el ambiente callejero con sus performances, en las que varias veces incluyó un aqua dance en la pileta del Parque Vicuña Mackenna.

Las historias de cómo llegó a ese estado son diversas, aunque varias coinciden en que fue la muerte de su madre la que habría gatillado ese deterioro, sumado a sucesivas penas de amor. En grupos de redes sociales locales, cual más o cual menos contó experiencias de solidaridad de la «China Choy», de su liderazgo gremial por ser fundadora de la Feria «Las Palmeras», de su taquillera pinta en los ’90, cuando asistía al Liceo A-5 «Jovina Naranjo», y de su incesante búsqueda del amor, pero en brazos esquivos y equivocados.

El Senda que no llegó

Pese a ese deterioro que se advertía progresivo, Natalia no tuvo la fortuna de ser acogida por uno de los tantos programas del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Ante la consulta de Aquí Arica sobre por qué esta red no pudo atender a esta mujer, el director regional de Senda, Jorge Cannobbio Santos, señaló que “en nuestra región sí contamos con oferta disponible con más de 15 centros de tratamiento y 21 programas, dentro de los que se incluye uno en específico para atender a personas en situación de calle, quienes pueden acceder a nuestro programa sin costo, con la voluntad del usuario».

La respuesta es clara: Natalia debía estar dispuesta, pero, claramente, no lo estuvo. Ella flotaba en sus fantasías, tales como vestirse de novia para las fiestas patrias o contar a la gente que tenía un novio que había encontrado en la misma calle y que serían padres prontamente. Testimonios en videos sobre esos notables momentos hay de sobra en las redes sociales.

Pese a ser una ciudad fronteriza altamente expuesta al ingreso de drogas desde los países vecinos, donde hay altos niveles de producción de pasta base, cocaína y drogas sintéticas, el Senda respira con algo de alivio, indicando que el último Estudio Nacional de Drogas en población general, ubica a Arica y Parinacota «dentro o por debajo del promedio nacional en consumo de sustancias como alcohol, marihuana, cocaína y tranquilizantes sin receta médica”.

Las que no respiran con alivio son las familias que deben cargar con un familiar como Natalia y que buscan incesantemente la atención salvadora de un ser humano que ven sufrir y «torear» a la muerte . El viernes, la «China Choy» fue sepultada en el Cementerio Parque del Sendero y, a través de Facebook, un antiguo enamorado, Rubén Castro escribió un mensaje desde Estados Unidos y nos pidió reproducirlo:

Hasta el cierre de esta edición, el conductor que arrolló a Natalia no había sido ubicado por la policía. La noche del atropello dijeron algunos testigos que un comerciante logró anotar la patente, mientras el chofer huía y no oía los gritos de quienes vieron agonizar a la «Chinca Choy» en el pavimento, a pocas horas de iniciar el 2025.

