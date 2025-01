Aquí Arica: masiva varazón no fue por causas tóxicas y el desafío de la billetera fiscal

Aterrizamos otra vez con una nueva edición de nuestro newsletter Aquí Arica y vaya que está difícil llegar a esta región, porque cada semana hay un derrumbe en la rebelde Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones) al sur de la ciudad, que nos deja aislados del resto del país. ¿Hasta cuándo? Nadie responde, porque ni el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se atreve a fijar una ruta crítica para dar certezas.

Y como no hay certezas si podemos ir al sur, mejor nos quedamos en la ciudad reporteando algunos temas que son de preocupación e interés de la ciudadanía. Agradecemos siempre la colaboración de nuestros seguidores que nos expresan sus preocupaciones y nos hacen sus propuestas para que la región tenga progreso, desarrollo y un correcto uso de los recursos públicos.

Vamos, entonces, con nuestra parrilla temática…

En nuestra primera nota, abordamos el desafío que tiene el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN): invertir los $ 57 mil millones que dispone del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2025 en proyectos que hagan honor a sus compromisos de campaña.

La Dirección Regional de Vialidad siempre se supera a sí misma. Esta vez les contamos cómo cuatro inspectores fiscales, que fueron despedidos y formalizados por delitos de corrupción pública, intentan revertir sus ceses de contratos en la justicia.

En esta edición también fuimos a verificar una denuncia con reserva de identidad sobre sueldos impagos en el escuadrón de guardias municipales, asunto que la alcaldía negó rotundamente. Como andábamos en el centro, nos asomamos por la Asamblea Regional de RN donde ya tienen precandidatos a diputados; y fresquitos les entregamos los resultados de la elección de Evópoli.

Además, nos encontramos con la exgobernadora regional, Romina Cifuentes González, quien nos concedió una entrevista para contarnos sobre sus 46 días al mando del Gore y algo más de la política regional.

Al cierre de la edición, incluimos una nota sobre la varazón de peces que ocurrió en La Puntilla, fenómeno que fue analizado por el biólogo marino de la Unap, Renzo Pepe Victoriano, junto a otros científicos de esa casa de estudios.

Y antes de comenzar la lectura, les recomendamos ir por un jugo de tumbo bien heladito para apagar el calor veraniego y, si hay espacio, una marraqueta con mantequilla y aceitunas de Azapa, el sándwich por excelencia de estas tierras.

1

El desafío del Gobierno Regional: $57 mil millones disponibles en la billetera fiscal

La suma de $ 57 mil millones está disponible en el presupuesto del Gobierno Regional de Arica y Parinacota para este 2025. Las preguntas que afloran ante esta abultada billetera son: ¿cómo logrará el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN) cautelar el buen uso de esos recursos en proyectos que impulsen el desarrollo regional?, ¿se quebrará la tendencia de gastar mayoritariamente los fondos fiscales durante los últimos tres meses del año?

Han transcurrido más de tres semanas desde su asunción y, hasta ahora, se desconocen cuáles serán los lineamientos que la nueva autoridad aplicará a este qullqui (colque=dinero en lengua aymara), para imprimir un cambio radical respecto de lo que fue la gestión de su antecesor Jorge Díaz Ibarra (DC). Aquí Arica le envió unas preguntas sobre esta temática, pero no hubo respuesta.

El último reporte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria del Gore no es nada halagüeño. Hasta noviembre de 2024, la administración de Díaz había gastado solo el 68,5 %, es decir, $ 36.727 millones del presupuesto total de $ 53.625 millones asignado para el año pasado.

A ojos de algunos analistas que entregaron su visión a Aquí Arica, el reciente informe reveló dos aspectos preocupantes. El primero de ellos es que más del 30 % del marco presupuestario sería gastado en diciembre, contraviniendo la recomendación de la misma Dipres de ejecutar el gasto con un ritmo armónico durante el año y sin concentraciones abultadas en algunos meses. Y el segundo dato inquietante es que solo el 32 % de lo gastado correspondía a inversión real en obras que además son generadoras de empleo.

Así, con esa tendencia de gastar a última hora y realizar, más bien, compras de vehículos y equipos (unos $ 11 mil millones en 2024), el Gore tiene el desafío de revertirla en medio de un escenario económico poco favorable que vive la región. Ello, porque de acuerdo al Informe del Tercer Trimestre del Producto Interno Bruto (PIB) Regional del Banco Central, la Región de Arica y Parinacota presentó un decrecimiento económico de -1,7 %, siendo la única de las 16 regiones del país con esta tendencia en el período julio-septiembre.

El presupuesto más pequeño del país

Otro detalle sobre el gasto y la inversión del Gore es que la Región de Arica y Parinacota repite para este 2025 la tendencia histórica tener el presupuesto regional más bajo del país. Pese a su condición de frontera norte, que limita con Perú y Bolivia, países que han impulsado políticas para el desarrollo de los poblados situados en sus fronteras y también patrocinado demandas internacionales por asuntos bilaterales, aún la región mantiene un rezago frente a las zonas limítrofes de ambas naciones.

Lo mismo ocurre con sus dos regiones próximas, como lo son Tarapacá y Antofagasta. Ambas, por efecto de la minería, presentaron dinamismo en sus PIB regionales y también crecieron en sus fondos regionales.

El gobernador regional Diego Paco tendrá como desafío utilizar sus habilidades como empresario para allegar nuevos recursos desde los ministerios más potentes, como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MOP).

Dichas carteras manejan presupuestos muy superiores a los que dispone el Gore y ofrecen la opción de firmar convenios de programación. Estos instrumentos permiten fijar una alianza desde la región con una Secretaría de Estado, para programar aportes conjuntos en un plazo acotado de años. En gestiones de distintos intendentes regionales se suscribieron estos convenios, los cuales permitieron concretar obras onerosas y complejas tales como el Embalse Chironta, mejoramientos del borde costero o la reposición de la Ruta Internacional 11 Ch que va desde Arica hasta Bolivia.

Asimismo, existe otro desafío que tiene que ver con la educación pública, donde un 70 % de los establecimientos presentan un deterioro importante en su infraestructura y equipamiento, lo que repercute en la calidad de la enseñanza y, consecuentemente, en la preparación del capital humano futuro de la región.

Las esperanzas de este Gobierno Regional y también de otros en el extremo sur de Chile, es la puesta en marcha de una nueva versión del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) que impulsó la Presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno y culminó en la segunda administración del gobierno del Presidente Piñera. Ese programa consideró 135 proyectos, cuya estimación de inversión fue de $837 mil millones, pero solo un 66 % se concretó.

Hasta ahora hay un compromiso del Presidente Gabriel Boric de revivir esa política, para disminuir el rezago de las zonas extremas. El exgobernador dejó cerrada una consulta pública con una lista que incluye 341 iniciativas de inversión, con un presupuesto de $ 3 billones de pesos, los que deberían ejecutarse hasta el 2034.

2

Cuatro exfuncionarios de Vialidad, involucrados en casos de corrupción, impugnan despidos en la justicia

Con recursos de protección presentados al finalizar el año 2024 y principios de 2025, cuatro inspectores fiscales despedidos por la Dirección Regional de Vialidad -imputados por delitos de corrupción pública por el Ministerio Público-, pretenden revertir el término de sus contratos que les fue anunciado a fines de noviembre del año pasado.

Las acciones judiciales fueron interpuestas ante la Corte de Apelaciones de Arica, por el exjefe regional de la Unidad de Contratos, Álvaro Núñez Cruz; el exjefe regional del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez; y los inspectores fiscales Jorge Padilla Guzmán y Fernando Querquezana Querquezana. Los profesionales fueron formalizados en agosto de 2023 y en octubre de 2024 por la comisión de cohecho y lavado de activos durante la supervisión de millonarios contratos viales ejecutados por las empresas Constructora San Felipe S.A y Constructora FV S.A.

Los recursos de protección incluían solicitudes de orden de no innovar, pero el tribunal de alzada no acogió estas peticiones, por lo que los exfuncionarios seguirán apartados de este servicio público. Cualquiera sea el resultado en la Corte de Apelaciones de Arica, es altamente probable que una de las partes recurrirá a la Corte Suprema para dirimir esta contienda judicial.

Principio de inocencia

En los recursos judiciales, los funcionarios acusaron a Vialidad de vulnerar el principio de inocencia, al fundamentar las exoneraciones en los procesos judiciales que aún se encuentran en curso y que señalara que «la gravedad de las acusaciones formuladas afecta de manera significativa la percepción pública del principio de probidad administrativa”. Además, cuestionaron que el término de sus empleos se sustentara en la presentación de querellas por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que sostienen que aún no hay una condena, ni tampoco han concluido los sumarios internos en su contra.

También los cuatro profesionales alegaron haber cumplido con el principio de confianza legítima como funcionarios a contrata que ya tenían más de cinco años en la Dirección Regional de Vialidad, criterio fijado por la Corte Suprema para este lineamiento. En el caso de Núñez tiene computados 13 años, Aspeé registra 12 años, Padilla 9 años y Querquezana 5 años.

A su vez, Aspeé Alvarez reclamó que la institución vulnerara su fuero sindical, dado que, al momento de ser despedido, ostentaba el cargo de director de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (Fenamop), cuya vigencia duraba hasta julio de este año.

Exasesor jurídico también resiste

Otro exfuncionario que también decidió impugnar su despido fue el exanalista legal y excandidato republicano a consejero regional, Carlos Opazo Olavarría.

El abogado sustentó su acción judicial, señalando que también gozaba de la confianza legítima, ya que llevaba seis años en la Dirección Regional. El profesional fue reclutado como asesor de confianza por el exdirector regional Rooney Focacci Yugo. Este último fue formalizado por los delitos de cohecho en octubre pasado, al detectarse el pago de una tarjeta de crédito y compras de supermercado y de materiales de construcción para una de sus propiedades, los cuales fueron efectuados por la Constructora San Felipe S.A. a cambio de acelerar estados de pagos, según la investigación de la Fiscalía.

Asimismo, el funcionario cuestionó la veracidad y oportunidad de que Vialidad le imputara un desempeño deficiente en la resolución de sumarios internos y en las gestiones ante el Consejo de Defensa del Estado.

La institución también le reprochó el antecedente dado a conocer por Aquí Arica, en cuanto a su asistencia a la formalización de la segunda etapa del Caso Vialidad el 25 de octubre pasado, cuando realizó gestiones ante Gendarmería de Chile para que diera una atención preferente en la audiencia al exdirector regional de Vialidad formalizado.

En su defensa, Opazo argumentó: «Asistí como público o espectador a la audiencia de formalización de la investigación RIT 4673 – 2024 del Juzgado de Garantía Arica… Dicha audiencia era de mi interés porque trabajo en Vialidad, soy abogado y es una materia técnica y compleja que es de mi interés, y porque se trataba de una audiencia judicial en la cual mis compañeros de trabajo serían formalizados».

Y por último, el exfuncionario impugnó que Vialidad fundamentara su despido en su participación como abogado de los sindicatos de la empresa Quiborax S.A., en virtud de la demanda por daño ambiental interpuesta contra esta empresa por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Sobre este punto, la institución lo acusó de asistir a una diligencia en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en septiembre pasado, mientras estaba con licencia médica.

3

Reclamos por sueldos impagos en guardias municipales, Baltolu gana en Evópoli y RN ya tiene precandidatos a diputados

Es el «golpe de timón» más visible y publicitado que dio el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, tras asumir el 6 de diciembre. Ese mismo día puso en funcionamiento su escuadrón de 50 guardias municipales de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseh) de la municipalidad, cumpliendo así su promesa de apoyar la gestión de las policías, para devolver la tranquilidad a las calles de Arica que comenzaron a ser invadidas por el crimen organizado desde el 2022.

Y cuando todo iba sobre ruedas con posteos constantes en las redes municipales sobre las hazañas de estos vigilantes similares a los de Providencia, bajo reserva de su identidad un grupo de ellos envió a Aquí Arica una denuncia. En esta revelan que aún los sueldos de diciembre se encuentran impagos, los cuales corresponden a poco más de 600 mil pesos brutos bajo la modalidad a honorarios por cada vigilante.

El reclamo no quedó solo en eso. En el texto enviado a este medio señalan que la jefatura de Dipreseh habría cometido irregularidades, como la alteración de las planillas de registro de turnos para evitar el pago de horas extras y que «el trato recibido por parte del jefe a cargo ha sido denigrante y humillante, caracterizado por constantes gritos e inconsistencias en la gestión. La inestabilidad en los contratos genera incertidumbre y agrava la precariedad de nuestro trabajo».

Municipio desmiente

Pese a que fuentes cercanas al municipio confirmaron que por razones administrativas los sueldos de los funcionarios a honorarios están impagos, incluyendo a los guardias de seguridad, y que dicha situación ocurre todos los años en enero por un desajuste en la administración de los recursos, la Municipalidad de Arica descartó esta situación.

En su versión la corporación edilicia, indicó: «No existe fundamento en lo señalado respecto a irregularidades en los pagos. Todos los funcionarios han recibido oportunamente sus remuneraciones correspondientes al mes de diciembre de 2024 y, en cuanto al mes en curso, la fecha de pago está establecida para el 31 de enero del presente año».

También desmintió la supuesta manipulación del registro de horas extras. En cuanto al horario laboral, el municipio aclaró que la jornada de los patrulleros es de 44 horas semanales, distribuidas en sistema de turnos, con el fin de garantizar el resguardo de las calles durante las 24 horas. Sobre los supuestos maltratos al personal, la municipalidad negó la existencia de esta situación.

Triunfa Baltolu en Evópoli

Con un sistema de voto telemático, Evópoli realizó las elecciones de sus directivas nacionales y regionales el sábado pasado. En Arica y Parinacota resultó electo el exadministrador regional, Giancarlo Baltolu Quintano, quien fue destituido en diciembre de 2021 por orden de la Contraloría Regional de la República, tras sumariarlo por extender irregularmente permisos de desplazamiento a dirigentes sociales durante la cuarentena el 2020, sin tener facultades legales.

Con 48 votos, la lista de Baltolu se impuso frente a la nómina liderada por la abogada Niletta Reyes Juica, quien obtuvo 40 votos. El ganador apoyó al candidato a la presidencia nacional, Juan Manuel Santa Cruz, quien resultó elegido, derrotando así a la exministra Gloria Hutt.

Baltolu retornó a Evópoli hace unos meses, ya que había renunciado luego de ser sancionado por la Contraloría. En su autoexilio de esta tienda política, había intentado ingresar a la UDI y a Renovación Nacional, pero no lo logró.

Su elección como timonel de Evópoli constituye el primer paso en su intención de disputar un cupo dentro de «Chile Vamos», para ser incluido como postulante a diputado por la región. Asimismo, en veremos está cómo recompondrá la relación con el gobernador regional, Diego Paco Mamani, con quien están distanciados por el caso Cajas de Alimentos. Respecto de este, Baltolu cometió diversas irregularidades en su licitación y distribución, las que fueron observadas por la Contraloría. Este hecho cobró relevancia durante la reciente campaña electoral, ya que, sin evidencias concretas, opositores a Paco intentaron vincularlo por su condición de comerciante relacionado con la venta de abarrotes.

RN quiere tener diputado

Como ha ocurrido desde que comenzó este newsletter, unos ágiles colaboradores de este medio revelaron interesantes datos de la Asamblea Regional de Renovación Nacional (RN), que se realizó en la sede de calle General Lagos el viernes por la tarde. Allí el cuadro se asimiló a uno de los tantos pasajes de la novela satírica La granja de los animales del célebre escritor británico George Orwell.

Un todos contra todos buscando al «filtrador» de sus conversaciones internas por WhatsApp. Luego vinieron dos «cara a cara», que sacaron hasta lágrimas en una de las dos militantes y funcionarias del Gobierno Regional, las cuales fueron acusadas de ir a mover banderas por el exgobernador DC en la campaña electoral. Desde la galería, las airadas denunciantes pidieron sus cabezas, exhibiendo hasta fotos «acusetes» de esas acciones en las que apoyaban al candidato que no era de su partido.

En la asamblea, también abordaron la elección parlamentaria de noviembre. Como acuerdo, los militantes respaldaron las precandidaturas a diputado del exseremi de Economía, de Bienes Nacionales y las Culturas, el ingeniero comercial Enrique Urrutia Tapia; y de la actual concejala de General Lagos, Silvia Mendoza Condori.

Asimismo, los asistentes debatieron sobre la ausencia de militantes como precandidatos a senadores. Dentro de la reunión, se planteó la existencia de dos interesados no RN por representarlos: el actual diputado independiente, ex-PDG, Enrique Lee Flores; y el exalcalde de Sierra Gorda, Carlos López Vega, quien desde hace unos cinco años ha realizado constantes visitas y acción social en la región, a través de su organización «Chile Plural». Sobre ellos, hubo un grupo que se mostró reacio a respaldar candidaturas de no militantes, aunque reconocieron que si no nombran a nadie, «desde Santiago igual impondrán a uno foráneo».

Una llamativa ausencia en la Asamblea fue la del gobernador Diego Paco Mamani, el administrador regional José Ignacio Palma y tres de sus jefes de divisiones, Marcela Cortés Tapia, Jaime Valdebenito Alcócer y Mirtha Arancibia Cruz. El equipo militante RN habría preferido «pasar» de esta cita, para evitar los reclamos por las escasas plazas de trabajo dentro del Gore. De hecho, en la reunión la directiva advirtió que los currículum debían enviarlos a un correo gmail para «filtrarlos».

4

Romina Cifuentes y sus 46 días al mando del Gobierno Regional

Fue un inesperado golpe en la política regional, pero silenciosamente la derecha unida, es decir, las colectividades de Chile Vamos y el Partido Republicano consiguieron instalarse estratégicamente en el Gobierno Regional (Gore) durante 46 días. Ello, luego de que el gobernador regional titular DC, Jorge Díaz Ibarra, decidiera renunciar al cargo, para quedar habilitado como candidato en las elecciones parlamentarias, en caso de que perdiera en su repostulación.

El 21 de noviembre pasado, la consejera regional republicana e ingeniera comercial de la Universidad de Tarapacá (UTA), Romina Cifuentes González, fue elegida por el Consejo Regional (Core) como la sucesora «exprés» de Díaz. La, además, vicepresidenta nacional del Partido Republicano, solo estaría en el cargo los días que le restaban al exgobernador para cumplir su mandato. Su elección vino acompañada de polémica, pues contó con el voto del core socialista, Alejandro Díaz Carvajal, a quien su partido lo cuestionó públicamente por haber votado por la derecha y lo amenazó con sanciones.

A sus 38 años, casada y con dos hijas, esta mujer ariqueña neta, que practica la fe evangélica protestante, se atrevió a tripular una nave con fecha de caducidad: el 6 de enero.

-¿En qué momento surge la inquietud por la política?

-En política comencé con José Antonio Kast directamente, ya que lo empecé a conocer por las noticias cuando aún él no era candidato. El 2018 me enteré que venía a la UTA y yo estaba estudiando. Ahí conocí a Mauro Hidalgo, mi único gran amigo en política, ya que él era quien estaba organizando esta visita. Me dijo que me inscribiera y ahí conocí a José Antonio. Luego me sumé al Movimiento Gremial Universitario en la UTA y fui la primera mujer presidenta de ese movimiento aquí.

-¿Cómo surgió la idea de ser consejera regional el 2020?

-Me atreví al escuchar un mensaje bíblico cuando hablaba un pastor en la radio. Yo pensaba que iba a sacar unos 300 votos y me fue mucho mejor de lo que esperaba, ya que fui la segunda mayoría.

-¿Y cuál es la evaluación que hace del exgobernador Jorge Díaz?

-Creo que el periodo hay que dividirlo en dos etapas. El primer año y medio, Jorge Díaz supo llevar muy bien el Consejo, pues se mostró muy cercano, incluso nos invitó a su casa y se mostró muy dialogante.

La actitud dialogante de Jorge Díaz cambió cuando el 2023 estalla el Caso Fundaciones. Cuando nos tocó abordar el tema, como que él sintió que era como una traición y nos cuestionaban por pedir información. En todo caso, yo no voté por el financiamiento a las fundaciones, porque justo estaba en mi posnatal.

De core a gobernadora

-¿Hubo negociaciones entre los partidos de la derecha para ordenar los votos y elegirla gobernadora?

-La verdad es que sí hubo conversaciones en mi sector sobre quién podía asumir, analizando el carácter y disposición de quién podía ser. El temor era que si salía uno de izquierda, iba a seguir gobernando Jorge Díaz. La idea del exgobernador era que postergáramos esta votación. Como yo quedé de presidenta del Consejo cuando él y otros cores renunciaron, decidí llamar a votación para sucederlo.

-¿Cómo logró el voto de un consejero regional PS?

-Él decidió votar por la persona y no por su sector. Muchos pensaron que verían a Alejandro Díaz sentado en un puesto en el Gore o a un familiar de él, pero eso no fue así. Él nunca me pidió nada.

-¿Es cierto que cuando llegó al edificio del Gobierno Regional no había ninguna de las jefaturas de confianza del exgobernador?

-A mí me pareció raro esto desde antes, pues consideraba incorrecto que hubiese funcionarios del Gore de vacaciones haciendo campaña en horarios donde deberían estar trabajando. Yo sentí que el Gore se paralizó durante el 2024, porque el gobernador se enfocó en la campaña y no en la gestión.

Cuando llegué al Gore el 21 de noviembre, efectivamente no había ninguna jefatura, salvo la que ejercía el periodista César Rozas de manera subrogante en la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh). Lo extraño es que minutos después de mi elección, se había presentado el jefe de la División de Fomento e Industria, Leonel Huerta, para sugerirme un nuevo administrador regional, y le dije que no lo necesitaba. Luego, nunca más lo vi y lo que vino fueron renuncias de a goteras de la gente de confianza del exgobernador y también licencias médicas para quedarse todo diciembre.

-El nombramiento de Ximena Valcarce como su jefa de Gabinete hizo ruido en su partido…

-No me arrepiento de haberla nombrado jefa de Gabinete, ya que tenía las cualidades de un relacionador público, había desempeñado cargos políticos y cumplía el perfil. Sabía que eso iba a traer coletazos y por eso, esta decisión no la tomé sola. Tuvieron conocimiento el mismo José Antonio Kast y el presidente de mi partido, Arturo Squella, y no hubo reparos.

-¿Cuál era el estado del Gore cuando usted tomó las riendas?

-No tuve nunca a la mano a los jefes de divisiones para que me dijeran en lo que estaba cada unidad. No hubo un traspaso formal de información. Tuvimos que empezar a descubrir cosas y a resolver temas urgentes.

-La Contraloría le reprochó que usara un vehículo fiscal cuando usted fue a votar…

-Eso fue horrible. Yo luego de ser notificada dije ¿cómo pasó? La verdad es que luego de que asumí, me preguntaron a qué hora iba a votar ese domingo. Yo primero pregunté si realmente era necesario ir con prensa y me dijeron que sí. Me respondieron que, por mi condición de gobernadora, debía ir con prensa. En fin, fuimos con dos personas porque no quería ir con muchas personas.

Yo no sabía que no se podía ir en el auto fiscal a votar. No fui la única que se extrañó, porque en el Gore muchos también se sorprendieron. Esto siempre se había hecho, pero el fiscal del sumario me representó que esto no se podía hacer.

Consejos al nuevo gobernador

-Usted apoyó como candidato al nuevo gobernador. ¿Qué le aconsejaría?

-Para que tenga un desempeño exitoso, debe escuchar a los funcionarios de carrera. No por nada hay gente allí que tiene 10 años de servicio, hay gente que sabe mucho y de ellos estoy muy agradecida.

Se necesita hacer un cambio en cómo está distribuido el personal. A mi juicio, la Dirección de Desarrollo Social y Humano está sobredotada y no he visto señales de que eso esté cambiando. Para esta nueva etapa, si queremos que el Gore sea un articulador del desarrollo económico, deben reforzarse las divisiones que tienen que ver con proyectos e inversiones.

-¿Qué le pareció que el gobernador no la considerara en el traspaso del mando?

-Sé que no era su obligación, pero lo hubiese esperado. Pensé que podían concederme unos minutos para dar mis palabras. Ahora si yo hubiese estado en su lugar, es muy probable que sí hubiese hecho ese gesto de agradecimiento. Incluso habría sido un gesto político para decirle a la gente que la derecha es capaz de unirse frente a ciertos desafíos como el Gobierno Regional.

-Y si ganara José Antonio Kast como presidente, ¿estaría dispuesta a dejar el cargo para asumir tareas de Gobierno?

-Para ser honesta, sí tengo la disposición de dejar de ser core. Hoy me siento con la experiencia para un desafío así. Siento que quienes me apoyaron también piensan que tengo la experiencia para estar en un cargo de gobierno. Debo ser muy honesta: si hoy solo consideramos la base republicana en la región, no podríamos llenar todos los cupos en las reparticiones de gobierno. La idea no es llenar cargos, sino llegar con gente competente y que lo haga bien.

5

Biólogo Unap explica las causas de la varazón en La Puntilla

Eran como imágenes bíblicas aludiendo a la multiplicación de los peces. Así parecían los cientos de videos que se difundieron por redes sociales, dando cuenta de una inusual varazón en el sector de La Puntilla, al sur de la playa Chinchorro, el martes y miércoles de la semana pasada.

Al lugar rápidamente llegaron autoridades gubernamentales y marítimas para contener la «pesca milagrosa» que muchas personas estaban haciendo, poniendo en baldes y bolsas los pescados moribundos para venderlos o reforzar el almuerzo. En la orilla quedaban varados anchovetas, roncachos, pintachas y el muy preciado lenguado, entre los más vistosos.

Y lo que podría ser algo fenomenal a ojos de inexpertos y de las autoridades que, rápidamente, emitieron una alerta llamando al no consumo de estos peces, para el equipo de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat (Unap) no lo fue tanto. Pese a que nadie los llamó para consultarles sobre este inusual evento, un equipo de cinco científicos del Área de Biología Marina y Acuicultura de la casa de estudios, con reconocida experiencia en ciencias del mar, se comunicó con Aquí Arica para entregar un análisis preliminar sobre este acontecimiento en el litoral.

Uno de ellos, el biólogo marino y doctor en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, Renzo Pepe Victoriano señaló: «Este suceso no tiene nada de anormal. En esta época se producen varias condiciones que tienen que ver con el clima y la temperatura, lo que hace reaccionar químicamente al agua. Lo de la varazón de peces ocurrió justamente en esa zona de la desembocadura del río San José, donde en esta época se producen bajadas. El río transporta nutrientes que, al llegar al agua de mar, permiten un crecimiento de las microalgas que tienen un alto consumo de oxígeno».

El experto indicó que la varazón podría estar asociada a una baja de oxígeno, «pero tenemos un registro de que el oxígeno en esos días no estaba tan bajo, que era de cuatro milígramos por litro. Eso no es mortal. Sin embargo, la baja del río San José, cuya desembocadura está próxima al sector de la varazón, trajo nutrientes que pudieron facilitar el desarrollo de microalgas, las cuales consumen mucho oxígeno. Por tanto, no solo el aumento de la temperatura en el mar hace que disminuya el oxígeno. La proliferación de las microalgas hace que baje el oxígeno en el agua».

Y eso no es todo. Pepe planteó que las especies pequeñas que vararon son presa fácil de otras especies de mayor tamaño, «por lo que si la anchoveta es acorralada por el mono, por ejemplo, lo único que le queda es nadar hacia la costa y vararse. Aquí aparecen otros peces que tradicionalmente están en ese sector y es muy probable que la baja de oxígeno haya sido puntual, entonces, esa amenaza los hizo también irse a la orilla. Vimos también que había especies como camarones o crustáceos que no son de la costa de Arica y que aparecieron y quedaron del evento de El Niño».

Sobre el daño que podría provocar su consumo, el científico dijo que los peces muertos claramente no deben utilizarse, «pero los que aparecieron vivos, no le veo el problema para que puedan consumirlos, dado que la varazón no tiene que ver con una contaminación de tipo química. Si fuera una contaminación, no solo habría sucedido en ese sector, salvo que hubiese existido algún barco en ese momento y que lanzara un desperdicio, pero eso no fue así. Entiendo sí el rol de la autoridad sanitaria sobre la precaución que se debe tener. Habría sido muy bueno que nos convocaran a participar en la mesa de análisis de este evento para aportar nuestros conocimientos».

Toninas y ballenas a la vista

Otro fenómeno que se ha repetido en las costas ariqueñas es el avistamiento de ballenas y de toninas. Según el biólogo marino de la Unap, su presencia se debería a una acción antropogénica, es decir, a la intervención humana.

Respecto de estos sucesos, Pepe expuso que «lo más probable es que esos ejemplares hayan colisionado con un barco y se hayan desorientado. Un golpe o los sonares que utilizan los barcos pesqueros, desorientan a los peces de gran tamaño y por eso llegan a la orilla. También puede que lleguen por falta de alimentación o por vejez, ya que llegan a una edad donde les cuesta nadar. El 80 % de la varazón de estos grandes animales es por causas antropogénicas».

El científico indicó que el evento de El Niño ya no está presente en las costas chilenas desde agosto, por lo que no se advierte un aumento en la temperatura de las aguas. «El Niño que se proyectó como tan catastrófico, no fue así, pero siempre deja ciertas secuelas. Actualmente, no debemos preocuparnos porque vamos hacia el evento de La Niña, lo que traerá un enfriamiento de las aguas y con ello habrá mayor oxígeno», explicó.

Sobre los cambios de coloración en el mar que se han advertido en el sector sur costero de Arica, Pepe explica que se producen por el surgimiento de microalgas, «las cuales se ven afectadas por los cambios de temperatura y oxígeno. Por eso, hay que analizar el fenómeno en forma particular y lo que puede estar alterando estas aguas, ya que hemos visto cambios de coloración con manchas rojas o verdes».

