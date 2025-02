Aquí Arica: el candado del MOP que aisla a la ciudad y la trama tras la caída de una grúa

Se nos fue enero y mientras algunos disfrutan apacibles sus vacaciones, otros están a full trabajando estrategias de campaña y apoyos para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre.

Arica ha estado muy movida. Temblores y derrumbes han sido la tónica en las últimas semanas. A pocos días de que empiece el «Carnaval con la Fuerza del Sol», hay inquietud sobre si la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones) de la Ruta 5 resistirá con el paso de visitantes que llegarán desde el sur a ver este espectáculo único en el país.

Lo primero que hicimos fue ir a ver por qué Arica permanece aislada diariamente durante ocho horas del resto de Chile por decisión del Ministerio de Obras Públicas. Derrumbe tras derrumbe en la Ruta 5 y las quejas por una solución vial efectiva aumentan.

Infaltable en esta edición es la nota sobre la caída de una grúa torre sobre un centro comercial que dejó un fallecido, heridos y múltiples daños en el recinto donde se desplomó. Lo curioso: el municipio dice que no tiene facultades fiscalizadoras sobre estas faenas.

No han pasado ni tres meses de las últimas elecciones y la agenda de los partidos está intensa. Aquí les contamos sobre cómo se están barajando las cartas de distintas colectividades para las parlamentarias de noviembre.

Se transformó en el personaje nacional de la semana, al ser el único senador UDI que rechazó la reforma previsional. José Durana Semir nos cuenta sus razones y cómo viene su campaña.

Y para amenizar, les presentamos una nota cultural sobre el surgimiento de la Escuela de Artes y Oficios «Manos con Memoria», que busca revivir y preservar oficios y técnicas artísticas ancestrales.

Arica ha estado muy movida. Temblores y derrumbes han sido la tónica en las últimas semanas. A pocos días de que empiece el «Carnaval con la Fuerza del Sol», hay inquietud sobre si la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones) de la Ruta 5 resistirá con el paso de visitantes que llegarán desde el sur a ver este espectáculo único en el país.

1

El candado del MOP que aísla durante ocho horas diarias a Arica del resto de Chile

Cuatro meses han pasado del gran derrumbe en la Cuesta Cultura Chinchorro (ex-Camarones), al sur de Arica, ocurrido el 1 de octubre pasado. Lo increíble es que aún el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección Regional de Vialidad, mantiene un cierre diario de ocho horas de la única carretera que conecta a la región con el resto del país, en el lapso que transcurre entre las 22.00 horas y las 06.00 horas del día siguiente.

Hasta hoy, la Secretaría de Estado no ha podido vencer la rebeldía del farellón, que ha presentado constantes desplomes. Esta situación ha dejado al descubierto que aún no existe una solución técnica confiable, que permita poner fin al aislamiento que vive esta región fronteriza. Los sectores económicos más impactados han sido el turismo, la agricultura y el transporte.

El hecho es preocupante si se considera que el tramo que hoy presenta esa inestabilidad, fue inaugurado en 2017, luego que en el primer gobierno del Presidente Piñera se invirtieran $ 27.777 millones en la reposición completa de los 25 kilómetros de la excuesta Camarones. La promesa empeñada en este proyecto era poner a disposición de los usuarios «una obra emblemática… la cual busca mejorar la seguridad vial en este tramo de la ruta 5», según lo planteaba el exsecretario regional ministerial de Obras Públicas, Guillermo Beretta Navarrete, al iniciar la reposición total de esta carretera en 2015.

Pese a la millonaria suma invertida, las obras ejecutadas por el Consorcio Cuesta Camarones Limitado -integrado por la Constructora FV y Construcciones y Pavimentos– y diseñadas previamente por GS Proyectos Ingeniería S.A., definitivamente no cumplieron con el estándar prometido. Y si bien hubo una investigación de la Contraloría Regional de la República en torno a este contrato, reprochando su encarecimiento y el cambio de trazado que se autorizó sin consentimiento del diseñador, hasta hoy Vialidad niega que esta sea la causa de las fallas.

Ocho mil millones para emergencia

Sobre el cierre permanente, la Dirección Nacional de Vialidad indicó que en un sector muy puntual «se presenta una zona inestable, la que se encuentra bajo el control de la empresa contratista a cargo de los trabajos, la cual ha presentado tiempos de reacción bastante rápidos».

¿Cuál es la inversión destinada para esta emergencia? $ 8.848 millones ha invertido el MOP en esta contingencia.

¿Cuáles han sido las obras realizadas? La empresa contratista, según Vialidad, se encuentra realizando «una estabilización de emergencia, la que consistió primeramente en el retiro de material inestable, para posteriormente realizar la colocación de una doble malla de acero de alta resistencia. En las zonas más críticas se colocó -en forma previa a la malla- un hormigón proyectado para disminuir los derrumbes durante el periodo de construcción, que corresponden a la solución a corto plazo.

¿Se está proyectando un nuevo trazado para evitar el paso por la cuesta? Vialidad confirmó que la Subdirección de Desarrollo ha iniciado los estudios tendientes a determinar la factibilidad de vías alternativas a la Ruta 5.

Turismo, agricultura y transportes impactados

Desde que la ruta presenta cierres diarios, el impacto más fuerte lo han sufrido las líneas de buses interprovinciales, empresas que han disminuido sus itinerarios. Así, el último bus desde Arica sale hacia el sur a las 20.00 horas y desde Iquique parte a las 18.00 horas, para alcanzar a cruzar antes de que se bloquee la vía. De existir salidas nocturnas, estas asumen que deberán esperar en la vía, sin acceso a servicios higiénicos, para retomar su ruta a partir de las 6 de la mañana.

El presidente de la Cámara de Turismo de Arica y Parinacota, Miguel Maldonado, señaló que «llegó el momento de que las autoridades tomen en serio este problema. Hasta ahora el Gobierno no nos ha llamado para coordinar o explicar lo que están haciendo, y que ha resultado ineficaz en la solución del problema. Habríamos esperado que nos llamaran para ver cómo presionamos una solución de alto nivel, pero este cierre diario no puede continuar en el tiempo».

Y si bien el dirigente manifestó que la imposibilidad de viajar en horario nocturno ha hecho que aumenten las noches de estadía en algunos hoteles, esta situación no puede ser sostenible en el tiempo, porque afecta la libertad de elegir de los turistas, que tienen días limitados en sus itinerarios que consideran varias ciudades.

Otro de los impactados con el cierre diario de la Ruta 5 es el sector agrícola. El tesorero de la Comunidad de Aguas del Canal Azapa (Comca), Marcelo Centella, dijo que en «las primeras semanas del derrumbe y cierres constantes, perdimos mucha producción. Ha habido total indiferencia. Tuvimos que cambiar el carguío de los camiones, aumentando las horas de noche, para que puedan salir a las 6 de la mañana, con el consiguiente riesgo diario de que lleguen a la cuesta y haya un derrumbe. Quedarse varados hace que la verdura madure y no llegue a destino como los clientes esperan».

El presidente de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, también es crítico. «A nosotros la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera, nos informa regularmente lo que está pasando con la cuesta. Pero eso no es suficiente. Necesitamos una mayor atención del MOP y Vialidad central hacia este problema. Llevamos cuatro meses y siguen trabajando en sostener un cerro que se seguirá cayendo. Lo mejor sería habilitar el camino de emergencia que sugirió el alcalde de Camarones y hacer un nuevo trazado por Pampa Camarones, para evitar el paso por la cuesta», expresó.

Al cierre de esta edición y enterado de que esta nota sería publicada, el gobernador regional Diego Paco gestionó junto a los cuatro alcaldes de esta zona, el envío de una carta al Presidente de la República, pidiendo su intervención de forma urgente.

2

La trama detrás de la fatal caída de una grúa torre en centro comercial

El sábado 25 de enero quedará inscrito en la historia de Arica. Una grúa torre de 70 metros de la empresa santiaguina «Servicios Pingon Chile Limitada», que comenzaba a trabajar en la construcción del edificio de departamentos «Núcleo Costanera» de la inmobiliaria Ecasa, cayó sobre el gimnasio «Smart Fit» al interior del strip center Costanera Arica. El accidente ocurrió en un horario de alta afluencia de público y en un lugar donde funcionan además un supermercado de la cadena Jumbo y una tienda Easy más otros locales comerciales, un laboratorio clínico y un centro dental.

El operario de la grúa, de nacionalidad peruana, identificado como Damián Negreros Segura, murió al desplomarse la cabina desde la cual estaba manipulando la pluma para la instalación de una segunda máquina que estaba frente a él. Un trabajador haitiano quedó herido y fue internado en el Hospital «Juan Noé», mientras que otros tres -un supervisor chileno que estaba en tierra y dos obreros venezolanos suspendidos en la estructura que se estaba montando, quedaron con lesiones leves. Otros cinco vehículos fueron aplastados por la estructura que cayó y el contrapeso de hormigón generó un forado en el estacionamiento superior, quedando atascado en el aparcamiento subterráneo.

Si bien la grúa que operaba el conductor fallecido aplastó parte del gimnasio Smart Fit, afortunadamente a esa hora no había público, ya que el recinto había cerrado a las 16.00 horas. La administración del strip centerelaboró un informe sobre los daños que sufrió el lugar, el cual sugiere achicar el polígono que ordenó cercar la Fiscalía, para evitar la manipulación del sitio del suceso.

La caída inquietó a los vecinos de la antigua población ferroviaria «Chinchorro», ubicada frente a la faena. Esa noche fue difícil en el barrio, ya que muchas familias no pudieron dormir tras haber presenciado desde sus casas el accidente. El temor se apoderó de ellos, al instalarse la sensación de que, en cualquier momento, la segunda grúa torre que sobrevivió, podría caer sobre sus casas, situadas al norte de la faena.

La Fiscalía del Ministerio Público inició una investigación penal el mismo día del accidente, con el fin de esclarecer sus causas y determinar si habría ilícitos o negligencias cometidos por personas ligadas a la empresa. También, dado que el suceso constituye un accidente laboral, la Dirección del Trabajo abrió una investigación administrativa, para determinar la dinámica del siniestro y verificar si hubo incumplimientos por parte de la empresa propietaria de la grúa.

El organismo público estaría analizando dos escenarios posibles. La primera hipótesis apunta a esclarecer si hubo un error en las maniobras del operador y el rigger (coordinador de la operación del gruista que vigila en tierra la inexistencia de personas durante el izaje de la carga), al levantar más peso de lo permitido para la configuración de la grúa. Y la segunda línea investigativa dice relación con una fatiga en la estructura de la grúa, debido a un cálculo errado al montarla o a un deterioro del material, sumado a condiciones climáticas no aptas para su operación.

Error comunicacional del municipio

No pasó inadvertido el fallido «tiro» comunicacional que hizo la Municipalidad de Arica. La entidad publicó un comunicado que luego debió corregir, al dar a entender que el responsable del accidente era el conductor de la grúa fallecido. En vista del rechazo masivo de los cibernautas, el municipio cambió la nota de prensa, eliminando el párrafo que causó una seguidilla de comentarios en las redes sociales.

Sobre el montaje y funcionamiento de la grúa, la Municipalidad de Arica confirmó a este medio que la Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó en noviembre de 2024 el permiso para la instalación de este aparato, en virtud de la facultad establecida en el artículo 5.1.3 de la ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esta autorización fue concedida a la Inmobiliaria Azapa SpA para la construcción del edificio Núcleo Costanera, iniciativa que cuenta con un permiso de edificación desde el 13 de agosto del año pasado.

Respecto de si fiscalizará a las grúas torres que están operando en distintas obras en la ciudad,la administración edilicia respondió que «no tiene facultades legales para fiscalizar específicamente el cumplimiento de las normas chilenas que regulan la instalación y operación de grúas torre, ya que este cumplimiento es responsabilidad de las propias empresas constructoras».

Por lo mismo, la municipalidad señaló que no era posible atender el requerimiento de los vecinos de la población Chinchorro, sector aledaño a las obras de construcción, los cuales han expresado inquietud por el riesgo al que están expuestos tras ocurrir el accidente . Al respecto, precisó que las constructoras solo están obligadas a presentar un plan de mitigación que debe hacerse cargo de impactos generados por la faena, tales como contaminación acústica, emisión de polvo y generación de residuos sólidos.

Sin embargo, al revisar el Decreto 75 que contiene a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sí existe una facultad vigente en el Título V, artículo 5.8.1. En ese numeral se establece que «el propietario que se considere amenazado por la instalación en un sitio vecino de maquinarias, grúas o andamios en obras de construcción, reparación, modificación, alteración, reconstrucción o demolición, que amenacen caída o daño, podrá solicitar que dicho sitio sea inspeccionado por la Dirección de Obras Municipales correspondiente. Esta atenderá el reclamo en los términos previstos en el artículo 5.1.22.«.

La presidenta de la junta de vecinos N° 8 de la población «Chinchorro», Waleska Herrera, anunció que exigirán al municipio y a todas las entidades fiscalizadoras «que resguarden nuestra integridad. Si tenemos que paralizar esta obra o hacer una protesta, la haremos. Nosotros vimos cómo la grúa se balanceaba y cómo de la noche a la mañana la instalaron. La constructora ni siquiera nos ha comunicado lo que hará y el impacto que tendrá el edificio que están construyendo. Ya tuvimos harto impacto con el Jumbo y el strip center aquí, con los camiones que llegan y hacen ruido. Y ahora tenemos estas grúas que en cualquier momento pueden desplomarse sobre nuestras casas».

3

Los rostros políticos que rondan las parlamentarias de 2025

Noviembre está a la vuelta de la esquina. Y si bien para el común de la ciudadanía es un mes como cualquier otro que anuncia casi el fin del año, para los políticos es de sumo interés, dado que se harán las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Y como solo faltan ocho meses, en los partidos políticos de todo el espectro ya hay discusión sobre los candidatos disponibles para disputar los tres cupos para diputados y los dos escaños para senadores de la región.

Hace dos semanas fue el cónclave del Partido Republicano (PR). Tres figuras de esa colectividad viajaron a Santiago para estar al lado de su líder presidenciable, José Antonio Kast. La tríada integrada por la excandidata a alcaldesa, Stephanie Jéldrez, la exconvencional Pollyana Rivera y el vicepresidente regional Emilio Silva, participaron activamente en el evento. Los tres tendrían intenciones de estar en la lista para ser electos diputados. Poco y nada se hablaron, ya que cada uno responde a sensibilidades distintas de la colectividad. Eso sí, Jéldrez tendría ventaja por la votación lograda en los comicios municipales con 24.654 votos. Sobre el candidato a senador, todavía no hay nombres.

En Chile Vamos, la UDI tiene a José Durana que va por la reelección. Pero Renovación Nacional (RN) está por un camino propio, donde aún no aparece un postulante con militancia, pero sí tiene dos solicitudes de hombres independientes, como lo son el actual diputado Enrique Lee (ex-PDG) y el exalcalde de Sierra Gorda y ex-RN, Carlos López, quien aterrizó en la ciudad con su ong «Chile Plural, exhibe juicios civiles pendientes en tribunales de Antofagasta y ha ido a varios partidos de la derecha a solicitar un cupo.

Hace dos semanas en una Asamblea Regional, RN propuso como cartas a diputado al exseremi de Economía, de Bienes Nacionales y de las Culturas, Enrique Urrutia; y a la concejala de General Lagos, Silvia Mendoza. En Evópoli ya se conoció la intención del exadministrador regional del Gobierno Regional y ahora presidente regional de esa colectividad, Giancarlo Baltolu, de postular también a la Cámara Baja.

Variado menú oficialista

En el oficialismo, aún el escenario está bastante movido. El Partido Socialista irá por la reelección del senador José Miguel Insulza, pero esta vez con un aditivo: la postulación de la actual directora regional del Serviu, exintendenta y exseremi de Vivienda, Gladys Acuña, quien el 2021 fracasó en su primera postulación, consiguiendo 5.181 votos. La autoridad ya cimentó la base de su estrategia, al apoyar la campaña electoral del nuevo alcalde Orlando Vargas. Hoy tiene instalados a parte de su equipo territorial en puestos claves, para el despliegue que deberá hacer en su campaña.

Está vigente la intención del exalcalde del Partido Liberal (PL), Gerardo Espíndola, quien renunció antes de que terminara su mandato en noviembre pasado, para quedar habilitado como posible candidato a diputado. El diseño de esta tienda aún está por verse, ya que actualmente tiene dos diputados en ejercicio: Vlado Mirosevic y Luis Malla. El primero inició ya su campaña como candidato presidencial, pero se presume que esa cruzada sería solo un mecanismo para asegurar un cupo a senador por la región. Malla, en tanto, está haciendo campaña para reelegirse, pero sabe que solo no podrá, ya que en la contienda anterior obtuvo 2.689 votos y resultó electo exclusivamente porque fue arrastrado por Mirosevic.

Mientras tanto, en el Frente Amplio hay aún una disputa soterrada por los cargos que quedan por cubrir en las seremis y direcciones regionalesy por el liderazgo político del Gobierno en la región. Se suma a ello una disputa interna entre los ex-Convergencia y ex-Revolución Democrática (RD) frente a los ex-Comunes, sector que aún no logra la unidad discursiva e ideológica en la región. Por lo mismo, las parlamentarias aún no son tema.

Un muestra de ello fue la vocería gubernamental sobre el accidente del gruista el sábado pasado. La delegada presidencial, Camila Rivera (PPD), no se presentó en el lugar, quebrando el estilo de su antecesor, Ricardo Sanzana, quien sí asistía a estas contingencias acompañado de los seremis. Casi tres horas después del accidente y después que el gobernador regional se hiciera presente, la autoridad dispuso que el seremi de Gobierno ejerciera la vocería in situ, haciendo que la emergencia escalara como una crisis de Gobierno, cuando bien pudo disponer que los seremis con competencia en el área, es decir, del Trabajo y de Salud, hicieran un punto de prensa y así dar una señal de rápida respuesta.

El Frente Regionalista Verde Social (FRVS) no se quedó atrás después de su ampliado nacional celebrado el 25 de enero. Allí su líder presidenciable, Jaime Mulet ungió como precandidata a diputada a la periodista Patricia Gálvez, exasesora comunicacional del exdelegado presidencial Ricardo Sanzana.

En el Partido Comunista aún están en reflexión por su congreso interno. Pero hay entusiasmo por una candidatura a diputado del expostulante a gobernador, Carlos Yévenes, quien consiguió 6.346 votos, la segunda más alta votación unipersonal obtenida tras la alcanzada por la extinta Elena Díaz en su candidatura a concejal en 2008 con 6.834 sufragios.

Por el lado de la Democracia Cristiana, está aún en barbecho el exconsejero regional Claudio Acuña, quien ha manifestado su interés de ir por el cupo a diputado. Y en campaña ya se encuentra el exgobernador Jorge Díaz, quien se ha ofrecido como carta al Senado y hoy se mantiene vigente con un programa radial.

4

José Durana: el único senador UDI que rechazó la reforma previsional

Ha sido su partido de siempre y el único en el que ha militado desde sus inicios. Nadie lo esperaba, pero el senador José Durana Semir decidió votar en contra de la orden de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de apoyar la reforma al sistema de pensiones.

Así la noche del lunes pasado, cuando se aprobó este emblemático proyecto del Gobierno en el Senado, «El Pilo», como lo llaman en Arica coloquialmente, contravino el llamado que hizo el senador Juan Antonio Coloma a todos los senadores UDI de cuadrarse con esta iniciativa.

Durana quedó inscrito como uno de los siete senadores que rechazaron la reforma previsional, sorprendiendo a todo el espectro político, porque en los monitoreos que se habían hecho sobre su postura, no había señales de una desaprobación. Sobre esa salida de libreto y lo que serán sus próximos meses, el parlamentario concedió una entrevista a Aquí Arica…

-¿Qué lo llevó a desmarcarse de la orden de su partido?

-Después de una profunda reflexión decidí rechazar este proyecto, porque yo soy un hombre genuinamente de derecha y no de centroderecha. Creo que este proyecto no es lo que yo esperaría para lo que se necesita que es una mejora en las pensiones.

Para mí un punto no negociable era que el nuevo aporte de los empleadores, de un 6 %, se destinara el 100 % a la capitalización individual y no tuviese ninguna división.

Mi rechazo surge frente a la decisión de partir el 6 %, destinando un 1,5 % al instrumento denominado Fondo Autónomo de Protección Garantizada (FAPG). Ese fondo será tan autónomo que ni siquiera tendrá el control del Consejo Fiscal Autónomo. Va a llegar a manejar cerca de 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Se calcula que al año 2050 esa será la deuda con los trabajadores que colocarán ese 1,5 % de cotización bajo la figura de un préstamo al Estado.

El Gobierno no ha atinado en ninguna de sus proyecciones económicas y ha partido de un supuesto dudoso de que el país crecerá en promedio un 4 %. Hace rato que no llegamos a ese número de crecimiento y por esos errores ha habido un recorte severo presupuestario. Tampoco el Gobierno ha logrado las metas de recaudación tributaria.

Este 8,5 % afectará la empleabilidad de los sectores de la pequeña y mediana empresa, porque sumará una carga adicional a lo que ya están pagando estas empresas por cada trabajador. Hay 100 mil puestos de trabajo en riesgo.

-Pero esta era una oportunidad histórica de atender la demanda ciudadana de lograr un mejoramiento de las pensiones…

-Es que yo siempre estuve dispuesto a mejorar la PGU, que las mujeres trabajadoras recibieran una cotización adicional y que se compensara el sector de los exonerados y los montepiados que incluyen a viudas de los militares.

Para mí lo ideal hubiese sido aumentar la cotización que va a cuentas individuales con ese 6 % y complementarlo con impuestos generales. No estoy de acuerdo con que la responsabilidad radique en quienes dan trabajo y en quienes trabajan.

-¿Cuándo avisó a su partido que no apoyaría la reforma?

-Surgió de mi visita a Arica el fin de semana anterior a la votación, donde conversé con muchas personas cercanas de derecha. Les dije a la gente de la UDI que prefería que se molestaran conmigo, pero que quería llegar con la frente en alto a mi región, porque interpreto lo que verdaderamente quieren en mi región.

No es la primera vez que no apoyo una iniciativa de mi partido. La primera fue cuando me negué a respaldar un segundo proceso de reforma constitucional, porque era contradecir la voluntad del primer proceso donde la ciudadanía dijo que no al cambio constitucional. Entonces, le regalamos un segundo proceso constitucional y ahora le regalamos una reforma previsional al Gobierno.

-¿Cómo quedó su relación con Juan Antonio Coloma luego de que no atendió la orden de partido?

-Él está sentido conmigo, pero eso es natural y claro que es incómodo. Viene febrero y no hay nada mejor que este mes para apaciguar las pasiones y los enojos. Yo espero que eso ocurra. El punto es que Juan Antonio no va a ninguna reelección, entonces le manifesté que yo no podía enfrentar una reelección dando explicaciones por una mala decisión.

-La postura suya coincide más con la del Partido Republicano, ¿está pensando en irse de la UDI?

-Yo no me cambio ni de barrio, ni de mi casa. Yo soy de derecha, no soy de centroderecha. Como he sido de derecha toda la vida, me molesta mucho que en mi región vengan algunos a salir diciendo que ellos sí son personas de derecha, cuando de verdad llevo en la misma línea. No por decisiones o por desacuerdos voy a cambiar mi forma de ser.

-¿No teme que lo castiguen y decidan no llevarlo como candidato a la reelección?

-Yo espero ir a la reelección. No tengo ninguna señal en contrario, por lo que espero tener el cupo de la UDI para ir a la reelección; espero ser el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y también espero seguir en la Comisión de Agricultura. No tengo duda de que mi partido va a respetar estos tres compromisos del año 2025.

Parlamentarias 2025

-¿Al recalcar que es un hombre de derecha genuino está intentando seducir al sector republicano que es una fuerza importante en la región?

-Siempre he sentido ser el senador que ha representado a la derecha en la Región de Arica y Parinacota. No quiero que existan dudas. En mi vida política me he identificado con un único sector político.

Este es un momento político muy distinto al de hace siete años. Había una sola lista de Chile Vamos. Hoy pueden haber cuatro o cinco listas, mientras el Gobierno que está en el suelo puede tener como máximo dos listas. Están ahora Chile Vamos, libertarios, republicanos, el Frente Social Cristiano, el Partido de la Gente y el diputado Enrique Lee.

Más allá de lo que ocurra en ese escenario incierto, yo estoy feliz de haber sido senador por la región. Voy a entregar una cuenta pública legislativa donde hará un detalle de todo mi desempeño legislativo en el Senado y una cuenta pública ciudadana.

-¿Tiene dudas entonces de que pueda reelegirse por la dispersión de la derecha?

-Si gano bien y si no, me queda este sentimiento de corazón. Yo no solo he tenido la oportunidad de representar a la región, sino que vivo en Arica.

-¿Y cómo ve aspectada a la candidata presidencial Evelyn Matthei en la región?

-Ella representa un sentimiento de gobernabilidad. No solo debe transformarse en el liderazgo de la derecha, sino que tiene más del 50 % de posibilidades de ganar en una segunda vuelta presidencial.

Ojalá todos los candidatos de la derecha fueran a primarias. Pero una visión donde haya candidatos outsiders en la elección presidencial sí nos puede afectar muchísimo. No solo necesitamos un presidente, sino que no nos puede pasar que no tengamos mayoría en el Parlamento. Si no la tenemos, corremos el riesgo de repetir el escenario del estallido social, porque quienes serán oposición saben muy bien lo que tienen que hacer.

5

Cooperativa impulsa Escuela de Artes y Oficios para conservar tradiciones artísticas ancestrales

Que no se pierdan las técnicas artísticas en distintos oficios. Esa es la consigna que llevó a la Cooperativa “Manos con Memoria” a impulsar la Escuela de Artes y Oficios en Arica.

La presidenta de la cooperativa de Artes y Oficios “Manos con Memoria” y licenciada en Artes, Ocarina Murtagh Iglesias, recuerda que los orígenes de esta iniciativa se remontan al año 2017. Junto a la artesana y diseñadora, Mercedes Viza Pérez, y con aportes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), realizaron el Primer Encuentro Internacional de Artesanas y Artesanos «Manos con Memoria», que incluyó ferias, talleres de artesanía con conciencia del precio justo y conversatorios. Desde esa fecha, comenzaron año a año a ganar concursos del FNDR y luego del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart).

Fue en 2021, a través de un Fondart regional que concretaron la primera Escuela de Artes y Oficios «Manos con Memoria», con talleres de 40 horas sobre cestería en totora, artesanía en arcilla, artesanía en cuero, textilería aymara y técnicas de estampado y tintes precolombinos. De esta manera, la organización buscó atender la preocupación de que ciertos oficios se estaban perdiendo y el interés de nuevas generaciones por aprender estas técnicas.

La escuela se ha repetido durante los años 2023 y 2024 con objetivos como la preformación y el perfeccionamiento de los participantes iniciales, y han sumado el oficio de la orfebrería dentro de los talleres. Hasta hoy unas 200 personas han sido capacitadas en estas cinco técnicas y se han aumentado a 90 horas las capacitaciones.

Para darle mayor soporte institucional y estabilidad a esta proyecto, el grupo de artesanos detrás de la escuela constituyó la Cooperativa de Escuela Taller de Artes y Oficios “Manos con Memoria”, y con apoyo del Servicio de Cooperación Técnica, a través de capacitaciones, han impulsado la creación de una plataforma de venta de la artesanía que les permita generar ingresos para los artesanos y la compra de insumos a precios más bajos.

La organización tiene cinco directores, los cuales aportan con distintos saberes artísticos. Una de ellas es la artesana y diseñadora, Mercedes Viza Pérez, quien ha estudiado las vestimentas utilizadas por la Cultura Chinchorro y ha hecho reproducciones para presentaciones artísticas. También en este cuerpo directivo participan la maestra en cestería de totora, María Velásquez Barrera; el artesano en alfarería y cerámica, Eduardo Ossandón Pizarro; y Víctor Mérida Huerta como audiovisualista. Coloquialmente se llaman «familia».

Murtagh sostiene que durante todos estos años de trabajo concretaron el objetivo de transmitir y conservar las técnicas patrimoniales de varios oficios. Hoy la mirada de la cooperativa es apuntar al ámbito creativo, con el fin de que quienes los practiquen, puedan combinar distintas materialidades.

Para este año, además, desarrollarán el proyecto «Ferias y encuentros de trayectoria» con el apoyo del Fondart. A través de esta propuesta ejecutarán cuatro encuentros artesanales, los cuales les permitirán la activación de una plataforma de ventas con la participación de sus maestros, aprendices y artesanos nacionales e internacionales. Además, los eventos tendrán como lineamiento la perspectiva de género, ya que el 80 % de los invitados serán mujeres, y considerarán prácticas ancestrales como los oficios de parteras o yerbateras.

Con este variado menú de noticias nos despedimos hasta la próxima semana.

