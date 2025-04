Los nexos familiares de la core libertaria Lin-Kiu Ly, la exdefensora de narcos, con Interior

Estamos ya en Semana Santa y habrá ceremonias con rituales de la época colonial en las iglesias patrimoniales que existen en los poblados de la precordillera y el altiplano. Imperdible visita a Socoroma, Putre y Belén, por nombrar a algunos, en caso de que alguien quiera tener un panorama distinto y cultural.

Mientras los fieles se preparan para visitar sus pueblos de origen y revivirlos por unos días, en esta región está todo pasando. Así es que mejor vamos directo al grano con la pauta de Aquí Arica.

Partimos esta edición con una nota que seguro abrirá un debate ciudadano: el marido de la consejera regional Lin-Kiu Ly -quien fue cuestionada por sus defensas a narcotraficantes y presidir la Comisión de Seguridad del Core-, trabaja como abogado desde hace siete años en asuntos estratégicos de fronteras y del combate al crimen organizado en la Delegación Presidencial de Parinacota, entidad dependiente del Ministerio del Interior.

Respiramos un poquito y les contamos que, pese al anuncio de la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) acerca de que iniciará operaciones de La Paz a Arica y de Santa Cruz a Iquique, aún no cuenta con los permisos tramitados para realizar estos itinerarios.

Y mientras mirábamos el cielo por si BoA estaba haciendo un vuelo de prueba, el teléfono nos mandó una alerta: el alcalde Orlando Vargas inauguraba un nuevo modo de fiscalización a los servicios municipales, transmitiendo en vivo una inspección a la Dirección de Tránsito, acusando a los funcionarios de la comisión de delitos y mala atención a los usuarios.

Incluimos en esta edición un reporte del avance del estudio de suelo contiguo a la Catedral San Marcos. Los hallazgos arqueológicos de distintas épocas que fueron registrados, obligarán a replantear el diseño de la casa parroquial que pretende construir la Iglesia Católica en ese sitio.

Y cerramos este newsletter con una invitación de Inacap para hoy. En la playa «El Laucho» se celebrará el Día de la Cocina Chilena, con la tradición del té familiar playero nortino. No se lo pierdan: es a partir de las 18.00 horas.

1

Marido de la core Lin-Kiu Ly -ex defensora de narcos- trabaja en asuntos fronterizos en el Ministerio del Interior

Siete años lleva trabajando el abogado y excarabinero Rodrigo López Soto en asuntos jurídicos, migratorios y estratégicos para el control de los delitos fronterizos. Ingresó como funcionario de confianza en 2018 a la antigua Gobernación Provincial de Parinacota durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, institución que fue reemplazada en 2021 por la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, dependiente del Ministerio del Interior.

Hasta ahí todo bien, solo por un detalle: el profesional es el marido de la consejera regional y abogada, Lin-Kiu Ly Fumey, militante del Partido Nacional Libertario (PNL), quien debió renunciar el viernes a la presidencia de la Comisión de Seguridad, Prevención y Desastres del Consejo Regional (Core) de Arica y Parinacota, tras la publicación del reportaje de Biobiochile.cl sobre las defensas que ella había ejercido en más de 40 causas de narcotráfico y por delitos de trata de personas.

Ante la consulta de Aquí Arica sobre la situación del abogado López y un posible conflicto de interés, desde el Ministerio del Interior solo se limitaron a decir que “están recabando los antecedentes para evaluar el caso”.

Desde que estalló el escándalo por las defensas penales de Ly, ni el Gobierno, ni los parlamentarios de la región, y tampoco el gobernador regional Diego Paco Mamani, que preside el Consejo Regional, han expresado opiniones sobre este caso.

Pese a ese extraño silencio, el vínculo matrimonial entre López y Ly ha trascendido en redes sociales y se conoce en la ciudad. Ambos son socios desde el año 2016 en la Consultora Abogados Lex Limitada. Dicha sociedad la formaron junto a las abogadas Carolina Fuenzalida Valdivia, quien es secretaria general del Frente Amplio (FA) en la región y se desempeña como asesora jurídica en el Servicio Local de Educación (SLEP) «Chinchorro», luego de ser removida de la Seremi de Bienes Nacionales; Carla Cáceres Varas, con ejercicio profesional independiente; y Milenka Novoa Sapunar, actualmente funcionaria del Poder Judicial en Calama.

Donde sí este caso habría despertado inquietud es en Carabineros de Chile. La razón: ella y su marido participan activamente en el Círculo de Amigos de Carabineros de Chile, cuyos socios son conocidos popularmente como «los alguaciles». Desde la policía uniformada nunca antes hubo reparos hacia Ly, puesto que el marido de la consejera era de su entera confianza, a raíz de su pasado como policía en el OS-7 a cargo de la persecución de narcotraficantes.

López, un asesor estratégico

El abogado Rodrigo López llegó en 2018 a la Gobernación de Parinacota de la mano del gobernador provincial de Parinacota, Marcelo Zara Pizarro. Este último, un exmilitar con un tránsito político por la UDI, Evópoli, luego por el Partido Republicano y, finalmente, afiliado al Partido Nacional Libertario, tras el quiebre de su relación sentimental con la exconstituyente y periodista Pollyana Rivera Bigas, quien aún sigue militando en el Partido Republicano.

López tuvo en sus manos la subrogancia de Zara, además de la misión de atender asuntos jurídicos y de extranjería en esa repartición. Pese al cambio de gobierno y su activo rol en la segunda vuelta presidencial en 2021 apoyando a José Antonio Kast, el profesional sobrevivió sin sobresaltos tras asumir el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Su contrata ha sido renovada por siete años consecutivos, teniendo hoy el mejor salario de la repartición con un grado 6 y un sueldo bruto de $ 4 millones.

A ninguno de los tres delegados provinciales que han pasado por Parinacota desde el 2022 les incomodó la afinidad del particular asesor con la derecha dura. En esa lista se inscriben los PPD Patricio Sanhueza y José Aruquipa y el actual frenteamplista José Huanca. Tampoco despertó reparos en el exdelegado presidencial regional, Ricardo Sanzana (ex FRVS), ni en su sucesora Camila Rivera (PPD).

Una fuente castrense reveló a Aquí Arica que López se volvió un funcionario «muy relevante», en la medida que los temas como la protección de fronteras y las estrategias contra el crimen organizado fueron copando la agenda del gobierno. Así, el profesional fue asignado como un mediador con las comunidades indígenas fronterizas, para persuadirlas de que entregaran autorizaciones a los cierres de pasos limítrofes irregulares identificados en sus tierras. También se convirtió en un activo participante en las mesas de trabajo con las policías y el Ejército para la aplicación de estrategias contra el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas; y fue encargado de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) la construcción de zanjas en pasos no habilitados en la frontera con Bolivia.

Paradójicamente, mientras López se convertía en un actor influyente en las estrategias para el combate de delitos fronterizos, su mujer, Lin-Kiu Ly, aumentaba vertiginosamente su ejercicio en las defensas de imputados relacionados con la comisión de los delitos que su cónyuge debía frenar, llegando a tener, en promedio, unos 20 recursos judiciales anuales relacionados con materias penales en la Corte de Apelaciones de Arica.

Eso sí, Ly y López tomaron precauciones ad portas del inicio del gobierno de Gabriel Boric. Según el portal del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Consultora Abogados Lex Limitada -creada en 2016- registró un término de giro a partir del 12 de enero de 2022. La sociedad, en todo caso, aún no se ha disuelto y, de acuerdo con la declaración de patrimonio de la consejera, ella tiene un 83,33% de las acciones.

Los votos en la Comisión

¿Cómo llegó Lin-Kiu Ly a la presidencia de la Comisión de Seguridad? Pese a que dos de sus excompañeros de partido, los consejeros regionales republicanos Romina Cifuentes González e Ignacio Gómez Gutiérrez, habían escuchado insistentemente comentarios durante la campaña electoral de 2024 sobre su desempeño en causas de narcotráfico, ambos -junto a otros seis consejeros regionales ligados a la derecha- le dieron el voto.

Esa votación fue parte una estrategia de la derecha para copar casi todas las comisiones del Core, con el fin de facilitar la tramitación de proyectos que impulsaría el gobernador regional RN. A los votos de Cifuentes y Gómez, entonces se sumaron los de las RN Lorena Ventura y Sofía Clavijo; el del Partido Social Cristiano, Cristián Villanueva; el del independiente de derecha, Hermes Gómez; y el del representante de Demócratas, Nino Estay; además de la propia elegida.

Otro de los cuestionamientos a nivel político es cómo fue seleccionada Lin-Kiu Ly como candidata de los republicanos. La falta de prolijidad en la revisión de los antecedentes volvió a repetirse, al igual que con el Partido de la Gente (PDG), cuando esa colectividad postuló en 2023 a la candidata a consejera constitucional Karla Añes en Arica con 2 condenas por narcotráfico y una pena accesoria de inhabilidad perpetua para desempeñarse en cargos públicos.

¿Habían antecedentes públicos de Lin-Kiu Ly? Ciertamente los había y no solamente estaban en la plataforma electrónica del Poder Judicial, donde bastaba con ingresar su nombre para visualizar su desempeño en causas de narcotráfico y otros delitos. También los había en redes sociales. El fanpage «Arica, República Independiente», el 2 de junio de 2017 aporta una evidencia reveladora (ver https://www.facebook.com/InformativoCiudadano/videos/1413813882042585).

Se trata de una entrevista en que la abogada Lin-Kiu Ly reconoce lo siguiente: «Me dedico a todo tipo de causas penales. Pero mi fuerte está en las conducciones en estado de ebriedad… también nosotros nos dedicamos a lo que es el tráfico. El tráfico ilícito de drogas, en todos sus ámbitos, microtráfico y el consumo. Son materias latentes que están en nuestra ciudad… pero nosotros tenemos gente que, lamentablemente por necesidad, a veces les ofrecen un poquito de dinero, lo que llamamos en calidad de burrero, se podría decir que es casi todos los días».

La afirmación de que solo se dedicaría al microtráfico, quedaría en entredicho al revisar que ese mismo año la defensora asumió la representación del traficante colombiano, Mauricio Portocarrero Suárez. El extranjero fue sindicado como el cabecilla de una organización y condenado en un segundo juicio oral a seis años de presidio, pese a que el Ministerio Público había requerido una pena de 15 años, por la internación de 41 kilos de marihuana tipo «creepy» que iban desde Colombia con destino a Santiago. Tras acceder al beneficio de salida dominical, el recluso no retornó el 22 de agosto de 2021 a la cárcel de Arica, quedando pendientes 849 días, por lo que se encuentra prófugo.

Es más, en la plataforma del Estado hay registro de otra llamativa contratación de Ly. Mientras defendía narcos, fue contratada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, por la seremi Claudia Torrealba (pro UDI), como asesora a honorarios entre febrero y junio de 2019. El contrato era inicialmente hasta diciembre, pero se habría terminado intempestivamente ante una denuncia anónima en la Contraloría Regional por vulneración del principio de probidad administrativa y de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de drogas, cuyo artículo 61 prohíbe reclutar a abogados defensores de causas de narcotráfico.

La teoría del complot

La estocada a Lin-Kiu Ly fue interpretada por sus más cercanos como un complot. Tanto en círculos de los republicanos como en los libertarios, se atribuiría la revelación de su ejercicio profesional a una estrategia para golpear al precandidato a diputado libertario y exgobernador provincial, Marcelo Zara, quien es su amigo y antes fue su jefe de campaña.

Esa tesis se asentaría en que, coincidentemente, la expareja de Zara y exconstituyente, Pollyana Rivera, junto al excandidato a consejero regional, Luis Araya, habrían dado las primeras pistas sobre las causas que defendía Ly al interior del partido, pero no fueron oídos. Hoy ambos niegan haber participado en una operación de este tipo.

Todos ellos inicialmente estaban en un solo grupo en el Partido Republicano. Sin embargo, al producirse el quiebre sentimental entre Zara y Rivera, él primero y luego Ly emigraron al Partido Nacional Libertario (PNL) con la idea de hacer un contrapeso al liderazgo de la presidenta regional de la tienda de Kast, Karla Kepec.

Si bien existe un pacto entre los republicanos y el PNL para llevar candidatos en las elecciones parlamentarias en una lista común, en Arica esto tendría una dificultad. Zara y Rivera irían en la misma lista a diputados, cuestión que ya habría sido observada por los republicanos. Ello, porque la separación de ambos no tendría nada de pacífica. Hoy estarían en una disputa judicial por la pensión de alimentos que Rivera le estaría reclamando infructuosamente a Zara para su única hija.

2

Aerolínea boliviana anuncia vuelos a Arica con permisos aún pendientes

Sin tener aún los permisos finiquitados en la Junta de Aeronáutica Civil y en la Dirección General de Aeronáutica Civil, la empresa pública Boliviana de Aviación (BoA) anunció el 27 de marzo en el medio escrito del vecino país La Razón, que inauguraría vuelos de Santa Cruz a Iquique y de La Paz a Arica a fines de este mes.

De ese anuncio hubo pocas réplicas en Chile, pero sí se levantaron altas expectativas en Arica, dado que hasta el 2015 la ciudad tenía conexiones aéreas directas con Bolivia, las cuales fueron finiquitadas por la falta de pasajeros.

Aquí Arica conversó con el gerente general de BoA, Mario Borda, quien fue nombrado en el cargo el pasado 7 de febrero tras la renuncia de su antecesor por diversos incidentes de la aerolínea. El máximo ejecutivo confirmó que el 26 de abril se haría el primer vuelo entre Santa Cruz e Iquique y que el 27 de abril se realizaría el de La Paz a Arica. Sin embargo, posteriormente su encargada de relaciones públicas solicitó que el segundo itinerario quedara pendiente, dado que aún existían trámites en Chile.

«En realidad hemos estado negociando con las autoridades de la Junta de Aeronáutica. Tenemos un convenio de transporte aéreo y, en función de eso, hemos estado haciendo las negociaciones necesarias«, afirmó Borda.

Permisos pendientes

Si bien BOA da por hecho que volará en abril al norte de Chile, hasta el cierre de esta edición las dos entidades que supervigilan la aviación comercial en Chile, específicamente la Junta de Aeronáutica Civil y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), reconocieron que la aerolínea aún no tenía finiquitados los trámites.

¿Qué dijo la Junta de Aeronáutica Civil? Esta entidad, que forma parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, confirmó que «tenemos conocimiento de que harían un primer vuelo inaugural el 26 de abril, el que aterrizaría tanto en Iquique como en Santiago. Además, la compañía boliviana manifestó su intención de realizar esta ruta dos veces por semana desde el próximo 7 de mayo, lo que está sujeto a las autorizaciones que actualmente está gestionando. También sabemos que BoA tiene intenciones de conectar ciudades bolivianas con Arica, sin embargo, aún no hay información sobre fechas y rutas específicas, las que, por supuesto, deben ser aprobadas por la autoridad correspondiente».

¿Y qué ocurre con los permisos de la DGAC? La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señaló que «podemos informar que hasta el día de hoy, 10 de abril, la aerolínea Boliviana de Aviación no ha efectuado ante esta DGAC la solicitud de ingreso y sobrevuelo de acuerdo con la norma DAN 129″.

¿En qué consiste la norma DAN 129? Se refiere a una norma aeronáutica que establece los requisitos técnicos y operativos para las aerolíneas extranjeras que realizan vuelos hacia y desde Chile, y cuyo fin es el resguardo de la seguridad aérea.

Por ahora, entonces, es incierto que habrá vuelos desde La Paz hasta Arica. De hecho, aún no es posible adquirir pasajes en su web https://www.boa.bo/.

¿Qué pasa con las obras del aeropuerto de Arica? La primera fase de las obras de concesión del Aeropuerto Internacional Chacalluta fue completada en noviembre del año pasado por el Ministerio de Obras Públicas. En esa ocasión, la ministra Jessica López confirmó que aún quedaba por construir el módulo para vuelos internacionales. Pese a ello, desde el mismo MOP comentaron que la ausencia de esta sección no impediría la recepción de aerolíneas extranjeras, ya que el recinto actual podría habilitarse excepcionalmente para su aterrizaje.

En tanto, la Junta de Aeronáutica Civil indicó que, de confirmarse los vuelos de BOA, «se realizarán las coordinaciones con los distintos servicios públicos correspondientes para atender de la mejor forma a los pasajeros en su condición de aeropuerto internacional«.

3

Alcalde «funa» en vivo a funcionarios de Dirección de Tránsito por mala atención

Inédito en la historia de la administración municipal. Bordeando una acusación por vulneraciones previstas en la Ley Karin, el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, decidió tomar el toro por las astas a raíz de múltiples denuncias por mala atención y la existencia de prácticas reñidas con la probidad en la Dirección Municipal de Tránsito.

¿Qué hizo el alcalde? El jefe comunal inauguró un particular estilo de fiscalización a esa repartición, al realizar el miércoles pasado una visita intempestiva a sus oficinas. Pero eso no fue todo. Su equipo comunicacional transmitió en vivo por las redes sociales municipales 45 minutos de esa gestión, momento en que les anunció que había «removido» al director de ese servicio, Renato Acosta, quien llevaba casi 28 años al mando de esta unidad. El directivo, que ahora trabajaría en la Dirección de Obras Municipales (DOM), optó por evitar dar una versión sobre la decisión edilicia.

El enojo del edil se había desatado dos días antes con la Dirección de Tránsito. Sin hacer un livestreaming, pero con su equipo de prensa registrando gráficamente la espera y desesperación de los usuarios, el jefe comunal llegó al mismo lugar y se batió en un primer duelo con el director Acosta. Frente a los usuarios que repletaban los pasillos de la galería Parque Colón, portando una mascarilla quirúrgica debido a que aún no se recupera de las secuelas del Covid-19, Vargas le reclamó desde el mesón de atención las largas esperas para obtener licencias de conducir o pagar los permisos de circulación.

Y como nada cambió en las siguientes 48 horas, volvió a la carga el miércoles pasado y se dejó caer en las mismas dependencias, pero en el horario poscolación (15:30 horas). Allí encontró oficinas vacías y sin atención de público, donde los trabajadores le aseguraron que solo atendían entre las 08.00 y 14.00 horas y durante la tarde se dedicaban a responder correos electrónicos.

En vivo a través de las redes sociales municipales, el alcalde comenzó a preguntar por la dotación de 45 funcionarios asignados a esas dependencias, pero finalmente solo encontró a 25. Los trabajadores aparecieron lentamente en el pasillo y fueron «invitados» a sentarse en unas sillas universitarias como si fuera una «escuelita».

La «fiscalización espectáculo», asimilable a un circo romano, concitó la atención de miles de cibernautas, al punto de que hoy el video registra unas tres mil interacciones y 2.200 comentarios. En tiempo real, las «funas» no se dejaron esperar, alabando el nuevo estilo del alcalde y emplazando a los funcionarios a mejorar la atención. Al mismo tiempo, insistentemente los espectadores acusaban a varios de los que estaban en pantalla, de manejos poco claros en la gestión de trámites y de maltrato a los usuarios.

«Los tenemos a todos identificados»

Parafraseando al general Augusto Pinochet y con un micrófono prendido en su camisa, el alcalde Vargas advirtió que había denuncias en contra de los funcionarios. Incluso mencionó que en una página de Facebook se ofrecía lo siguiente: «si tiene problemas con licencias de conducir, puede llamarme al teléfono tanto tanto, o sea así, abiertamente. Esto se ha generalizado, y en Arica la gente sabe que aquí se estaban vendiendo licencias, porque cuando llegó esta gestión nueva, nosotros venimos con toda la fuerza, venimos con todo el cariño que tenemos por esta ciudad a dar solución a los problemas que tiene el municipio».

El jefe comunal insistió en que «esta gestión nueva prometió que iba a ser transparente, que iba a ser de puertas abiertas y que iba a ser un municipio sin corrupción… lo que buscamos es que los funcionarios nuestros actúen de acuerdo a la normativa… si yo tomo una decisión de que este municipio va a ser transparente, todos tenemos que pensar que para allá vamos, que va a ser transparente y que no va a haber corrupción, que no podemos cometer ilícitos».

Luego, vino lo inesperado, situación que hizo a varios de los funcionarios ponerse incómodos en sus sillas. El alcalde les dijo: «¿Qué quiero decir?, que se nos van a acabar los problemas de las filas en cuanto nosotros seamos más eficientes; se nos van a acabar los problemas de que aquí nos digan que somos corruptos en este sector, porque no se van a vender más licencias. Tenemos identificadas a las personas, tenemos pruebas y sabemos quiénes son«.

La autoridad edilicia acusó a la gestión del exalcalde Gerardo Espíndola de no haber tomado medidas durante sus ocho años de gestión, aún sabiendo que «es aquí donde se estaba desarrollando la venta de todo tipo de licencias y le ponían precio a la B, a la A, y a las que usan para las mineras… yo acá vengo a limpiar este municipio y a hacerlos trabajar».

Y mientras los emplazaba a trabajar duro, el jefe comunal hizo un contradictorio reconocimiento: que por su salud deteriorada producto del Covid-19, él no estaba laborando durante las tardes.

«Estoy todavía en tratamiento. El tratamiento a mi pulmón dura entre ocho meses y un año. Y no trabajo en las tardes, pero tenía que venir a hablar con ustedes. Entonces, he dicho que aquel funcionario que no tenga las agallas, que no tenga la fuerza, que no tenga la conciencia de seguir trabajando por el sueldo que les paga… y no desean cumplir las 44 horas semanales, que renuncien pues», expresó.

Y pese a que no advirtió que la fiscalización sería transmitida en vivo, Vargas le reprochó a un funcionario que estaba grabando su alocución: «¿Estái grabando, no? No, pero no te he autorizado a grabarme poh. Por favor, guarden los celulares, porque a nadie le he dicho que grabe, por favor».

Denuncia ante el Ministerio Público

La puesta escena de un nuevo estilo edilicio no se quedó solo en eso. La municipalidad confirmó que el jueves pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Arica y que, en paralelo, «iniciará los procedimientos disciplinarios correspondientes conforme al Estatuto Administrativo».

Asimismo, la Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, que preside Ruth Flores, tendría prevista la difusión de un comunicado público. Respecto de las otras dos asociaciones gremiales municipales, no habría pronunciamiento. Incluso, una de ellas, la Asociación de Profesionales y Técnicos de Planta y Contrata de la Municipalidad de Arica (Aprotec) enfrenta un serio conflicto de interés: su presidente Gonzalo Ramos es ahora director de Desarrollo Comunitario y sus socios no lo han removido por temor a ser despedidos.

4

Hallazgos arqueológicos replantean rediseño de casa parroquial de la Catedral

El suelo contiguo a la Catedral San Marcos está hablando. Sí, porque tras realizarse excavaciones de hasta tres metros de profundidad -como parte del «Estudio de Caracterización Arqueológica del Terreno de la Catedral San Marcos de Arica»- fueron encontrados diversos elementos y restos de construcciones correspondientes a la prehistoria, la Colonia, a la República del Perú y la época moderna.

Esos hallazgos definitivamente impondrán un nuevo rumbo al proyecto de la Iglesia católica, a través del cual se pretende la construcción de una casa parroquial y una sala de exhibición de las distintas culturas que han habitado este territorio. Los vestigios más relevantes corresponderían a los cimientos de lo que fue el muro trasero de la Iglesia Matriz, edificio construido previo a la instalación de la Catedral en la Colonia y que terminó destruido por un tsunami.

La jefa de proyectos de la Fundación Altiplano y arquitecta especialista en patrimonio cultural, Cinthia Giménez, explicó que las excavaciones realizadas revelaron que «el terraplén donde está la actual catedral fue elevado en un metro 80 centímetros de lo que son los cimientos de la antigua Iglesia Matriz. Los vestigios de su demolición, los usaron como material de relleno. Por eso, los cimientos son el principal hallazgo como estructuras arquitectónicas. También tenemos muros de contención de la época de la Colonia, con las características de cómo eran los adobes y los muros en la parte trasera del terreno. Y respecto de la Cultura Arica, han aparecido unos fogones y unas estructuras de piedra, cuya disposición nos remontan a la época prehispánica«.

Junto con ello, también se hallaron diversos objetos correspondientes a épocas históricas distintas, tales como restos de conchales, piedras, cerámicas, balas y botones de uniformes de soldados de la Guerra del Pacífico. Todos ellos fueron depositados en 50 cajas para su rotulación arqueológica y posterior entrega a un depósito debidamente acreditado.

Así, una vez que concluyan la catalogaciones de estos materiales y se entregue un informe arqueológico sobre los hallazgos al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), se tendrá que definir una nueva propuesta que considere la construcción de un edificio y que, en paralelo, garantice la conservación de los vestigios de la antigua iglesia.

El estudio de caracterización del suelo fue impulsado por la Corporación San Marcos Educa, que dirige el padre Mauricio Cáceres, entidad que consiguió el aporte del Gobierno Regional de $ 117 millones y contrató a la Fundación Altiplano para su desarrollo.

Una particularidad que tuvo esta exploración, fue la invitación que se extendió a expertos en tsunamis de la Universidad de Chile. Un equipo de geólogos viajó hasta Arica para observar las distintas capas de suelo y así obtener información sobre estas catástrofes que asolaron a la ciudad, siendo las más conocidas las ocurridas en 1866 y 1877.

5

Inacap va con todo a celebrar el Día de la Cocina Chilena en El Laucho

Si no tiene un panorama por la tarde y quiere salir de su casa, a partir de las 18 horas de hoy habrá uno en la playa El Laucho. En el Día de la Cocina Chilena, Inacap, junto con la Corporación Municipal Costa Chinchorro, realizará la actividad «Gran tecito en la playa», en honor a esta tradición familiar ariqueña de tomar el té en las distintas playas de la ciudad.

El panorama incluirá los infaltables de este rito familiar: té caliente con hierba luisa, marraqueta con mantequilla y aceitunas y el exquisito queque de la abuela. El evento es de acceso libre y será también parte de las actividades de recepción a los alumnos nuevos de la carrera de Gastronomía de Inacap.

Así lo expresó la directora académica de las carreras de Gastronomía y Turismo de esa casa de estudios, Claudia Valdivia, quien dijo que el Día de la Cocina Chilena fue instaurado por el Ministerio de Agricultura junto con la organización de cocineros «Les Toques Blanches» en 2019, con la finalidad de potenciar el consumo de la producción local de alimentos.

«No fue pensado este día en un principio como algo cultural. La idea era cerrar el círculo virtuoso de los productos. Estos se ven muy bien en los mercados, pero lo que genera el deseo de comprar productos chilenos es el plato servido. Yo soy la única que pertenece a Les Toques Blanches en la región y para mí es una responsabilidad hacer que este día se celebre en Arica. Lamentablemente, si este día no lo hacemos a través de Inacap, no se hace. Esta instancia debiera ser preparada desde los ministerios de Agricultura y Cultura y ser mucho más grande«, indicó.

Valdivia agregó que organizar un té comunitario en la playa, responde a la intención de «relevar una acción bastante democratizante que la realizan las familias de distinto nivel socioeconómico como lo es tomar tecito en la playa. Esto es muy constante en la norte desde Arica a Antofagasta. Es una instancia gastronómica que hay que celebrar, porque de esa manera hacemos cultura gastronómica en nuestra gente«.

En el mismo balneario, Inacap ofrecerá una breve charla sobre gastronomía y habrá premios para quienes lleven su propia performance de cómo toman té en la playa.

