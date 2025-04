Insólito: joven postrada es condenada por no asistir a votar en plebiscito de 2023

Y ya estamos de nuevo con el Aquí Arica después del fin de semana largo por Semana Santa. Vemos cierta decepción con la Declaración de Impuestos, ya que nos contaron que habían calculado que la devolución vendría «recargada», pero se dieron cuenta de que con tanto préstamo del Estado y el pago de cotizaciones previsionales y de salud, parece que las expectativas se vinieron al suelo de un viaje. Bueno, quedan pocos días para declarar, así es que es mejor hacerlo con tiempo para no colapsar el sistema.

La semana pasada fue breve y también el reporteo, aunque igual algunos colaboradores atendieron nuestros llamados para entregar datos muy útiles para las notas que llevamos en esta edición. Se agradece que quieran participar en este newsletter, porque, al final, la multiplicidad de visiones y mundos ayuda a conocer las profundidades de nuestra región. Eso sí, avisen con tiempo para aumentar la cazuela en caso de que nos visiten a la hora de almuerzo.

Al cierre de la edición, confirmamos lo que sabíamos desde el inicio de esta historia: el diputado Vlado Mirosevic abandonó su breve carrera presidenciable y seguro comenzará a negociar su cupo para candidato a senador. Y así fue nomás: el sueño liberal duró menos que la Cuesta de la Cultura Chinchorro sin derrumbes, pues esta fue abierta las 24 horas luego de seis meses de cierre nocturno, pero ya tuvo otro desplome.

Vamos a los temas de esta semana:

Nuestra primera nota revive el Caso Fundaciones , luego que la Fiscalía Regional de Atacama formalizara a dos exfuncionarios públicos de Copiapó y dos miembros de la Fundación Comprometidos, dejando a dos de ellos (un exfuncionario público y un miembro de la fundación) en prisión preventiva. Se esperan nuevas diligencias en Arica y Antofagasta por los traspasos de los gobiernos regionales a esa entidad.

, luego que la Fiscalía Regional de Atacama formalizara a dos exfuncionarios públicos de Copiapó y dos miembros de la Fundación Comprometidos, dejando a dos de ellos (un exfuncionario público y un miembro de la fundación) en prisión preventiva. Se esperan nuevas diligencias en Arica y Antofagasta por los traspasos de los gobiernos regionales a esa entidad. Como siempre, los ampliados de Renovación Nacional (RN) dan que hablar. Así es que incluimos los pormenores de la reunión del martes pasado, en la que se propusieron como candidatos a senadores al rector de la UTA, Emilio Rodríguez, y al administrador del Gobierno Regional, José Palma.

También les contamos en esta edición que ya fueron instaladas dos grúas torre de la empresa Pingon en el mismo sitio del fatal accidente del 25 de enero , lo que indica que la construcción del edificio «Núcleo Costanera» del Grupo Ecasa seguirá adelante.

, lo que indica que la construcción del edificio «Núcleo Costanera» del Grupo Ecasa seguirá adelante. Y como nunca falta algo insólito, esta vez les contamos la historia de la joven Ginetta Macías, quien pese a estar postrada y sufir una enfermedad metabólica fue condenada por el Primer Juzgado de Policía Local por no votar en el plebiscito de diciembre de 2023.

en el plebiscito de diciembre de 2023. Al cierre de esta edición incluimos una nota que da gusto. Se trata de un grupo de 26 mujeres asociadas a la tienda «Tribu de Emprendedoras», liderada por la emprendedora Paula Monroy. Visiten su local, ubicado en Juan Noé 737, y se sorprenderán con los cuidados productos hechos a mano y al alcance de todos los bolsillos.

Antes de comenzar, bien nos viene un infaltable batido depurativo con espinacas, albahaca y pepinos del mismísimo valle de Azapa, donde la producción para la zona central está a full. Y mientras disfrutan ese juguito reponedor, los invito a que compartan el link de inscripción gratis de Aquí Arica, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Y ahora a leer esta nueva y esperada edición…

1

Caso Fundaciones: cuatro formalizados en Copiapó, y Arica invicta aún

Pese a que la arista de la transferencia de $ 246.600.000 del Gobierno Regional de Arica a la Fundación Comprometidos está dentro de la carpeta investigativa de la Fiscalía Regional de Atacama por el «Caso Fundaciones», durante la formalización de la investigación -realizada en el Juzgado de Garantía de Copiapó los días 10 y 11 de abril-, esta no incluyó ni detenidos ni formalizados de la ciudad de Arica y el tribunal pidió mantener en reserva las identidades de los cuatro imputados.

A casi dos años de abrir la investigación y con 18 tomos a cuestas, la Fiscalía de Copiapó recién concretó la formalización del presidente de la Fundación Comprometidos, S.D.V., por los delitos de soborno, administración desleal, fraude al Fisco y lavado de activos; y del exfuncionario del Gobierno Regional de Atacama, J.C.T., por cohecho agravado, fraude al Fisco y lavado de activos. Ambos quedaron en prisión preventiva.

En tanto, para la exseremi del Trabajo y Previsión Social y militante radical, G.C.V., se decretó el arresto domiciliario nocturno, mientras que para la veterinaria de la fundación, M.O.H., se dispuso arresto domiciliario total.Las dos mujeres fueron imputadas por lavado de activos y el tribunal les prohibió salir del país y tomar contacto con el resto de los imputados.

«Fundación sin arraigo»

Sobre esta larga y compleja investigación, el fiscal Miranda explicó que «lo que el Ministerio Público logró acreditar es la presencia de una fundación, sin ningún tipo de competencia, sin arraigo en la región, ni en ninguna otra de las regiones que fueron indagadas, sin patrimonio, sin recurso humano, que se adjudicó dos grupos de programas: un programa con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros dos programas vinculados con el Gobierno Regional… que generaron distintos perjuicios a nivel estatal que bordearon los $ 600 millones«.

La audiencia de formalización de cargos tuvo un aditivo especial. El exfuncionario del Gobierno Regional de Atacama y la exseremi decidieron prestar declaración, renunciando a su derecho a guardar silencio. El primero negó todo vínculo previo con el director de la Fundación Comprometidos y la exautoridad admitió que había sido contactada por el funcionario para prestar servicios a dicha organización, explicando, además, que había recibido unos pagos de pobladoras beneficiaras de un campamento por la entrega de agua potable.

¿Nuevas detenciones?

Previo a la formalización, la Fiscalía de Copiapó realizó dos detenciones en Copiapó y otras dos en Santiago. Y si bien en esta primera etapa no hubo aprehendidos, en otras ciudades como Arica y Antofagasta -donde la Fundación Comprometidos» tuvo convenios-, la Fiscalía Regional de Atacama no descartó que pudiera practicar diligencias en otras zonas, señalando que «esta primera formalización es el inicio de otras acciones judiciales que eventualmente la Fiscalía va a desarrollar en el caso Convenios, más aún en este caso en que hay tres regiones involucradas».

De hecho, parte de los 18 tomos que considera el proceso, incluye todo un capítulo sobre la firma del convenio entre el Gore de Arica y Parinacota y Comprometidos. Ese proceso comprende dos transferencias -realizadas en diciembre de 2022 y marzo de 2023 a la fundación- por un monto total de $ 246.600.000, cuyo fin era la ejecución del proyecto “Control poblacional canino y felino Arica 6.000 mascotas”.

Las indagaciones sobre este traspaso de recursos surgieron a raíz de que el presidente de la Fundación Comprometidos, Sebastián Duarte, a los pocos días de recibir la primera remesa, apareció en Arica conformando el Partido Mejor Región. La colectividad, al final, no pudo constituirse a nivel nacional por no cumplir con los requisitos legales. Su objetivo habría sido ofrecer una plataforma política para el exgobernador regional, Jorge Díaz, en caso de que la Democracia Cristiana optara por no patrocinarlo en su repostulación en las elecciones del año pasado.

En el caso del Gore de Arica y Parinacota, el Ministerio Público busca esclarecer si hubo desvíos de los recursos fiscales a fines políticos, si las rendiciones efectuadas por la fundación corresponden efectivamente a las prestaciones efectuadas, y si se utilizó el personal idóneo para tales efectos.

Esta arista se enmarca dentro de la investigación matriz iniciada por la Fiscalía Regional de Atacama, al detectar irregularidades en el desempeño de Comprometidos durante el proyecto “Piloto gobernanza en habitabilidad primaria para la distribución de agua potable en campamentos sector Paipote, Villa El Cerro II Copiapó”.

2

RN sorprende: rector de la UTA y administrador regional surgen como candidatos a senadores

Cuando hay más de dos personas en un sitio, nada puede ser tan secreto ni reservado. Y aunque en la propia Asamblea General de Renovación Nacional advirtieron que aplicarían las «penas del infierno» a quien filtrara el contenido de esa reunión a El Mostrador, igual trascendió por distintas fuentes el debate político que ocupó a unos 50 correligionarios (corres como le llaman a los militantes) de esa colectividad el martes pasado.

Ante los asistentes, entre fuertes abucheos y tenues defensas, la directiva regional encabezada por Freddy Flores Maldonado confirmó la existencia de dos precandidatos disponibles a senadores. Uno de ellos es el administrador regional del Gobierno Regional (Gore), el abogado José Palma Sotomayor, quien asistió por primera vez a una reunión del partido este año.

Pese a los emplazamientos de algunos asistentes por el poco tiempo que llevaba militando (ocho meses aproximadamente), el profesional y exdirector nacional del Servicio de Aduanas en el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera dijo que él era de derecha, que tenía listos los recursos para su campaña y que sí o sí iba a estar en la papeleta de noviembre.

Lo que no explicó ante los presentes es cómo compatibilizaría su función como administrador regional y la de candidato, justo en medio del instructivo reiterado -una vez más- por la contralora general de la República, Dorothy Pérez , de mantener la prescindencia política de los órganos del Estado durante este año electoral.

El Gore respondió a esta inquietud planteada por Aquí Arica, señalando que «todos los ciudadanos tienen derecho a tener intereses políticos y a postular a un cargo público si así lo desean. Lo fundamental es que las instituciones funcionen con altos estándares éticos y técnicos que aseguren que esa legítima intención personal no impacte la gestión ni la orgánica institucional… En esta administración no se tolerará jamás el uso indebido de recursos públicos. No haremos lo que ocurrió en la gestión anterior, donde la Contraloría General de la República (Informe Final N° 859) fue muy clara en señalar que se utilizaron las redes sociales institucionales con nombre, imagen y logo de campaña de la entonces autoridad, y se entregó material de campaña en actividades propias del Gobierno Regional. Eso fue un abuso institucional, y en nuestra gestión, simplemente no volverá a ocurrir».

Rector de la UTA al baile

Tras ser anunciada la postulación de Palma, vino lo inesperado. El director de Administración y Finanzas de la Universidad de Tarapacá (UTA) y consejero RN, Jorge Bernal Peralta, propuso a su jefe, el rector y exintendente regional del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Emilio Rodríguez Ponce, como candidato a senador.

Lo que vino después fue una batahola. Varios militantes a viva voz emplazaron a Bernal por esta idea, gritándole que Rodríguez «echó a todos los de derecha cuando asumió el gobierno de Bachelet», «él es PPD, es de izquierda y no responde a ninguno de nuestros principios, si ni siquiera milita aquí».

El propio José Palma cobró esa cuenta y también el exsecretario regional ministerial de gobierno, Víctor Mardones Bernal, recordando que los funcionarios de su confianza fueron sacados violentamente de la Seremi de Bienes Nacionales y de otras reparticiones el 2014. Tal fue el enojo de los «corres» que, incluso, algunos llegaron a amenazar con abandonar RN si es que el académico aparecía propuesto por la directiva nacional del partido.

Así con toda la claque RN en contra, Bernal no logró su cometido. El académico es un conocido operador «bisagra» entre la derecha y el mundo concertacionista de la región, además de hábil gestor de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la UTA. Lo que sí logró en 2022, pese a ser opositor al Gobierno, fue colocar a su hijo e ingeniero en Ejecución en Computación e Informática, Jorge Bernal Navarrete, en la Empresa Portuaria Arica (EPA), tras asumir el nuevo directorio designado por el Presidente Gabriel Boric. En tanto, su esposa, la también académica de la UTA, Mónica Navarrete Álvarez, pese a postularse aún no ha podido ser decana de la Facultad de Administración y Economía (FAE).

El funcionario de la UTA quedó más en entredicho cuando tuvo que reconocer que nadie le había pedido ir a sondear al rector, sino que esta cruzada había sido de su propia iniciativa junto al presidente regional del partido, Freddy Flores y que contaba con el beneplácito de Emilio Rodríguez.

Si bien la nominación del rector como carta en RN no ha trascendido mucho en el ámbito político, lo que sí ha generado ruido es un conflicto en ciernes que tiene por estos días la máxima autoridad académica, al conocerse que los centros de alumnos de varias carreras están ad portas de votar un paro por el alza de aranceles practicada por la casa de estudios, además de cuestionamientos a los altos sueldos de los académicos -incluido el del rector- y a falencias en infraestructura.

Bernal y su sanción por candidatearse

Es llamativo cómo el funcionario y académico de la UTA, Jorge Bernal Peralta, sigue siendo un «operador» entre la casa de estudios y el mundo político.

Hace 12 años, este ingeniero comercial generó un grave problema al propio rector, cuya candidatura hoy promueve. Fue el 25 de junio de 2013 cuando una numerosa cantidad de estudiantes plagó de reclamos las redes sociales, denunciando que Bernal había usado la plataforma electrónica de la universidad para enviarles por correo electrónico una carta pidiendo su voto en las elecciones primarias de RN del 30 de junio de ese año, instancia en la que se postulaba como precandidato a diputado de la colectividad.

Ante las innumerables quejas estudiantiles y una denuncia en la Contraloría Regional de la República, la rectoría debió ordenar un sumario administrativo cuya sanción se demoró más de dos años en llegar. Lo increíble del proceso: la casa de estudios se negó a aplicar el castigo sugerido por el organismo contralor y solo aplicó una multa al entonces académico.Sin embargo, tras una revisión de este procedimiento, la Contraloría General, a través del Dictamen N° 000388N16 del 5 de enero de 2016, representó este hecho a la UTA y ordenó sancionar con una multa del 50% del sueldo y 30 días de suspensión de labores a Bernal.

Candidatos a diputados

La Asamblea General de RN también conoció los nombres de los precandidatos a diputados que se barajan hasta ahora. Uno de ellos es el exsecretario regional ministerial de Economía y de Bienes Nacionales, Enrique Urrutia Tapia; la trabajadora social de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Ximena Fernández Ardiles; y el primer vicepresidente regional de RN, Josshua Rivera Tarque, quien se dedica a gestionar predios fiscales para emprendimientos.

También mencionaron como opción al exRN y hoy independiente, al director de la radio Neura, Juan Carlos Chinga, quien abandonó la tienda el año pasado, luego de no conseguir que su partido respaldara su postulación como candidato a alcalde.

Lo que no se reveló, pero que sí ronda en círculos de RN es la intención del gobernador regional, Diego Paco, de postular una carta propia: al exsecretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social del segundo gobierno de Piñera, el abogado Juan Carrasco Barra. Sobre él habría sí una dificultad similar a la que significó la renuncia de la consejera regional libertaria, Lin-Kiu Ly, a la Comisión de Seguridad del Consejo Regional. La exautoridad, tras dejar el cargo de seremi, paulatinamente habría asumido la defensa de causas ligadas al narcotráfico, lo que de nuevo podría abrir un flanco sobre la selección de los candidatos y su desempeño profesional en actividades relacionadas con la defensa de imputados en delitos de alta connotación pública.

Cuestionamientos a administrador-candidato

Una de las primeras en abrir fuego contra la candidatura del administrador regional, José Palma Sotomayor, fue la consejera regional, la abogada socialista Denisse Morales Flores. La autoridad dijo a Aquí Arica que, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, «de ser así, yo no estaría de acuerdo y se lo haría saber al gobernador en una de las sesiones correspondientes, porque no tiene ningún sentido de probidad que quien va a coordinar al Gobierno Regional -que es la billetera de la región- asuma una candidatura. Es la función del administrador regional tener acceso a muchas puertas y ventanas, lo que obviamente le va a dar una ventaja sobre cualquier otra candidatura. Creo que es hasta poco ético«.

Desde su llegada al Gore, la figura de Palma ha despertado controversia. Primero lo fue por su trato despectivo y autoritario sobre algunas funcionarias, inclusive militantes de su propio partido. También lo ha sido por su insistencia a varios de los que visitan al gobernador de que deben llamarlo «señor gobernador» y no «Diego» como coloquialmente lo hacen. Su carácter también ha incomodado a representantes de gremios y de empresas que se han reunido con el gobernador.

Es más, sus detractores ya han hecho circular su fallida participación como abogado defensor de la sociedad Empresa Paisajismo y Jardines del Norte SpA el 2013, cuya adjudicación del contrato “Concesión del servicio de áreas verdes para la conservación y mantenimiento de la comuna de Arica” de la Municipalidad de Arica, fue rechazada por el Tribunal de Contratación Pública (TCP).

La defensa que hizo Palma de la idoneidad de la empresa fue desestimada, al igual que la ejercida por el municipio a esa licitación, dado que el TCP acogió los reclamos de la empresa Agrícola Hugo Alberto Morel Rodríguez E.I.R.L. respecto de vicios cometidos en la evaluación de las ofertas, declarando ilegal y arbitrario el proceso. Entre los cuestionamientos que hizo figuran la aceptación fuera de plazo de enmiendas a la oferta que se presentó, razón por la cual se ordenó la realización de una nueva licitación, la cual aún no es convocada por la actual administración municipal.

En paralelo, a través del Informe N° 321/2024, la Contraloría Regional de la República ordenó al municipio la realización de un sumario por este caso, debido a que no se respetaron las bases de la licitación, permitiendo que el único oferente presentara fuera de plazo los programas de riego, aseo y retiro

de basura y estructura de personal, información clave para la evaluación de la oferta.

Y si bien el resto de los consejeros regionales ha preferido no opinar sobre la postulación de Palma, en pasillos ya se ha criticado que él, junto al equipo técnico y jurídico del Gore, tuvieran el primer traspié, al declarar nula la licitación de pavimentación de 23 calles de la ciudad por supuestos errores en las bases de la licitación, elaboradas por la administración anterior. La caída de este proceso licitatorio no es algo trivial, pues dejó en entredicho el compromiso de campaña del gobernador Paco, de iniciar el primer semestre estas obras para mejorar el mal estado de las calles de distintos barrios.

3

Dos grúas torre nuevamente se levantan en el mismo sitio de fatal accidente

Pese al desplome de una grúa torre que le costó la vida a un operario el 25 de enero pasado y que dejó semidestruida el ala norte del strip center Costa Arica, la Inmobiliaria Azapa SpA del Grupo Ecasa decidió reanudar la construcción del edificio de departamentos «Núcleo Costanera», reinstalando nuevamente dos grúas torres de la empresa Servicios Pingon Chile Limitada, la misma cuya cuadrilla tuvo el fatal accidente.

El armado de las dos estructuras, una de color verde y la otra roja, se desarrolló durante la semana pasada, para retomar el levantamiento de un edificio que tendrá departamentos con un valor desde las 2.990 UF ( $ 116.583.000).

Esta vez, la inmobiliaria -propietaria del centro comercial que resultó dañado con la caída de la grúa- optó por no pronunciarse sobre el reinicio de las faenas constructivas. También y, tal como lo hizo tras ocurrir el siniestro, Pingon prefirió guardar silencio, pese a las consultas de Aquí Arica.

¿Quién autorizó el reinicio de faenas?Lo cierto es que, en rigor, nadie. Sí, porque la Municipalidad de Arica señaló a este medio que, debido a una modificación de la Ley General de Urbanismo, a través de la Ley N° 21.718 sobre Agilización de Permisos de Construcción «las instalaciones de faenas provisionales, como las grúas, ya no requieren autorización previa de la Dirección de Obras Municipales (DOM). Basta con la presentación de una declaración jurada por parte de la empresa responsable, sin revisión ni permiso municipal».

¿Habrá medidas adicionales para evitar un accidente? El municipio señaló que «en el caso del proyecto de la inmobiliaria Azapa SPA, se instalarán dos grúas torre de menor altura, las cuales estarán arriostradas (amarradas) al edificio en construcción para mayor estabilidad y seguridad. Este procedimiento se encuentra alineado con lo que dispone la nueva ley, que busca agilizar los procesos de construcción y garantizar la seguridad laboral».

Uno de los hechos llamativos tras el desplome de la grúa torre fue que la DOM señalara que no tenía competencias para fiscalizar la instalación de la grúa, y que luego de ocurrido el accidente apareciera con un intenso protagonismo, decretando la clausura temporal de las faenas, realizando inspecciones al lugar y dictando cierres parciales del sitio siniestrado.

¿Por qué el municipio solo se involucró después del accidente? La DOM dijo que sí era de su competencia intervenir tras un siniestro, comolo fue la caída de una grúa. En este contexto, precisó que sus atribuciones eran declarar la inhabitabilidad de zonas afectadas, autorizar el retiro de estructuras comprometidas estructuralmente -previa revisión técnica- y otorgar permisos de reparación o reconstrucción en áreas dañadas.

Asimismo, esta unidad municipal aclaró que su rol apunta hacia el ámbito constructivo, dado que la «fiscalización de seguridad en faenas de construcción no corresponde a la DOM, sino a organismos especializados como la Dirección del Trabajo (DT) y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (Seremis), según establece la ley«.

Respecto de la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, hasta hoy siguen en curso algunas pericias a los restos de la grúa, la cual fue retirada y trasladada hasta el estacionamiento de la Mutual de Seguridad.

4

Joven postrada es condenada por no asistir a votar en plebiscito

Insólito pero cierto. Una joven de 19 años, que permanece postrada por una enfermedad metabólica, fue condenada por el Primer Juzgado de Policía Local de Arica a pagar una multa de 3 UTM ( $ 204.918), a raíz de que no acudió a votar al plebiscito realizado el 17 de diciembre de 2023.

Se trata de Ginetta Macías Testa, cuya madre Ximena Testa decidió dar su testimonio a Aquí Arica para generar un debate sobre «lo insuficiente que es el Estado de Chile frente a la discapacidad. ¿Cómo es posible que hasta ahora no haya una base de datos de las personas discapacitadas y con impedimentos severos para votar y se les condene por no asistir a las urnas? Hay datos en línea sobre deudores de pensiones de alimentos y no hay sobre las personas que tienen enfermedades severas como la de mi hija«.

Testa indica que no sabe qué hacer, porque, además, no puede dejar sola a su hija, dado que ella es su cuidadora permanente. «Por estas deficiencias del Estado me obligan a presentar a mi hija o a ir al Juzgado de Policía Local para exponer al juez la situación de Ginetta. ¿Cómo la llevo si está postrada? ¿Quién se hará cargo del cuidado de mi hija en esas horas donde yo no puedo atenderla? Mi hija ha empeorado su condición, al punto que ahora debemos conectarla al oxígeno durante el día, entonces, por un trámite judicial de este tipo no la puedo dejar sola«, expresó desesperada.

Enfermedad rara

La vida de Ginetta no ha sido fácil. A los 7 meses de vida se le detectó una enfermedad metabólica llamada Aciduria glutárica tipo 1. La patología tiene pocos casos en Chile y la joven es la única en el norte que la padece.

Su madre relata que «ha sido un largo peregrinar con ella, porque al ser una enfermedad rara, no la cubre el Auge y es de altísimo costo, porque deben prepararle sus medicinas bajo recetario magistral, es decir, especialmente para ella. Debe tener una alimentación especial hipercalórica, es vegetariana y no puede consumir proteína de origen animal. Si ella no consume sus medicamentos, empieza a producir el ácido glutárico y este, a su vez, consume las células del cerebro. Esto finalmente deviene en una crisis metabólica como las convulsiones epilépticas«.

-¿Cómo han sido estos años para ti y Ginetta?

-De una lucha constante, porque en el camino el padre de Ginetta murió electrocutado en su taller mecánico. Hasta ahí no teníamos problemas económicos, podíamos financiar sus gastos y los viajes a Santiago al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), además de quedarme en casa cuidándola. En ese tiempo, ella había logrado comer sola, controlar su esfínter y andaba solita en su silla de ruedas, lo que logramos con el apoyo de la Teletón.

Sin embargo, a partir de la muerte del papá tuve que salir a trabajar y también mi hijo mayor tuvo que salir a trabajar a los 17 años. Los cuidados de Ginetta comenzaron a ser más exigentes para evitar que se rigidizara su cuerpo. Hoy estamos en una crisis económica donde necesito un empleo que me permita cuidar a mi hija y generar los recursos para mantenernos.

-¿Y hoy Ginetta en qué estado está?

-Está postrada, pero entiende todo. Ella tiene su tablet y a través de ella se comunica. Tiene contacto con su sicóloga que se trasladó a Temuco y también con sus tres hermanos. No puede ser visitada por mucha gente, dado que cualquier enfermedad contagiosa como un simple resfrío puede transformarse en ella en una neumonía.

-¿Qué le pides a las autoridades a propósito de la sanción a Ginetta?

-Es fuerte mirar esa notificación cuando miras a tu hija postrada y sin posibilidad alguna de defenderse, solo porque el Estado aún es deficiente en sus compromisos respecto de la gente discapacitada. Creo que estamos muy por debajo en el respeto a los derechos de los enfermos postrados y discapacitados.

-¿Qué pasó con la solicitud de una pensión de gracia que hiciste al Estado?

-Eso fue un golpe. Recién después de un año y ocho meses y de haber presentado un informe socieconómico avalado por un profesional de la Delegación Presidencial, el Ministerio de Desarrollo Social me respondió que mi hija no calificaba porque no habían recursos. Duele ver que el Estado ha entregado pensiones a condenados por la justicia y aún mi hija sigue esperando.

-¿Has recibido apoyo del sistema público de salud para el bienestar de Ginetta?

-En el hospital se han portado muy bien. A Ginetta la atiende un equipo de Cuidados Paliativos de la Unidad del Dolor que evita que sus dolores la afecten demasiado. Ellos han sido un siete porque son personas de mucha vocación. El cuerpo de Ginetta está cada vez más rígido y se ha ido deformando, entonces necesita ese apoyo. Además, sufre de apnea y por eso se conecta al oxígeno todas las noches.

También la viene a visitar el Aula Hospitalaria, con profesores de distintas disciplinas para su aprendizaje. Lo triste es que Ginetta se da cuenta de todo lo que le está pasando y es consciente de lo que ha dejado de hacer. En algún momento llegó a hablar, pero hoy solo nos dice cosas con un dedo hacia arriba o hacia abajo y utiliza su tablet para comunicarse a través de imágenes.

-Como mamá, ¿qué esperas para Ginetta?

-Más que esperar algo solo para mi hija, lo que espero es que haya un sistema integral en el Estado que, por ejemplo, considere a aquellos que no pueden votar y así se evita condenarlos u obligar a sus cuidadores a hacer largas filas para presentar las excusas. Hay un acuerdo suscrito por Chile el 2010 que no se está cumpliendo y es sobre los derechos de los discapacitados.

5

Tribu de Emprendedoras: un ejemplo de asociatividad femenina

Partió modestamente en 2022 con ocho emprendedoras y ahora son 26 mujeres de Arica que participan en la «Tribu de Emprendedoras«», un nítido ejemplo de asociatividad femenina y economía circular en la ciudad de Arica.

Su gestora es una dueña de casa santiaguina dedicada a la costura que llegó trasladada a esta ciudad por el trabajo de su marido. Paula Monroy cuenta que hace seis años se estableció en la Puerta Norte. «Si bien yo llegué con la idea de hacer un trabajo colectivo de emprendimiento, me topé con un murallón donde nadie me quería dar datos ni nada. Pese a eso, no me desanimé y fui perseverante en esto de la asociatividad, y comencé con un taller de costura en mi casa, enseñando lo que sabía, especialmente para esas mujeres que tienen como dificultad poder salir a trabajar fuera de sus casas. Yo les decía: ‘Con una máquina de coser podrán trabajar desde la casa y podrán cuidar a sus hijos«, relató.

Gracias al boca a boca se hizo muy conocida y el «Club de Costura» requirió más espacio, así es que se trasladó a un local fuera de su hogar. Como el lugar tenía zonas sin uso, se le ocurrió arrendar vitrinas para la exposición y venta de los productos que sus alumnas fabricaban.

Así nació en 2022 «Tribu de Emprendedoras», donde las fabricantes en pequeña escala dejan sus productos para que sean exhibidos y vendidos. «Nos costó llegar a la fórmula de cómo nos pagaban y cómo les pagábamos, y de cómo se pagaba la tienda. Fuimos aprendiendo paso a paso y llegaron ocho emprendedoras primero y hoy tenemos 26. Aquí incluso en esto de juntarse en una tribu tenemos el concepto de acoger a la nuevas y también apoyar a mujeres que pueden llegar dañadas por temas de violencia intrafamiliar«, apuntó.

La tienda está ubicada en Juan Noé 737.Allí están en exposición los productos hechos a mano que venden. En el local se puede encontrar de todo: jabones, aromaterapia, vasos personalizados, agendas y cuadernos a gusto del cliente, orfebrería, sales, tejidos, entre muchas otras novedades. El local está abierto de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Otros emprendimientos

El entusiasmo de las emprendedoras por enseñar sus oficios llevó a Paula Monroy a impulsar también la Expo Aprende y Emprende, evento que ya tiene siete versiones. La próxima se hará en el Hotel Antay los días 3 y 4 de mayo, donde habrá 60 expositoras de Arica, dentro de las cuales se cuentan talleristas y emprendedoras.

Asimismo, Monroy creó Tribal Tienda, un símil de la Tribu de Emprendedoras. El giro de ese negocio, ubicado en Sotomayor con Prat, es ofrecer souvenirs fabricados en Arica a los turistas que transitan por el casco céntrico.

«Esta es también una tienda colaborativa. El concepto es turístico, dado que no había un local con souvenirs de Arica, porque la mayoría tenía productos bolivianos o peruanos. Quisimos rescatar que el producto fuese ariqueño y eso hicimos. Estamos convocando ahora a emprendedoras que viven en los pueblos del interior para que tengan su vitrina en Arica. También estamos en contacto con Gendarmería para ver si algunas mujeres privadas de libertad se interesan por exponer lo que fabrican en la cárcel«, planteó Paola Monroy.

Bien variada la edición de hoy. Agradecemos siempre su preferencia y datos que nos envían. Nos vamos ahora a trabajar en el próximo número. ¡Hasta pronto!

SILENCIO TOTAL. Hasta hoy, nadie entiende nada. Fuimos noticia nacional con el caso de la consejera regional libertaria Lin-Kiu Ly y aquí en la región nadie quiso hablar. Hasta razones de «solidaridad de género» argumentaron para escabullir el tema. Increíble el doble discurso, especialmente de los que apuntan al Gobierno por su ineficacia contra el crimen organizado y el narcotráfico. Luego se quejan del reporteo y que no les consultan por temas de interés regional.

En fin, mientras algunos se zafan de su propia mordaza, nuestro Aquí Arica mantiene línea abierta y diálogo con sus lectores, a través del correo aquiarica@elmostrador.cl donde recibimos sus sugerencias o consultas.