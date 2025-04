PIB de la región de Arica se va a pique como si cayera del Morro

Cuarto mes del año casi terminado y la región no deja de sorprender con noticias. Tenemos hartos temas en lista de espera, pero prometemos que no habrá un «apagón» y no nos olvidaremos de reportearlos. Nos alegra también que otros medios nacionales como Canal 13, TVN y LUN nos estén contactando para replicar algunas de nuestras notas. Arica siempre Arica, nos dijeron, y les contestamos tal como reza esa frase en el Morro: Mayor es mi lealtad.

Solo porque nos daremos un poquito más de tiempo para el reporteo, les dejaremos enunciado que hay vientos de cambio en la Delegación Presidencial Regional (DPR) y no porque es otoño. Por estos días, debería asumir el subrogante de la delegada titular, Camila Rivera, quien se acoge a su pre y posnatal. Lo que se sabe: el PS estaría ganando la partida al Frente Amplio (FA) colocando a una de sus cartas en ese cargo, para así facilitar la campaña del senador José Miguel Insulza a la reelección.

Los cambios también están afectando a la Universidad de Tarapacá (UTA), donde hay un paro estudiantil por el alza de aranceles. En medio del conflicto, el rector Emilio Rodríguez -sí, el que quiere ser senador por Renovación Nacional (RN) y antes fue intendente de la Nueva Mayoría- removió al vicerrector académico Gonzalo Valdés y habría propuesto a la Junta Directiva en su reemplazo a la vicerrectora de Desarrollo Estratégico, Jennifer Peralta, quien había antecedido a Valdés en esa misma función.

Y mientras se acomodan los naipes en los enclaves del poder, mejor les presentamos los temas de nuestra edición:

Partimos con una nota preocupante: el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central arrojó por segunda vez consecutiva la caída del PIB regiona l, al registrar que el decrecimiento fue de un 0,9% en el último trimestre octubre-diciembre de 2024.

l, al registrar que el decrecimiento fue de un 0,9% en el último trimestre octubre-diciembre de 2024. El siguiente tema nos da hasta vértigo. Les contamos -a pedido de varios lectores- cómo es que un edificio de 15 pisos de la Inmobiliaria Ecasa se levanta en plena playa Chinchorro , sin temor a tsunamis y terremotos. El municipio dice que sus permisos están en regla y que no está invadiendo la línea de playa.

, sin temor a tsunamis y terremotos. El municipio dice que sus permisos están en regla y que no está invadiendo la línea de playa. En otro tema, el alcalde Cristián Zavala ordenó la compra de teléfonos Iphone 16 Promax para cinco concejales , lo que desató una seguidilla de críticas en redes sociales, sobre todo porque en esa comuna la pobreza es altísima y la cobertura de telefonía es bien limitada.

, lo que desató una seguidilla de críticas en redes sociales, sobre todo porque en esa comuna la pobreza es altísima y la cobertura de telefonía es bien limitada. Imperdible es la entrevista que nos concedió Romy Vargas, la madre del conscripto Franco Vargas, quien el 27 de abril del año pasado falleció en una marcha de instrucción militar en Pacollo , cuando el joven cumplía su servicio militar obligatorio en la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco».

, cuando el joven cumplía su servicio militar obligatorio en la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco». Cerramos esta edición con una nota que alivia el alma. Contra todo mal pronóstico, un grupo de jóvenesdecidió hace ocho años levantar el proyecto cultural de artes circenses «Galpón Jiwasanaka» en pleno Cerro La Cruz, en un sitio que antes estaba en pleno abandono y tomado por consumidores de drogas y alcohol.

Antes de comenzar, les recomiendo una limonada caliente con limoncitos del valle de Codpa y jengibre del valle de Azapa, a propósito de tanta gripe que anda dando vueltas.

1

Arica y Parinacota en rojo: PIB regional decae por segunda vez

Algo no anduvo bien en los últimos seis meses de 2024 en la actividad económica regional. Por segunda vez consecutiva, el Banco Central (BC) reportó una caída de la economía de la Región de Arica y Parinacota. El Informe de Cuentas Nacionales reveló que el cuarto trimestre de 2024 registró un decrecimiento de un 0,9% en el Producto Interno Bruto (PIB), siendo la con mayor retroceso en su actividad económica en el país.

Esta vez, el informe del Banco Central registró a los sectores de la minería y la construcción como los responsables de la disminución del PIB.En tanto, en el tercer trimestre inmediatamente anterior, que tuvo una baja de un 1,7%, se estableció como principal causa el decrecimiento de la actividad minera producto de la paralización de las faenas extractivas de la minera Quibórax S.A., a raíz de la demanda ambiental interpuesta en contra de la empresa por daño ambiental al hábitat de los flamencos en el Salar de Surire.

Y si bien la cifra corresponde a los últimos tres meses del año pasado, la preocupación por el desempeño de las actividades económicas ronda en los empresarios y también en la nueva administración del Gobierno Regional (Gore). Al respecto, existe coincidencia en que ha faltado un impulso más decidido del Gobierno central en torno a una agenda productiva que incluya proyectos de infraestructura de gran envergadura y mayores facilidades para nuevas inversiones privadas generadoras de empleo.

«Economía plana»

Para el doctor en Economía y académico de la Universidad de Tarapacá (UTA), Fernando Cabrales Gómez, el panorama económico de la región del 2024 es muy asimilable al del 2023. «Con esta información, es fácil ver que, respecto al año anterior (2023), la actividad económica en general está plana, los cambios son muy menores en la mayoría de los sectores«, afirmó a Aquí Arica.

El analista levanta una alerta respecto a que la región «es la de peor desempeño el año pasado, muy por debajo de todas las regiones y del promedio nacional (2,6%). Esto se explica por la caída de la minería y por la construcción.En el reporte del BC no se desagrega, pero queda en el grupo de ‘resto de bienes’, el otro gran protagonista a la baja. La explicación para ambos casos es conocida: en el caso de la minería, es la paralización prolongada de Quiborax«.

Y acerca del decrecimiento en el sector de la construcción, Cabrales sostiene que esto se debe a que hay determinantes como la escasa inversión, problemas con contratos preexistentes derivados de los mayores precios de los materiales y del transporte, sumado a una baja inversión inmobiliaria por las relativamente altas tasas de interés, lo cual es un problema nacional.

También el economista alerta que, pese a ser muy relevante en invierno por el envío de hortalizas al resto del país, el sector agrícola presenta una fatiga en los dos trimestres de primavera y verano. «Está plana. De hecho no alcanza el nivel del 2018. Esto debe estar influido por el problema de la mosca de la fruta, que no tiene perspectivas de solucionarse aún«, advierte.

CChC y falta de proyectos

El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Ricardo Peña Jones, lamentó el decaimiento de la economía regional, señalando que esta situación ha sido advertida a las autoridades regionales.

¿Qué se puede hacer? El dirigente propone «acortar los tiempos de desarrollo de nuevos proyectos y activar de forma ágil los que ya están en cartera, haciendo los llamados de licitación de estos. Esta es una forma de revertir en parte esto que no queremos que se transforme en una constante, la caída de nuestra economía regional«.

¿Qué se debe corregir? Peña plantea que el futuro de la región no debe proyectarse en función de las próximas elecciones, sino que debe haber un trabajo transversal «que apunte a terminar con la permisología, se agilicen procesos de licitaciones y contar con una mirada a largo plazo que sobrepase los ciclos políticos”.

¿Cuál es la propuesta del gremio? El dirigente sostiene que la clave es el diseño de una estrategia integral que priorice proyectos de mayor escala. Bajo ese prisma, su gremio ha decidido impulsar el Plan Arica 2029, consistente en una batería de proyectos de alto impacto en el desarrollo regional, tales como una planta desaladora, un hospital en el sector norte, un relleno sanitario, obras en el borde costero central, entre los más relevantes.

En su análisis coincide con el economista Cabrales respecto de la ausencia de proyectos de alto impacto, indicando que «el 67% de los proyectos adjudicados entre los años 2021-2024 son de bajo monto ($ 0-201 millones), con escaso impacto transformador. Al analizar los proyectos en el periodo 2021-2024 se observa una estrategia de inversión conservadora y de ejecución rápida… En cifras, esto lo vemos en que entre el 2024 y 2023 aumentó la cantidad de obras en un 3% en número, pero cayeron un 12% en montos, reflejando proyectos más pequeños y de menor impacto, es decir, los valores adjudicados bajaron un 7,7% en 2024 ($ 148.215.000 versus $ 160.557.000 en 2023)”.

2

El moderno y oneroso edificio costero que desafía a un posible tsunami

Contra todos los pronósticos y la historia de catástrofes registradas en Arica, la Inmobiliaria Ecasa decidió levantar desde junio del año pasado el edificio «Wayra» de 15 pisos, en un sector de arena de la playa Chinchorro. La construcción va viento en popa y ofrece departamentos de dos a tres dormitorios con un alto costo, ya que el más barato tiene un precio de 5.700 UF ($ 222.544.000).

El imponente edificio, sin duda, ha llamado la atención de muchas personas, inclusive algunas han escrito mensajes a Aquí Arica para expresar su preocupación al visualizar que el inmueble está en en una zona muy próxima al mar. Fue también foco de atención en el verano, porque instaló también una grúa de la empresa Pingon Chile Limitada, la misma que sufrió un desplome en la faena del edificio «Núcleo Costanera» de la misma inmobiliaria y que está casi al frente de «Wayra».

¿La construcción cuenta con los permisos?La Dirección de Obras Municipales (DOM) respondió que está obligada por ley a otorgar permisos de edificación cuando un proyecto cumple con todas las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Sobre el proyecto, este organismo señaló que la edificación «cumple con uso de suelo permitido, altura máxima, porcentaje de ocupación de suelo, coeficiente de constructibilidad y otras exigencias técnicas del Plan Regulador Comunal».

¿Por qué está tan cerca del mar? La DOM indicó que «el edificio no se ubica sobre la línea de playa. Se respeta la franja de servidumbre de ocho metros para tránsito de pescadores, según el artículo 614 del Código Civil. La construcción se encuentra íntegramente dentro del terreno privado de la inmobiliaria«.

La DOM indicó que «el edificio no se ubica sobre la línea de playa. Se respeta la franja de servidumbre de ocho metros para tránsito de pescadores, según el artículo 614 del Código Civil. La construcción se encuentra íntegramente dentro del terreno privado de la inmobiliaria«. ¿Afectará a la Reserva Marina La Puntilla-Playa Chinchorro para el cuidado de las tortugas de mar? La DOM respondió que «se convocó a una comisión técnica liderada por Sernapesca, debido a la cercanía con la Reserva Marina La Puntilla-Playa Chinchorro. Se concluyó que el proyecto no afecta el polígono ni las condiciones ambientales de dicha reserva«.

La DOM respondió que «se convocó a una comisión técnica liderada por Sernapesca, debido a la cercanía con la Reserva Marina La Puntilla-Playa Chinchorro. Se concluyó que el proyecto no afecta el polígono ni las condiciones ambientales de dicha reserva«. ¿Qué pasa con el riesgo de tsunami? La DOM advirtió que «en ciudades costeras como Arica, toda edificación se encuentra en potencial riesgo ante un tsunami. El SHOA establece una cota de seguridad teórica de 30 metros sobre el nivel del mar, pero estos planos no son vinculantes para efectos de otorgar permisos. Mientras no exista una norma que prohíba construir en zonas bajas, la DOM debe aplicar la normativa vigente, y si un proyecto cumple con el Plan Regulador Comunal y la OGUC, el permiso debe ser concedido «.

La DOM advirtió que «en ciudades costeras como Arica, toda edificación se encuentra en potencial riesgo ante un tsunami. El SHOA establece una cota de seguridad teórica de 30 metros sobre el nivel del mar, pero estos planos no son vinculantes para efectos de otorgar permisos. «. ¿Cómo resistirá el edificio un terremoto y un tsunami?La DOM indicó que los edificios modernos, especialmente en altura, incorporan criterios de resistencia sísmica y muchos están diseñados como puntos de evacuación vertical, permitiendo proteger a las personas que no puedan evacuar a tiempo.

Y respecto de la versión de la inmobiliaria, Aquí Arica se contactó con la unidad de marketing de la empresa, enviando un cuestionario, pero no hubo respuesta.

3

Alcalde de Camarones seduce a concejales con la compra de celulares de alta gama

Es reconocida como una de las comunas más pobres del país. Sin embargo, para que no se note pobreza y contraviniendo el llamado a la austeridad hecho por el Ministerio de Hacienda en el gasto público, el alcalde de Camarones, Cristián Zavala Soto, ordenó la compra de cinco teléfonos de alta gama para los concejales, específicamente el modelo iPhone 16 PRO Max de la marca Apple, uno de los más caros en el mercado de la telefonía celular con un precio promedio de un $ 1.400.000.

La licitación, que fue subida el 17 de abril pasado a la plataforma Mercado Público por orden del jefe comunal, tenía un presupuesto asignado de $ 8 millones y debía cerrarse ayer. Sin embargo, ante el ruido que causó en redes sociales, el alcalde Cristian Zavala informó su revocación en la sesión del Concejo Municipal, realizada en Codpa el viernes pasado, para hacer una revisión de esta compra. En su fundamentación hizo presente que los concejales rurales estaban en desventaja respecto de aquellos de zonas urbanas, tanto en equipamiento, personal administrativo a su servicio, como en el derecho a traslado en vehículos municipales, esto último pese a que la ley les exige residir en las comunas donde se presentan para ser elegidos, razón por la cual no sería legal destinar recursos municipales para su desplazamiento desde Arica a la comuna.

¿Por qué sería tan necesario que los concejales tuvieran teléfonos de alta gama en una zona rural con escasa cobertura 5G? Esa es la pregunta que comenzó a rondar apenas se conoció la publicación de la licitación en la plataforma Mercado Público. Efectivamente, el mapeo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) arroja que en la comuna hay preeminencia de la tecnología 3G y 4G, las cuales están disponibles en teléfonos que podrían costar $ 200 mil y cumplirían la funcionalidad de llamadas de voz y envío de datos. Lo extraño es que para la función fiscalizadora de los concejales, el municipio haya optado por uno de los aparatos más caros del mercado, muy utilizado por altos ejecutivos de empresas o profesionales dedicados al diseño audiovisual.

Es sabido que la zona tiene una geografía escarpada, lo que dificulta las comunicaciones en localidades como Esquiña, Cobija, Huancarane y Cobija, pese a las distintas iniciativas de la Subtel por instalar antenas para que la telefonía llegue a zonas aisladas. Además, se conoce que los concejales viven en Arica y viajan a la zona para cumplir con las sesiones de Concejo Municipal y reuniones con las comunidades.

Alcalde justifica compra

El alcalde Cristián Zavala explicó a Aquí Arica que la compra de los teléfonos está justificada porque «la legislación vigente establece que los municipios deben proporcionar a los concejales los medios de apoyo necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. Entre estos recursos se incluyen los teléfonos celulares, computadoras, oficinas y otros elementos esenciales para el ejercicio de su función«.

Pero, ¿por qué el Iphone último modelo? Zavala respondió que el municipio estimó que el aparato elegido se ajustaba a «las particularidades geográficas y climáticas de nuestra comuna. Se evaluó en su momento la necesidad de adquirir equipos celulares que ofrecieran alta durabilidad, resistencia, mayor autonomía de energía y tecnología indispensable para ser herramientas de trabajo efectivas en el territorio«.

Sin perjuicio de que el jefe comunal reafirmó la decisión de efectuar esta adquisición para cinco concejales, al parecer, las críticas difundidas por redes sociales lo hicieron recapacitar. Ello porque en el comunicado que entregó a este medio, anunció que la compra «ha sido objeto de revisión por parte de la gestión municipal. Conjuntamente, el alcalde y el Concejo Municipal han decidido reconsiderar la adquisición y evaluar la compra de nuevos equipos de telefonía celular. Esta decisión se basa en los criterios técnicos mencionados y en la conveniencia presupuestaria del municipio«.

Sobre este gasto, el único concejal que decidió hablar con Aquí Arica fue el radical René Viza Quenaya, quien justamente no hará uso de un aparato, porque ya tiene dos en su poder. Fue por esa razón que solo fueron considerados cinco teléfonos en la compra municipal.

El edil, que además se desempeña como funcionario en la Municipalidad de Putre, señaló que «la compra de celulares o notebooks es legal. Entiendo que sobre estos equipos el alcalde quedó de hacer una cotización de varios equipos y esto no está aprobado por los concejales. Yo no tengo línea municipal, porque no quiero tenerla. Creo que el alcalde es el más indicado para hablar de esto«.

Viajes onerosos y querella

Esta no es la primera vez que el municipio de Camarones hace noticia por gastos excesivos. En el 2018, el propio alcalde, cuando era concejal de la comuna, salió a la palestra por una seguidilla de viajes que hizo al extranjero junto a otros concejales a cursos o eventos en el periodo 2012-2016, bajo la promesa de que estos traerían beneficios a la comuna. En sus itinerarios financiados con fondos municipales se cuentan Roma, París, Barcelona, Río de Janeiro, Lima, Tacna, Montevideo y Medellín.

Por esta situación, en 2018 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al Fisco (RIT 779-2018) en contra del exalcalde Iván Romero y cinco concejales, entre los cuales figuraba Zavala. En 2022, la Fiscalía, a través de un juicio abreviado, logró condenar solo al concejal Gabriel Altina con 541 días de presidio por el delito reiterado de negociación incompatible por aprobar los múltiples viajes realizados, los que fueron adjudicados a la empresa Chile Mejor Gestión Ltda. En esa sociedad, su hermano Víctor Altina tenía un 50% de participación. Respecto del resto de los imputados, la Fiscalía decidió no perseverar parcialmente en mayo de 2018.

Lo cierto es que, a nueve años de esa polvareda que levantó la investigación de la Contraloría Regional y de la querella del CDE, los resultados de esos periplos -que le costaron $ 235 millones al municipio en cometidos nacionales e internacionales- no se han visto hasta ahora. La comuna sigue siendo una de las con mayor tasa de pobreza multidimensional de Chile, índice que se sitúa en un 58,69% según la Encuesta Casen 2017; su población decayó de 1.255 (Censo 2017) habitantes a 861 personas censadas de acuerdo con el reporte preliminar del Censo 2024; y un 81,3% de sus habitantes carece de acceso a servicios básicos como agua, electricidad, telefonía y conectividad.

4

Madre de Franco Vargas: «Mi hijo falleció de una laringitis llevada al extremo por los militares»

Un año se cumplió el domingo pasado de la fatídica marcha de instrucción militar realizada por la Brigada Motorizada N° 24 «Huamachuco» de Putre. Dicha expedición le costó la vida al soldado conscripto Franco Vargas Vargas y dejó con amputaciones a otros dos reclutas, así como a una veintena de jóvenes con secuelas sicológicas.

La tragedia ocurrió el mismo día que la acontecida en Cañete, en la que tres carabineros fueron asesinados a tiros por un grupo de jóvenes mapuche. Justamente, ese terrible hecho fue el que opacó la muerte de Franco, pues los primeros días no tuvo atención mediática. Solo cuando su madre Romy Vargas comenzó a visibilizarlo a través de redes sociales, la situación generó la atención del Gobierno y de los medios de prensa.

Y si bien en el caso de los tres carabineros ya hay detenidos e imputados, aún en el de Franco no existe una investigación formalizada. Hasta ahora, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota ha realizado numerosas diligencias, tales como una nueva autopsia bajo el protocolo de Minnesota, entrevistas a los sobrevivientes que acusaron maltrato de sus superiores bajo el Protocolo de Estambul ante la eventual comisión de abusos de agentes del Estado, una reconstitución de escena, entrevistas a las víctimas y testigos, y diversos peritajes a un gran número de documentos del Ejército.

En medio aún de su desconsuelo por la pérdida de su hijo, Romy Vargas señaló a Aquí Arica que confía «plenamente en lo que está haciendo la Fiscalía Regional. Si bien no se han mostrado mucho los avances, yo sí estoy informada de que se han hecho muchos estudios por la gran cantidad de personas que están involucradas. El fiscal regional me ha dicho que hay que distinguir cómo y a quiénes se formalizará por distintos delitos«.

-A un año de la tragedia, ¿se ha podido esclarecer cómo y de qué murió Franco?

Lo primero que quiero decir es que no es cierta la versión de que Franco murió por no tener exámenes de salud. La segunda autopsia descartó que tuviera enfermedades preexistentes, obesidad o consumo de drogas, como lo sugirió el diputado Johannes Kayser. En realidad, Franco se enfermó de una laringitis y lo llevaron a tal deterioro físico que falleció. Él no estaba enfermo de nada antes de llegar al Ejército.

-¿Y qué dice el informe de la segunda autopsia?

No lo puedo dar a conocer con detalle, pero puedo señalar que el informe dice que Franco falleció de una miocarditis (inflamación del miocardio) viral producto de una laringitis. Sabemos que una laringitis no es una enfermedad que requiera grandes cuidados, sino que reposo y agua. Imagínate al nivel que llegaron de tortura y estrés y que provocó su fallecimiento. En el regimiento no tenían agua, los chicos estaban deshidratadísimos, y mi hijo también lo estaba. No dormían, además de las torturas que les hacían, no dándoles comida o bañándolos a las 3 de la mañana con agua helada en un clima de altura.

Si bien la muerte no tuvo intervención directa de terceros, está claro que los militares a cargo de mi hijo provocaron este deterioro y su fallecimiento.

-¿Qué pasará con el diagnóstico inicial del Servicio Médico Legal de Arica que fijó como causa una muerte súbita?

Eso va a cambiar. Voy a pedir a Fiscalía si podemos solicitar al SML que haga el cambio. Voy a evaluar si puedo demandar al médico que certificó esa autopsia, porque claramente su diagnóstico estuvo influido por los militares.

Responsabilidad del Alto Mando

-¿Ha tenido comunicación con el Ejército después de lo ocurrido con Franco?

Cero comunicación directa. Las comunicaciones con el Ejército tienen como intermediario al Ministerio de Defensa. Lo que supe es que se materializaron los retiros de tres oficiales y cuyo trámite debió hacerlo el Presidente de la República. Sin embargo, aún espero que el Ejército responda por el Portal de Transparencia lo que ocurrió con dos suboficiales que participaron en la marcha.

-¿Qué pasa con la tesis planteada por uno de los oficiales a cargo de su hijo, quien responsabiliza al Alto Mando de causar la muerte de Franco, al no proveer los exámenes y la infraestructura necesaria en el cuartel?

Me parece muy mal, pues ese oficial vio cuando maltrataban a los niños y no hizo nada. Él era el comandante de la brigada y debió ver todos los informes para asegurarse de que los niños estarían seguros.

A mí me parece que todo lo que ocurrió es de responsabilidad de los que estuvieron en la brigada. No me parece que ahora quieran culpar a los altos mandos. Si bien tengo mis diferencias con el comandante en jefe Javier Iturriaga por no haber sido más drástico al principio. En todo caso, esto es algo que se le advirtió a Iturriaga de que tenía personas que eran mala clase.

-¿Cuál es la lección en este caso para los padres que envían confiados a sus hijos al servicio militar?

Les diría que averiguaran bien a qué institución los envían, porque el caso de Franco no es el único. Esto no es aislado, se han producido muchos abusos, en especial, en el Ejército que es donde hay más contingente.

-Ha pasado un año de la partida de su hijo, ¿cómo ha vivido este duelo?

Yo estoy con terapia sicológica y siquiátrica permanente cuatro veces al mes, además estoy tomando medicamentos. Estoy tratando de armar una vida nueva sin mi compañero. Franco era mi otra mitad. Mi vida ya no es completa y es como que espero el momento para estar nuevamente con él. Aún no he podido volver a trabajar, porque estoy con licencia médica y aún no vuelve la calma, porque este ciclo aún no se cierra. Lo que espero es que se haga la formalización para viajar a Arica nuevamente. Quiero estar presente y hacerle presente a todos los responsables que se metieron con un niño que tenía familia. No permitiremos que sientan que tienen el poder que los liberará del castigo que merecen por el daño que nos hicieron.

-¿Es cierto que viajar a Putre a la reconstitución de escena y descubrir que tenía ancestros allí le dio algo de paz en su duelo?

Efectivamente fue así, incluso la ceremonia con el yatire que nos hicieron fue muy especial. Por eso cuando Franco estuvo de cumpleaños en febrero, viajé a Putre nuevamente. Putre es un pueblito muy lindo, no puedo sentir nada malo sobre un lugar que trae paz y tranquilidad. Allí me siento como si estuviera en casa y siento como que si estuviera más cerca de Franco. Ojalá espero poder morir allá arriba. Mi plan de vida es irme para allá cuando pueda jubilar.

5

Jiwasanaka: el galpón circense que revive al Cerro La Cruz

Un barrio estigmatizado en los ochenta y en los noventa como la cuna del microtráfico de pasta base y la delincuencia en Arica: Cerro La Cruz. Pese a ese duro pasado, un grupo de jóvenes dedicado a las artes circenses contemporáneas, al estilo Cirque du Soleil, decidió hace ocho años ir en contra de ese estigma y fundó el Galpón de Artes Circenses «Jiwasanaka», nombre que en lengua aymara significa «lo nuestro».

Su fundadora, la artista circense Pamela Castillo relata que esta iniciativa cultural ha ido de menos a más. «Surgimos cuando decidimos ocupar un galpón que estaba abandonado al lado de la cancha de la junta de vecinos número 12 en la calle Papudo. Primero nos dijeron que era de la junta vecinal, luego nos dijeron que era del municipio hasta que supimos que el dueño era el Serviu y que tenía la intención de darlo en comodato al municipio. Nos fuimos instalando de a poco allí contra todo pronóstico, pues efectivamente era un sitio donde había problemas de incivilidades que incomodaban mucho a los vecinos«, sostiene.

Pamela, además, es vecina del Cerro La Cruz, pues vive a pocas cuadras del galpón. Con bastante esfuerzo y en conjunto con el programa «Quiero Mi Barrio» del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y un grupo de artistas circenses, rescataron el inmueble en mal estado, el que habitualmente era usado por personas con distintas adicciones.

«El 2017 cuando el programa Quiero Mi Barrio se retiró, hubo la necesidad de abrir este espacio a la comunidad. Así fue que convertimos este sitio en un espacio cultural con talleres para la comunidad, espectáculos y también como sitio permanente para nuestros ensayos. Ahí nació el Galpón Jiwasanaka con su personalidad jurídica«, relata.

Para su gestión cultural ha contado con el apoyo de los fondos y programas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap). Estos recursos les han permitido hacer sostenible el proyecto, generando talleres de capacitación para los artistas circenses, el evento anual «Jallalla Festi Circo» (inaugurado en 2019), y el montaje de obras relacionadas con la historia de la región como Chakana, puente hacia lo alto sobre la cosmovisión andina, Arica a la vista -basada en la época de los piratas durante la República del Perú- y Boite Bohemia, que relata sobre la bohemia eterna de los anos sesenta del siglo pasado.

Gracias a esos mismos fondos concursables, la organización tiene en ejecución un diseño arquitectónico para realizar mejoras en el espacio. Su propuesta está siendo revisada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), para posteriormente pasar a la fase de construcción. Asimismo, la actividad cultural se ha expandido hacia el entorno, ya que para los grandes eventos han podido utilizar la multicancha contigua que había estado abandonada y fue rescatada por el programa «Quiero Mi Barrio», lo que también ha atraído a otras organizaciones deportivas y artísticas a utilizarla.

El sábado pasado el Galpón Jiwasanaka celebró su aniversario y el Día Internacional del Circo. Con el evento «Cachivaches, memorias en una maleta», la organización festejó junto a la comunidad, exhibiendo en una muestra los utensilios de las artes circenses y presentando un repertorio de sus obras artísticas.

Gracias por llegar hasta el final de la edición. Nos vamos de nuevo a la calle porque hay harta noticia dando vuelta por ahí. ¡Hasta el próximo martes y no olviden abrir sus correos tempranito!

