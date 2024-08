Servel rechaza a candidatos Republicanos, RN y PDG por “Papito corazón”

Presentado por:

Llegó el día. Y porque Santiago no es Chile, les damos a todos los lectores de la IV Región la más cordial de las bienvenidas a Aquí Coquimbo, el primer newsletter regional que lanza El Mostrador con la independencia editorial que nos caracteriza.

A partir de hoy, y todos los lunes, les contaremos de lo más importante del quehacer informativo regional. Morderemos donde haya que morder, fiscalizaremos el poder y también celebraremos todas aquellas buenas iniciativas y decisiones que se tomen en beneficio de la Región de Coquimbo.

Aquí Coquimbo forma parte de un proyecto mayor, a través del cual buscamos apoyar la descentralización real del país, no solo en términos administrativos, sino también culturales y económicos, para que la Región de Coquimbo siga creciendo junto a sus vecinos, autoridades, empresarios, deportistas, artistas, científicos y todos aquellos que trabajan día a día por su territorio.

Y como tenemos vocación de poder, quisimos comenzar el primer número sacándole una foto, una radiografía, a Roberto Dueñas -el peluche de Marlen Olivarí– conocido a nivel nacional como «el rey del tongo», quien, desde hace más de 10 años, se reinventó en La Serena como comentarista de la realidad regional. A través de un estilo avasallador, consolidó como marca registrada sus exabruptos al aire, convirtiendo la farándula política en su estrategia de marketing y penetración social.

Hace unas semanas, en otro reportaje mostramos las debilidades políticas y administrativas de Krist Naranjo, la gobernadora de Coquimbo que fue suspendida por temas de probidad y a la que excolaboradores denunciaron por obligarles a ceder parte de sus honorarios para su campaña a la reelección.

Pero como se trata de un newsletter de noticias frescas, les contamos en este número sobre las candidaturas del Partido Republicano y de otros partidos, que fueron rechazadas en la región por tener deudas en la pensión de alimentos de sus hijos. Una situación delicada, ya que, ¿cómo podría una autoridad preocuparse de su región si no hace lo mismo con los suyos?

También daremos un vistazo a los índices de seguridad en Ovalle, hablaremos con el influencer SoyElDuncan, echaremos un ojo a cómo el Frente Amplio está girando cada vez más al centro en la región, y abordaremos la preocupante situación sobre la falta de médicos en Monte Patria.

Hecha la invitación, ¿Estamos listos? ¡Partamos!

Inscríbete gratis

1

«Sí, soy un mercenario»

Nada de gracia provocó a Roberto «Peluche» Dueñas el perfil suyo que publicamos en la edición central de El Mostrador de este lunes. Quien está acostumbrado a criticar fuertemente a otros, a través de sus programas en vivo, resintió que esta vez la noticia fuera él. Pero como reza el dicho político, de que no hay publicidad mala, ya que lo importante -más allá de que se hable bien o mal- es que se hable de uno, el Peluche Dueñas no demoró nada en recoger ese guante y confirmar en su programa lo que sostuvo el titular de la nota de Claudio Pizarro, que se trata de un mercenario de las comunicaciones: «Sí soy un mercenario, soy un comerciante», dijo al aire.

Hay que recordar que el término bélico de «mercenario» no es precisamente un elogio,puesto que hace referencia a una persona que, por incentivo monetario, puede ponerse cualquier camiseta y pelear en cualquier batalla, sin importar que sea en el bando del enemigo.

Su alocución, a primera de esta mañana, partió así: “Yo los invito a que lean la nota de El Mostrador”. Este mensaje lo repitió Dueñas varias veces en su programa Buen Día de Mi Radio, tras leer nuestro reportaje: ‘Peluche’ Dueñas: el locutor acusado de mercenario de las comunicaciones en Coquimbo”.

Con un tono de voz tranquilo, el Peluche buscó «netear» el asunto, equilibrar la balanza a su favor citando una nota que Canal 13 republicó este fin de semana, días después que El Mostrador lo llamara para pedirle su versión respecto de las críticas que se hacían a la falta de rigor periodístico de sus comentarios. Dueñas, en los pocos minutos que duró al teléfono, se limitó a decir que a él no le entraban balas, porque viene de las «grandes ligas del pelambre». Así, leyendo nuestro reportaje y el otro, invitó a las audiencias a quedarse con la información en la que se hablaban solo cosas bonitas de él.

“Para los mala leche que quieren,previo a sacar un reportaje como el de El Mostrador, yo los invito a que lo lean, sin ningún peso absoluto. Me quedo con lo que dice la gente en el reportaje del 13 y también con lo que dicen los picados que hablaron en el reportaje de El Mostrador”.

Punto a parte fue que en ese espacio, en el que acostumbra a hablar de otros, tuvo que referirse a sí mismo. “Cuando uno trabaja en medios, claro que sí, soy un mercenario de las comunicaciones, absolutamente. Soy un negociante, soy un comerciante”.

Lo que sí es un hecho es que muy poca gente se atreve a hablar de Dueñas, más allá de comentarios del tipo: “Por fin alguien le dice algo a este señor”. En efecto, Roberto Dueñas, ha construido poder en la región. El silencio lo confirma. Y el poder se fiscaliza.

2

«Papitos corazón» del Partido Republicano, RN, PDG y FRVS se quedan sin elección

En total, fueron 11 candidaturas rechazadas por el Servicio Electoral (Servel) por estar vigentes en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Diez de ellas corresponden a candidaturas a concejales y uno a consejero regional. Tres de las 10 candidaturas a concejales rechazadas son del Partido Republicano, seguido por dos de Renovación Nacional, dos del Partido de la Gente, dos independientes y uno de la Federación Regionalista Verde Social.

De las tres candidaturas rechazadas del Partido Republicano, llama la atención la de una mujer, Paula Escola Rovegno, una «mamita corazón», que postulaba por La Serena.

Este es el listado de candidaturas rechazadas a concejales por tener inscripción vigente en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. Art. 36, inciso 2°, ley n° 14.908.

Coquimbo:

Pacto Partido de la Gente e independientes Partido de la Gente

José Manuel Calixto Asencio

Francisco DelfÍn Espinoza Paredes (independiente)

Candidatura independiente

Fabián Briceño Bailez

La Serena:

Pacto Chile Vamos: Renovación Nacional

Francisco Javier Alfaro Suárez

Pacto Verdes Liberales por una comuna segura: subpacto Partido Federación Regionalista Verde Social

Ángel Peralta Sanz

Independientes

Danilo Adaos Adaos

Pacto Republicanos e independientes Partido Republicano de Chile

Paula Andrea Escalona Rovegno

Ovalle:

Pacto Republicanos e independientes

Roberto Adrian Martínez Silva

Paihuano:

Pacto Republicanos e independientes Partido Republicano de Chile

Juan Ramón Díaz Molina

Vicuña:

Pacto Chile Vamos: Renovación Nacional – independientes

Erich Christ Grohs Marín

Respecto a la candidatura a consejero regional rechazada por el Servel, por estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos fue la de Antonio Madariaga Zepeda (independiente-Partido de la Gente) que postulaba por la provincia de Elqui.

Apelación

Las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante los tribunales electorales regionales correspondientes desde el 11 al 15 de agosto.

Desglose a nivel país

3

El Frente Amplio le hace la cruz al PC

El Frente Amplio se corre al centro. La bajada forzada del exdelegado presidencial, Rubén Quezada, para las próximas elecciones de gobernador regional, aún hace ruido en la esfera política de la centroizquierda. Voces de pasillo indican que el dolor de los exmilitantes y adherentes de Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes -ahora reconvertidos en un solo partido- es grande.

Como dice Alejandro Sanz, están “con el corazón partío” y hoy no quieren saber nada del Partido Comunista, menos de su candidato al GORE, Javier Vega.

La situación es tan compleja que autoridades de gobierno que representan al Frente Amplio ya hablan explícitamente de un apoyo furtivo a la candidatura del democratacristiano y actual gobernador suplente, Wladimir Pleticosic.

Recordemos que Rubén Quezada renunció como delegado presidencial regional el 23 de octubre de 2023. Vale decir un año antes, con la finalidad de estar en la papeleta el 27 de octubre.

Incluso antes de que dimitiera del cargo, el Presidente Gabriel Boric visitó la región de Coquimbo, y para los que conocen de política, la mera visita fue interpretada como una señal de respaldo a su gestión de la hoy frustrada candidatura. Pero lo cierto es que fue desde La Moneda, de donde bajaron su candidatura. Una cosa está clara: él no se bajó de la candidatura como lo señaló en sus redes sociales, sino que lo bajaron desde Presidencia e Interior.

La disputa por una Seremi

En los últimos días, las cosas han recrudecido entre ambos bandos de izquierda. La interrogante es quién se quedará con la vacante de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. El Frente Amplio aduce que el cupo es de ellos, y más ahora que se quedaron sin pan ni pedazo. Desde el Partido Comunista señalan que el cargo les corresponde a ellos para instalar al exconstituyente y médico comunista, Fernando Viveros.

Por otro lado, es importante señalar que Rubén Quezada no es la carta del Frente Amplio para la Seremi de Salud, para nada. Si él vuelve al gobierno será en un cargo mayor; la capital lo espera. Es decisión de Quezada continuar ejerciendo como médico en la región o irse a «las grandes ligas». Sin embargo, entre los dos bandos oficialistas la situación está que arde.

El Mostradortrató de comunicarse con el presidente del Frente Amplio en la región, Matías Riffo, pero no fue posible obtener su versión. Fuentes ligadas al partido de gobierno admiten que no supieron «cocinar la cocina» que ellos mismos empezaron un año atrás con la bajada de Quezada.

Hoy solo cuentan con dos candidatos a alcaldes en la región de Coquimbo: Punitaqui y Combarbalá. Muy poco para el partido del Presidente de la República.

Hay un acuerdo y se debe cumplir con el pacto

Desde el Partido Comunista hay nerviosismo por la actitud y por lo que pueda pasar con sus aliados de pacto, el Frente Amplio. Sin embargo, públicamente señalan que están seguros de que sus socios honrarán su palabra. La presidenta regional del Partido Comunista, Mirna Bonilla, es clara y sostiene que el PC y el FA están unidos detrás de un programa político y de gobierno. Ella siente que será respetado por todos.

Respecto a las especulaciones de que el Frente Amplio apoye a un DC, desde la tienda del senador Daniel Núñez comentan que no se van a referir a rumores. Manifiestan que el único adversario político es la derecha.

Por otro lado, hay seguridad en el voto duro que el PC tiene. Ser un partido con el senador más votado, una diputada, alcalde y gran cantidad de concejales, señalan, es una ventaja. Además, dicen que contarán con el apoyo explícito del Partido Socialista y de los hermanos Manouchehri.

La DC sonríe

Mientras tanto, en la Democracia Cristiana hay tiempos alegres. Wladimir Pleticosic, su candidato, es el actual gobernador suplente tras la suspensión de la cuestionada Krist Naranjo. Pleticosic estará en el puesto hasta el próximo 2 de septiembre, y desde que tomó las riendas como suplente, ha pisado el acelerador a fondo en su agenda pública y gestiones al mando del GORE Coquimbo.

Hay risas, muecas y sobre todo guiños en la falange regional. El diputado Ricardo Cifuentes ya mueve hilos, el presidente regional Patricio Solís prepara la campaña, y la buena llegada de Pleticosic con dirigentes y autoridades del Frente Amplio es una situación insoslayable que pone nervioso a más de un comunista.

El escenario político de la centroizquierda para las elecciones de octubre se pone entretenido . Lo más probable es que haya fotos, apretones de manos y sonrisas en lanzamientos de campañas, hitos comunicacionales y un sinfín de otras actividades del pacto de izquierda.

. Lo más probable es que haya fotos, apretones de manos y sonrisas en lanzamientos de campañas, hitos comunicacionales y un sinfín de otras actividades del pacto de izquierda. Lo importante es lo que sucederá detrás de esas fotos, de esos apretones de manos y sonrisas forzadas. Atentos al ruido de sables que se avecina, o quizás sin ruido, pero sí con muchos sables.

Un mensaje de la UCEN

Estamos felices de compartir con ustedes las alentadoras proyecciones de la Universidad Central Región de Coquimbo. En pocos años, hemos crecido exponencialmente, lo que refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Este avance no solo es un indicador de la confianza que la comunidad ha depositado en nosotros, sino también del esfuerzo conjunto de toda la comunidad universitaria.

Estamos enfocados en seguir ampliando nuestro proyecto académico hacia la macrozona norte, por ello, actualmente la sede regional se encuentra en proceso de construcción de su tercer edificio de más de 6 mil mt2, que fortalecerá nuestra infraestructura para responder a los nuevos desafíos actuales.

Nuestra visión es clara: consolidar a la Universidad Central como un referente educativo en el norte de Chile, respondiendo a las necesidades de un mundo en constante evolución.

Conoce más en www.ucentral.cl/region-coquimbo.

4

Ovalle lleva la delantera en la percepción de inseguridad

Para nadie es un misterio que la seguridad pública es el tema país. Chile hoy es más inseguro, así lo percibe la ciudadanía. Por lo tanto, esta problemática se ha convertido en un tema político, sobre todo ad portas de una elección.

Acá te mostramos el análisis de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023. ¡Atentos!

ENUSC en la región de Coquimbo

A principios de este mes, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2023. Los resultados de la región de Coquimbo a la consulta: «¿Pensando en los últimos 12 meses, usted cree que la delincuencia aumentó en el país?» El 87,5% dijo que sí.

La misma encuesta durante el 2022 y ante la misma pregunta arrojó un 94,1 %; es decir, durante el 2023 la percepción de la delincuencia bajó cerca de 7 puntos porcentuales.

Sin embargo, si comparamos la línea de tiempo de los últimos 8 años basándonos en la ENUSC, los resultados arrojan que durante el período 2022-2023, desde que se instaló el gobierno de Gabriel Boric en la región, la percepción de inseguridad tiene las cifras más altas en comparación con periodos anteriores.

Respecto de las denuncias de victimización a hogares por delitos violentos y temáticos como, por ejemplo, robos, hurtos, vandalismo y delitos cibernéticos, solo el 46% denuncia.

Mientras que, en cuanto a la denuncia por victimización a hogares, el delito que más se denuncia es el robo de vehículos (100%), seguido por el robo con sorpresa (64,2%) y el robo con violencia (50,1%).

Ovalle, la comuna de la región con mayor percepción de inseguridad

En la capital de la provincia de Limarí, un 90,6% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país durante los últimos 12 meses. En el caso de la evolución de la delincuencia en la comuna, un 88,4% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Por último, a nivel de barrio, el 52,9% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses.

En la comuna de Coquimbo, un 87,8% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país durante los últimos doce meses. En cuanto a la evolución de la delincuencia en la comuna, un 82,7% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Por último, a nivel de barrio, el 56,7% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Mientras tanto, el 3,9% de los hogares fue victimizado por delitos violentos.

En cuanto a la evolución de la delincuencia en la comuna, un 82,7% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Por último, a nivel de barrio, el 56,7% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Mientras tanto, el 3,9% de los hogares fue victimizado por delitos violentos. En la comuna de La Serena, un 85,5% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país durante los últimos doce meses. En cuanto a la evolución de la delincuencia en la comuna, un 78,9% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Por último, a nivel de barrio, el 49,6% de las personas considera que aumentó.

En cuanto a la evolución de la delincuencia en la comuna, un 78,9% de las personas considera que aumentó durante los últimos doce meses. Por último, a nivel de barrio, el 49,6% de las personas considera que aumentó. La provincia de Choapa también aparece en la ENUSC 2023. En la comuna de Los Vilos, un 88,2% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país durante los últimos doce meses.En tanto, en Illapel, un 90,5% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país durante los últimos doce meses. En cuanto a la evolución de la delincuencia en la comuna, un 73,5% de las personas considera que aumentó.

5

SoyElDuncan: el influencer radicado en La Serena que la rompe en RRSS

614 mil seguidores en Instagram, más de 373 mil en TikTok y otros miles en YouTube convierten a Jorge Luis Duncan, alias @SoyelDuncan, en uno de losinfluencers más connotados a nivel nacional.

Duncan llegó a los 15 años a La Serena, hizo su vida en la ciudad de las papayas, aunque su lazo con su tierra natal, El Salvador, sigue intacto.

Jorge comenzó a hacer videos durante la pandemia, especialmente en TikTok, donde se hizo famoso. Luego, también lo hizo en las otras plataformas. Ha realizado más de mil videos, posicionando su estilo lúdico y divertido, logrando cautivar a cientos de miles de personas que ríen con sus distintas performances.

En nuestro newsletter, Aquí Coquimbo, conversamos con @SoyElDuncan para conocer más acerca de su vínculo con la capital regional.

–¿Cómo recuerdas tu llegada a la región de Coquimbo?

-Hace aproximadamente 36 años llegamos a La Serena. Yo era pequeño, teníamos familiares acá por parte de mi mamá y nos vinimos desde El Salvador.

–¿Ya un serenense más?

-La verdad, yo me siento un salvadoreño más. Amo mi tierra y soy hincha de Cobresal, es mi único equipo, no hay más. Aunque le agradezco mucho a La Serena por todo lo que he vivido acá.

–¿Cómo recuerdas tus inicios trabajando en La Serena?

-Bonitos. En los años 90 fui DJ de Radio Carolina Discoteca, después pasé a hacer locución en Radio Carolina. También trabajé en un canal de televisión local en el programa ‘Submarino’.

–¿Te han ofrecido participar en política? ¿Qué opinas de la política?

-Nada con religión ni política.

–¿Cuáles son tus expectativas o sueños en esto de las redes sociales?

-No tengo ninguna expectativa. Voy disfrutando lo que va llegando, no hay metas ni sueños, disfruto el momento”.

–¿Qué es lo que más te gusta de La Serena?

-La Serena es preciosa, es la ciudad más linda, es única. Vivir acá es un privilegio, pero es muy caro. La playa, el valle y la tranquilidad son únicas.

6

El temor de Monte Patria de quedarse sin médicos

El primero en poner el grito en el cielo fue el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, quien se muestra preocupado porque este 31 de agosto de 2024 vence el plazo para que los médicos extranjeros rindan y aprueben el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), una prueba teórica y práctica general que se aplica a todos los egresados de las distintas escuelas de medicina de Chile y a los médicos titulados en el extranjero que deseen ejercer en el territorio nacional.

En la comuna de Monte Patria, perteneciente a la provincia de Limarí, doce de los diecinueve médicos contratados por el Departamento de Salud ya han regularizado sus estudios médicos, siendo al menos la mitad de ellos provenientes del extranjero. Los siete médicos pendientes ya han rendido y aprobado el examen teórico y, además, cuentan con fechas programadas para realizar los exámenes prácticos, situación que complica al alcalde Cristian Herrera.

“Lo que nosotros pedimos es que no podemos dejar la salud de las zonas rurales sin médicos. Va a ser una situación caótica, catastrófica, que puede traer daños impensados para la salud de nuestra población. Pedimos a las autoridades que se extienda el plazo y que nos permitan mantener a los médicos sin EUNACOM hasta que puedan rendir su prueba práctica, que permitan que los médicos que estén en el proceso de validar sus estudios con el EUNACOM permanezcan en el territorio, o si no, nuestros vecinos y vecinas se verán muy perjudicados”, explicó el jefe comunal.

Recordemos que, a través de la Ley N° 21.274, promulgada en octubre de 2020, se permitió la contratación por dos años de profesionales médicos sin haber aprobado el examen correspondiente, con el fin de suplir la alta demanda en el sector de la salud debido a la compleja situación sanitaria global provocada por el Covid-19.

Tras una prórroga establecida en la Ley de Habilitación Temporal N° 21.502, la medida se extendió hasta el 31 de agosto del presente año.

Según fuentes internas del Servicio de Salud de Coquimbo, hasta el momento no hay aplazamiento. La fecha límite será, sí o sí, el 31 de agosto. Ahora habrá que ver cuántos médicos extranjeros que ejercen actualmente en la región están en esta problemática.

El examen práctico del EUNACOM se realizará entre los meses de septiembre y octubre. Desde la municipalidad de Monte Patria señalaron que solicitarán a la Superintendencia de Salud la autorización para seguir contando con los servicios profesionales de los siete médicos mientras aprueban los exámenes prácticos.

Presentado por:

¡Bien! Con esta información hemos llegado al final de nuestro primer número de Aquí Coquimbo, súmense, inscríbanse y hagamos crecer esta querida comunidad.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.