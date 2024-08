Júbilo por destitución de Krist Naranjo y hambre por ocupar su puesto

Presentado por:

¡Hola! Bienvenidos a la tercera edición de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la región. Nuestras noticias comienzan a resonar en círculos privados, públicos y políticos. Es una buena señal. Como hemos sostenido, la información fortalece la democracia, y el ejercicio independiente del periodismo contribuye a esa labor.

En esta tercera edición queremos presentarles una radiografía política de la Democracia Cristiana en Vicuña. ¿Fractura o no? Júzguelo usted mismo. ¿Política, despecho y amor? Júzguelo usted mismo. Lo cierto es que hay militantes molestos con el actual alcalde DC, Rafael Vera, debido a una pugna política intrafamiliar.

De este conflicto, nos trasladamos a Monte Patria, donde un discurso incendiario del alcalde Cristián Herrera provocó pifias, abucheos y gritos a los concejales, amenazando con salirse de control. Todo esto en el marco del Día del Dirigente. Aquí te contamos en qué terminó esta airada reacción.

También te informaremos sobre las reacciones tras la destitución de Krist Naranjo Peñaloza como gobernadora regional de Coquimbo. «Adiós, tía Krist, adiós, tía Naranjo» se escuchaba en distintos rincones de las 15 comunas de la región. ¿Qué sucederá ahora? Te lo contamos aquí.

Una buena noticia para la salud pública regional: la tecnología e innovación han llegado a un pabellón del Hospital de Coquimbo para realizar intervenciones ambulatorias que ayudan a reducir las listas de espera de pacientes en las 15 comunas de la región.

¿Habías oído hablar del mono Luis Caballero Leal? Nos contactamos con el Congo para entrevistar a este personaje ficticio, que ha tenido más de un altercado público con autoridades políticas regionales. Denuncias y demandas en su contra tienen a este mono en el banquillo de los acusados. Él se defiende y asegura que sus “monadas” y desatinos no son bien entendidos.

Terminada la introducción, vamos ahora por el plato de fondo. ¡Acompáñanos!

Vamos por una edición más de Aquí Coquimbo, tu Newsletter de la IV Región.

1

¿Quién se sentará en el sillón de Krist Naranjo?

Eran cerca de las 20:30 horas del pasado viernes 23 de agosto, y en la casa fiscal ubicada en el pasaje Victoriano Martínez de La Serena, un joven de 24 años y una mujer de melena corta instalaban una bandera chilena en el antejardín.

Se trataba de la destituida Gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo, y su hijo, Alon Miranda, quienes, tras la difusión del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en redes sociales y medios de comunicación que resolvió destituir a Naranjo por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad, colocaron el pabellón patrio. ¿Señal de patriotismo o victimización? Eso no está claro, pero la bandera chilena flameó esa noche, mientras algunos periodistas se congregaban afuera de la residencia fiscal, esperando alguna reacción de la ahora exgobernadora.

“Alegría” y “justicia” en el CORE

Las reacciones a la destitución de Krist Naranjo, originaria de Curicó, como gobernadora de Coquimbo, no se hicieron esperar. Desde el Consejo Regional hubo satisfacción, con comentarios de diversos miembros. Francisco Martínez, del Partido Demócrata, expresó su alegría por el fallo del TRICEL, que, según él, hace justicia tras tres años de mala gestión. Javier Vega, del Partido Comunista, valoró la decisión como una ratificación de las acusaciones previas contra Naranjo, destacando que estas prácticas no eran parte de una buena gestión.

Cristian Rondanelli, de la UDI, resaltó la unidad del Consejo y el trabajo metodológico que llevaron a cabo junto al fallecido abogado Mario Zumelzu, sentando un precedente a nivel nacional sobre la fiscalización de las autoridades.

Desde la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo, representada por Beatriz Hidalgo, se mostró conformidad con el fallo, considerando que sus denuncias no fueron infundadas, y que servirán de precedente para futuros servidores públicos. Un excolaborador cercano de Naranjo, que prefirió el anonimato, criticó duramente su gestión, calificándola de incompetente y acusándola de despedir a aquellos que se oponían a sus abusos.

En la causa del TRICEL, diversos testigos presentados por los consejeros regionales, como Johana Honores y Alejandra Casanova, ratificaron sus testimonios, mostrando optimismo por el futuro de la región. Eduardo Torres, Juan Fernández y María Gabriela Calderón también testificaron en la causa.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anteriormente cercano a Naranjo, se distanció debido a los conflictos y errores de la exgobernadora. Subrayó la importancia de la probidad administrativa y expresó su esperanza de que la justicia actúe con el mismo criterio y rapidez en otros casos de corrupción en la región, como los relacionados con el exalcalde Marcelo Pereira y el PapayaGate.

Respuesta de Naranjo

En un breve comunicado enviado a algunos medios, Krist Naranjo declaró: «He tomado conocimiento de la sentencia a través de los medios y mi defensa está preparando los recursos que correspondan. En los próximos días entregaré más información». Naranjo está representada por Isidro Solís, exministro de Justicia.

Lo que se viene

La pregunta en la esfera política regional es quién será el nuevo gobernador titular. Según una fuente cercana a los 16 consejeros regionales, el acuerdo es convocar a nueva votación si la destitución se confirma y Wladimir Pleticosic, actual gobernador suplente y candidato por la Democracia Cristiana, tendría que dejar su cargo para evitar una ventaja electoral. Algunos consejeros consideran positivo el trabajo de Pleticosic y desean continuidad, aunque deberá renunciar un mes antes de la elección del 26 y 27 de octubre si quiere postularse.

Lombardo Toledo, consejero de la DC, espera que la asesora jurídica informe el lunes sobre la situación legal del Gobierno Regional. Agregó que la respuesta política de los 16 consejeros se definirá en las próximas horas.

Se espera que en breve se notifique formalmente al Gobierno Regional del fallo del TRICEL. Luego, la secretaria ejecutiva del consejo convocará a una sesión especial para elegir un gobernador titular que ocupe el cargo hasta diciembre.

2

La farándula del corazón del alcalde de Vicuña

La Democracia Cristian ha estado 12 años al mando de la comuna de Vicuña, pero eso cambiará a partir de diciembre. Los falangistas tendrán que conformarse con mirar desde lejos el sillón alcaldicio, que fue ocupado en los últimos tres periodos consecutivos por solo uno de sus militantes insignes, el actual alcalde Rafael Vera Castillo. Aunque nadie se atreve a decirlo públicamente, fuera de micrófono diversos militantes y dirigentes responsabilizan a Vera de no permitir que la DC siguiera en su reinado.

“Esto don Renán Fuentealba no lo hubiese permitido”, señaló un longevo democratacristiano quien prefiere mantener su identidad en reserva.

Hoy el candidato oficialista que cuenta con el respaldo de Vera es su exjefe de gabinete, el socialista Kether Gómez. Aquí Coquimbo conversó con el diputado democratacristiano Ricardo Cifuentes, quien confirma que se «han generado algunas diferencias respecto a que un alcalde DC deje como primera opción a un prosocialista. Eso es raro por llamarlo de alguna manera, pero no ha generado ningún quiebre. Pero es una pena que la Democracia Cristiana no haya levantado un candidato competitivo para alcalde, eso es una autocrítica que tenemos que hacer ”.

El presidente regional de la DC, Patricio Solís, lo resume en «no tuvimos la posibilidad de tener un liderazgo en la comuna que quisiese asumir la posta del trabajo que ha venido haciendo con mucho éxito Vera».

De cualquier modo, el vínculo de la DC y el PS fue un matrimonio bien afiatado que permitió dar gobernabilidad al país tras recuperar la democracia. En donde no ha resultado ese matrimonio es al interior de la casa del alcalde Vera.

Esto porque su exposa y candidata por la DC a concejal de Vicuña competirá con la actual pareja del alcalde, quien también se presenta a concejal, apoyada por el PPD.

Política del corazón dividido

Si la Región de Coquimbo tuviera un S.Q.P., un Primer Plano o cualquier programa de farándula, uno de los casos abordados serían sin duda los coletazos políticos que dejó la ruptura matrimonial entre Rafael Vera y Eugenia Cifuentes, hermana del actual diputado DC, Ricardo Cifuentes.

La ruptura de ambos en 2016, y posterior divorcio en 2020, generó que la Falange regional se dividiera en dos bandos.

Los conflictos fueron tantos al interior de la colectividad que llevaron a Eugenia Cifuentes a renunciar -tiempo atrás- a la DC e ir de candidata independiente para competirle a su exmarido el sillón municipal de Vicuña en las últimas elecciones del 2021. El temor por entonces era que el problema emocional entre ambos terminara favoreciendo -a río revuelto- a la derecha. Pero nada de eso pasó y Rafael Vera resultó electo por tercer período consecutivo, desplazando a su exseñora al tercer lugar.

Ahora el escenario se repite pero con matices. Tras regresar a la DC, Eugenia Cifuentes ya no buscará competirle a su exmarido, sino a la actual pareja de este: Margarita Rodríguez, dirigente social y presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Vicuña. Ambas buscan un cupo en el Concejo Comunal por el mismo pacto, “Chile Mucho Mejor”. Mientras a Cifuentes la apoya la maquinaria DC, a Rodríguez la sustenta el PPD, aunque ella presenta su candidatura como independiente. En la DC hay varias voces que reconocen que “Rafael trató de bloquear a Eugenia, pero no pudo”.

El Mostrador quiso conocer de cerca esta historia y tomó contacto con sus protagonistas.

Eugenia Cifuentes aclara de entrada que no espera que el alcalde la apoye pese a ser del mismo partido, aunque sí pide consecuencia: “Los militantes de los partidos políticos deben ser consecuentes con la militancia que ellos tienen”.

Rafael Vera, en tanto, replica que “para hablar de consecuencia hay que ser consecuente. Ella en las elecciones pasadas compitió renunciando a la Democracia Cristiana y tratando de que el alcalde de la DC perdiera, eso no es consecuencia”.

3

Día de furia: concejales pierden los estribos tras pifias en Monte Patria

“No nos fue bien en el Concejo, espero que para el próximo año puedan existir los votos suficientes para poderlo hacerlo. Agradecer a la Mery que aprobó ese proyecto, a Carlos Castillo, el resto no nos dio el voto favorable”, fueron parte de las palabras que señaló, durante su discurso, el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera Peña, en medio de la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario, realizado el pasado sábado 17 de agosto.

Las palabras de Herrera generaron indignación en los más de 600 dirigentes sociales que había esa noche en el Centro Cultural Huayquilonko. Cuando el alcalde pronunció ese mensaje, comenzaron a caer pifias y abucheos dirigidos a los cuatro concejales que no dieron su voto para aprobar la iniciativa denominada “Premios Buenas Prácticas Autogestionadas por Organizaciones Sociales”. La iniciativa tenía por objetivo gratificar a las entidades sociales con dinero y no solo con un galvano. La tensión era evidente. Los rostros de los concejales “acusados” por el alcalde estaban desencajados. Lo que vendría después sería lo más complejo.

Los concejales y su momento de furia

Tras el discurso, el jefe comunal de Monte Patria se dirigió a su mesa donde era acompañado por el Delegado Presidencial Galo Luna, el Gobernador Regional (s) Wladimir Pleticosic y la diputada Carolina Tello. En su mesa también había dirigentes de la localidad de La Cisterna, que fueron premiados esa noche.

Hasta ese momento todo era alegría y fiesta. La cena ya había comenzado cuando se acercaron a la mesa cuatro de los cinco concejales que estaban esa noche: Nicolás Araya (UDI), Brajean Castillo (PC), María Pía Galleguillos (IND) y Carolina Rojas (DC). El objetivo era increpar a Cristián Herrera por exponerlos en el reciente discurso. Testigos de la escena relatan que hubo gritos, siendo la más alterada la concejala Rojas.

Al respecto, el alcalde Cristián Herrera comentó: “Fue muy incómodo. Mientras se da la situación, yo le digo que no es el minuto, no es el momento. Había harta ofuscación, descontrol e ira de los concejales. Fue sin duda una falta de respeto no sólo a mí, sino que a los cientos de dirigentes que estaban ahí, que incluso los volvieron a pifiar cuando me gritaban alterados. Su descontrol fue evidente, menos mal que no pasó a mayores”.

Dirigentes sociales que participaron en la ceremonia comentaron en redes sociales su molestia por la reacción de algunos concejales.

La intervención que le costó un “golpe”

Una de las concejalas que no estaba involucrada en la trifulca es Mery Mora, quien votó a favor del proyecto y que fue destacada en el discurso del alcalde. Ella desde su mesa escuchó gritos y vio cómo la situación se escapaba de las manos, por lo que decidió intervenir.

Así Mora relata los hechos: “La discusión se escuchó a varias mesas aledañas y a la mía. A tres mesas de distancia, los dirigentes y funcionarios de mi mesa mostraron incomodidad y preocupación, ante lo cual veo que el alcalde está sentado y cuatro concejales de pie discutiendo. Me levanto de la mesa y me dirijo hacia el lugar. Ya más gente se puso de pie, y me sentí preocupada. Les pedí que respetáramos el espacio y a los invitados”.

“Toco suavemente el hombro de la colega más enojada, en forma de calmar la situación, y le digo: ´Por favor bajen la voz, no es lugar ni momento´. Fue incómodo para mí por el contexto de celebración. Ella me dice enojada que como yo no soy la afectada, y se mueve rápidamente y me rosa con fuerza su brazo con el mío. Quiero creer que fue una acción involuntaria, dentro de su enojo. Yo no soy amiga del conflicto, menos de la violencia. Aunque sigo compartiendo que no fue el lugar, ni el momento, ni las formas”, explicó.

Concejales se defienden

La concejala Carolina Rojas señaló a Aquí Coquimbo que su intención fue aclarar la situación, defenderse de los dichos del jefe comunal y buscar una explicación.

“Teníamos que defendernos de una acusación que no era justa. Quedamos en shock, la gente nos empezó a pifiar, a decir cosas por atrás cuando nunca fue esa la intención. Nos paramos, y dije yo ‘vamos a preguntarle al alcalde qué fue lo que pasó porque no entendíamos nada´. Íbamos molestos porque la gente nos pifiaba. Yo sí estaba más molesta que el resto. Él dijo que no iba hablar ahora, «pero cómo no va hablar», le dije yo, si usted mismo nos expuso en el escenario recién y ahí empezó la discusión (…) después se paró la directora de Desarrollo Comunitario y el jefe SECPLAN, quienes nos dijeron: «Cálmense, arreglen esto en otro lugar, y yo me fui ahí molesta, obviamente porque la gente seguía pifiando y diciéndonos cosas”, comentó Rojas.

Nicolás Araya, por su parte, sostuvo que “fue un hecho lamentable porque según nuestro punto de vista lo que se dijo fue algo que faltó información, fue errático en cómo se comunicó. Desde el Concejo Municipal jamás ha habido una voluntad negativa para apoyar buenas iniciativas; dijimos que nos gustaba la idea, pero que teníamos que perfeccionarla. Fue un acuerdo de la comisión decir que le íbamos a incorporar modificaciones. Haber dicho que nos negábamos a algo fue una equivocación. Yo transmití ese día en la noche mi punto de vista, siempre en el marco del respeto”.

Un mensaje de la U.Central

Investigación de vanguardia: U.Central Región de Coquimbo impulsa desarrollo regional con equipamiento único en Nutrición y Dietética

El Laboratorio de Investigación de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Central Región de Coquimbo se está consolidando como un referente de vanguardia en la investigación científica y tecnológica dentro de la institución. Equipado con la Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC), este laboratorio alberga uno de los equipos más avanzados e innovadores de la universidad, y es el único de su tipo entre las casas de estudios regionales que imparten esta carrera.

La HPLC es una herramienta instrumental crucial que permite el análisis de alta precisión y velocidad en la identificación y cuantificación de componentes químicos en alimentos y bebidas, lo que posibilita detectar sustancias químicas y evaluar su calidad. Este avance no solo refuerza la capacidad investigativa de la universidad, sino que también representa un aporte significativo para la región de Coquimbo, al generar conocimiento que beneficia a la comunidad.

Esta iniciativa es parte del compromiso de la universidad de fortalecer su labor en investigación científico-tecnológica, destacándose como un pilar esencial en el desarrollo académico y regional.

El laboratorio de investigación de la carrera de Nutrición y Dietética de la U.Central región de Coquimbo alberga uno de los equipamientos más avanzados e innovadores de la universidad y único dentro de las casas de estudios regionales que imparten la carrera.

Su instrumentación principal es la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Esta herramienta instrumental permite un análisis de alta precisión y velocidad en la identificación y cuantificación de componentes químicos en alimentos. La HPLC es un instrumento clave en el análisis de alimentos y bebidas, permitiendo detectar sustancias químicas y evaluar su calidad. La implementación de este laboratorio es parte de la innovación que ha impulsado la universidad con el objetivo de fortalecer el trabajo investigación científico-tecnológico, convirtiéndose en un aporte significativo no solo para la academia, sino que también para la región ya que permitirá generar conocimiento a la sociedad.

4

Mil doscientas cirugías ambulatorias en un año

Procedimientos de cirugías infantiles como la fimosis, pacientes de urología con patología genital, pacientes de traumatología, maxilofacial y ginecología, son algunas de las intervenciones que se están realizando en el Hospital de Coquimbo a través del Centro Regional de Resolución, que comenzó su marcha durante este año. Con tecnología de punta se busca realizar 1200 cirugías ambulatorias al año y reducir las listas de esperas en pacientes de las 15 comunas.

¿Cómo beneficia a los pacientes este innovador Centro?

Las cirugías mayores ambulatorias son aquellas intervenciones donde los pacientes reciben el alta el mismo día de la operación, generando una recuperación más rápida.

Más allá de la operación en sí, esta estrategia es posible llevarla a cabo gracias a un trabajo previo: tomar contacto con los pacientes en listas de espera y revisar los exámenes que necesitan para llevar a cabo cada cirugía. Esto permite acortar los tiempos y aumentar la producción quirúrgica. De hecho, los recintos que implementaron esta estrategia este año, aumentaron su rendimiento en un 23 %.

“Ha sido muy satisfactorio para el hospital, de mucho éxito, y hemos logrado conseguir el objetivo, que era mantener el funcionamiento de los pabellones durante ocho horas, haciendo cinco intervenciones como mínimo, y de hecho estamos un poquito sobre 6 en promedio. En este momento tenemos sólo un pabellón, pero el objetivo es tener dos, o sea el 20 % de la dotación total del hospital en base a esta estrategia, dependiendo de los recursos que recibamos. Con un pabellón estaríamos haciendo cien cirugías mensuales, entonces en 12 meses ya serían 1200 cirugías,”, explica el Dr. Eduardo Nieme, subdirector médico de Atención Cerrada (S) del Hospital de Coquimbo.

Pacientes destacan innovador Centro

Ingrid Murillo fue una de las primeras beneficiarias de esta iniciativa en el recinto porteño. Ella llevaba esperando su cirugía ginecológica por casi dos años, por lo que se sorprendió cuando un día la contactaron y le agendaron rápidamente una hora para operarse. “Hace rato quería cerrar la fábrica. Todo fue excelente, porque me llamaron una vez, y a la semana me dijeron que ya estaba programada la intervención, que alistara mis cositas porque estaba todo OK. Venía esperando por casi dos años y me preocupaba, pero gracias a Dios, resultó todo excelente”, indicó.

La misma opinión comparte Daniza Araya, quien destaca lo rápido de la gestión tras recibir el llamado de los equipos. “Me contactaron la semana pasada. Un día jueves me avisaron que ya tenía la hora programada para esta semana, luego me enviaron todas las indicaciones para poder presentarme hoy y me parece excelente, porque ya estaba esperando mucho tiempo”, comenta.

Con la habilitación de este pabellón bajo la estrategia CRR en el recinto, el Hospital de Coquimbo se suma a los otros 19 dispositivos que lo han implementado en todo el país. Y para este segundo semestre se espera que nuevos establecimientos se sumen, llegando a 23 en todo el territorio nacional.

5

Luis Caballero: el mono de la farándula política

Luis Mario Caballero Leal es un mono proveniente de África, específicamente de la República Democrática del Congo, que llegó a Chile durante la dictadura militar. Luis es un personaje no muy querido en la esfera política regional. Sus exabruptos, denuncias y chistes de mal gusto tienen a más de un político molesto con él, incluso han intentado llevarlo a tribunales.

El «mono Caballero» es un personaje anónimo que, usando este avatar, emite en las redes sociales opiniones políticas sin filtros.

Sus “monadas” y los errores de sus alumnos en práctica, como lo manifiesta el mismo Caballero, han provocado que su famoso Facebook sea cerrado en variadas ocasiones por alterar las normas de convivencia de la red social. Pero siempre vuelve y hoy, ad portas de las elecciones de octubre, está más vigente que nunca.

Este mono ha sido acusado públicamente por una exconcejala de La Serena, denunciado por un reconocido periodista y ha sacado hasta portada en diarios regionales. Fuentes de diversos partidos políticos creen que Luis Caballero Leal reside en Coquimbo y no en el Congo. Algunos lo vinculan a la derecha, otros a la extrema izquierda.

Nos costó comunicarnos con él. Desde El Congo las telecomunicaciones no son muy buenas, pero lo importante es que dimos con su paradero (por cierto, tuvimos que firmar un documento de confidencialidad respecto a su ubicación). Si bien él no es asiduo a las entrevistas, logramos convencerlo, y a través de un tercero nos hizo una llamada vía WhatsApp. Así logramos saber un poco más de este personaje.

–¿Cómo fue tu Infancia y de dónde viene tu relación con la comunicación?

“Lo pasé mal en mi infancia, ya que para disimular mi extraña especie, me afeitaban completamente. Un día, cuando ya estaba crecido, era imposible disimular que era un chimpancé, ya que comencé a crecer mucho, dado que mis abuelos ingleses eran muy altos. En el Congo comencé con un diario mural contra la explotación de la selva, se llamaba «El Filo de la Banana».

–¿Qué recuerdos tienes de La Serena?

«Me vine a La Serena porque tenía amigos y me conseguí un intercambio breve en la UlS, en periodismo, y encontré muy penca a los profesores, volví al Congo y fundé el contraperiodismo, que no es nada más ni nada menos que romper el cerco informativo, romper la verdad oficial.

Ahora estoy en el Congo y desde acá disparo mis datos e informaciones a políticos de la Región de Coquimbo. Sigo escondido en mi país porque estoy con una orden de captura en Marruecos por culpa de un agente de la CIA, afortunadamente ese agente ahora está preso en Egipto.»

–En tu Facebook señalaste que un exconcejal de La Serena, Alejandro Pino, había fallecido. Eso se viralizó, pero no fue cierto. Él te denunció, ¿en qué términos quedó todo eso?

«Sobre Don Pino, como lo dije en la prensa, fue un error de un estudiante en práctica. Se lo tomó muy a pecho, lo importante es que no murió y yo en el Congo tengo inmunidad.»

–En redes sociales, durante el 2020, también se viralizó un video de la exconcejala por La Serena y expresidenta regional de EVOPOLI, Jocelyn Lizana, en el que te sindica a ti como culpable de querer dañar a los políticos como ella. Incluso en el video la exautoridad alza la voz y se ve irritable. Además sacaste portada en el diario La Región. ¿Qué sucedió con Lizana?

«Sobre la concejala que me dices, solo fue para levantar polvo, ya que ella me lo pidió para salir de su intrascendencia. Le envío una banana desde el Congo y espero que me invite al motel que tiene en La Serena y haga una habitación ambientada en África.

Presentado por:

Esto es todo en esta nueva edición de Aquí Coquimbo. ¡Que tengan un buen comienzo de semana!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.