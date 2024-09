La “mala fama” del juez de Ovalle que liberó a los 23 narcos

Presentado por:

Bienvenidos a la quinta edición de Aquí Coquimbo, el newsletter de la IV Región. Continuamos liderando la información y “picaneando” donde muy pocos se atreven a hacerlo.

Han sido movidos los últimos días en la región. Los ojos de los medios de comunicación se trasladaron a Ovalle. La polémica resolución del juez de garantía Luis Muñoz Caamaño respecto a no dejar en prisión preventiva a 23 imputados por narcotráfico generó revuelo nacional. Hoy la PDI busca a 22 de los 23 imputados, luego que la Corte de Apelaciones modificara la decisión de Muñoz Caamaño. En Aquí Coquimbo te contamos quién es este juez, su mala fama y sus tropiezos en el Poder Judicial.

En el caso Papaya Gate surge una nueva arista que enfrentan al senador Sergio Gahona con el exintendente de la UDI y actual candidato a gobernador Pablo Herman. ¿Tráfico de Influencias? Esto tendrá que determinarlo la justicia, pero en esta edición profundizamos en algunos detalles.

El diputado Daniel Manouchehri también hizo ruido la semana pesada. Su round con su compañero el senador Fidel Espinoza causó controversia. Pero el hermano del alcalde de Coquimbo ya está acostumbrado a este tipo de “show” mediático. Hicimos memoria y te contamos las distintas peleas que ha tenido el abogado coquimbano con personeros de su propio sector político, aquí en la Región de Coquimbo.

Claudio Ríos Espinoza es periodista, pero hace un tiempo lanzó su primera novela que está plagada de rock, pasión y muerte. Dialogamos con este escritor para que nos contara pormenores de su primer libro que está dando qué hablar en los rincones literarios.

Finalmente, indagamos en el impacto que está teniendo la inversión pública en la economía regional. Más de tres mil empleos y diversas obras en las 15 comunas buscan dinamizar la desgastada economía, siendo el compromiso buscar fórmulas para su robustecimiento. Desde el Ejecutivo regional ya apretaron el acelerador en esta materia.

Vamos por una nueva y entretenida odisea informativa. No esperemos más y les invitamos a leer una nueva edición de Aquí Coquimbo.

1

Conoce quién es el juez «déspota» de Ovalle que dejó en libertad a 23 narcos

“Ningunea harto a los fiscales y defensores nuevos”, “es déspota”. Esos son algunos de los rasgos de la personalidad de Luis Muñoz Caamaño, el juez del Tribunal de Garantía de Ovalle que se hizo conocido hace unos días por dejar en libertad a una banda de 23 narcotraficantes, tras el pago de una fianza de dos millones por cada uno.

Luego de la polémica decisión del juez, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió una solicitud del Ministerio Público, dictando orden de no innovar e instruyendo al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención de 23 sujetos imputados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Incluso el Gobierno, a través de la ministra del Interior Carolina Tohá, señaló que se evalúa pedir la inhabilidad del juez en la causa. Hasta el momento de los 23 imputados se ha recapturado solo a uno.

¿Quién es el juez Luis Muñoz Caamaño?

Luis Alberto Muñoz Caamaño nació en Temuco el 20 de octubre de 1965. En 1994 se tituló de abogado. Ingresó al Poder Judicial en el 2005. Según la declaración de patrimonio e intereses de Muñoz Caamaño, este posee dos propiedades en La Serena y dos automóviles.

Su estado de salud no ha sido de los mejores. Durante los últimos años ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares que lo tendrían bien a mal traer.

El polémico juez llegó como magistrado titular del Tribunal de Garantía en el 2011. Anteriormente estuvo en el mismo tribunal, pero de Angol. Su paso por Ovalle no ha estado exento de conflictos.

Aquí Coquimbo conversó con varios abogados, defensores públicos y fiscales que han trabajado con él en algún momento. Todos los profesionales que logramos conversar tienen una mala impresión del magistrado. De forma unánime lo tildan de “extraño”, “déspota” y “maltratador”.

“En las audiencias maltrata por regla general al personal, a los abogados, al fiscal, al defensor. Es prepotente, a veces está bien, pero de repente le da el mal humor y entra en cólera”, señaló un reconocido abogado de la plaza que ha tenido que lidiar en más de una ocasión con Muñoz.

Una defensora penal va a un más allá y lo califica de “matón”, aunque agrega que si después le caes bien, “es un amor”. “Con los defensores primerizos se podría decir que es muy desagradable, los trata mal. Los que no tienen personalidad se los come, pero si con el tiempo logras tener carácter y ser un buen profesional, el tipo te respeta. Pero es un matón”.

Otra fuente que trabaja con él constantemente señala que Muñoz Caamaño “está aburrido de Ovalle. Lo único que quiere es que la Corte lo mande a otro tribunal y no seguir en Garantía. Se nota que está aburrido de hacer turnos, incluso creo que muchos de sus conflictos los hace a propósito para que lo muevan”.

La misma fuente nos comenta que Luis Muñoz ha postulado en varias ocasiones a la Corte para ser juez de un Tribunal de Familia o Civil, pero le ha ido mal: “Yo creo que la Corte no lo deja por sus maltratos a funcionarios, fiscales y abogados”.

Amonestación

Aquí Coquimbo se contactó con el Poder Judicial para obtener la hoja de vida o currículum profesional del juez en cuestión, pero hasta el cierre de la edición no tuvimos respuesta.

Una exdefensora penal pública que trabajó hace años en Ovalle nos comentó que Muñoz Caamaño años atrás tuvo un sumario por maltrato laboral a una profesional que llegó a hacer suplencia. La profesional no habría aguantado el trato despectivo del juez y optó por renunciar solo una semana después, pero al momento de hacerlo, dejó la denuncia estipulada en el Poder Judicial. Luego, la Corte habría iniciado una investigación interna y el juez -según nos comenta la exdefensora- habría recibido una amonestación por parte de sus superiores.

2

Gahona y exintendente se enfrentan por nueva arista del Papaya Gate

El caso “Papaya Gate” se remonta a cuatro años atrás, cuando el Gobierno Regional, liderado por Lucía Pinto, realizó una cuestionable compra de terrenos en el sector de San Joaquín de La Serena por $9.800 millones, transacción con un evidente sobreprecio.

Este negocio había sido cuestionado por la Contraloría en tres ocasiones, pero la exintendenta insistió, en lo que posteriormente se descubrió que involucraba a uno de sus funcionarios de confianza, José Cáceres, junto a otros importantes empresarios locales.

En el momento se generaron sanciones políticas, que llevaron a Pinto y Cáceres a salir del Gobierno Regional, y se abrió una investigación penal.

La indagatoria ha sumado en el camino una querella del Servicio de Impuestos Internos por las irregularidades en términos impositivos, sumado al peritaje externo que encargó al Minvu por los mismos terrenos, estudio que arrojó efectivamente valores bastante más bajos en los mismos lotes en cuestión.

Actualmente, la Fiscalía de Valparaíso está a cargo de la investigación, pero aún no existen formalizados y, para muchos, el caso pasó al olvido.

Sin embargo, un nuevo antecedente remeció a la opinión pública regional, al filtrarse a la prensa una declaración del exintendente y exseremi del MOP Pablo Herman, quien además hoy es candidato a gobernador independiente. En un entrevista ante la Fiscalía en 2022, mientras era funcionario público, señaló: “Recibí un llamado de la intendenta Lucía Pínto y del diputado Sergio Gahona para pedirme que la Dirección de Vialidad, dependiente del MOP, dejara sin efecto la multa aplicada por el servicio a la sociedad Feedback, en la que, entiendo, tenía alguna participación José Cáceres”.

Ante esta nueva arista del caso, se estaría investigando tráfico de influencias, bajo la figura de que un superior jerárquico habría pedido a su subalterno eliminar una multa cursada a uno de sus cercanos.

Tanto Pablo Herman como Sergio Gahona fueron entrevistados por el tema en medios regionales y ambos exponen versiones contrapuestas. El hoy senador Gahona afirma que es falsa esa llamada y apunta a que Herman busca protagonismo como candidato a gobernador. Por su parte el exseremi de Obras Públicas reafirma que recibió un llamado, pero se contradice al decir ahora que “no se me pidió anular la multa, solo se me preguntó por ella”.

Tras conocerse los hechos y estas declaraciones contradictorias, el senador Daniel Núñez presentó una nueva denuncia contra Lucía Pinto y quienes resulten responsables por posible tráfico de influencias.

“Ninguna autoridad puede beneficiar a un privado tratando de que no se juegue el rol que corresponde a los organismos públicos, y en este caso había antecedentes muy claros de que había sanciones que aplicar de parte de la Dirección de Vialidad. Nosotros esperamos que Fiscalía cite a declarar a Lucía Pinto”, argumentó el senador comunista.

Ahora que el emblemático caso de corrupción vuelve a la palestra, quedan muchas dudas por seguir aclarando respecto a la gestión del Gore regional de la época. Además, está por verse si habrán o no formalizados tras cuatro años desde que estallara el caso.

3

Manouchehri: el historial de sus peleas con la centroizquierda regional

“No nos intimidas, matón”, fue una frase de las «suavecitas» que propinó el diputado de la Región de Coquimbo Daniel Manouchehri Lobos al senador y compañero suyo del Partido Socialista, Fidel Espinoza, el pasado 5 de septiembre, durante una fuerte y acalorada discusión por la red X.

La pelea de los socialistas, bajo el contexto del caso Hermosilla, se viralizó y fue abordada por diversos medios de comunicación locales y nacionales. Más allá de esta discusión particular de estos dos “pesos pesados” del partido del ex-Presidente Salvador Allende, Aquí Coquimbo quiso recordar y ahondar en las distintas discusiones públicas que ha tenido Manouchehri a lo largo de su carrera política con personeros de centroizquierda.

Un joven candidato v/s el diputado Díaz

Hace 15 años el conflicto público entre el entonces diputado por el séptimo distrito, Marcelo Díaz (PS), y el joven candidato a diputado por el octavo distrito, Daniel Manouchehri, eran recurrentes. Las pugnas al interior del Partido Socialista eran evidentes, tanto a nivel regional, como nacional.

Manouchehri tras perder en las elecciones a diputado en 2009, asumió la vicepresidencia nacional del partido en 2012. En ese tiempo el quiebre ya era total. Se venían las senatoriales en la región y muchos socialistas deseaban que esa candidatura, por lógica, debía tomarla Díaz, pero el hermano del actual alcalde de Coquimbo no estaba de acuerdo y habría apoyado una posible candidatura del exministro del Interior José Miguel Insulza, que obviamente jamás se concretó.

En 2012, en una entrevista concedida al diario El Día, el entonces vicepresidente del Partido Socialista reconocía su error con en la relación con Díaz: “Con él tuvimos muchas diferencias públicas y ataques personales que creo que le hicieron mal al PS, y sé que fue un error y asumo la responsabilidad”.

Marcelo Díaz pronto renunciaría al Partido Socialista, y luego sería nombrado ministro del segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Por su parte, Manouchehri hoy es diputado.

“A medianoche se transforma”

Otras de las discusiones públicas que generó bastante polémica en la región ocurrió en diciembre del 2023 con su colega de la Cámara Baja y en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, el DC Ricardo Cifuentes.

El origen de la discusión comenzó cuando el exintendente de la región escribió en su cuenta X una crítica a los alcaldes por temas de seguridad pública. “En nuestras ciudades de La Serena y Coquimbo, la delincuencia se ha tomado calles y casas. ¿Qué están haciendo los alcaldes?”, señaló Cifuentes. Ali Manouchehri, alcalde de Coquimbo y hermano del diputado socialista, le respondió molesto al exintendente, pero su “superhermano” también se inmiscuyó en la discusión tras ser consultado por un medio local acerca de esta controversia.

Daniel Manouchehri señaló a Mi Radio que Cifuentes «tiene la mala característica que durante el día es muy pacífico, pero cerca de la medianoche como que se transforma». Según fuentes de El Mostrador cercanas al Partido Socialista en la Región de Coquimbo, el exfuncionario municipal de La Serena Manouchehri ironizó acerca de que el ex-Subdere supuestamente comentaba pasadas las 12 de la noche en redes sociales, ya que en ese horario estaría acostumbrado a beber abundante alcohol, comentario que desde la DC niegan y reprochan.

PPD lo tilda de “sicario político”

Uno de los últimos conflictos públicos del diputado en la región se relaciona con el PPD comunal de Coquimbo. A fines de agosto pasado, esta colectividad acusó a Manouchehri de ser un “sicario político”.

Esto se debería a que desde el PPD responsabilizan al parlamentario de ser el responsable de la bajada de un candidato para beneficiar a su hermano y amigos. El comunicado del PPD señala: “Todo esto por presión del Partido Socialista, a través del diputado-opinólogo Daniel Manouchehri, que lloró a nivel nacional para bajar una candidatura a concejal que perjudicaba a uno de sus empleados y su hermano alcalde (…) estamos presenciando las acciones de un sicariato político, en que se usan montajes por televisión abierta, se tergiversan titulares por parte de la prensa escrita y bajan candidaturas por secretaría”.

Aquí Coquimbo se comunicó con el diputado Daniel Manouchehri, pero este no contestó el teléfono y tampoco respondió ninguna de las preguntas que le hicimos llegar vía WhatsApp.

Un mensaje de

Centro de Resolutividad Familiar Integral: Alianza entre U.Central Región de Coquimbo y CMGGV mejora la cobertura y calidad de salud en La Serena

La Universidad Central Región de Coquimbo en alianza con la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV) de La Serena, inauguraron el Centro de Resolutividad Familiar Integral, hito que forma parte de un proyecto que inició el 2023 con la habilitación de nuevas salas y servicios con el objetivo de fortalecer la red de salud comunal, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de las prestaciones.

Cabe destacar que esta alianza, además, permitió la creación de una sala de procedimientos ginecobstétricos con ecografía, una sala de procedimientos respiratorios, cuatro salas de atención de salud mental y un baño de acceso universal. Actualmente, las instalaciones se han convertido, además, en un centro asistencial docente, operado en conjunto con la U.Central Región de Coquimbo y sus estudiantes, donde se prestan atenciones desde las carreras de obstetricia y puericultura, psicología y kinesiología.

4

De periodista a novelista: la historia de Elsinore: un reino de rock, pasión y muerte

Claudio Ríos Espinoza es periodista de La Serena. Estudió en la universidad de la capital regional y actualmente es el encargado de comunicaciones del Consejo Regional de Coquimbo.

Claudio no solo se ha dedicado al mundo de las comunicaciones, sino que desde hace un tiempo comenzó a escribir un libro plagado de rock, pasión y muerte. Fue así como publicó su primera novela Elsinore (RIL Editores).

El libro hace referencia ineludible al castillo de Hamlet, donde Shakespeare instala un reino en el que la muerte y la locura danzan entre las pasiones humanas que mueven a sus personajes. Es aquí donde ambos textos confluyen, señala el autor.

Aquí Coquimbo conversó con Claudio Ríos para así conocer más de su novela, la cual ha tenido buena crítica y dentro del mundo literario local su nombre comienza a resonar.

Elsinore tiene una forma muy lúdica y fresca de presentar los hechos. ¿Cómo fue el proceso de creación y organización del relato?

Surgió como suelen salir esas ideas explosivas, tal vez por eso tiene una energía tan aplastante. Originalmente pensé en escribir solo un cuento sobre dos tipos que tienen un bar llamado Piccadilly Palare, en alusión a una canción de Morrissey. Quería contar cómo un carrete se va agitando hasta convertirse en una pelea tipo película western. Esa ambientación nocturna y un poco rancia me gustó tanto que comencé a imaginar nuevas ideas para este par y así comenzaron a surgir las ramas de la novela. No quería algo plano, así que de inmediato pensé en que su historia fuera planteada en dos tiempos, pasado y presente, lo que hace que los relatos se crucen y así vaya aumentando el misterio.

¿De dónde surge la motivación por escribir la historia de una banda de rock que tuvo su momento de fama?

La idea de escribir sobre una banda me persigue hace años, pero por distintos motivos no lo había concretado. Esa pasión que despierta una banda en el público, por muy pequeña e insignificante que sea, es algo único. La energía que se vive en un concierto, sea en una tocata en un bar o una presentación masiva en un estadio, eso despierta una sensación muy particular. En este caso quise abordar la historia de una banda legendaria, con más méritos artísticos que fama.

¿Cuál es tu relación con la música?, ¿por qué elegiste darle este enfoque a la novela?

La música está presente en casi todo lo que hago, algo que probablemente le pasa a muchos más. De hecho, este libro está dedicado a todas esas personas que respiran y comen música. Cuando encendí mi computador y empecé con esa historia del bar que mencionaba recién, era casi imposible que en algún momento no se dirigiera hacia algo musical. Cada capítulo tiene ritmo, tempo, porque estaba escuchando esa precisa canción con la que finalmente titulé el libro cuando lo estaba escribiendo.

¿Qué temáticas aborda tu propuesta literaria?

Elsinore tiene rock, pero no solo eso, es una historia humana que aborda la soledad, la nostalgia más dolorosa, el apego, el desamor. Sin duda lo más complejo fue ahondar en temas duros como el abuso sexual, algo que está muy presente en el día a día, pero que seguimos tapando a menos que se trate de un caso tan bullado y mediático que nos termine reventando en la cara. Por otro lado, está muy representado el mundo de las drogas, que al principio parece ser hasta gracioso y caricaturesco, pero luego de algunos pasajes tiende a volverse bastante oscuro y violento.

5

Inyección de recursos públicos busca reducir tasa de desempleo y dinamizar economía

En un 8,3 % se situó la Tasa de Desocupación regional en el periodo mayo-junio de 2024, de acuerdo con el informe que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Mejorar esos índices es uno de los ejes centrales del gobierno del Presidente Boric en la región. Desde el Ejecutivo saben que el trabajo público con la empresa privada es fundamental para mejorar estos índices

Acciones

En la Región de Coquimbo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta con 25 proyectos de urbanismo en ejecución, que corresponden a una inversión de $ 29 mil millones para 2024, mientras que respecto de los proyectos habitacionales se cuenta con un presupuesto cercano a los $ 120 mil millones.

En la actualidad, existen 2.978 empleos vigentes, producto de la ejecución de proyectos habitacionales, de infraestructura o de iniciativas de inversión, mientras que la cantidad proyectada -si se incluyen aquellos proyectos seleccionados que aún no inician sus obras- podría superar los 3.100 puestos laborales, con una participación femenina que supera el 11 %.

Así, por ejemplo, la creación de empleos ha sido significativa en comunas de la Provincia de Limarí, fuertemente afectadas por la escasez hídrica, tales como Combarbalá, con 273 empleos; Monte Patria, con 167 empleos y Ovalle, con 317 puestos laborales.

Ello se suma a la inversión del Ministerio de Obras Públicas de más de $ 57 mil millones para 51 proyectos, que serán licitados durante este segundo semestre y que permitirán crear 642 trabajos, en obras a cargo de las direcciones de Arquitectura, Obras Hidráulicas y Vialidad.

En el marco de la inversión pública para el desarrollo regional, la Subsecretaría Regional de Desarrollo Regional (Subdere) ha priorizado la ejecución de proyectos que aborden las necesidades más urgentes de la Región de Coquimbo, con un enfoque destacado en garantizar el acceso al agua potable, un recurso vital y cada vez más escaso en la zona.

Actualmente, la Subdere cuenta con una cartera de 30 proyectos en ejecución durante 2024, en diferentes líneas de desarrollo. El presupuesto total asignado a la Región de Coquimbo bajo la actual administración es cercano a $ 25 mil millones.

Estas obras y la inversión pública son valoradas por el delegado presidencial regional Galo Luna, quien señala que “uno de los encargos más importantes que nos ha entregado el Presidente Gabriel Boric es trabajar por la reactivación económica y la generación de empleo. Valoramos el esfuerzo que ha hecho el sector privado, pero desde el sector público debemos ser capaces de acelerar la concreción de obras, que no son solo clavo y cemento, sino que representan más trabajo, más negocios para las Pymes y un círculo virtuoso que nos permite crecer como región”.

Presentado por:

Hemos llegado al final de esta edición de Aquí Coquimbo. No olviden pasar el dato entre sus amistades para que se suscriban a este newsletter y así quedar bien informados de lo que pasa en nuestra región.

¡Hasta la próxima!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.