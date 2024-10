Caso de delitos sexuales contra un menor y que implica a funcionarios públicos remece a Ovalle

Presentado por:

¡Bienvenidos! Iniciamos este nuevo newsletter de Aquí Coquimbo con una noticia difícil, compleja de relatar, pero el compromiso con el periodismo fiscalizador y trasparente está primero.

Aquí Coquimbo -tras un tiempo de investigación periodística– accedió a pormenores de una reservada investigación por delitos sexuales contra un menor de edad, que tiene como principal imputado a un exdefensor penal público de la capital limarina, que fue reformalizado a comienzos de octubre. En el caso, también prestó declaración en calidad de imputado un juez de Garantía de Ovalle, actualmente en ejercicio.

En segundo lugar, de cara a las elecciones de este fin de semana, hicimos una radiografía a los candidatos que se postulan. Conoce cuántos hay por comunas, tanto en el ámbito municipal como de gobernadores regionales y de cores.

Asimismo, conversamos con el gerente comercial de Pisco ABA. Este destilado, proveniente del Valle de Elqui, ganó medalla de oro en un concurso internacional, transformándose en el mejor pisco a nivel mundial de 40 grados transparente.

Finalmente, les mostramos cómo campesinos de distintas comunas de la región, apoyados por INDAP, intercambian experiencias para fortalecer sus cultivos y la agricultura familiar campesina que ejercen a diario.

Ahora vamos por la decimoprimera edición de Aquí Coquimbo.

1

Formalizan a exdefensor penal público por delitos sexuales contra su hijo y juez prestó declaración en calidad de imputado

Un exdefensor penal público (licitado) figura como principal imputado en un caso que el Ministerio Público sigue en estricta reserva y que tiene relación con el delito de violaciones reiteradas en contra de un menor de edad, hecho acaecido en Ovalle. Como la víctima se trata de un niño, Aquí Coquimbo se reserva todo tipo de antecedentes que puedan llevar a dar con la identidad de este y de sus familiares, pero no así de un juez de Garantía quien en el marco de esta investigación penal declaró en calidad de imputado. La excepción radica en que se trata de un alto funcionario del Poder Judicial de Ovalle, razón por el cual consideramos este caso en particular como de interés público.

Los hechos que narraremos -a los que accedió El Mostrador entre muchos otros documentos oficiales- constan en la querella que presentó la madre del menor afectado, en diciembre del 2021, la que es patrocinada por el abogado Juan Pablo Hermosilla Osorio. Ella es la exesposa del principal imputado, el exdefensor penal público, y padre del menor.

Según explica el libelo, en enero de 2020 su excónyuge se fue de vacaciones a Brasil, junto con sus dos hijos, uno de ellos de siete años, el cual, al regreso del viaje, “tuvo un cambio significativo. Llegó muy agresivo, con muy poco apetito y comenzó a tener episodios de excitación psicomotriz”, lo que fue generando una serie de crisis que llevaron a que buscara ayuda profesional, hasta que en febrero de 2021 el menor confesó que su padre lo había violado durante las vacaciones en Brasil.

A ello se agregaron otros antecedentes, pues según la querella el imputado grabó los abusos contra el menor y lo forzaba a ver videos de abusos sexuales contra niños. Ante ello, la madre interpuso una denuncia en la Fiscalía Local de Las Condes.

Tras la denuncia, la Fiscalía ordenó que se le tomara declaración videograbada al niño y ordenó la realización de exámenes forenses ante el Servicio Médico Legal, que encontraron evidencias físicas de las violaciones. Ante ello, el padre del menor fue formalizado en noviembre de 2022. Estuvo en prisión preventiva hasta marzo de 2023 y luego de ello quedó solo con medidas cautelares que -indica la madre- ha incumplido en forma reiterada.

El Mostrador también tuvo acceso a la carpeta investigativa que el Ministerio Público está llevando en contra del padre del menor. La primera batalla de la madre fue declarar incompetente a la Fiscalía de La Serena y el Tribunal de Garantía de la misma ciudad. La primera audiencia se llevó a cabo el 06 de enero de 2022 vía zoom. Allí, el sexto juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente, derivando la causa al Juzgado de Garantía de La Serena. El 3 de mayo de 2022, nuevamente se declaró incompetente el tribunal de Santiago, hasta que en septiembre la Corte le ordenó tomar la causa

El 18 de noviembre de 2022, en audiencia de formalización, se ordenó prisión preventiva del padre como medida cautelar, trasladándolo al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde permaneció hasta marzo de 2023. Luego, sólo quedó con medidas cautelares por arresto domiciliario total, hasta que en junio del año pasado el Tribunal dictó la cautelar de arresto domiciliario nocturno en su contra.

Es más, según fuentes de la Fiscalía en Santiago, el exdefensor penal público fue reformalizado el pasado 04 de octubre por nuevos hechos.

El juez de Ovalle

De acuerdo con la denuncia que dio origen a esta investigación, el menor también mencionó a un tal “Darío”, como otro adulto que -según este relato – tendría algún grado de participación en los hechos.

El Mostrador comprobó que el tal “Darío” corresponde a Darío Arturo Díaz Peña y Lillo, juez del Juzgado de Garantía de Ovalle.

Luego que se iniciara la investigación penal, Darío Díaz fue enviado con destinación transitoria a cumplir funciones en el Tribunal Oral en Lo Penal de Talagante hasta el 30 de septiembre, pero ahora volvió a ejercer sus funciones en Ovalle.

Fuentes del Ministerio Público de la capital confirmaron a El Mostrador que Díaz Peña y Lillo a la fecha no ha sido formalizado, pero sí prestó declaración en calidad de imputado en la causa, para lo cual nombró como sus abogados a Felipe de la Fuente Hulaud, Lizandro Godoy Araneda y Fabián Jacquin Stallocca.

Aquí Coquimbo le hizo llegar una pregunta al juez sobre si quería referirse al caso. Este no negó la investigación, pero sí añadió que no respondería hasta no “verificar” por “razones de seguridad” la identidad de este periodista. Nos contactamos con él el jueves de la semana pasada y hasta el cierre de esta edición no ha llegado su respuesta.

También hablamos con el abogado de la víctima, Juan Pablo Hermosilla, quien señaló que era altamente probable que se sumaran a la acusación de la Fiscalía. Y respecto de la situación que afecta al juez, Hermosilla sostuvo que “sobre eso prefiero que se pronuncie directamente el Ministerio Público, nosotros nos querellamos, pero el que investiga es el Ministerio Público”.

En cuanto a la situación que afecta tanto al menor como a su familia, el abogado agregó que “son casos muy difíciles, muy complicados a nivel emocional, el proceso mismo es un proceso difícil de llevar para la familia, aun así están sobrellevándolo de la mejor forma, pero es muy difícil”.

2

Elecciones: 845 candidatos estarán en las papeletas este fin de semana

Noventa y cuatro candidatos a alcaldes, 619 a concejales, 123 a consejeros regionales y 9 a gobernador son los números de candidatos que buscan seducir el voto de las 667.380 personas habilitadas para sufragar en la Región de Coquimbo, de cara a las próximas elecciones de este 26 y 27 de octubre.

Aquí Coquimbo hizo una radiografía de la cantidad de candidatos por provincia y comuna. En el desglose, la comuna con mayor cantidad de alcaldes es La Serena con 11 aspirantes, seguida por Punitaqui, con 10. En cuanto a los concejales, la comuna con mayores candidatos es Coquimbo, con 90, y en segundo lugar La Serena, con 77.

En relación a las votaciones de consejeros regionales, de los 123 aspirantes de la región, la provincia de Elqui posee 70 candidatos, en el Limarí hay 30 y en Choapa se contabilizaron 23.

Desglose de candidatos por comuna

En las seis comunas de la provincia de Elqui, la comuna con mayor padrón electoral es La Serena. Según el Servel, cuenta con 197.784 personas habilitadas para sufragar. Allí existen 11 candidatos alcaldes y 77 a concejal. En Coquimbo hay 189.298 votantes y tienen siete candidatos a alcalde y 90 a concejales.

En La Higuera, el padrón señala que hay 5.035 votantes, hay cuatro candidatos a alcalde y 36 a concejales. En Paihuano se contabilizaron 5.294 electores y existen 4 candidatos a alcalde y 18 aspirantes al concejo. En Vicuña hay 6 candidatos a jefe comunal y 41 a concejales, mientras que el padrón en la ciudad de Gabriela Mistral alcanza a 24.889 personas. En Andacollo, con una población de 11.308 votantes, habrá siete nombres en la papeleta de alcalde y 26 para concejal.

En las cinco comunas de la provincia de Limarí, Ovalle es la ciudad con mayores electores, sumando 95.605. En la capital provincial existen siete candidatos a alcalde y 56 a concejal. En Monte Patria, el padrón alcanza los 28.023 y para alcalde habrá cuatro nombres y 45 candidatos para el cuerpo colegiado. Combarbalá cuenta con ocho candidatos a jefe comunal y 35 al concejo,en tanto que los votantes alcanzan a 12.346 personas. En Río Hurtado se registra el padrón más bajo de la región, que llega a 4.789. Hay cuatro candidatos a alcalde y 29 a concejales. En Punitaqui, la cifra llega a 11.201 electores, y hay 10 candidatos a alcalde y 36 a concejales.

En la provincia de Choapa, en Illapel, existen habilitados para sufragar 28.227 personas, las que tendrán que elegir entre cuatro candidatos a alcalde y 38 para concejal. Por su parte, en Salamanca hay ocho candidatos al sillón municipal y 36 al concejo, siendo el registro de personas habilitadas para sufragar de 24.477. En Canela, la población votante llega a 9.458, con cuatro candidatos a alcalde y 28 a concejales. Finalmente, en Los Vilos el padrón alcanza a 19.646 personas y existen seis candidatos a alcalde y 33 aspirantes al concejo municipal.

Afiliados a partidos políticos

Según datos del Servicio Electoral (SERVEL), recogidos hasta el 30 de septiembre de 2024, en el país existen 480.718 personas afiliadas a partidos políticos. En la Región de Coquimbo, esta cifra llega a los 20.368, de los cuales 10.002 son mujeres y 10.366 hombres.

3

Pisco de Vicuña gana medalla de oro y es el mejor del mundo

El pasado 23 de septiembre, los dueños de Pisco ABA se enteraron que habían obtenido la medalla de oro en la categoría destilado transparente de 40º, luego que los 154 juradores profesionales de 38 países participaron en una cata a ciegas en el 26ª The Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, realizado en China, concurso internacional que premia las bebidas espirituosas de todo el mundo.

En el certamen, realizado entre el 03 y 05 de septiembre, participaron “2.754 espirituosos” de un total de 62 países, obteniendo el premio mayor Pisco ABA, pisquera de Vicuña reconocida por sus productos de exportación, principalmente al mercado de Inglaterra y China,

Aquí Coquimbo se contactó con el gerente comercial de Pisquera ABA, Gustavo Arancibia, quien señaló que este premio es un aliciente para continuar creciendo: “La idea es llegar a más mercados internacionales y también nacionales. Estamos haciendo los esfuerzos en ambos frentes”.

También, a través de un comunicado de prensa, Arancibia destacó el galardón obtenido, pues este “reafirma la calidad de nuestros productos; estamos felices porque dos piscos chilenos obtuvieron lugares destacados y además ambos con características diferenciadoras: el nuestro es un pisco transparente que ya ha sido galardonado anteriormente con la medalla de plata y hoy hemos subido en el podio”. Agregó: “Nos enorgullece que la única pisquera ubicada en Vicuña, donde comienza el Valle del Elqui, con productos hechos a mano con calidad en los procesos, esté ocupando un lugar tan relevante en un concurso internacional”.

La pisquera fue fundada en 1921 en Vicuña. Sus destilados están presentes en el Duty Free del aeropuerto de Santiago desde junio de este año, y además actualmente está ingresando a supermercados.

-¿Cómo se produce el pisco?

-En Pisquera ABA, el proceso de producción sigue siendo 100 % artesanal. Todo comienza cada año en febrero con una vendimia de más de dos meses, en la que las uvas se recogen a mano y se llevan cuidadosamente en bandejas a la bodega, donde se produce la trituración y fermentación del mosto. La etapa final de la producción de pisco es la destilación en cuencas de cobre. Actualmente, el etiquetado también se realiza a mano.

4

Campesinos intercambian experiencias para fortalecer su agricultura

Intercambiar conocimientos e interiorizarse sobre vivencias positivas es una gran alternativa para fortalecer el trabajo que lleva a cabo la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

Precisamente esa es una acción que realizó el Comité de Agencia de Área (CADA) Combarbalá del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). En esta ocasión, los y las dirigentes campesinos integrantes de esta instancia de participación se trasladaron hasta Canela, en la provincia del Choapa, para visitar a distintos usuarios y usuarias del servicio de agro.

El presidente del CADA INDAP Combarbalá, Eduardo Araya, destacó que la jornada “fue muy provechosa y es importante que se repitan este tipo de iniciativas, porque nos interiorizamos sobres más herramientas y otros emprendimientos, de los cuales me gustó mucho la forma en que trabajaban”.

En detalle, el itinerario de esta gira consideró la visita a las instalaciones de la Cooperativa Huentelauquén (CoopHuente), productora de papas, a la Avícola Huentelauquén y a productores y productoras que desarrollan diversos rubros en el sector de Las Salinas.

“La realización de este tipo de instancias es clave, porque nos ayudan a comprender de mejor forma las distintas realidades a las que se enfrenta la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y no solo de nuestra comuna, sino de otros sectores de la región, como fue en este caso. Además, para nuestros dirigentes es muy importante conocer otras historias y experiencias positivas, ya que siempre es bueno y oportuno adquirir nuevas ideas que se puedan replicar y/o potenciar “, dijo el jefe de área (S) INDAP Combarbalá, Álvaro Astete.

Cabe destacar que dentro de las funciones de los CADA está la de formular consultas y sugerencias al jefe de área, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio entregado por INDAP. Además, deben informar y difundir materias de interés a los usuarios de la institución, tales como la apertura y cierre de concursos, la incorporación de nuevos programas, entre otros.

Respecto al despliegue realizado por el CADA Combarbalá, el Seremi de Agricultura, Christian Álvarez, sostuvo que “es relevante que las y los dirigentes campesinos sepan cómo sus pares enfrentan los desafíos, tanto los climáticos como los comerciales, con técnicas y metodologías eficientes, las cuales posteriormente podrán transmitir al mundo rural de Combarbalá y así potenciar la labor que ya vienen realizando sus habitantes. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconoce el potencial productivo, social y cultural que tiene el sector campesino y por eso seguiremos promoviendo este tipo de actividades”.

A nivel regional, el INDAP cuenta con cuatro CADA, correspondientes a sus respectivas agencias de área: La Serena, Illapel, Ovalle y Combarbalá.

