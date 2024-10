Chile Vamos triunfa en Coquimbo y el PC le prende velitas a Ali Manouchehri

Por José Manuel Vergara 28 de oct 2024

Presentado por:

¡Hola! en esta nueva edición del Newsletter Aquí Coquimbo te contamos los pormenores de los resultados de las elecciones a gobernador y alcaldes.

En nuestras primeras dos notas te mostramos una radiografía de lo que fue la elección a gobernador regional y a alcaldes. Analizamos el triunfo de Cristóbal Juliá, candidato independiente por Chile Vamos, quien logró cautivar los votos de La Serena y Coquimbo, las dos ciudades de mayor padrón electoral. También te mostramos como el candidato comunista, Javier Vega logró el segundo lugar y medirá fuerzas con Juliá en el balotaje.

Tras dos décadas el municipio de La Serena regresa a Renovación Nacional, Daniela Norambuena es la alcaldesa electa de la capital regional. La derecha saca cuentas alegres, también recuperó Vicuña, Salamanca, Combarbalá y Ovalle. Por su parte, en el oficialismo sólo celebra el Partido Socialista, el que arrasó en Coquimbo y ganó La Higuera y Andacollo. El más perjudicado fue el Frente Amplio, colectividad que no logró ninguno de los dos municipios que peleó.

En nuestro tercer tema te contamos que el Ministerio Público solicita 15 años de prisión al ex Defensor Penal Público adolescente de Ovalle por violar a su hijo, un menor de edad. En tanto, el juez de Garantía de Ovalle que declaró como imputado en la causa no fue formalizado y la Fiscalía adoptó la decisión no perseverar. Sin embargo, el abogado querellante de la familia que representa al menor no descarta entablar alguna acción judicial contra él en el caso que aparezcan pruebas que lo ameriten.

Finalmente, te mostramos como expertos de Galápagos impulsan turismo en archipiélago de Humboldt en la comuna de La Higuera.

No se diga más y te invitamos a leer la duodécima versión de Aquí Coquimbo

1

Gobernador Regional: Chile Vamos triunfa y el PC le reza al alcalde de Coquimbo

Obtener la primera mayoría en 5 de 15 comunas de la región de Coquimbo le bastaron al candidato independiente por Chile Vamos, Cristóbal Juliá para pasar como la primera mayoría a segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales.

Su más cercano perseguidor fue el militante del partido Comunista, Javier Vega, quien también ganó en otras cinco comunas.

El candidato independiente de Evopoli obtuvo 97.013 votos (21.77%) y el candidato oficialista alcanzó los 74.847 sufragios (16.79%). Ambos se tendrán que ver las caras en el balotaje de noviembre para saber quién será la nueva máxima autoridad regional.

Juliá se hizo fuerte en La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Combarbalá. El triunfo del meteorólogo se debió- en gran medida- por triunfar en las dos ciudades con mayores electores de la región: La Serena y Coquimbo. Allí obtuvo más de 20 mil votos de distancia con Vega, quien fue mayoría en comunas con un padrón electoral más bajo como: Andacollo, Canela, La Higuera, Los Vilos y Salamanca.

El tercer lugar lo obtuvo el candidato demócratacristiano, Wladimir Pleticosic, quien sumó 63.887 sufragios. El actual consejero regional también logró el triunfo en otras cinco comunas: Ovalle, Illapel, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado.

Hasta el término de la edición de Aquí Coquimbo, el Servicio Electoral había contabilizado 1.715 mesas escrutadas de un total de 1.718 mesas, corresponde al 99,83 %. La votación total llegaba a los 570.845 y válidamente emitidos alcanzó 445.666

La elección contó con nueve candidatos, en donde desde el primer minuto Juliá se escapó con la mayoría de los sufragios. De los nueve, siete son cercanos a la centro derecha: Ex UDI, PDG, Demócrata, Amarillo, Republicano, Social Cristiano y el representante de Chile Vamos. Todos ellos sumaron 306.932 votos, v/s los 74.847 del comunista y los 63.887 del DC.

Reacciones

El meteorólogo, Cristóbal Juliá llegó hasta el Hotel Costa Real de La Serena para celebrar con autoridades, militantes y simpatizantes. Allí señaló que espera que para la segunda vuelta se adhieran más personas. “Todos los que se quieran sumar a este proyecto son bienvenidos. Hay mucha votación de nulos y blancos a todos ellos decirle también que crean en este proyecto que podemos hacer un cambio, sacar la región adelante y que podemos trabajar, ojalá todos y todas se sumen en este lindo desafío”.

Por su parte, Javier Vega, se mostró confiado para la segunda vuelta, “abrazamos a la ciudadanía que confío en nosotros, recorrimos las quince comunas, estuvimos trabajando coco a codo, tenemos una candidatura de verdad, una candidatura que sabe cuáles son las demandas de la ciudadanía (…) No queremos un gobierno con fraude al fisco, faltas a la probidad como el Papaya Gate”.

En tanto el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida señaló los resultados son históricos para la centro derecha. “son históricos dado que la región de Coquimbo siempre ha sido considerada una región de centro izquierda, donde siempre se pensó que el Partido Comunista y el Frente Amplio iban a mantener esa hegemonía pero actuamos como coalición y buscamos al mejor, apoyamos a Cristóbal Juliá con quien ganamos también la primaria (…) Ahora es aglutinar a todas las fuerzas de la oposición, a todas esas fuerzas que rechazó el mamarracho constitucional y por lo tanto vamos a tener a un nuevo gobernador que reactive esta región”, finalizó.

Vega busca apoyo de Ali Manouchehri

Tras conocerse los resultados que lo llevaban a la segunda vuelta, Javier Vega se trasladó hasta Coquimbo para felicitar alcalde reelecto, Ali Manouchehri, quien ganó por un amplio margen, obteniendo una de las grandes mayorías a nivel nacional.

Manouchehri obtuvo en Coquimbo 90.586 votos, el 63,5 por ciento del total. Fuentes internas del oficialismo señalan que la única forma que Vega tiene para superar a Juliá en el balotaje es el poder de votos que le podrían traspasar los hermanos Manouchehri en Coquimbo.

Recordemos que en la primera vuelta Ali no apoyó explícitamente a ningún candidato a gobernador, su hermano el diputado Daniel Manouchehri sí lo hizo, pero sólo en los últimos días de campaña y entregó su respaldo a Vega. ¿Servirán los videos, fotos y propaganda que haga el ex futbolista para que Vega pueda sumar? Todo se sabrá el domingo 24 de noviembre.

2

Tras 20 años La Serena vuelve a la derecha y Manouchehri arrasa en Coquimbo

“Que veinte años no es nada”, decía Carlos Gardel en su canción Volver. Parte de esa letra resuena con fuerza en Chile Vamos, sobre todo en Renovación Nacional, que tras dos décadas vuelven a recuperar la alcaldía de La Serena.

La ciudad de los campanarios era la segunda madre de todas las batallas en la región de Coquimbo. Se presentaron once candidatos y fue la representante de RN, Daniela Norambuena Borgheresi la alcaldesa electa con más del 21 % de los votos.

El municipio de La Serena no era dirigido por una autoridad de derecha desde el 2004 cuando Adriana Peñafiel, también RN, dejó la alcaldía a manos de Raúl Saldívar del Partido Socialista. Luego, asumió Roberto Jacob Jure, quien hace unas semanas atrás fue destituido como alcalde por el TRICEL.

¿Quién es Daniela Norambuena?

La alcaldesa electa de La Serena nació nació el 7 de julio de 1983. Daniela por parte de su madre tiene raíces italianas, originarios de Florencia. De profesión es Ingeniera Agrónoma. En los gobiernos del ex Presidente, Sebastián Piñera asumió como seremi de Agricultura, en el segundo mandato fue Gobernadora de Elqui. Luego se fue al mundo privado y fue electa concejala de La Serena.

Tras conseguir la victoria Norambuena manifestó: “Agradezco a cada vecino, a cada vecina que ha confiado en esta mujer que viene a levantar la comuna de La Serena que está en una situación bastante compleja, que esta en una situación de abandono. Hoy día tenemos la tremenda oportunidad de hacer el cambio que la comuna de La Serena merece”.

Manouchehri triunfa por goleada

Las encuestas lo daban por ganador, pero arrasó. Ali Manouchehri fue reelecto alcalde de Coquimbo con cerca del 64% de los sufragios. Consiguió cerca de 83 mil votos.

Las últimas semanas para el ex futbolista no fueron de las mejores, acusaciones de maltrato laboral, manifestaciones de la ASEMUCH en contra de su gestión interna y en contra de funcionarios de su confianza marcaron la agenda, sin embargo, eso no amainó el cariño popular que le dio el triunfo por un amplio margen en el puerto

La victoria de Ali refleja el orden y el mejoramiento visual de Coquimbo bajo su gestión. Hoy muchos señalan que la ciudad puerto está mucho más estética que su eterno rival La Serena. Además, la cercanía y empatía de Manouchehri le dieron un plus importante.

Por otro lado, sus rivales eran de escaso fuste, sin experiencia política y con errores comunicacionales garrafales.

Este triunfo deja bien aspectado a su hermano, el diputado Daniel Manouchehri, quien el próximo año buscará la reelección en la Cámara. El rol de Ali en el balotaje de gobernadores será fundamental para que Javier Vega pueda aumentar su apoyo en las urnas.

La derecha obtiene comuna claves

También recuperaron Vicuña con el candidato Independiente por la UDI, Mario Aros quien dio el golpe y venció por más del 50 % de sufragios a su contrincante socialista, Kether Gómez y delfín del actual jefe comunal, Rafael Vera.

Ovalle, la tercera comuna más grande de la región, volvió a manos de la centro derecha. El independiente apoyado por Chile Vamos, Héctor Vega Campusano obtuvo la victoria en la capital limarina con más del 50% ciento de los sufragios

El partido Demócratas obtuvo su primera comuna. Pedro Araya fue electo alcalde por Punitaqui. Pedro es hijo del icónico ex alcalde Blas Araya, el denominado “Tigre de Punitaqui”.

Combarbalá también fue conquistado por una ex Renovación Nacional, ahora independiente, Marta Angelica Carvajal.

En la provincia del Choapa, la derecha recuperó Salamanca a través del triunfo de Carlos Lillo, ex seremi de Economía del gobierno de Piñera en la región. Lillo quien se presentó como independiente dio la sorpresa y venció al actual alcalde Gerardo Rojas.

La comuna de Paihuano, la derecha la mantuvo a través de la reelección de su alcalde de Renovación Nacional, Hernán Ahumada.

El partido socialista gana dos comunas

Las comunas mineras de La Higuera y Andacollo fueron conquistadas por una alcaldesa y un alcalde socialista respectivamente

La Higuera volvió a manos del PS tras 12 años donde estuvo liderada por Yerko Galleguillos de la UDI. Uberlinda Aquea en una reñida votación con Dinka Herrera obtuvo la primera mayoría y se alzó como la alcaldesa electa.

En Andacollo, el socialista Juan Carlos Alfaro volvió a ser el jefe comunal tras quedarse con más del 35 % de la votación.

Las otras comunas que mantuvo el oficialismo fue Monte Patria, Río Hurtado, Los Vilos y Canela. En tanto Illapel siguió en manos de la Democracia Cristiana.

3

Fiscalía solicita 15 años de prisión a ex Defensor de Ovalle por violación reiterada a su hijo

Como autor del delito de violación impropia fue acusado el ex Defensor Penal Público Adolescente de Ovalle por la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Al abogado, que lideró dicho organismo durante el 2017 al 2020, se le imputan los hechos de violación reiterada contra un menor de edad, quien es su hijo. El Ministerio Público solicita la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio dispuesto en el artículo 362 del Código Penal, más penas accesorias.

Este caso, tras una investigación periodística, fue develado por el Newsletter Aquí Coquimbo el pasado lunes y causó conmoción en la IV región.

En la acusación a cargo de la Fiscal, Paola Trisotti Díaz, se da a conocer que el imputado, quien ya estuvo en prisión preventiva por esta causa durante el 2022 en el CDP Santiago 1, habría violado al menor a lo menos en tres ocasiones, en un viaje a Brasil y en La Serena.

En tanto, desde la defensa del imputado, solicitaron que se reabriera la investigación. El Sexto Tribunal de Garantía de Santiago citó para noviembre a las partes para discutir la reapertura de la investigación.

Respecto a a esta situación el abogado querellante de la causa, Juan Pablo Hermosilla, reiteró a El Mostrador que los más probable que se adhieran a la acusación de la Fiscalía.

También, el jurista manifestó que piensa que la reapertura de la investigación solicitada por la defensa es “innecesaria”. “Están en su derecho, pero yo creo que es innecesario pero insisto están en su derecho y habrá que ver cómo resuelve el juez esto. Hay que ser respetuosos con la contraparte, pero yo creo que las diligencias son innecesarias”.

Fiscalía no persevera en investigación contra Juez

En la querella presentada por la madre del menor durante el 2021 denuncia una eventual participación en los delitos del Juez de Garantía de Ovalle, Darío Díaz Peña y Lillo. La Fiscalía investigó al Juez y lo hizo declarar en calidad de imputado. Lo mismo ocurrió con un psicólogo.

Durante parte de la investigación de la Fiscalía al magistrado, el Poder Judicial destinó a Darío Díaz a cumplir funciones desde febrero al 30 de septiembre de este año como Juez en el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante. Volvió a ejercer como Juez de Garantía de Ovalle a partir del 01 de octubre.

Sin embargo, en la acusación de la Fiscalía al ex Defensor Penal Público-realizada este mes de octubre- el ente fiscalizador hizo presente la decisión de no perseverar en la investigación respecto al Juez y al psicólogo mencionados en esta nota.

Hermosilla no descarta persecución penal contra Juez

El abogado Juan Pablo Hermosilla, señaló que lo principal hoy es el juicio contra el padre del menor, sin embargo, fue enfático y señaló que de aparecer nuevas evidencias que involucren tanto al Juez como el psicólogo, se presentarían acciones judiciales en contra de éstos.

“No se descarta, pero por el momento nos interesa seguir con el juicio principal adelante, el resto lo vamos a ir viendo según como se vaya desarrollando la evidencia que aparezca en torno al tema, pero es una situación que no se está cerrando en forma definitiva (…) según la evidencia que vaya apareciendo y exista involucramiento en forma clara de terceros se van a perseguir las responsabilidades”, cerró Hermosilla.

Un mensaje de la U.Central

Impulsando la internacionalización: Egresados de la U.Central Región de Coquimbo inician pasantía en prestigiosa universidad alemana

Nicolás Acevedo y Belén Vennekool, egresados de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Central Región de Coquimbo, fueron seleccionados para participar en una pasantía de tres meses en la Universidad de Dresden, Alemania, reconocida como una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa. Esta valiosa oportunidad no solo representa un avance significativo en sus trayectorias profesionales, sino que también resalta el compromiso de la U. Central con la internacionalización de su educación.

En ese sentido, la institución de educación superior promueve la movilidad estudiantil y la colaboración internacional, preparando a sus egresados para enfrentar los desafíos del mercado laboral global. Este logro es un testimonio del esfuerzo institucional por posicionar a la universidad en el ámbito internacional y enriquecer la educación en la Región de Coquimbo.

4

Con expertos de Galápagos impulsan turismo en archipiélago de Humboldt

Como “una joya para Chile”, describió Eliecer Cruz, director del programa Galápagos de Fundación de Conservación Jocotoco, el Archipiélago de Humboldt, luego de su primera visita para participar de un seminario que busca fortalecer buenas prácticas en el turismo de intereses especiales de las regiones de Atacama y Coquimbo.

El encuentro de tres días “Destinos Azules: Buenas Prácticas en Turismo Marino Costero”, incluyó una primera jornada de presentaciones y charlas magistrales del investigador y Paola Sangolquí sobre manejo integral y turístico del Parque Galápagos. Las jornadas posteriores consistieron en clínicas prácticas en las caletas de Chañaral de Aceituno y Punta de Choros, las cuales dieron origen a un listado de acciones establecidas por las organizaciones participantes para mejorar las prácticas de turismo responsable en el archipiélago.

“Con un poco más de ordenamiento, tanto de las áreas protegidas, como de la organización de las comunidades locales junto con las autoridades a través de procesos participativos de planificación, (el archipiélago) puede convertirse en un destino turístico mundial. El tesoro que tiene Chile califica para ser inscrito en la lista de patrimonio natural de la humanidad de la UNESCO, por su valor cultural científico y de conservación”, aseguró Cruz.

Por su parte, Paola Sangolquí, coordinador marina del programa Galápagos de la Fundación de Conservación Jocotoco, agregó que “es un honor estar aquí y compartir prácticas que han funcionado dentro del Parque Nacional Galápagos y que podrían replicarse en lugares como Chile, donde sus áreas marino-costeras tienen un potencial inmenso para el desarrollo sostenible de sus comunidades”.

El encuentro fue organizado por las oficinas CORFO, SERNATUR y SEREMIS del Medio Ambiente de las regiones de Atacama y Coquimbo, el Gobierno Regional de Coquimbo, el proyecto GEF Gobernanza Marino Costera del Ministerio del Medio ambiente implementado por la FAO, Transforma Turismo Coquimbo, el Programa de Territorio integrado Valle del Huasco Turismo Rural Agroalimentario y el Centro Científico CEAZA, entre otros.

Seminario en terreno

La “clínica práctica” realizada en caleta Punta de Choros durante la tercera y última jornada del seminario, permitió el diálogo de los expositores internacionales, las autoridades regionales y miembros de la comunidad con interés en el desarrollo turístico local en torno a las principales acciones que han posicionado a Galápagos como un destino de prestigio internacional. Asimismo, durante la cita se concretó el listado de acciones de buenas prácticas acordadas por las partes.

Andrés Zurita, director regional de CORFO Coquimbo, afirmó que el seminario permitió “iluminar y coordinar las acciones para avanzar hacia un turismo de intereses especiales que proteja la conservación de un lugar tan único como el Archipiélago de Humboldt. Estamos muy contentos de participar en esta instancia y esperamos que sea un referente para las distintas actividades que, como CORFO, queremos implementar en la comuna de La Higuera, en conjunto con las comunidades que habitan este maravilloso entorno”, concluyó Zurita.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.