Gobernador metereólogo en Coquimbo pronostica soleado para Chile Vamos y nublado para oficialismo

Presentado por:

Bienvenidos a una nueva edición de nuestro newsletter Aquí Coquimbo. Comenzamos esta nueva sesión informativa ya con un nuevo gobernador electo para nuestra región.

Cristóbal Juliá de la Vega de Chile Vamos venció a Javier Vega del Partido Comunista. Juliá pasó la máquina y obtuvo el 63 % de los votos. La centroderecha es la gran ganadora en estas elecciones de octubre y noviembre. Juliá tiene un desafío enorme tras la fracasada gestión de la destituida Krist Naranjo. Aquí te contamos pormenores de este triunfo del meteorólogo y comunicador social.

Como segundo tema, hablamos con el exdiputado del séptimo distrito, Marcelo Díaz, quien tras haber estado alejado varios meses de los medios de comunicación, nos concedió una entrevista. El exembajador de Chile se refirió al poder de la derecha en la región, critica la falta de experiencia y de negociación del Frente Amplio en la zona y también se refirió al caso Monsalve.

En el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, profundizamos en el trabajo de SernamEG en la región y cómo ha enfrentado la mueva Ley Integral contra la violencia de género.

También en esta edición abordamos un tema descentralizador en el que la Universidad de La Serena y la Universidad Católica del Norte serán protagonistas del Plan Nacional de Derechos Humanos.

Concluimos contándote un nuevo proyecto de energía eólica para la región. Ya ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental y, si todo sale bien, estará emplazado en la provincia de Limarí, comuna de Ovalle.

No se diga más, vamos por una edición más de Aquí Coquimboel único newsletter de la región.

1

Chile Vamos arrasa en el Gore de Coquimbo mientras el PC y el oficialismo caen en el hoyo de Alicia

Más de 127 mil votos marcaron la diferencia a favor del candidato de Chile Vamos, Cristóbal Juliá de la Vega, en desmedro de su contrincante que representó al oficialismo y militante del Partido Comunista, Javier Vega. Juliá obtuvo 308.567 sufragios -el 63% del total-, cifra que lo alzó como el electo gobernador regional de Coquimbo.

Cristóbal Juliá es independiente, pero cercano a Evópoli. Incluso Gloria Hutt lo acompañó este domingo. Sin embargo, uno de sus guías y consejeros en toda la campaña fue el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, y el expresidente regional de la misma colectividad, Juan Aguirre. De profesión meteorólogo, comunicador social y con trayectoria en distintos servicios del Estado, Juliá asumirá el próximo 06 de enero como el nuevo gobernador regional.

Recordemos que Juliá llegó a la papeleta como el único candidato de Chile Vamos tras sortear primarias del sector donde se midió con un representante de la UDI y otro de RN. Juliá se hizo fuerte en La Serena y Coquimbo, logrando un triunfo que para muchos por entonces era inesperado.

En las elecciones de octubre también fue electo -de un total de nueve candidatos- como la primera mayoría, ganando en cinco comunas de las 15 de la región, pero logrando la victoria nuevamente en las dos plazas con la mayor votación: la conurbación La Serena-Coquimbo.

Tras conseguir la victoria este domingo, Juliá puntualizó: “Quisiera agradecer a los casi 300 mil habitantes de la región que votaron por este proyecto. Tenemos grandes desafíos en seguridad, en salud, pero también en empleo donde las familias no están llegando a fin de mes. Nos vamos a poner a trabajar del día uno para cambiarle la cara a nuestra región, no le vamos a fallar a los habitantes”.

Este domingo, Cristóbal Juliá ganó en 13 de 15 comunas. Obtuvo el triunfo en La Higuera, Combarbalá, La Serena, Coquimbo, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña

La derrota por paliza del PC

Javier Vega obtuvo 181.189 votos y ganó sólo en dos comunas pequeñas de la región: Canela y Andacollo.

A diferencia de Juliá, Vega no participó en primarias. Recordemos que tras negociaciones en La Moneda se bajó al candidato del Frente Amplio, el exdelegado presidencial Rubén Quezada, quien quería participar de primarias. Sin embargo, las negociaciones de su sector fueron descartadas y el Partido Comunista ganó la pulseada y erigió a Vega como el representante del bloque.

En el balotaje, Vega no pudo consolidar votos claves de Coquimbo, en tanto que el apoyo del alcalde del puerto, Ali Manouchehri, fue tardío. Muchos pensaron que podría ser su jefe de gabinete o tomar un rol similar al que hizo el alcalde de Maipú con Claudio Orrego en la Región Metropolitana, pero no fue así.

Tras admitir la derrota, Javier Vega en un punto de prensa declaró: “Hay que evaluar qué pasó con la derrota. Hoy día ha ganado la derecha, ha quedado demostrado que la ciudadanía prefiere a un candidato de derecha. Felicitamos a Cristóbal Juliá por haber ganado esta elección“.

Por su parte, el senador Daniel Núñez en su cuenta X reconoció el triunfo de Juliá y le deseó buenos augurios. “Reconozco la derrota de Javier Vega y valoro el apoyo de quienes nos acompañaron en su candidatura. Nos demoramos como fuerzas democráticas en alinearnos tras una única opción, lo que nos restó un valioso tiempo. Deseo éxito a Cristóbal Juliá en su gestión por el bien de la región”.

Javier Vega no renunció a ser consejero regional, por lo tanto no podrá ser candidato al Parlamento este 2025. Así es que Vega, el oficialismo y el PC se quedan sin pan ni pedazo.

Los votos nulos y blancos alcanzaron los 67.635, representando el 12,3% de los votos emitidos.

2

Marcelo Díaz analiza la región: reconoce que la derecha avanzó y critica el escaso peso del Frente Amplio

Viviendo en Santiago, alejado de la primera línea de la política, dedicado profesionalmente a asuntos particulares a través del ejercicio de la abogacía y no perdiéndose ningún momento del crecimiento de su segunda hija -que hoy tiene siete años-, así es la actual vida de Marcelo Díaz Díaz, exgobernador de la provincia de Elqui, exdiputado de la Región de Coquimbo, exembajador y también exministro de Estado del Gobierno de Michelle Bachelet.

Aquí Coquimbo conversó en exclusiva con uno de los otrora hombres fuertes del Partido Socialista, quien hoy es militante del Frente Amplio. Desde Santiago, Marcelo Díaz -quien no hablaba con la prensa desde hace bastante tiempo- hizo un análisis de la contingencia regional y nacional, y de paso descartó de plano ser candidato al Parlamento durante el 2025.

–¿Cuál es el análisis de la política regional tras las elecciones de noviembre?

-Yo creo que hay que asumir que hay un avance de las fuerzas de derecha, una región históricamente muy de izquierda. Que la derecha haya recuperado la Municipalidad de La Serena después de veinte años y donde también ganó en contra comunas importantes, eso nos tiene que hacer reflexionar.

En la Región de Coquimbo yo siempre digo que es fundamental la unidad de todas las fuerzas progresistas, creo que eso es esencial. Porque es una región que tiene particularidades, peculiaridades, una región que hay fronteras del desierto, una región con la sequía crónica, que le impacta de manera muy dramática la calidad de las vecinas y vecinos de cualquier comuna de la Región de Coquimbo, y por tanto tener una agenda de progreso en la región requiere una amplia unidad.

–El Frente Amplio se presentó con dos candidatos a alcaldes, su mayor carta para el gobierno regional, Rubén Quezada, fue bajado por secretaría. ¿Consideras que en la Región de Coquimbo políticamente el Frente Amplio ya no pesa?

-Comparto tu diagnóstico que engloba la pregunta. Yo creo que el Frente Amplio tiene que hacer una revisión muy profunda de por qué le fue tan mal la Región de Coquimbo.

Teniendo todas las condiciones para crecer, decrecimos. Yo creo que eso se debe a una mala negociación, a una falta de articulación, probablemente, no sé, yo no vivo la cotidianidad de la realidad del Frente Amplio de la región porque no estoy viviendo allá, pero lo que tú me dices me parece que es un dato inesquivable. El Frente Amplio podía haber consolidado una presencia territorial relevante en esa región partiendo con la gobernación regional, sin embargo, por errores propios de la interna del Frente Amplio, o del propio Frente Amplio, esa oportunidad simplemente se desvaneció.

Yo espero que esto nos sirva de lección para pensar muy bien cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones parlamentarias para asegurar que haya representación del Frente Amplio de la Región de Coquimbo en el Congreso.

–En las últimas elecciones parlamentarias fuiste como candidato a senador, no saliste electo, pero sacaste una gran cantidad de votos. ¿Te motiva volver a intentarlo este 2025?

-No lo tengo completamente descartado. No tengo pretensión de volver a ser candidato. Mira, yo estoy muy agradecido del cariño que la gente de la Región de Coquimbo me tiene. Cada vez que voy, me encuentro con gente, camino en la calle, siento mucho cariño, mucho afecto, mantengo mucho contacto con mucha gente, dirigentes sociales, que me piden que les ayude con alguna cosa, simplemente para saludar, para mí es mi región. Pero la verdad es que yo hoy día estoy en otra etapa de la vida.

Caso Monsalve

–¿Cómo has visto el actuar del Gobierno por el caso Monsalve?

-Ahí tiene que operar la justicia como lo está haciendo. Evidentemente ha sido una complicación para el Gobierno, creo que este efectivamente ha incurrido en un manejo errático de este conflicto, de esta situación desde el primer momento.

Las consecuencias las estamos viendo ahora y el Gobierno tiene que ser capaz de resolverlo luego. Hay desafíos significativos para lo que resta del mandato del Presidente Boric que requieren un gobierno que esté concentrado en esas tareas y no distraído en responder cómo administró este conflicto. Por tanto, yo espero que el oGbierno pueda encontrar una solución pronta que le permita volver a centrarse en las tareas de gobierno, mientras que la justicia hace su tarea (…) Creo que evidentemente el Gobierno cometió errores, desde el Presidente para abajo, y yo creo que hay conciencia de esos errores.

–¿Qué te parece que el Presidente no haya realizado el esperado cambio de gabinete?

-Mira, la facultad de cambiar el gabinete es una facultad exclusivamente presidencial y el presidente sabrá cuándo le acomoda hacerlo o si no le acomoda hacerlo. Yo creo que sobre eso siempre se suele especular. Claro, porque los cambios de gabinete generan un momento de oxigenación, eso es verdad, permiten provocar un punto de inflexión en la agenda pública y retomar el control de la agenda, que es lo que el Gobierno está procurando hacer. Pero tampoco es una solución mágica.

–¿El Frente Amplio debe tener candidato presidencial?

-Tiene que tener candidato presidencial, sin duda

– ¿Y qué nombre te llama la atención?

No lo sé, tenemos que discutirlo, evaluarlo, pero una coalición que se precie como tal, y sobre todo el Frente Amplio que está en esta etapa de consolidación, no puede no ser parte de un proceso de primarias.

3

Día Internacional de la No Violencia contra la mujer: el trabajo de SernamEG en la región

Hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bajo este contexto, Aquí Coquimbo quiso conocer el trabajo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y su impacto en la región durante el último tiempo.

Desde este Servicio hacen hincapié en su compromiso con la autonomía integral de las mujeres, en concordancia con la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 21.675.

La Ley Integral trae consigo una reformulación de la política pública que ejecuta SernamEG, institución que desde 1991 trabaja por la autonomía integral de las mujeres. Desde esta entidad manifiestan que no sólo es un cambio de paradigma, sino que también “se materializa en hechos concretos para la Región de Coquimbo”.

En la región existen cuatro Centros de Atención Especializada en Violencia de Género, ubicados en La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, que con esta ley se vieron fortalecidos gracias a la ampliación de sus equipos de trabajo, a lo que se suma un Centro de atención de cobertura regional para casos graves y/o extremos en la materia.

SernamEG también cuenta con una Residencia Transitoria donde se da resguardo a mujeres y sus hijos e hijas en peligro extremo. Según pudo constatar Aquí Coquimbo, este Servicio pasó de $ 723 millones a una inversión de $ 1.025 millones, lo que permite dar una cobertura a más de 1.600 mujeres.

En materia de prevención, el trabajo de SernamEG abarca desde el trabajo con jóvenes hasta organizaciones educativas y sociales, adoptando una perspectiva comunitaria y participativa, generando así un mayor impacto en esta política pública.

La directora regional del SernamEG, Priscilla Olivares Verasay, se refirió a los avances que ha tenido la institución que lidera: “Estos últimos años se ha avanzado en concordancia a tratados internacionales impulsados por la ONU, quien enmarca la igualdad de género como uno de los objetivos de desarrollo sostenible que impacta en todas las esferas para un buen vivir. Es un hecho que disminuir índices de violencia no es solo un tema de Estado, que por cierto se hace cargo en las políticas públicas implementadas, sino que es un desafío que nos interpela como personas individuales, como ciudadanía y sociedad”.

Desde SernamEG también resaltan que su trabajo e impacto no es sólo un tema de inversión, señalan que se busca privilegiar calidad por cantidad porque afirman que ahora hay un sentido reparatorio profundo de las dinámicas de violencia y porque hoy existe una perspectiva integral del asunto donde las mujeres sean visualizadas más allá de su condición de víctimas.

Un mensaje de la U.Central

U.Central Región de Coquimbo reconoce el aporte de Jorge Contador al desarrollo de la comunidad local

En el marco del Seminario «Comprometidos con la región de Coquimbo», iniciativa organizada por el centro de estudiantes de ingeniería comercial con el apoyo de su dirección, la Universidad Central reconoció a Jorge Contador, empresario local y presidente del club deportivo Coquimbo Unido, como el Ingeniero Comercial del año, destacando su trayectoria y aportes que han sido fundamentales para el avance de importantes proyectos en la región.

La actividad fue encabezada por el Vicerrector Regional, Jaime Alonso, y contó con la participación de diversas autoridades académicas y regionales. En la ocasión, además, se presentó la charla “Salud Financiera”, y se premió a las y los estudiantes por cohorte que han destacado por su desempeño académico, quienes en esta ocasión fueron solo mujeres.

Este seminario refleja no solo el compromiso de la Universidad Central Región de Coquimbo con la formación integral de profesionales, sino que también es un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de quienes contribuyen significativamente al crecimiento económico y social de la región.

4

Descentralización: ULS y UCN aportarán en el diseño del Plan Nacional de Derechos Humanos

La Universidad de La Serena y la Universidad Católica del Norte tendrán un rol preponderante en el diseño e implementación de los Planes de Derechos Humanos 2026-2029, que incluye el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN).

La intervención de ambas universidades se basa en la invitación que realizó la Subsecretaría de Derechos Humanos a la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), ya que la entidad gubernamental considera claves a las casas de estudios para que aporten a través de su conocimiento equidad territorial y miradas sescentralizadoras.

En el marco de este encuentro, Luperfina Rojas E., rectora de la Universidad de La Serena y vicepresidenta AUR, agradeció la disposición de la Subsecretaria de valorar la mirada y disposición de las universidades regionales para contribuir colaborativamente.

“Las universidades regionales tenemos un rol fundamental en la promoción y valoración de los derechos de las personas en el más amplio sentido. Este compromiso forma parte de nuestra misión institucional, lo que nos impulsa a generar conocimiento, liderar procesos formativos y participar activamente en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana. Por ello, reconocemos que tanto el Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas son herramientas esenciales para avanzar hacia un país donde los derechos fundamentales no solo sean declarados, sino que sean vividos y garantizados de manera equitativa en todo el territorio”, señaló Luperfina Rojas.

En tanto, consultado por Aquí Coquimbo, el rector de la Universidad Católica del Norte, Dr. Rodrigo Alda Varas, añadió que la UCN considera esencial participar en esta iniciativa y además señaló: “La diversidad y múltiples perspectivas que puede aportar la AUR en esta materia permitirá una mayor robustez y pertinencia de la agenda de trabajo, que debiera traducirse en mejoras a los actuales instrumentos y procesos que se llevan a cabo en estas materias, en las cuales los valores de la agrupación convergen y son funcionales a los propósitos que se persiguen en este contexto».

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla Mateff, en su intervención enfatizó que en materia de derechos humanos, el país está enfrentado a desafíos grandes. En ese contexto, los planes son iniciativas públicas que importan una interpelación tanto a las instituciones como a los actores diversos que están convocados a sumarse.

5

Ingresan a evaluación ambiental un nuevo proyecto eólico para Ovalle

Con una inversión estimada en US$ 396 millones, el grupo EDF Chile ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): el proyecto Parque Eólico Quebrada Locayo, el cual se emplazará en la comuna de Ovalle.

El proyecto consiste en el desarrollo, construcción y posterior operación de un parque de generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del recurso eólico, incorporando adicionalmente tecnología para el almacenamiento de energía.

Además, la iniciativa contempla la habilitación de un parque eólico compuesto por 30 aerogeneradores de hasta 8 megawatts de potencia cada uno, y proyecta una potencia instalada total de 240 MW, un sistema de almacenamiento tipo BESS de 300 MWh, una subestación elevadora 33/220 kV, una línea de alta tensión en circuito simple 1×220 kV de 14,4 km aproximadamente para conectarse al Sistema Eléctrico Nacional en la subestación existente llamada S/E Central La Cebada, y todas las obras complementarias como caminos y redes eléctricas que permitan la interconexión de las obras anteriormente mencionadas.

Cabe destacar que el Parque Eólico Quebrada Locayo se levantará sobre terrenos privados ubicados en la comuna de Ovalle, específicamente en los sectores de La Cebada y Mineral de Talca, ubicados en la provincia de Limarí. Asimismo, se estima que su etapa de construcción, la cual duraría 18 meses, comenzaría en el cuarto trimestre de 2026.

Aquí Coquimbo se contactó con la seremi de Medio Ambiente y de Energía para conocer la opinión del Gobierno ante este nuevo proyecto de energías renovables, pero declinaron opinar. Desde sus respectivos encargados de comunicaciones nos señalaron que los seremis no se refieren a proyectos que ingresan al SEA.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.