Aquí Coquimbo: alcalde de Paihuano (RN) investigado por abuso sexual y Vicuña “poco transparente”

Comenzamos contándoles de los días negros que está viviendo el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada. Una acusación por abuso sexual y un lapidario informe de Contraloría por irregularidades en el proceso de los permisos de circulación, tienen al jefe comunal en la mira.

Como segundo tema nos vamos a Vicuña, donde existe indignación del actual alcalde Mario Aros porque Vicuña quedó como la segunda comuna del país con más incumplimiento ante el Consejo de Transparencia. Aros critica a su antecesor, Rafael Vera, a quien acusa de no hacer un trabajo serio y responsable.

El cáncer cérvico uterino sigue siendo un problema de salud pública complejo. En Aquí Coquimbo te contamos cómo en Ovalle esta enfermedad tiene complicada a decenas de mujeres y te recomendamos acciones que se pueden tomar para prevenir.

Finalmente, abordamos la innovación y transferencia tecnológica respecto a un exitoso proyecto de semillas de ostión que se generó través de Aqua Pacífico y que fue financiado por el Gobierno Regional.

Alcalde de Paihuano: investigado por abuso sexual e irregularidades en los permisos de circulación

El 2025 no comenzó bien para el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada (RN). Un informe de la Contraloría General de la República detectó irregularidades complejas en el área de los permisos de circulación, informe que fue enviado también al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Pero no eso no es todo. Ahora se le sumó una denuncia por abuso sexual que está siendo investigada por la Fiscalía de Vicuña.

Los días han sido más que grises para Ahumada, diría negros . Durante enero estuvo de vacaciones junto a su familia, pero tras retomar sus funciones hace unos días, tuvo que cargar con la filtración de la denuncia de una funcionaria municipal que lo acusa de abuso sexual.

. Durante enero estuvo de vacaciones junto a su familia, pero tras retomar sus funciones hace unos días, tuvo que cargar con la filtración de la denuncia de una funcionaria municipal que lo acusa de abuso sexual. Desde Fiscalía reconocieron el hecho, el cual está siendo investigado por la Brigada de Investigación Sexual y Menores de la PDI en La Serena.

Aquí Coquimbo confirmó con el ente persecutor que la investigación está desformalizada, pero que se está a la espera de un informe de la Policía de Investigaciones: “La Fiscalía de Vicuña se encuentra desarrollando las diligencias de investigación en la causa. Por lo pronto se tomó declaración a la persona denunciante, se encargó un informe a la PDI y no se descarta por ahora la toma de declaración de otros intervinientes en la causa, como de algunos especialistas en el área”.

En tanto, el pasado viernes, el comisario Joel Orellana, jefe (s) de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales La Serena, comentó a nuestro newsletter que «la investigación está en una etapa preliminar y todos los antecedentes fueron remitidos a la fiscalía para su análisis y desarrollo de los procedimientos que estime pertinente».

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, su directora Priscilla Olivares Verasay dijo estar en conocimiento de la denuncia y ratificó que la institución le está prestando apoyo a la víctima: “La víctima se encuentra recibiendo atención y apoyo psicosocial por parte de nuestro Centro Regional de Atención Especializada en Violencias de Género . Como servicio estamos disponibles para apoyar y asesorar jurídicamente a la mujer y velar por que el proceso considere la perspectiva de género como eje fundamental”.

El alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, en tanto, se refirió al hecho a través de sus redes sociales, donde señaló ser inocente, pero luego la publicación fue borrada.

Desde la jefatura de prensa del alcalde, nos señalaron que el jefe comunal no se iba a referir a la situación, que ya lo hizo en su Facebook, pero también nos hicieron llegar un audio de su abogado, Carlos Silva Muñoz, defensor ligado a la defensa de varios narcos. Incluso Silva estuvo detenido en 2012 en Antofagasta junto a un exfiscal, Roberto Lizana, por estar acusados -en ese entonces- de colaborar con un narcotraficante para rebajarle una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas en Tocopilla.

Carlos Silva también fue el abogado defensor de los 23 narcos detenidos en Ovalle durante el 2024, a quienes luego la Corte de Apelaciones dejó en libertad por el pago de una fianza.

En la declaración, Silva manifiesta la inocencia del alcalde: “Queremos mantener nuestra posición de absolución, de absoluta inocencia del alcalde Ahumada, de todos los cargos que son objeto de esta investigación penal”.

Sin embargo, en dicho audio, el abogado Silva da a conocer el apellido de la víctima, entrega elementos de la denuncia y se refiere a la duración de las licencias médicas que ha tenido como funcionaria la víctima.

Esta situación generó críticas hacia el defensor, incluso la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Sabando, señaló a Aquí Coquimbo que “hacemos un llamado a abordar esta denuncia con responsabilidad, priorizando siempre el bienestar de la denunciante. La violencia de género no puede ser relativizada, y la filtración de información sobre quienes denuncian no solo no contribuye en este sentido, sino que fomenta la revictimización”.

Permisos de circulación

En el informe final N° 864 dado a conocer el 6 de enero de este año, la Contraloría General de la República detectó anomalías en el proceso de permisos de circulación que lidera la Municipalidad de Paihuano.

El ente fiscalizador detectó una irregular relación entre el municipio y la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Limitada. Al organismo le llama la atención un millonario trato directo no justificado y pagos a sus trabajadores sin acreditar los servicios realizados.

“Cabe añadir que el decreto que aprueba el trato directo fue efectuado una vez que la empresa ya se encontraba prestando servicios para esa entidad edilicia”, señala el informe.

También el informe detalla una licitación adjudicada por el municipio a la misma empresa durante el 2023 por $ 195 millones por los servicios de «Administración, seguimiento, supervisión, mantención y cumplimiento de convenios celebrados con grandes contribuyentes en materia de obtención de permisos de circulación”; sin embargo, el documento detalla que “ quedó de manifiesto que, al menos durante el año 2023, no se implementó una plataforma de emisión de permisos de circulación dispuestos para el municipio, según lo establecía el contrato suscrito con la empresa”.

Contraloría indica que remitirá una copia del informe a la Fiscalía Local de Vicuña del Ministerio Público y al abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado.

Vicuña: el segundo municipio de Chile con más incumplimiento al acceso de información pública

Hace unos días, el Consejo para la Transparencia dio a conocer el Informe 2024 que realizó acerca de la fiscalización dirigida, entre julio y septiembre del año pasado, a verificar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa aplicables a las 345 municipalidades del país.

El análisis efectuado verificó la situación de cumplimiento de las obligaciones sobre disponibilidad, actualización y completitud de los antecedentes e informaciones que los municipios deben publicar en sus sitios electrónicos de transparencia activa.

Los resultados arrojaron números negativos para la Región de Coquimbo, situándola como una de las zonas que obtuvieron los puntajes más bajos, con un promedio de 68,5 %. Entre los promedios negativos destaca Vicuña, municipio que alcanzó el segundo lugar como la institución a nivel país con más incumplimiento de acceso a la información pública, llegando a cumplir solo al 45,18 %.

La Municipalidad de Vicuña solo superó a la de María Elena, que llegó a una paupérrima cifra de 2,82 % de cumplimiento.

El actual alcalde de Vicuña, Mario Aros, criticó la gestión de su antecesor, Rafael Vera, a raíz de esta situación. “Recibimos la comuna de Vicuña con uno de los peores índices de transparencia, y esto refleja lo que ha sido una herencia de la administración anterior. Se trabajó de manera deficiente en este aspecto y, lamentablemente, eso es lo que hoy tenemos que enfrentar”.

En este contexto, el alcalde Aros hizo hincapié en que la gestión anterior del exalcalde Vera estuvo más enfocada en «cimentar una probable carrera parlamentaria del alcalde y realizar viajes internacionales, desatendiendo las funciones esenciales de la alcaldía. Esta falta de atención a los asuntos prioritarios de la comuna contribuyó a las deficiencias en transparencia y a un mal manejo de la administración pública en general».

Los otros municipios de la región con menos cumplimiento fueron La Higuera, que promedió un 47,66 %, Canela con 51,35 % y Punitaqui con un 52,91 %.

El contraste de la situación anterior son los municipios con más alto cumplimiento, donde destacan Coquimbo, que llegó a un 97,99%; Los Vilos, 88,77%; y Paihuano que alcanzó el 87,56 %.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, se refirió acerca del informe y destacó que “uno de nuestros compromisos es garantizar la transparencia activa en el país. Este proceso no solo busca identificar falencias, sino también aplicar las medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de los estándares exigidos por la ley, lo que es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El 100 % de cumplimiento no es una opción, es un deber”.

Los procesos de fiscalización en materia de transparencia activa efectuados por el Consejo para la Transparencia en municipios se han desarrollado desde el año 2012 hasta el presente.

A prevenir: en Ovalle se registraron 30 casos de cáncer cérvico uterino durante el 2024

Cada vez más mujeres asisten a sus chequeos médicos y tienen mayor acceso a información, permitiendo el descubrimiento temprano del cáncer cervicouterino. Esta enfermedad representa una amenaza silenciosa, sin embargo, puede prevenirse y tratarse. A pesar de esto, este tipo de cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres, desarrollándose en el cuello del útero. Aproximadamente el 99 % de los casos están relacionados con la infección por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, un virus común transmitido por contacto sexual. Aunque la mayoría de las infecciones por VPH se resuelven espontáneamente, en algunos casos pueden derivar en cáncer.

En Chile, las intervenciones educativas han sido clave para combatir esta enfermedad. Se han implementado programas que informan sobre la importancia del examen de Papanicolaou, la vacuna contra el VPH y la detección temprana de lesiones precancerosas. La matrona del Hospital Provincial de Ovalle, Rocío Sepúlveda, destacó que «estas acciones, realizadas en centros comunitarios y escuelas, han logrado incrementar el conocimiento y la participación de mujeres en los programas de prevención, desmitificando tabúes y combatiendo la desinformación”.

En 2024, la Unidad de Patología Cervical del Hospital de Ovalle registró el ingreso de 397 pacientes con resultados anormales en el Papanicolaou o test positivo para VPH de alto riesgo. De ellos, alrededor de 30 casos fueron confirmados como cáncer cérvico uterino, mientras que el resto fueron descartados o diagnosticados con lesiones precancerosas en distintos niveles.

En la misma línea, la especialista indicó que “en nuestro país, en el año 2014 se implementó la vacunación tetravalente para niñas de 4º y 5º básico en todos los colegios, tanto públicos como privados. En 2019, se incorporó a los niños del mismo rango etario. A partir de 2024, se introduce la vacuna nonavalente, administrando una sola dosis a todos los niños y niñas de 4º básico, que protege contra nueve cepas del VPH”.

Innovación: destacan proyecto de producción continua de semilla de ostión del norte

El ostión es uno de los mariscos más apetecidos en las costa norte de nuestro país. En la Región de Coquimbo se desarrolló un proyecto titulado “Transferencia tecnológica para producción continua de semilla de ostión”, que es un prototipo piloto consistente en la producción de microalgas en fotobiorreactores, la maduración escalonada de reproductores en un sistema de recirculación modular y un sistema de recirculación para cultivo larval y postlarval.

El proyecto fue liderado por el Centro de Innovación Tecnológica Acuícola AquaPacífico, bajo la dirección del Dr. Hernán Pérez, investigador científico del centro, y fue financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) del Gobierno Regional de Coquimbo.

La innovadora iniciativa tuvo conclusiones positiva tras el taller de cierre. “Los resultados de este proyecto mostraron que técnicamente es viable la producción y la parte económica (operacional) también. Por lo tanto, las proyecciones de los resultados de esta iniciativa son la validación, por un lado, y por otro, el escalamiento productivo. Para eso, el desafío es poder desarrollar distintos centros que produzcan esta semilla para los acuicultores de pequeña escala, así como también para empresas más grandes”, aseguró el gestor de proyectos AquaPacífico, Daniel Arriagada.

El análisis de costos operacionales del funcionamiento del prototipo se centró principalmente en los costos de recursos humanos, producción de microalgas, energía, alimentación, mantención e insumos de cultivo. Se estimaron los costos mencionados y se consideró la producción en un ciclo anual basado en 10 producciones continuas de semillas, proyectándose una producción total de 1.500.000 semillas al año.

El Dr. Hernán Pérez explicó que “al determinar el margen operacional del sistema, el valor estimado de una semilla de 5 mm estaría en 1,48 pesos por mm, para obtener un resultado positivo en este análisis. Una evaluación en una escala mayor de producción y tiempo es necesaria de realizar para determinar la rentabilidad del proceso y observar una potencial baja del precio de la semilla”.

El investigador precisa además que el desafíofuturo es evaluar el modelo productivo en un ambiente relevante a una escala mayor a través de una transferencia tecnológica efectiva.

Además, aseguró que es necesario considerar la incorporación al modelo de una etapa de nursery de postlarvas, debido a que los resultados de producción de semillas pueden ser fuertemente afectados por las condiciones ambientales que las postlarvas puedan encontrar en el ambiente natural, cuando son trasladadas a los sistemas de cultivo de engorda.

