Para cubrir nuestro primer tema nos trasladamos hasta la provincia de Limarí , específicamente a su capital: Ovalle. Allí, las cosas en el Centro de Formación Técnica no andan bien, incluso ni las vacaciones apaciguaron los ánimos. El ingreso a clases en esta institución será complejo. Hoy el rector del CFT está en el banco de los acusados por la asociación de funcionarios de ese recinto educacional. Se han presentado distintas denuncias contra él, una hasta por notable abandono de deberes, las que hacen arder la relación entre docentes y funcionarios y el rector.

. La pugna política entre alcaldes independientes, PS, DC y de la derecha está interesante, todos con la lanza en ristre por quedarse con el mandato de la asociación durante los próximos dos años, que además este 2025 tiene el condimento de ser elecciones presidenciales y parlamentarias. En nuestra habitual entrevista, conversamos con una mujer oriunda de La Serena que mueve las caderas igual o mejor que Shakira . Ella es Sophia, quien ahora reside en Santiago y baila danza árabe, pero no solo eso: instauró hace poco una academia en pleno centro de la capital donde imparte clases a distintas mujeres. Conoce más de la historia de esta bailarina que está conquistando la capital.

. Ella es Sophia, quien ahora reside en Santiago y baila danza árabe, pero no solo eso: instauró hace poco una academia en pleno centro de la capital donde imparte clases a distintas mujeres. Conoce más de la historia de esta bailarina que está conquistando la capital. Finalmente, llegamos hasta el sector de La Pampa de La Serena. Ahí nos conectamos con la historia de este lugar, con los colonos que le dieron vida a esta popular y reconocida zona serenense que ya tiene más de 70 años de vida.

Arde Troya en el CFT Estatal de Ovalle: funcionarios acusan a rector por notable abandono de deberes

Trabajo en condiciones de “hacinamiento”, no contar con directivos titulares, denuncias no resueltas de acoso y maltrato laboral, impedimento de realizar clases, nivelar grados (sueldos) arbitrariamente y notable abandono de deberes, son las graves acusaciones que realizó la Asociación de Funcionarios del Centro de Formación Técnica Estatal de Ovalle en contra de su rector, Hugo Keith Acevedo.

Aquí Coquimbo tuvo acceso a una carta que fue enviada por el gremio al delegado presidencial Galo Luna, misma carta que también habrían ingresado a la Contraloría el 30 de enero pasado.

En la misiva, los representantes de los funcionarios acusan al rector de estar trabajando en “hacinamiento” por la falta de gestión en la concreción del edificio del CFT Estatal, situación que Aquí Coquimbo abordó en ediciones anteriores (ver aquí).

“La no construcción del Edificio ha provocado hacinamiento, mal clima laboral, estrés y además mal uso de recursos económicos y financieros, ya que hay 2 propiedades arrendadas a la fecha, en diciembre 2024 se evitó el arriendo de una tercera propiedad por la intervención de esta Directiva por presentación de la propuesta de compra de 5 containers”, señala la carta firmada por la directiva de la Asociación e Funcionarios del CFT.

En la misma carta señalan también que “el rector prohibió desde el segundo semestre 2024 a los funcionarios hacer clases”.

Respecto a la situación de acoso y maltrato laboral, el gremio apunta a que no se han tenido respuestas y acciones claras ante esto. “Se han evidenciado casos de maltrato y acoso por parte de algunas autoridades, existen denuncias internas, las cuales no han sido resueltas por el rector, dejando todo en un simple correo sin respuesta sin aplicación de Ley Karin y a que no hay encargado/a de Género”.

Finalmente exponen que se “evidencia notable abandono de deberes por parte del rector Sr. Hugo Keith Acevedo, falta de compromiso con la institución, falta de liderazgo y de visión, falta de control y de información”.

Aquí Coquimbo se contactó con Wilson Iglesias Guerrero, una de las personas del gremio que firmó la carta, pero declinó referirse a la situación por estar con feriado legal, pero sí indicó que están a la espera de las respuestas de las instituciones donde ingresaron la denuncia.

Uno de los docentes que sí quiso dar su opinión es Rolando Rubio, quien es crítico de la gestión del rector. “Al CFT Región de Coquimbo le cuesta todos los años sobre $ 100 millones anuales el que no tengamos sede, porque tenemos que pagar arriendo, además de la insuficiencia de espacios para el desarrollo de nuestras actividades. Es decir, cada día quedamos más reducidos en espacio y estamos incumpliendo un montón de normas para poder funcionar. Es decir, este señor le importa mucho, muy poco, parece, el futuro del CFT”.

El rector no está al tanto de la acusación

El rector, Hugo Keith, fue contacto por Aquí Coquimbo y señaló no tener idea de la acusación. Al enviarle el documento oficial de la denuncia en su contra, no se dio por enterado, manifestando escuetamente que: “Oficialmente no me ha llegado nada desde Contraloría o de otra institución”.

La disputa de alcaldes y fuerzas políticas para quedarse con la presidencia de la Asociación de Municipios

Este miércoles 5 de marzo vence el plazo para inscribir las candidaturas de alcaldes para optar al puesto de presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo. La disputa de quién o quiénes serán los jefes comunales que pelearán dicho cetro aún no está clara. Pero sí son evidentes las distintas negociaciones de fuerzas políticas que ven con buenos ojos liderar la testera de la Asociación.

La votación se realizará el 21 de este mes en el Salón Gabriel González Videla de la Delegación Presidencial en La Serena y podrán votar todas las municipalidades socias que se encuentran al día en el pago de las cuotas, ordinarias y extraordinarias, a la fecha de 2025.

Si todos los municipios están al día, pueden votar los 15 alcaldes y 100 concejales que son parte de la Región de Coquimbo.

Según pudo corroborar este medio de comunicación, hasta el sábado pasado aún no se había inscrito ningún alcalde, pero fuentes cercanas a Aquí Coquimbo señalan que hay movimientos en distintos bloques políticos para inscribir en las próximas horas al alcalde que los represente.

Las fuerzas políticas de alcaldes se dividen en: cinco del Partido Socialista (Coquimbo, La Higuera, Andacollo, Los Vilos, Río Hurtado), un democratacristiano (Illapel), dos de Renovación Nacional (La Serena, Paihuano), un Independiente por la UDI (Vicuña), tres independientes proderecha (Ovalle, Salamanca y Combarbalá), dos independientes pro-Demócratas (Punitaqui y Canela) y un independiente (Monte Patria).

Mientras que los 100 concejales se fraccionan en 13 UDI, 18 RN, 5 republicanos, 10 demócratas, 2 PDG, 8 DC, 9 PS, 11 PC, 8 FA, 9 PPD, 3 radicales, 3 FRNV y 1 independiente.

En los sufragios, los votos de los alcaldes valen por dos, mientras que los de los concejales valen solo uno.

Las ambiciones de los partidos que desearían la presidencia

Desde hace meses se viene comentando en los pasillos las ganas del Partido Socialista por que uno de sus miembros sea el alcalde que lidere la asociación. Un aspirante sería el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri. El coquimbano apostaba a presidir la Asociación Nacional de Municipios Turísticos, pero ve con buenos ojos el ex-Capítulo IV.

Fuentes cercanas al partido de Salvador Allende en la región señalan que el alcalde de Coquimbo y su hermano, el diputado Daniel Manouchehri, quieren todo lo que le signifique “poder político”.

Además, se le suma la molestia existente del exfutbolista Manouchehri por la conformación de la Asociación Mistraliana de alcaldes, que busca consolidar el cambio de nombre de la región a Región de Coquimbo Gabriela Mistral. Esta moción no es del agrado del alcalde de Coquimbo, situación que la hizo ver el sábado pasado con un posteo en sus redes sociales. Liderar la Asociación de Municipios podría ser una oportunidad para contrarrestar lo antes mencionado.

Aquí Coquimbo hace días quiso conocer la versión del jefe comunal porteño, pero no hubo respuestas.

Por su parte, la derecha también iría a la carga. Se rumorean los nombres de los alcaldes de Ovalle, Héctor Vega, y de Paihuano, Hernán Ahumada, pero profesionales de sus equipos cercanos descartaron a este medio esa opción.

Por el lado de la Democracia Cristiana, el nombre que suena con fuerza es el de Denis Cortés, alcalde de Illapel, quien tampoco se quiso referir a su posible candidatura.

El otro nombre en el ruedo es el del actual presidente de la asociación, el alcalde de Monte Patria, Cristián Herrera, que de no mediar alguna negociación con el bloque oficialista en las próximas horas inscribirá su candidatura.

La importancia de presidir o no presidir la Asociación de Municipios

Aquí Coquimbo conversó con el sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Católica del Norte, Manuel Escobar, sobre la importancia política de esta elección, sobre todo pensando que se trata de un año electoral.

Escobar se refirió al rol de coordinación y acuerdos asociativos que cumple la asociación, pero manifestó que desde su punto de vista esta instancia no tiene una relevancia política.

“En general, no se ha utilizado políticamente (la asociación) porque tampoco es una instancia muy relevante desde el punto de vista político propiamente tal; a lo más, quien preside la asociación puede ahí tener un espacio, digamos, de vitrina más bien, pero desde el punto de vista político propiamente, yo diría que es un lugar más bien de poca relevancia, porque efectivamente lo único que hace es coordinar una instancia de coordinación de los municipios, específicamente los alcaldes y los concejales, así que yo personalmente creo que no es muy relevante del punto de vista político, o más bien, dicho de otra forma, no tiene mucha relevancia en cuanto a cómo le va a ir a las coaliciones políticas en las próximas elecciones parlamentarias presidenciales”, explicó el experto.

Finalmente, el analista político expresó que presidir esta instancia sí es un espacio más de vitrina para el alcalde que ejerza ese cargo: “Efectivamente podría ser relevante para los alcaldes que puedan tener una notoriedad en ese cargo y que pudiesen tener aspiraciones parlamentarias, pero en general yo diría que no es significativamente relevante desde el punto de vista político, de influencia, digamos, en las elecciones de ninguna coalición”, cerró Escobar.

Sophia Kruchenska: la bailarina serenense de danza árabe que conquista la capital

Sophia Kruchenska Soledad Beale Fajardo tiene 38 años, es soltera y madre de tres hijas. Ella es bailarina e instructora de danza árabe. Nació en La Serena y vivió hasta los 32 años en la ciudad de Coquimbo, pero hoy está radicada en Santiago conquistando la capital a través del arte de la danza árabe.

La oriunda de La Serena se inició a los 16 años en este tipo de danza y desde que nació ha estado ligada a este arte. Su segundo nombre, Kruchenska, es ruso, y se lo puso su padre en homenaje a una bailarina rusa que a él le gustaba.

Sophia el año pasado obtuvo el primer lugar en un certamen de danza árabe. Además se dedica a enseñar este arte a diferentes mujeres de distintas comunas de Santiago; incluso instauró su propia academia, “BealeDance”, ubicada en Santiago Centro, en calle Moneda, metro Los Héroes.

Sophia conversó con Aquí Coquimbo acerca de su talento como bailarina que hoy la tiene como una de las mejores exponentes de la danza árabe en la Región Metropolitana. En nuestra charla habló sobre sus sueños y cómo ve a la mujer chilena en la actualidad respecto a la práctica de este sensual baile.

–¿Por qué te interesaste en la danza árabe?

-Vengo de una familia de bailarinas: mamá y abuela. Aprendí ballet y danza contemporánea de pequeña. Un día vi esta maravillosa danza y me enamoré, fue amor a primera vista. La sensualidad y la manera de expresar con el cuerpo y las caderas me apasionó; fue entonces cuando tomé la decisión de aprender este maravilloso arte.

–¿Qué consejos les darías a las mujeres que le gusta esta danza, pero no se atreven a practicarlo?

-Les aconsejaría atreverse a salir de su zona de confort y adentrarse en esta bella danza que te ayuda a mejorar la seguridad en una misma y la autoestima, ya que se trabaja la sensualidad y la motricidad fina del cuerpo. Los beneficios de esta danza son varios, tanto internos como externos: moldeas tu figura y logras seguridad en ti misma.

–¿Desde cuándo tienes tu academia de baile?

–Formé mi propia academia la primera vez en Coquimbo, en el año 2011. Me gané un proyecto del FOSIS y la pude formar; la tuve cuatro años, luego tuve que entregar la casa y se desarmó la academia. Se llamaba escuela de danza Kruchenska. Pasaron los años, me vine a Santiago, y ahora aquí mi academia la formé exactamente el 6 de enero de este año. Estoy recién partiendo nuevamente, pero es una academia de danza para formar bailarinas y se llama Bealedance. En esta academia, las clases son para nivel intermedio avanzado, no tengo básico aún.

–¿Cuáles son tus expectativas como bailarina e instructora?

–Mis expectativas son poder llegar a mi punto máximo profesionalmente; ser reconocida como una buena bailarina y profesora, formar bailarinas en mi academia de danza Bealedance y ser parte del proceso importante de cada una de ellas. Creo que si eres perseverante y pones todo tu corazón en lo que más amas, los sueños son posibles gracias a Dios, y hoy lo estoy logrando.

Un mensaje de la U.Central

Capacitación docente: U. Central Región de Coquimbo promueve estrategias inclusivas con diseño universal para el aprendizaje

La Unidad de Inclusión de la Universidad Central Región de Coquimbo llevó a cabo un taller para docentes sobre Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con el objetivo de fortalecer la implementación de estrategias inclusivas en las aulas.

Más de 60 docentes, incluyendo vicedecanos, directores de carrera y profesores de diversas disciplinas, participaron en la jornada de formación. El propósito central fue capacitar a las y los educadores en el diseño de estrategias que garanticen el acceso, la participación y el logro de aprendizajes para todos los y las estudiantes, independientemente de sus características o necesidades.

Con este tipo de iniciativas, la U.Central reafirma su compromiso con la educación inclusiva, proporcionando a su cuerpo docente las herramientas necesarias para crear un entorno de aprendizaje más accesible y equitativo.

La Pampa serenense: más de 70 años de historia arraigada en los vecinos

Se dice que La Pampa es una voz quechua que significa “llanura sin árboles”. Tal significado refleja lo que debe haber sido hasta mediados del siglo XX el paisaje de este amplio lugar que solo era atravesado por el sendero que en la Colonia fue el camino real hacia Santiago, llamado posteriormente: camino La Pampa.

A 74 años de la llegada de los pioneros que cambiaron la particular fisonomía de la entonces área rural de La Serena -esperanzados tras la apertura de los canales cercanos al Cerro Grande que hicieron fértiles los suelos de La Pampa Alta-, La Pampa es hoy una zona consolidada que sus residentes más antiguos ponen en valor siempre.

Los pampinos destacan que el esfuerzo y trabajo de sus padres permitió crear los primeros callejones de la capital regional que, con los años, se transformaron en las principales avenidas, como Cisternas y Cuatro Esquinas.

Es un arraigo que, para comprenderlo, requiere de un viaje en el tiempo hasta los años en que aquellos colonos ocuparon esos terrenos, cuya vida se grafica en las más de diez fotografías que permanecen en el Centro Comunitario y Cultural Cuatro Esquinas del municipio serenense (Larraín Alcalde 3505), que este pasado 20 de enero cumplió 12 años desde su apertura a la comunidad.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó en la ocasión que en estos 12 años los pampinos han hecho parte de su día a día el Centro Comunitario, que trabaja con nuevos aires en la planificación de sus actividades de todo este año.

“La Pampa tiene un vínculo, una historia ligada incluso a la época de La Serena colonial, por lo que siempre ha estado conectada al crecimiento de nuestra ciudad. Residen aún algunas de las familias tradicionales de La Serena cuyos hijos crecen con ese sentimiento de identidad también, y en ese sentido debemos rescatar las antiguas costumbres que había en el sector, porque nos permitirá preservar la memoria de esos antiguos pampinos que ya no están”, expresó Norambuena.

Maryola Aracena Ruiz, quien aportó varias de esas imágenes, es una figura conocida en La Pampa. Ella es hija de Juan Aracena, una de las primeras personas que llegó a los huertos a principios de los años cincuenta con el desafío de hacerlos producir. “Mis padres venían del norte y fueron parte de los que dormían en lo que habían sido las salas del antiguo Liceo de Niñas, ubicado donde está el actual edificio del Gobierno Regional, que quedó abandonado cuando se construyó el nuevo liceo. Ahí, en el tiempo del Presidente González Videla, a esas familias sin casa les entregaron terrenos con una vivienda sin terminar. Así llegamos para comenzar de cero y tener un sustento con el cultivo de flores y la siembra de verduras”, explica Maryola.

Tras la entrega de esos terrenos se fue formando La Pampa: “Surgieron los huertos y quintas que al día de hoy ya casi no queda ninguna. Mi mamá tenía el huerto lleno de flores, se dedicaba a eso, era muy rico el aroma, y para el 1 de noviembre llegaba gente de todos lados a comprar, en especial el clavel serenense, que se daba mucho en este sector”, comentó Maryola.

Otro pampino neto es Gastón Labarca, quien llegó a La Pampa en 1952 cuando tenía 7 años, y hoy es uno de los pocos que quedan de la primera generación de colonos. Como muchos, pernoctaba temporalmente con su familia en el exliceo tras la demolición de las viviendas cercanas al parque Pedro de Valdivia, en el marco del Plan Serena, entre las que estaba la suya. “Llegamos a una especie de bodega en los huertos familiares mientras terminaban las casas que construía una empresa. Pero ‘se echaron el pollo’ y nosotros tuvimos que terminarla”, cuenta a modo de anécdota, agregando con orgullo que aún reside en el mismo Huerto 72, el suyo de siempre, ubicado en Los Perales con Pampa Baja.

