Primera polémica para seremi de Seguridad: delitos con armas se duplican en La Serena

Presentado por:

¡Hola! Como cada lunes, de manera inquebrantable, estamos acá nuevamente para traerles las noticias de interés de nuestra querida región.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas un completo análisis del acontecer noticioso regional.

Iniciamos esta semana contándoles l a primera pugna de la seremi interina de Seguridad Pública. Tras un homicidio en La Serena, la alcaldesa de la ciudad la sacó a la palestra y solicitó la acción de su ministerio. En otro tema de esta misma agenda, analizamos cifras de la Subsecretaría de Prevención de Delito. Por una parte bajaron los delitos violentos en la región, pero en la capital regional aumentaron al doble los delitos relacionados con armas.

Tras un homicidio en La Serena, la alcaldesa de la ciudad la sacó a la palestra y solicitó la acción de su ministerio. En otro tema de esta misma agenda, analizamos cifras de la Subsecretaría de Prevención de Delito. Por una parte bajaron los delitos violentos en la región, pero en la capital regional aumentaron al doble los delitos relacionados con armas. En Ovalle, en tanto, se preparan movilizaciones ciudadanas para apoyar a un reconocido pediatra broncopulmonar que está en pie de guerra contra el hospital limarino, tras haber sido sumariado y suspendido. Conoce aquí la historia.

El tercer tema de esta edición recoge la triste historia de una madre y su hijo que, tras sufrir un accidente escolar, quedó con daño neurológico irreversible. La madre acusa al colegio y prepara acciones legales. Desde el establecimiento educacional prefirieron no referirse públicamente a esta situación.

En el valle de Elqui, sus habitantes siguen dando la lucha y en estado de alerta ante el proyecto minero campanario de la empresa Barrick Gold.

Finalmente, nos introducimos en las gestiones del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) para hacer frente a la sequía y abordamos un proyecto que permite monitorear en tiempo real la calidad del agua en canales de riego de Elqui y de Choapa.

Bonus track: se incluye una aclaración del Poder Judicial respecto de la nota publicada en la edición anterior, titulada: «Pugna entre magistrados eleva tensión en Poder Judicial por eventuales incumplimientos laborales».

Inscríbete gratis

1

Delitos con armas se duplican en La Serena y cae primera polémica para seremi de Seguridad Pública

Una primera polémica tuvo ya la recién nominada seremi de Seguridad Pública interina de la región, María José Rojas, luego que la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, emplazara a su ministerio tras el homicidio de un hombre ocurrido hace más de una semana en el sector de Avenida Cuatro Esquinas con calle Balmaceda.

La jefa comunal -en un comunicado de prensa- dio a conocer su preocupación por el hecho delictual y envió un mensaje a los responsables del nuevo Ministerio de Seguridad. “Lamentamos profundamente la ocurrencia de estos hechos policiales. Es necesario que el Ministerio de Seguridad se haga presente. Debemos ser implacables y establecer controles estrictos tras estos delitos, para que no sigan repitiéndose en nuestra ciudad”.

Norambuena emplazó al nuevo Ministerio de Seguridad «a dar a conocer su plan de trabajo en el territorio frente a estos graves hechos”.

La seremi interina de Seguridad Pública, María José Rojas, recogió el guante y señaló: «Este gobierno es el que más ha invertido en seguridad, en herramientas (vehículos y tecnología) para ayudar a la labor de Carabineros y la PDI; es el gobierno que más leyes ha enviado al Parlamento en esta materia, y me imagino que la alcaldesa está al tanto de la discusión del proyecto de ley que fortalece la Seguridad Municipal, con más atribuciones y recursos”, explicó.

Menos homicidios, pero más delitos con armas

Si bien en los datos entregados en el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2024, la tasa de homicidios en la Región de Coquimbo bajó a 47 el año pasado en comparación con los 52 homicidios ocurridos en 2023, hay otros datos que preocupan.

Aquí Coquimbo revisó las estadísticas delictuales de la Subsecretaria de Prevención del Delito y pudo constatar que los delitos y/o faltas asociados a armas tuvieron un incremento importante. En 2023 se contabilizaron 902 delitos de esta índole, mientras que durante el año pasado aumentaron a 1.284.

La comuna que vive la situación más grave es La Serena, que aumentó los registros de estos delitos casi en un 50%. Pasó de tener 343 delitos asociados con armas en 2023 a 634 en 2024.

Respecto a los delitos violentos en la región, estos bajaron. En 2023 se registraron 22.505 delitos violentos mientras que en 2024 la cifra se redujo a 21.354.

En el desglose por comunas, los delitos violentos en comparación entre el 2023 y 2024 aumentaron solo en Los Vilos y La Higuera.

Los delitos asociados a droga también bajaron a escala regional. Sin embargo, en las comunas de La Serena, Coquimbo, Río Hurtado, Punitaqui, Canela e Illapel aumentaron.

Ante esta situación, la seremi de Seguridad Pública reconoció el aumento de los delitos asociados con armas, pero destacó la disminución de otros delitos bajo la gestión de este gobierno. «Si bien hay un incremento en delitos asociados a armas, hemos logrado una reducción de la tasa de homicidios en más de un 11%; de estos homicidios la mayoría no están asociados a crimen organizado, los delitos violentos desde 2023 a 2024 se redujeron en más de un 5% en la región, los delitos asociados a drogas en más de 7%, como también disminuciones más bajas en robos con violencia y robos por sorpresa», finalizó Rojas.

2

Comunidad apoya a médico que denuncia negligencias graves en Hospital de Ovalle

Salud Digna para el Limarí se denomina un grupo de vecinos de Ovalle que decidió apoyar públicamente al reconocido y experimentado pediatra broncopulmonar, Carlos Flores Berríos, luego que el profesional denunciara una serie de negligencias médicas que habrían ocurrido en el servicio de urgencia pediátrico del Hospital de Ovalle.

Flores, de 63 años, además cuenta con un magíster en epidemiología y lleva cerca de 30 años trabajando en el recinto de salud ovallino. El médico desde el 2023 comenzó a quejarse internamente por distintas situaciones anómalas que -según él- estaban sucediendo en el hospital.

Aquí Coquimbo accedió a algunos correos electrónicos en los que el pediatra denuncia estos hechos a la jefatura del hospital.

Flores denunció distintas negligencias en contra de médicos cirujanos del servicio de urgencia, como por ejemplo diagnósticos y procedimientos errados que causaron graves afecciones a menores de edad, incluso niños tuvieron que ser trasladados a otro hospital de la región donde fueron intervenidos.

El pediatra también acusa que ha sido víctima de distintos sumarios. Uno de ellos lo tiene suspendido hoy y solo percibe el 50% de su remuneración.

En conversación con Aquí Coquimbo, Flores señaló que “fundamentalmente, el objetivo es que este equipo de médicos que atienden el servicio de urgencia sea cambiado o, por lo menos, si no se puede, que sean asesorados por un cirujano infantil de llamada, porque los problemas básicamente que a mí me preocupan son los cuadros quirúrgicos, donde incluso yo mismo he mandado pacientes con diagnóstico en sospecha de peritonitis aguda y ellos han desestimado”.

Lo que sí destaca el médico es la llegada de un doctor neurológico pediátrico: “Él está capacitado porque él tiene su especialidad de neurólogo, y si llega un niño con un síndrome convulsivo, lo maneja muy bien”.

En la actualidad, en el servicio de urgencia pediátrico hay seis cirujanos médicos que se turnan. Cuenta con médicos chilenos y extranjeros. La mayoría son jóvenes provenientes de las universidades pero que -según Flores- han pasado directo a urgencias del hospital sin siquiera haber hecho labores como generales de zona en la salud primaria.

Respecto al poyo que le brinda la comunidad, Flores manifiestó que “me han mandado una cantidad de firmas impresionantes de apoyo por parte de la comunidad, pero la verdad es que no depende de la gente que yo vuelva o no”.

Durante el 2024, Carlos Flores fue derivado a un policlínico de Ovalle, pero en agosto pasado lo suspendieron de sus funciones, lo que se tradujo en que el especialista dejó de atender pacientes.

lo que se tradujo en que el especialista dejó de atender pacientes. “Yo atendía a 200 pacientes mensuales y desde agosto que estoy suspendido, he dejado de atender, saqué la cuenta, 200, ¿por cuántos meses? Son agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ocho; más de 1.600 pacientes he dejado de atender”

El director del Hospital de Ovalle, Leopoldo Oyaneder, no es primera vez que en su carrera funcionaria tiene problema con médicos. En 2013 cuando ejercía como director del Hospital de Ancud fue denunciado por otros médicos, y una resolución de la Corte Suprema sentenció: » la actuación del Director del Hospital San Carlos de Ancud es ilegal y arbitraria, afectando las garantías fundamentales de los recurrentes (médicos)«.

Hoy Flores señala que está dando la pelea a través del sumario administrativo y vía judicial con el ingreso de una demanda por tutela laboral.

El movimiento Salud Digna para el Limarí ya ha realizado distintas manifestaciones, según ha podido constatar Aquí Coquimbo. En lo inmediato, la agrupación no descarta realizar una próxima con posterioridad al aniversario de Ovalle.

En distintos medios de comunicación, el Hospital de Ovalle ha respondido los cuestionamientos del doctor Flores. “Nuestro hospital, siempre actúa acorde a la normativa establecida y, por lo tanto, todos nuestros funcionarios cuentan con certificación por parte de la tendencia de salud para ejercer su labor. Lamentamos que se haga este tipo de acusaciones hacia el Hospital porque confunden a la comunidad y a la opinión pública, generando una imagen de desprestigio hacia la labor que realizan los profesionales de salud en nuestros recintos”, señaló en su oportunidad Leopoldo Oyaneder, director del Hospital Provincial de Ovalle.

3

Madre de menor culpa a colegio serenense por daño neurológico de su hijo tras accidente escolar

“El colegio no le prestó ninguna clase de ayuda… el colegio no llamó ambulancia, no me llevaron a mi hijo al hospital y mi hijo quedó con daño neurológico”, estas son parte de las sentidas declaraciones de Marjorie Arellano, madre de un menor que durante septiembre de 2024 sufrió un accidente escolar. Su hijo recibió un duro golpe en la cabeza, situación que le generó un trastorno motor denominado síndrome atáxico.

El hecho ocurrió cuando el menor de 14 años cursaba primero medio en el Colegio Adventista de La Serena. Allí recibió un fuerte pelotazo en su cabeza, impacto que le provocó caer al suelo y, como consecuencia, volvió a golpearse el cráneo. El golpe le provocó pérdida de conciencia, amnesia y vómito.

La madre del menor acusa al Colegio Adventista de inoperancia y de no haber actuado de forma correcta luego que el estudiante sufriera el accidente.

Arellano recuerda que cuando le avisaron del accidente, ella llegó al colegio y constató que su hijo estaba mal. “Cuando yo llego, mi hijo no se sostenía en pie, me hablaba de manera irracional, con incoherencias, y cuando lo senté en el auto perdió la conciencia”.

La mujer agrega que el colegio jamás realizó un informe del accidente. “No hubo un informe tampoco del accidente, ninguna cosa; hasta el día de hoy mi hijo todavía está con licencia. Lleva seis meses, esto ocurrió el 23 de septiembre del año pasado, va a cumplir siete meses, no le han dado el alta y quedó con una discapacidad«, concluyó.

Aquí Coquimbo trató de comunicarse con algún representante del Colegio Adventista, pero señalaron que no se iban a referir públicamente a la denuncia y que abordarán la situación en los organismos que correspondan.

Un mensaje de la U.Central

80 años del Nobel: Universidad Central da inicio a actividades conmemorativas con exposición sobre Gabriela Mistral

Con la inauguración de una muestra fotográfica itinerante sobre la vida y legado de Gabriela Mistral, la Universidad Central, región de Coquimbo, dio inicio a un año de actividades culturales para conmemorar los 80 años desde que la poetisa recibió el Premio Nobel de Literatura.

La exposición, que recorrerá distintos espacios del campus, busca acercar a la comunidad universitaria y local a la figura y obra de Mistral, destacando su influencia cultural y su profundo vínculo con la región.

La iniciativa marca el comienzo de una programación que se extenderá durante todo el 2025, en homenaje a la única chilena galardonada con el Nobel.

4

Se agudiza conflicto socioambiental en el valle de Elqui por minera Barrick Gold

El histórico conflicto ambiental entre comunidades del Norte Chico y la minera Barrick Gold revive con fuerza tras la aprobación del proyecto de prospección minera Campanario, enclavado en la alta cordillera del valle de Elqui.

La fuente que respalda esta afirmación sería un estudio de la Dirección General de Aguas (DGA) del año 2013. Sin embargo, desde el mundo ambientalista no están de acuerdo, pues según ellos una revisión detallada del documento revela que ni la figura 17, ni la conclusión utilizada por Barrick existen en el informe citado. Al contrario, el estudio reconoce como fuentes del Elqui a los ríos que nacen justamente en la zona donde Barrick planea intervenir.

La transnacional canadiense ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) información que ha generado profunda preocupación entre expertos y organizaciones territoriales: según la empresa, los acuíferos del río Elqui nacerían recién en la localidad de Rivadavia, excluyendo así del área de impacto a las nacientes tradicionales del río, situadas en los ríos Turbio, Malo y Toro.

El proyecto Campanario contempla 116 perforaciones exploratorias en alta montaña, en un ecosistema glaciar y periglaciar clave para la recarga hídrica de la región. Cada perforación utilizaría 2,6 litros de agua por segundo.

«El uso de información errónea o directamente falsa en el proceso de evaluación ambiental no solo compromete la legalidad del proyecto, sino que también pone en serio riesgo el abastecimiento de agua de la Región de Coquimbo, la identidad cultural del valle, su economía agrícola y turística, y el frágil equilibrio ecológico del territorio”, denuncia el Movimiento Elqui Sin Mineras.

La prospección del proyecto minero Campanario fue autorizada bajo el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.

5

Monitorean en tiempo real la calidad del agua en canales de riego de Elqui y de Choapa

Ante los efectos del cambio climático, la escasez hídrica que afecta a la Región de Coquimbo y otras amenazas que enfrentan las principales cuencas de la zona, se está desarrollando un proyecto que busca monitorear y evaluar la calidad del agua de canales de riego que nacen a partir de los ríos Elqui y Choapa.

El objetivo del proyecto, liderado por el Centro Regional de Investigación INIA Intihuasi, es hacer un seguimiento en tiempo real de los afluentes a través de sondas multiparamétricas ubicadas estratégicamente. Esta iniciativa se ha vuelto una necesidad urgente debido a los bajos caudales y a la fragilidad de los cuerpos de agua ante fenómenos cada vez más intensos y frecuentes.

Francisco Meza, investigador de INIA Intihuasi y director del proyecto “Calidad online del agua de riego del río Elqui y Choapa”, explica que el sistema implementado tiene un alto porcentaje de eficiencia.

“Los seguimientos normalmente quedan 90 días sin un registro oficial de monitoreo y, a veces, se dice que durante ese tiempo ocurren eventos que les interesa saber, entonces, en la búsqueda de un seguimiento permanente es que surgió esta posibilidad de usar las sondas multiparamétricas ” argumenta Meza.

La propuesta busca, además, potenciar los usos del agua, proteger las fuentes y prevenir a los regantes y usuarios ante cambios de la calidad del recurso hídrico, gracias a la medición de alta frecuencia y de diferentes indicadores que permiten observar los efectos ambientales, como la temperatura, la estación del año, el día, la noche, el viento, el caudal, y, en especial, los eventos climatológicos más intensos.

Capacitación en los territorios

Uno de los objetivos específicos del proyecto es sistematizar y modelar el comportamiento de los afluentes, lo que incluye un sistema que informa a las y los regantes vía web o telefónica sobre los potenciales efectos en la calidad del agua y del rendimiento de la producción agrícola.

Bajo este contexto, y sumado a diferentes actividades realizadas a partir del 2023, es que se está desarrollando una serie de talleres en las comunidades participantes. El objetivo apunta a capacitar a sus habitantes y apoyarlos en el uso y manejo del sistema implementado, ya sea resolviendo dudas, así como entregando información técnica para su correcta ejecución.

El proyecto se encuentra en su etapa final y es clave mencionar que el sistema quedará a disposición de las propias juntas de vigilancia de los ríos implicados. Así, pueda fortalecerse su uso y proyectar mejoras a futuro.

6

Aclaración del Poder Judicial

En virtud de la nota publicada en la edición anterior, titulada: «Pugna entre magistrados eleva tensión en Poder Judicial por eventuales incumplimientos laborales«, el Poder Judicial envió la siguiente aclaración:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 19.733 de Libertad de Opinión de Información y Ejercicio del Periodismo en Chile, respecto al reportaje emitido por el medio de comunicación electrónico El Mostrador (Aquí Coquimbo) del 7 de abril 2024, publicado en todas sus plataformas, se informa la siguiente aclaración:

Disposición del Pleno de ministros:

Debido a que en enero de 2022 la Corte de Apelaciones de La Serena toma conocimiento por parte de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD) de situaciones al interior del Juzgado de Familia de la Serena el Pleno del tribunal de alzada, dentro del cumplimiento de las funciones que son propias de los ministros visitadores, dispuso que quienes ejercieran esa función respecto al citado juzgado a partir del 2022 y hasta el 2024 atendieran las problemáticas con la máxima prioridad, en consideración a la naturaleza de las materias que conocen dichos tribunales donde se ven involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Medidas prescritas por ACHS:

Respecto a las medidas prescritas por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) a cumplir a enero de 2024, el Pleno de ministros cumplió la totalidad de ellas, adoptando en 2023 las siguientes disposiciones:

A propuesta del presidente de la Corte de Apelaciones y ministro visitador del Juzgado de Familia de La Serena, se decidió por el Pleno en junio de 2023 la sustitución del encargado de la visita designándose a una nueva ministra.

Asimismo, se solicitó a la Excma. Corte Suprema la adecuación de puesto de trabajo de la magistrada Patricia Rodríguez Aspillaga (Q.E.P.D.) obteniendo como respuesta su destinación, hasta el 31 de diciembre del mismo año, al Juzgado del Trabajo de La Serena, permitiendo su teletrabajo.

En la tercera medida prescrita por la ACHS respecto a la implementación de un coaching, este se cumplió concurriendo la totalidad de los ministros en ejercicio, desarrollándose entre noviembre de 2023 y mayo de 2024

Siendo la medida de revisión de cargas de trabajo responsabilidad exclusiva del Comité de Jueces del Juzgado de Familia, se solicitó informe y éste acordó rebajar las cargas de trabajo de todas magistradas involucradas, elaborando una planificación particular para cada una.

No obstante, lo anterior, paralelamente el Tribunal Pleno solicitó a la Excma. Corte Suprema la designación de jueces destinados, esto es magistrados que pudieran apoyar a los jueces titulares en el trabajo de dicha judicatura, incorporándose una jueza entre junio y septiembre de 2023 y, posteriormente, entre noviembre y diciembre. Luego, la Excma. Corte Suprema resolvió la destinación de dos magistrados a partir de febrero de 2024, los que se mantienen hasta la fecha.

Tanto las disposiciones de adecuación de puesto de trabajo, como rebaja de cargas de trabajo; fueron adoptadas en la medida que el continuo reposo laboral de las magistradas ha permitido su ejecución. El cumplimiento de las medidas propuestas por la ACHS antes referidas fueron informadas por el Pleno de ministros vía mail, tanto a la ACHS como al Juzgado de Familia de La Serena.»

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: