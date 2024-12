El perfil narcisista del profesor que lideró red regional de pedofilia en Ñuble

Presentado por:

¡Hola, queridos amigos y amigas!

Pasen a degustar esta nueva entrega informativa de Aquí Ñuble. Antes que todo, déjenos contarles que atacamos esta semana con el corazón en la mano porque teniendo el aroma del Viejito Pascuero en cada rincón de la región y la gente concentrada en los regalos navideños y el buen pan de Pascua, era altamente posible que la semana estuviera más lenta que la canción “Only You”. Pero San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, se apiadó de nuestras inquietas almas y nos mandó un torbellino de noticias que acabó haciéndonos saltar la tapa de los sesos y con tan pocos minutos libres que hasta tuvimos que agendar las visitas al baño.

Para empezar, no era menor que el Presidente Gabriel Boric realizara una visita de dos días por tierras ñublensinas en compañía de un verdadero batallón de ministros . Traía bajo el brazo varias buenas nuevas que eran bien esperadas en el territorio (y con billete incluido). En su paso por estos lares sostuvo una batería de reuniones que le alcanzó cómodamente para dialogar con distintas autoridades regionales. Y ojo, que así como el mandatario trajo novedades, también le tocó llevarse un saco de inquietudes, cortesía de los alcaldes de la región que aprovecharon de encajarle sus carpetas con petitorios. Todo lo sucedido fue interesante porque al menos por dos días, Santiago no fue Chile y el epicentro estuvo en Ñuble.

. Esta era una política de Estado que era esperada en un territorio como Ñuble, considerando que los casos de abuso contra la mujer son una de las causas más recurrentes en el trabajo de Carabineros en la zona. Un tema que nos chocó mucho fue el conocer mayores detalles de la bullada red de pedofilia que quedó al descubierto en Ñuble. Esta era liderada por un teólogo adventista y profesor que hoy goza de un lento pasar tras las rejas carcelarias . Así que partimos a conocer más detalles de la vida de este docente y pudimos pesquisar en algunos recovecos que resultaron ser desconcertantes, los que a la luz de los hechos sabidos cuadran perfectamente en un caso criminal que ha dejado a la región con los pelos de punta.

. Así que partimos a conocer más detalles de la vida de este docente y pudimos pesquisar en algunos recovecos que resultaron ser desconcertantes, los que a la luz de los hechos sabidos cuadran perfectamente en un caso criminal que ha dejado a la región con los pelos de punta. Rematamos este nuevo newsletter con dos canapés de excelencia. Ahí nos enteramos de sabrosas novedades del Centro de Formación Técnica Estatal que se proyecta construir en la regióny que tendría como sede la comuna de Quirihue, por lo que en los próximos meses podríamos tener humo blanco del bueno con este tema. Además, conocimos detalles de una nueva apuesta turística que se cocina a fuego lento en la comuna de San Ignacio y que promete hacer saltar a toda la precordillera ñublensina.

No exageramos si le decimos que la hora de almuerzo no fue prioritaria esta semana porque hubo que correr bastante, sobre todo con la visita del Presidente. En ese sentido, el lunar fue que aunque esperamos un puntito de prensa para exponer algunas inquietudes a la máxima autoridad nacional, nada hubo de ese face to face que tanto nos gusta a los periodistas. Así que nos quedamos con las ganas de hacer consultas, espera por la cual acabamos pasando directo del desayuno a la once.

Bueno, pasemos directo a esta entrega informativa que como siempre, preparamos con cariño y esfuerzo en cantidades similares. Porque en El Mostrador somos detallistas y exigentes, así que siempre buscamos lo mejor para ustedes, nuestros queridos lectores.

Sin más preámbulo, pase adelante y disfrute de los parajes de este nuevo newsletter de Aquí Ñuble.

¡Vamos!

1

¡Hay billete para Ñuble! Potente inversión regional permitirá financiar 86 iniciativas de salud

La visita del Presidente Gabriel Boric a la Región de Ñuble trajo varias novedades gracias a que el mandatario vino con la billetera cargada. De hecho, se logró concretar una importante inversión para el territorio en materia de salud, lo que se recibe de muy buena manera en una zona caracterizada por la pobreza. Así las cosas, hablamos de un desembolso de $ 837 mil millones que serán muy útiles para hacer realidad una carpeta de 86 iniciativas de infraestructura de salud que se enmarcan en los objetivos trazados en ese sentido en la Estrategia Regional de Desarrollo.

Detallando estos alcances a ojo de lombriz, los dineros se traducirán en programas, equipos, vehículos, tecnología y, como no, la tan necesaria infraestructura. Eso significa reponer 17 centros de salud familiar y también las flotas de ambulancias, de estas muchas de ellas ya trabajan con la lengua afuera. Asimismo, se invertirá en programas de salud mental que son claves por estos días, estrategias para prevenir el cáncer en todos sus tipos, campañas de prevención de enfermedades y atención odontológica, solo por nombrar algunas.

Sin embargo, llenar la carretilla de dinero será una responsabilidad compartida, pues si bien el Minsal aportará $ 729 mil millones, el Gobierno Regional de Ñuble hará su parte también poniéndose con $ 108 mil millones.

“Esto va a transformar la salud en Ñuble, tanto para zonas urbanas como rurales. La salud es un derecho que no puede depender del bolsillo de las familias y tenemos la convicción de que no debe haber espacio ahí para el negocio. Con eso estamos cumpliendo para mejorar la salud de Ñuble”, aseguró el Presidente en el discurso que entregó en su visita al nuevo Hospital de Ñuble. Se espera que el nuevo recinto hospitalario abra sus puertas en 2026.

En tanto, el gobernador regional Óscar Crisóstomo precisó que “este convenio no hace otra cosa que entregar equidad a una región compuesta por 21 comunas, con más del 30 % de su población rural y con zonas muy apartadas. En ese contexto, cobra pleno sentido hablar de justicia social y responder al compromiso de dotar a Ñuble de una red de salud robusta y más moderna”.

La agenda del Jefe de Estado incluyó también la visita a distintas comunas de la región. Además, aprovechó su arribo a la comuna de San Carlos para promulgar la Ley de Transición Energética y llegó hasta San Nicolás para firmar el convenio “Tierras Vivas”, que se traduce en una alianza entre Indap y el Ministerio de Bienes Nacionales para facilitar el acceso de jóvenes y mujeres a terrenos fiscales para favorecer el desarrollo agrícola. También anunció la creación de un museo en honor del desaparecido cantautor Víctor Jara, entre otras buenas nuevas.

Nueva infraestructura

A estas alturas, no tenemos que contarle que somos bien sapos y obviamente, no nos íbamos a quedar con la duda de saber dónde van a llegar exactamente los dineros para la salud. Y como por preguntar no nos quedamos, nos enteramos que la agenda de inversiones programada hasta el 2032 considera la construcción y reposición de los Cesfam de Santa Clara en Bulnes; Campanario en Yungay; Puente Ñuble en San Nicolás; San Gregorio en Ñiquén; San Fabián de Alico y Ñipas en Ránquil. Asimismo, se han considerado los establecimientos de Ninhue, Portezuelo, Quirihue; Pinto; Durán Trujillo en San Carlos y el Federico Puga de Chillán Viejo que ya partió las obras.

Para Chillán, además del Cesfam Ultraestación, se incluye la reposición de sus pares Violeta Parra; San Ramón Nonato y Los Volcanes. En cuanto a los Centros de Salud Mental (Cosam), están planificadas las construcciones en las comunas de Quirihue, Coihueco, Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, El Carmen y San Carlos. Del mismo modo, las nuevas Bases Samu estarán ubicadas en Portezuelo, Las Trancas, Ránquil, El Carmen, Coelemu, Bulnes, San Fabián, Quirihue, Coihueco, Yungay y Cobquecura.

Y de postre, le contamos que el convenio también consigna la reposición de cinco hospitales comunitarios de Ñuble: El Carmen, Bulnes, Yungay, Quirihue y Coelemu.

2

En Chillán abrió el primero Centro Especializado en Violencias de Género regional: ya suman 24 de ellos en el país

Existiendo en todas las regiones del país, menos en Ñuble, claro, se hacía necesario que por estos lares también se abriera un Centro de Atención Especializado en Violencias de Género. Los compromisos por instalar uno de estos recintos en la zona fueron varios, hasta que recientemente fue inaugurado el primero de ellos en la ciudad de Chillán. Con el establecimiento ñublensino, entonces, ya existen 24 de ellos en todo el país.

El nuevo centro de atención está ubicado en el centro de la capital regional y tendrá una capacidad de atención anual para 220 mujeres. En él se podrá encontrar ayuda profesional de psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales y una abogada, además de transformarse en un eficiente apoyo para que las víctimas de violencia dejen atrás estas crudas vivencias y puedan comenzar una nueva vida. El trabajo a desarrollar será ejecutado por la Universidad del Biobío.

“Estamos en plena fase de implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada tras siete años de tramitación. Uno de los mandatos presidenciales que tenemos es precisamente aumentar la cobertura nacional del Servicio Nacional de la Mujer y EG. Se nos encargó tener un centro de atención especializada por región y hemos cumplido ese compromiso”, destacó la ministra del ramo, Antonia Orellana, quien visitó Ñuble para cortar la cinta del nuevo centro que, por cierto, funciona desde noviembre pasado.

Pero la cosa en Ñuble no ha sido coser y cantar, pues se ha venido trabajando desde hace tiempo en combatir a todos aquellos que creen poder solucionar las diferencias con sus parejas con la violencia como argumento. Por eso, este nuevo centro se suma a la oferta de servicios que entrega Sernameg en la región, que cuenta ya con tres Centros de la Mujer para atención inicial, una Residencia Transitoria y equipos de prevención.

Por su parte, la directora nacional de Sernameg, Priscilla Carrasco, señaló que “el objetivo de estos centros es que las mujeres que han sido sobrevivientes de casos graves de violencia de género, como violencia sexual, intento de femicidio o violencia crónica, puedan retomar sus propios proyectos vitales y recuperar su autonomía, porque sabemos que, con acompañamiento oportuno y especializado, esto es posible”.

Rumbo a la modernización

En 2023, el Sernameg comenzó a trabajar en la modernización de su oferta programática, a fin de ofrecer un mejor servicio que aportase con eficacia a la prevención y reparación de casos de violencia contra las mujeres. En ese trabajo se decidió fortalecer la atención jurídica especializada y psicosocial para las víctimas, dado el preocupante aumento de demanda existente.

Pues bien, durante 2024, los Centros de Atención Especializada (CAEVG) han llevado la representación jurídica de 572 casos, incluidas 322 querellas, cifra que ha más que quintuplicado las representaciones del año anterior. Asimismo, han realizado 10.519 atenciones psicosociales a 1.608 mil usuarias. Cabe precisar que Maule y la Metropolitana son las regiones que más centros especializados de este tipo tienen, anotándose cada una con tres.

3

Tras los pasos del profesor que lideraba la red de pedofilia descubierta en Chillán

«Vivir más para ver más», decía mi abuelo cuando se enteraba de realidades sórdidas. Seguramente eso pensaron muchos ñublensinos cuando se destapó el caso de una red de pedofilia que operaba en la región y que era liderada por un teólogo adventista y profesor de matemáticas que impartía clases en distintos establecimientos educacionales de Chillán, e incluso, en la escuela carcelaria.

El docente, casado y padre de tres hijos, mostró su lado más brutal al no sólo violar durante varios años a su hijastra, sino que también permitió que distintos hombres siguieran sus pasos con la víctima durante más de una década en una especie de manada de depredadores sexuales. Francamente, de no creerse.

Pero como todo criminal, acabó cometiendo un error y no fue hasta que llevó su computador personal a un técnico para que lo arreglara que se desmoronó la fachada de hombre correcto que presentaba A. O. B. (64).

(64). Sólo ahí quedaron al descubierto cerca de 16 mil fotografías de contenido explícito y unos 130 videos de la misma índole, piezas audiovisuales que dejaron a la vista la participación de otros 14 imputados que resultaron condenados. Las acciones del hoy encarcelado profesor acabaron propinándole la pena de presidio perpetuo por delitos reiterados de violación a una menor y 15 años como autor de delitos de producción de material pornográfico infantil y su almacenamiento.

El docente poseía una alta capacidad de convencimiento, lo que impidió que la víctima contara las vejaciones sufridas por más de 10 años a manos de este depredador. En ese sentido, el agresor logró manipular psicológicamente a la menor, llegando a producir en ella una suerte de “programación mental” que le permitió controlarla de forma más sencilla y someterla a los abusos.

Tan enigmático es el caso que en Aquí Ñuble quisimos conocer más detalles y averiguar más de la personalidad de este profesor que acabó liderando una violenta red dedicada al abuso infantil. Así entonces, partimos a conversar con algunos de sus colegas que lo conocieron y compartieron con él, quienes entregaron piezas importantes acerca de su personalidad.

Un perfil narcicista

Además de estar choqueados con lo sabido de M. A. O. B., varios de sus colegas lo describen como narcisista y hasta arrogante. Aunque por razones más que entendibles no quisieron ser singularizados en esta nota, sí comentaron que solía calificarse como un profesional de la educación insuperable y era poco llano a recibir críticas o consejos. Eso le trajo, por cierto, varios problemas de relaciones con sus pares.

Entre otras cosas, algunos de quienes compartieron las aulas con el docente coincidieron en que siempre cargaba su computador personal, pero nunca lo encendía. Jamás se separaba de dicho equipo. “Podía olvidarse del teléfono o las llaves, pero el computador siempre estaba con él. Entre colegas es común prestarse estos equipos para buscar alguna información de última hora o descargar material, pero él nunca lo prestaba”, cuenta una de las entrevistadas.

Según aseguraron las fuentes consultadas, en el DAEM de Chillán habrían estado informados sobre extrañas acciones protagonizadas por Orellana, en lo que califican como “pasado para la punta” o algo desubicado, lo que habría gatillado que incluso fuera enviado a hacer clases a un establecimiento educacional de adultos.

Algunos de sus colegas sostienen que tenía mejor relación con el alumnado que con sus pares docentes, mostrándose siempre retraído y silencioso. “Claro, como todos, tenía su grupo más cercano, pero el líder era él. Siempre mostraba esa tendencia a tener el control de las situaciones”, indica un profesor que fue su colega en el último tiempo, añadiendo que, ciertamente, hablar de religión era uno de sus temas preferidos de conversación.

Otro detalle interesante que comentan quienes fueron sus colegas es que siempre se ufanaba de tener muchos contactos en diferentes esferas sociales. Esta situación la habría tenido, según explicaron, por hacer clases particulares de matemáticas a hijos de personas influyentes en la región, por lo que permanentemente hacía mención de aquello. Así fue que supimos más de este profesor que acabó liderando una organización criminal abominable. Para ser sinceros, hay más detalles de su personalidad que es muy difícil hacerlos digeribles con las palabras precisas, por lo que sólo entregamos la información que sí se puede masticar. Sólo nos queda esperar que nunca más tengamos que empaparnos de casos como estos porque ya ordenar los datos recolectados fue un verdadero y agotador karma.

4

Quirihue quiere mandar en el pizarrón y ya planifica la creación de un CFT Estatal para el Itata

¿Sabía usted que Ñuble es la única región del país que no cuenta con un Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal? Eso ya es injusto de por sí, pero se debe entender que no es llegar e instalarlo, pues la idea es que funcione en el lugar donde haga más falta, preste la mayor utilidad y sea una ruta educativa que favorezca a jóvenes que no siempre tienen los medios económicos para desplazarse hasta las grandes ciudades a cumplir con el anhelo de tener un cartón.

La idea no es nueva, pero desde hace un tiempo dormía el sueño de los justos, olvidada en los cajones de la burocracia. Sin embargo, ha vuelto a tomar fuerzas y desde la comuna de Quirihue ya levantaron el dedo para que se construya en sus dominios y preste un servicio a la provincia del Itata, territorio rezagado al que esta política pública le vendría como anillo al dedo. Los quirihuanos defienden con fuerza esta idea, pues para ser honestos, desde un principio fue proyectado en dicha comuna y demandan que el compromiso se respete.

Quirihue tiene hoy a Eduardo Redlich como nuevo alcalde, quien está dispuesto a jugarse por completo para que el mencionado CFT sea una realidad en la comuna que, además, es la capital provincial del Itata. Asimismo, el jefe comunal recordó que generar nuevas oportunidades fue parte de su compromiso de campaña, dado que los jóvenes salen a buscar un mejor futuro en las ciudades más grandes. Por ello, ya tienen planificado el aterrizaje de las dos primeras carreras de la institución educacional para 2025.

“Esperamos concretarlo cuanto antes para que no sólo los jóvenes puedan estudiar en la comuna, sino que también podamos ayudar a sus padres con los excesivos gastos que significa mandarlos a estudiar afuera. Ya tenemos reuniones agendadas para enero próximo con la Universidad Católica del Norte que ha estado trabajando en Bulnes y también en la comuna de Hualpén (Región del Biobio), realizando convenios privados y públicos. Nosotros también queremos trabajar con ellos”, sostuvo el edil.

Respecto de la infraestructura necesaria para hacer funcionar un establecimiento educacional de estas características, el alcalde Eduardo Redlich precisó que “con un proyecto concursado por el Gobierno Regional de Ñuble, podríamos contar con los recursos que nos permitan construir un CFT Estatal en la comuna. Por ahora, la llegada de las dos primeras carreras técnicas será en un establecimiento propio, por lo que podemos cumplir con los requerimientos que nos ha hecho la entidad educativa”.

Un estudio que es clave

El diputado Felipe Camaño ha sido un firme promotor de la llegada de una CFT Estatal a Ñuble, objetivo por el cual ha golpeado cuanta puerta del mundo educativo ha encontrado en la capital. Según recordó, fue el primer proyecto que presentó en 2022 cuando llegó a la Cámara Baja. Aunque fue declarado inadmisible en su entrada, acabó siendo aprobado como una ley interpretativa que lo consideró factible.

“Hoy nuestra región es la única que en la actualidad no cuenta con esta política pública de los CFT Estatales, por lo que los estudiantes de Ñuble están en desventaja respecto del resto del país. Además, estoy expectante a los resultados de un estudio que está siendo elaborado por la Universidad del Biobío en ese sentido. Sin duda, me encantaría que se instale a la brevedad y pueda existir una sede en cada provincia, pero la decisión de definir dónde se va a instalar, depende netamente del estudio de factibilidad y del Mineduc. Hace unos días, el ministro de Educación nos ha comentado su interés de visitar la región durante el verano para poder zanjar esta discusión, así que seguimos a la espera del avance del proyecto”, aseguró.

5

Una nueva apuesta turística regional: la Ruta de Ñuble Cordillera que se está diseñando desde San Ignacio

Si hay algo donde Ñuble quiere poner el acento con notoriedad es en el rubro turístico, aprovechando por cierto todas las bellezas naturales que hay en esta tierra. En ese sentido, desde la Municipalidad de San Ignacio tomaron la iniciativa y, en conjunto con otras comunas, están dándole forma a un interesante proyecto que han bautizado como Ruta de Ñuble Cordillera, la cual le pasamos a explicar de inmediato.

La historia data de antes de la pandemia, cuando se estaba cocinando a fuego lento la idea de articular la formalización y contratación de mano de obra para el sector turístico en las comunas de Pinto, El Carmen, Coihueco y, obviamente, San Ignacio, entendiendo que los pinteños llevan la delantera en este tema. Pero llegó el Covid 19 y todo quedó reducido a sólo un bonito sueño, hasta que en 2022 se retomó la idea con un encuentro empresarial, sumando a ello una gira técnica con empresarios locales para que conocieran otras experiencias dentro de la región y en comunas que presentaban un trabajo más acabado en temas turísticos.

Según comentó el administrador municipal de San Ignacio, Roger Cisterna, “tenemos claro que nuestra vocación turística está recién en desarrollo y la matriz productiva depende en gran parte del mundo agrícola, pero sabemos que hay potencial por dos factores preponderantes que son la calidad humana y estar ubicado en una zona que está ubicada a sólo 60 kilómetros del principal destino turístico de la región como es Nevados de Chillán. Creemos que podemos convertirnos en una ruta alternativa, y por estos días estamos potenciando con distintos emprendedores para homologar los criterios de producción y prestaciones de servicios”.

Por su parte, el director de la OMIL de la Municipalidad de San Ignacio, Martín Meza, destacó que inicialmente se propusieron concentrarse en el desarrollo gastronómico, ámbito en el que desarrollaron una clínica culinaria con la Asociación Chilena de Gastronomía. “Decidimos sentarnos a conversar del futuro y el 28 de noviembre recién pasado llevamos a cabo un seminario para evaluar el impacto del turismo en la empleabilidad regional, pero también ver cómo avanzamos en ese sentido, pensando siempre en lo que significa el turismo rural comunitario. Aquí participaron más de 40 empresas y conocimos la experiencia de Colombia para saber de qué manera fomentamos el turismo local”, afirmó.

La idea es entonces crear un corredor turístico que nazca en la precordillera, pero que a futuro logre conectarse con las comunas costeras de Ñuble, atravesando la región de oriente a poniente y generando un gran polo turístico regional. En ese sentido, el directivo señaló que cuentan con potentes atractivos como el Corredor Biológico del Ñuble y la gran cantidad de ríos que emanan de la cordillera, lo cual debería sumarse al impacto que generará a futuro la construcción del Embalse Zapallar. Con esta concepción en mente se pretende sacudir a los empresarios locales para comenzar a tirar las primeras líneas de un proyecto turístico de gran envergadura como este.

“Se está articulando esta red, generando contactos y convenios de colaboración entre los mismos emprendedores. Estamos comenzando a mirar el territorio desde una perspectiva más seria, analizando también aspectos importantes como el transporte, por ejemplo. Ya tenemos algunos compromisos operacionales con Pinto para que compartan pasajeros, porque en ese sentido, esa comuna es una pieza fundamental. Por ahora sólo nos estamos moviendo con musculatura propia, pero el próximo año ya vamos a salir a capturar recursos”, finalizó Meza.

