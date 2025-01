Incendios forestales amenazan temporada estival en Ñuble

Presentado por:

Esperando que el Viejito Pascuero se haya portado bien con todos ustedes y les haya traído los calcetines de rigor como es mi caso, venimos nuevamente a regalarles esta nueva entrega informativa desde la ya calurosa Región de Ñuble, donde los termómetros no quieren bajar de los 30°, los patos caen asados y se puede freír un huevo en plena calle. Bueno, ese es el calor normal en este bello territorio por estas fechas, situación que ha traído consigo distintos problemas, como la ocurrencia preocupante de incendios forestales que no quieren dar tregua y amenazan con una temporada estival cargada al fuego.

Precisamente con ese tema comenzamos este newsletter de Aquí Ñuble, pues esta última semana ha traído un ingrediente complejo e inusual como son las fuertes ráfagas de viento imperantes en la región. Si a eso se suman las altas temperaturas y una baja humedad, la receta está lista para que quede la escoba literalmente.

Con esta realidad presente hasta en la almohada de Conaf, su estrategia ha sido atacar el fuego con todo desde su inicio. Hasta ahora ha dado resultado y la afectación no ha sido tan compleja, pero el llamado a la responsabilidad de la gente es permanente porque, tristemente, aún hay quienes no quieren entender la gravedad de la situación y brillan por su porfía.

De ahí nos metimos de lleno en temas propios de fin de año y conocimos más de los regalos no convencionales que se han promovido en la región para obsequiar durante diciembre. Nos referimos a las cerezas de la variedad "corazón de paloma", que es bien propia de Ñuble, porque si así lo hacen en tierras orientales, ¿por qué no repetir el ejemplo por estas latitudes? Además, se promovió regalar tiempo libre para quienes cumplen labores de cuidadoras. Ciertamente, son regalos poco ortodoxos, pero bien recibidos.

También nos empapamos más de la estricta fiscalización que se está aplicando a la venta ilegal de fuegos artificiales, considerando los peligros que revisten estos artefactos, como la alta probabilidad de sufrir quemaduras, o bien, que por andar jugando se genere un incendio forestal con resultados terribles. Al menos en Ñuble, la autoridad se unió con Carabineros y han dispuesto servicios especiales de control, lo que al parecer ha funcionado porque al menos nosotros en Aquí Ñuble, que siempre andamos patiperreando por aquí y por allá, no hemos visto a nadie pasándose de listo y vendiendo pirotecnia.

Y por si está pensando en venirse a dar una vuelta en verano por los parajes ñublensinos, nos lanzamos a saber cómo está la situación de los campings que siempre tienen harta demanda. Aquí hay que poner ojo porque siempre se debe elegir un recinto que cumpla con la normativa vigente. ¡Sí pues!, si la idea es que su visita le deje una bonita experiencia y no que se vaya pelando. Así que aquí le dejamos unos buenos tips para que los considere.

que siempre tienen harta demanda. Aquí hay que poner ojo porque siempre se debe elegir un recinto que cumpla con la normativa vigente. ¡Sí pues!, si la idea es que su visita le deje una bonita experiencia y no que se vaya pelando. Así que aquí le dejamos unos buenos tips para que los considere. De postre le entregamos una nota bien interesante y positiva para una región de artistas como Ñuble. Eso porque conocimos a Marcelo Pincheira, un joven cantante chillanejo que se lanzó con todo a buscar una fama que acabó encontrando en México. Sí, porque en tierras aztecas ya es reconocido y hasta obtuvo el premio Micrófono de Oro que entrega la Asociación de Locutores de dicho país. Y como es posible que pronto sepamos de sus canciones, y teniendo en cuenta que nadie es profeta en su tierra, aquí les dejamos su historia.

Así entonces, los invitamos a disfrutar de este nuevo newsletter de Aquí Ñuble que le estamos despachando con las patitas en el agua y bajo la generosa sombra de un frondoso arbolito que nos acogió. Porque por acá cuesta capear el calor, pero tenga por seguro que ni eso nos detiene en la búsqueda permanente de informaciones para reglarles a ustedes con todo ese cariño propio de las regiones. Porque Santiago no es Chile y desde Ñuble queremos hacernos sentir, los invitamos a leer esta nueva entrega informativa desde esta joven región donde hasta el diablo anda pidiendo agüita mineral con hielo.

Ocurrencia de incendios forestales en Ñuble muestra aumento de casi un 50 %

De todos los visitantes que llegan a Ñuble en la temporada estival, créanos que los incendios forestales son los más aborrecidos. Nadie los quiere, pero llegan igual, y aunque se hagan campañas para prevenirlos, siempre el fuego encuentra una mano negligente que les da todas las facilidades para, sencillamente, dejar la crema con secuelas que muchas veces son irreparables.

El director regional de Conaf, Juan Salvador Ramírez, subrayó la importancia de la prevención en materia de incendios forestales, pues ya a estas alturas, Ñuble muestra cifras negras. La superficie local afectada hasta el momento supera en cerca de un 500 % a la temporada anterior y la ocurrencia de siniestros es de casi un 50 % más que el verano pasado.

“Cerca del 80% de los incendios forestales que ocurren en la región son por acciones negligentes. Eso significa que son personas que haciendo faenas cotidianas como labores agrícolas y uso de maquinaria, generan fricción y chispas o trabajan con fuentes de calor. Estas situaciones están aumentando en la región con casos como el uso de galleteras, motosierras o las mismas quemas que no están autorizadas”, explicó.

Ramírez afirmó que si bien las altas temperaturas son normales para Ñuble en esta temporada, no sucede lo mismo con los fuertes vientos imperantes. Por ende, reforzó el llamado a prevenir y ser cuidadosos, pues por más recursos que se tengan, puede generarse una situación difícil de controlar y causar un desastre de proporciones.

“El fin de semana anterior tuvimos 13 incendios forestales en la región. Esos datos negros nos llaman a tener la mayor responsabilidad en Ñuble”, sostuvo.

Alianza estratégica

Por estos terruños, Conaf hace una pega de hormiga durante todo el año para prevenir los desastres, pero parece que la porfía puede más, y si a eso se le suman las altas temperaturas ñublensinas y las inusuales ráfagas de viento que se han hecho sentir en estos días en la región, el caldo de cultivo está dado para que quede la escoba. En ese contexto es que la institución forestal y la Cámara Chilena de la Construcción ñublensina hicieron un llamado a su gremio para que pongan ojo en las faenas y tomen todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de incendios forestales.

“Es muy importante que las empresas de la construcción aumenten los esfuerzos para evitar focos de incendios que generen daños profundos en distintas localidades, pues cuando ocurren los siniestros, hay pérdidas materiales y, en algunos casos, también humanas. Los incendios forestales causan mucho daño y desempleo. Hay empresas que sufren con estos fenómenos, así que la invitación es a prevenir en las distintas líneas de trabajo que se desarrollan en la región”, afirmó al respecto el presidente de la CChC Ñuble, Sebastián Godoy.

2

Cerezas y tiempo libre: los regalos no convencionales que se obsequian en Ñuble en las fiestas de fin de año

Como suele suceder cuando llegan las fiestas de fin de año, todo el mundo corre como loco tratando de encontrar un buen regalo que demuestre el cariño y afecto por algún ser querido. Pero fíjese que en Ñuble decidieron hacer algo distinto y de paso, apoyar a los productores locales que entre los incendios forestales y las lluvias inclementes se han pasado el año caminando por la cuerda floja económica.

De esa forma fue que se gestó una campaña destinada a promover que se regalen cerezas en su variedad “corazón de paloma”, porque si los orientales tienen la costumbre de regalar este sabroso fruto para demostrar cariño, ¿por qué no también los ñublensinos? Así que de esta forma se dio rienda suelta a esta campaña que también tuvo un objetivo comercial para aumentar las ventas y evitar que la producción acabe perdiéndose.

Además de los afectos propios de regalar cerezas, resulta que la variedad “corazón de paloma” no tiene gran potencial exportador versus su pariente la cereza negra, pues esta última sí es capaz de soportar el largo viaje hacia los mercados chinos y japoneses, principalmente, llegando a destino sin problemas. Así entonces, la humilde “corazón de paloma” no cuenta con esa virtud y sólo logra posicionarse en la venta nacional. De ahí que deba promoverse su comercialización de alguna manera y las fiestas de fin de año son la ocasión propicia.

La directora regional de Indap, Fernanda Azócar, destacó al respecto: “Queremos promover una variedad en particular que conocemos como ‘corazón de paloma’, principalmente cultivada por la agricultura familiar campesina de las comunas de Chillán y Quillón en la Región de Ñuble. Así, beneficiamos a los productores locales con canales de comercialización de circuito corto y al comprador local que busca excelente calidad y buen precio. Cuando hablamos de cultivos de la agricultura familiar campesina no sólo nos preocupamos de lo productivo, sino también de todo el contexto cultural y social que hay detrás de ello y, en este caso, esta variedad da cuenta de una forma de cultivo y de un paisaje biocultural con características específicas que logran tener un producto tan querido como este”.

Para que usted sepa, mi querido lector, Ñuble es una de las regiones donde existe la mayor cantidad de huertos cereceros, siendo la comuna de Quillón donde mayormente prevalecen, seguida por Chillán. En ese sentido, desde Indap informaron que trabajan con cerca de 300 usuarios que, en su conjunto, producen entre dos mil y cuatro mil kilos por año. El tema es que en la venta a intermediarios en centros de acopio, los pequeños productores sólo venden un 10 % de su producción, ya que el costo de la mano de obra y el bajo valor de compra no les genera rentabilidad.

Regalar tiempo

La labor de las cuidadoras en general es poco reconocida y, por lo mismo, ha sido una larga cruzada del Gobierno lograr que sean valoradas como tales. Actualmente, en el Registro Social de Hogares (RSH) existen cerca de seis mil cuidadoras ñublensinas inscritas, pero se estima que pueden ser más de 50 mil las personas que desarrollan esta noble labor, por lo que están reforzando el llamado a que se inscriban en el RSH para que puedan optar así a distintos beneficios ofrecidos por el Estado.

Pero no nos desviemos. El caso es que las cuidadoras no suelen tener mucho tiempo de descanso, por lo que el llamado de las autoridades fue precisamente ese: regalarles espacios de tiempo libre para que puedan descansar. Según explicó la seremi de Desarrollo Social, Marta Carvajal, “la mayoría de las mujeres que cuidan, porque en su mayoría son mujeres, dedican hasta las 24 horas del día para hacerlo. Por tanto, regalarles un espacio de tiempo en estas fiestas de fin de año sería algo fundamental”.

¿Ve usted que no todo tiene que ser necesariamente algo material a la hora de hacer un lindo regalo? Así que si quiere y le nace, todavía está a tiempo de obsequiar estos presentes no convencionales y, de paso, ayudar.

3

¡No van a dejar pasar ni una! Ñuble reforzó la fiscalización a la venta ilegal de fuegos artificiales

Les han dicho hasta en chino mandarín acerca de los peligros que encierra la manipulación de fuegos artificiales para las personas en general, sin contar la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, pero la gente no aprende y ahí están comprándolos, aun estando prohibida su comercialización. Ahora, si bien es cierto que la cantidad de menores que ha sufrido quemaduras ha bajado en un 90 % en todo el país, todavía persiste el peligro de que esto suceda, poniendo el punto negro en estas fiestas de fin de año que debieran ser pura alegría.

Para que nadie diga que no les avisaron, el Gobierno y Coaniquem pusieron en marcha una campaña que, más que eso, es un recordatorio sobre lo peligroso que es manipular fuegos artificiales. “El llamado es a no comprar estos elementos y, en caso de ser testigo de su venta, hacer la denuncia correspondiente. No queremos más niños quemados y para eso debemos prevenir, sobre todo en este tiempo donde tenemos altas temperaturas y también aumenta el riesgo de incendios forestales”, detalló el delegado presidencial regional, Rodrigo García.

La coordinadora regional de Coaniquem, Catalina Guzmán, comentó que la ley 19.680 es la que prohíbe el uso y venta de fuegos artificiales, por lo que subrayó la importancia de no caer en tentaciones peligrosas y evitar comprar y/o manipular estos elementos. Y es que si bien los números de niños afectados por estos productos ha bajado drásticamente, siguen apareciendo casos, por lo que el llamado es el de siempre: prevenir para no tener que lamentar.

“El año pasado tuvimos seis casos de niños quemados por fuegos artificiales en todo el país y, gracias a Dios, en Ñuble no sufrimos ninguno. Lo que es importante recalcar es que en ninguna de esas situaciones estaban los niños manipulando esta pirotecnia, pues se lanzan y afectan a un tercero porque una vez en el aire tienen un comportamiento indescifrable”, recalcó.

Por su parte, el subprefecto de los Servicios de Carabineros Ñuble, teniente coronel José Luis Villegas, indicó que mantienen una labor especial para controlar la venta ilegal de fuegos artificiales y su manipulación.

“Hasta ahora no hemos recibido ninguna denuncia por este tipo de situaciones, pero llamamos a la ciudadanía a evitar el uso de estos artefactos y denunciar sobre su comercialización para detener a estas personas y ponerlas a disposición del Ministerio Público. Como Carabineros hemos reforzado nuestros servicios durante las fiestas de fin de año”, precisó.

4

A descansar se ha dicho: Ñuble tiene 41 campings autorizados para funcionar

Llega el verano y la Región de Ñuble se prepara para recibir oleadas de turistas, lo que la economía regional agradece en un territorio que tiene panoramas para todos los gustos: bellos parajes en sus costas, campos y montañas. La cuestión es que en su mayoría, los visitantes suelen acudir a campings que, a fin de cuentas, son más baratos y ofrecen su buena cuota de tranquilidad para descansar como Dios manda. Pero ojo, que no todos estos recintos están autorizados por ley y eso es clave a la hora de elegir alguno.

En Ñuble existen actualmente 41 campings autorizados, lo que significa que cuentan con la resolución sanitaria exigida en el decreto N° 301/84 del MINSAL que detalla el Reglamento Sobre Camping y Campamentos de Turismo. El tema no es menor, pues dicho marco legal establece superficies a construir, capacidad para acampar y estacionamientos y espacio predial óptimo, entre otros elementos. Por lo mismo, la Seremi de Salud anunció una fuerte fiscalización a estos establecimientos, teniendo como norte una buena experiencia para el veraneante.

“Con la llegada del verano, no sólo se incrementan las visitas a los campings, sino que también aumenta la práctica de deportes al aire libre como el trekking. Por lo mismo, el llamado es a utilizar instalaciones autorizadas y transitar por senderos autorizados y debidamente habilitados para prevenir contagios de virus Hanta. Vamos a visitar distintos campings para asegurarnos de que las autorizaciones sigan en pie”, precisó la seremi de Salud, doctora Michelle D’ Arcas.

La autoridad también indicó que es importante denunciar campings y balnearios que no cuentan con luz verde por parte de la autoridad. Para eso, explicó que es posible utilizar la página web del organismo, mediante la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de la misma o en forma presencial para acusar a quienes se están pasando por el aro el marco legal.

“Muchas veces nos llegan las denuncias de boca de algún vecino, pero es necesario que esto quede formalizado como evidencia. De esa forma nosotros podemos fiscalizar esos lugares y hacer más seguros estos espacios de recreación y las vacaciones en sí”, aseguró la autoridad.

A modo de dato, le contamos que es posible verificar en Sernatur si un establecimiento está inscrito en el registro de operadores de dicha institución. De igual manera, la seremi de Salud mantiene un listado de campings y balnearios que cuentan con resolución sanitaria. Así que ya sabe, en El Mostrador le pasamos la información, pero la responsabilidad corre por cuenta suya.

5

De Ñuble al mundo: la historia del cantante chillanejo que la rompe en las radios de México

Seguramente el nombre de Marcelo Pincheira no le dice nada, pero puede estar seguro de que en México es bien reconocido. Esto, porque este joven cantautor chillanejo agarró su guitarra y llenó la maleta de partituras para partir por las suyas a tierras aztecas en busca de la gloria. Bueno, para hacer corta la historia, su música encontró una excelente acogida, al punto de haber sido galardonado por la Asociación Nacional de Locutores de México por su trabajo, obteniendo así el premio conocido en esas tierras como Micrófono de Oro.

Y como en Aquí Ñuble nos gusta la buena música, partimos a conversar con el novel solista que se encuentra de paso por la región. Así nos fuimos enterando de que esta historia comenzó con el envío por las suyas de algunas canciones propias a distintas latitudes extranjeras, teniendo la mejor acogida en el país azteca, donde fue invitado a hacer algunas presentaciones. De ahí en más, todo ha ido en ascenso para Marcelo Pincheira, al punto que ya negocia para componer la banda sonora de una telenovela.

“Esto es producto de un trabajo que hemos venido realizando desde hace cinco años por redes sociales. Así envié un cover a un productor estadounidense que hoy está radicado en México. Ahí comenzó todo con este viaje a mostrar canciones inéditas y ahora voy rumbo a construir una carrera musical sólida”, apuntó.

Marcelo Pincheira ya tiene nociones del mercado musical mexicano, el que es muy competitivo y en extremo cerrado. A su modo de ver, ya ir al país norteamericano es un triunfo, pues lleva como aval que sus canciones llevan sonando cerca de cinco meses en los diales aztecas. Todo eso le endosó este premio que viene a coronar una apuesta extrema, ya que este joven cantante dejó su trabajo y todo para partir a conquistar su sueño. Y lo logró.

“En México idolatran a Germain de la Fuente (cantante sancarlino de la legendaria banda Los Ángeles Negros). Allá cuento con un apoderado que se llama José Guadalupe Diego Vega y vamos a seguir trabajando. Vienen tres o cuatro canciones, cuatro videoclips y una canción para Televisa. Mi estilo es todo un tema porque estoy haciendo balada pop, pero me estoy empapando mucho del folclore mexicano. Precisamente, así fue el estilo de la canción que pegó fuerte allá”, comenta.

Y mientras tanto, Marcelo Pincheira hace nuevamente su maleta a sabiendas de que es posible que no vuelva pronto a tierras ñublensinas. Ya entró en el mercado mexicano y no va a soltar tan fácil la posibilidad. Al que quiere celeste, que le cueste dice el refrán, y este músico local ya le agarró la cola al éxito. Soltarla a estas alturas sería un pecado capital.

No podemos despedirnos en esta ocasión sin desearles desde Aquí Ñuble un nuevo año lleno de éxitos y buenas vibras. Que se les venga a todos un 2025 repleto de metas cumplidas, buena fortuna y bendiciones que nunca están de más. Como diría mi abuelita, que traiga salud, dinero, amor y algo más.

Aprovechamos la ocasión para invitarlos a que vengan a conocer la Región de Ñuble, donde no les van a faltar los buenos panoramas, la excelente gastronomía local y la calidez de sus habitantes. Ustedes disfruten que nosotros seguimos en la apasionada búsqueda de noticias porque estamos seguros de que el nuevo año va a traer hartas cositas nuevas y esperamos estar siempre a la altura. Por eso nos exigimos a diario para seguir respondiendo a la confianza y al cariño que la gente nos regala todos los días.

Y como también hemos hecho rabiar a más de alguna autoridad, pues bueno, sólo decirles que ese es el mejor ejemplo de que la voz de las regiones debe hacerse escuchar, y que es mala política tirar la basura bajo la alfombra, pues estamos atentos a cualquier movimiento. Por algo nos agradecen siempre esta tribuna que les ha regalado El Mostrador, siempre ciertos a que los territorios deben tener voz y que el país es mucho más que su capital Santiago.

No sacamos el pie del acelerador y seguimos con más fuerza que ayer, pero menos que mañana.

