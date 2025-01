Aquí Ñuble: ejes del Gobierno Regional, bajan delitos pero sigue inseguridad e inversiones crecen

Presentado por:

¡Bienvenidos!

Habiendo pasado la algarabía de la champaña, los fuegos artificiales, los abrazos de rigor y cuanta cábala de Año Nuevo existe, no sólo toca darle un respiro al maltratado hígado, sino que también es momento de hacer los respectivos balances del año que se fue y las proyecciones del que se viene. Y como en Aquí Ñuble nos gusta saber si hay conejos en las mangas de las autoridades, allá partimos a escarbarlas, poniendo el 2024 en la balanza y buscando saber también cuántos kilos pretende engordar la Región de Ñuble en este nuevo año, porque aún le quedan hartas falencias por superar y todavía se ve medio famélica.

La primera parada fue el Gobierno Regional de Ñuble , que es donde están las lucas. Había que saber hacia qué manzanas se le pretende tirar la flecha en 2025, así que nos sentamos a conversar con el gobernador regional Óscar Crisóstomo , para sacar algunas luces de lo que se viene. De igual manera, y ya que andábamos en esa, le pasamos revista a la gestión del saliente Consejo Regional, que se renovó casi por completo (sólo tres de los 16 cores se repitieron el plato), obteniendo cifras que son bastante satisfactorias, por lo demás.

Luego, nos fuimos raudos a conversar con el delegado presidencial regional, Rodrigo García . Había que saber cómo estamos en materia de seguridad, ya que no es misterio que este es un tema que a la gente de Ñuble (y a todo el país) le preocupa y la tiene más tiritona que canasto con guatitas. Aquí nos enteramos de que si bien las cifras del 2024 son positivas, aún persiste la sensación de inseguridad , por lo que el trabajo de este año se centrará precisamente en reducir dicho sentimiento, que mantiene a los ñublensinos con el Jesús en la boca.

¿Y cómo anduvo Ñuble económicamente hablando? Pues contrario a lo que se pueda creer, resulta que las cifras son extremadamente favorables, alcanzando el año recién pasado un arqueo positivo con un crecimiento del 350% en inversiones desarrolladas en la región . Con ese antecedente en la mano, la pega de las autoridades se centrará no sólo en retener lo que ya llegó a tierras ñublensinas, sino también en generar las condiciones para que los inversionistas arribados al territorio comiencen a pensar en expandirse.

En salud también aprobamos, porque luego de que el 2024 se centrara en darle duro a la albañilería y abocarse a la construcción de distinta infraestructura necesaria, como el nuevo Hospital Regional de Ñuble, que acelera sus trabajos al máximo, nos enteramos de que este año será de concreción en varias iniciativas . Esto, porque el Convenio de Programación firmado recientemente entre el gobierno central y el Gore de Ñuble traerá recursos frescos para que la salud local comience a levantar el vuelo, tras varios años en coma.

Finalmente, nos dimos a la tarea de cumplir con un compromiso que teníamos pendiente, pues nos habían pedido en reiteradas ocasiones informar a la comunidad ñublensina sobre los llamados "golpes de calor", sus consecuencias y qué hacer en caso de sufrirlos. Así que para honrar nuestra palabra fuimos donde los especialistas a saber más de esta patología. En nuestra defensa, hay que decir que no lo habíamos podido hacer porque la agenda informativa siempre nos pegaba un cachetazo y nos obligaba a meternos en otras temáticas, pero ya ve que cumplimos y aquí dejamos esta notita tipo servicio de utilidad públicapara nuestros respetables lectores.

Y así nos despachamos este nuevo viaje informativo en Aquí Ñuble que, por lo demás, no estuvo sencillo de concretar, porque con las fiestas de fin de año dando vueltas por todos lados y con una semana cortada hubo que correr bastante para lograr nuestro objetivo, pero como somos más porfiados que un perro con hambre nos pusimos harto bloqueador solar y hasta llevamos colación por si tocaba larga la espera. Aquí debemos agradecer la disposición de las autoridades que siempre estuvieron llanas a conversar con El Mostrador y aprovechamos de comentarles que nos agradecieron mucho esta tribuna.

¡Ya! No les damos más la lata y los invitamos a subirse a esta nueva edición de Aquí Ñuble.

¡Nos fuimos!

1

Economía, salud y seguridad: los tres ejes que marcarán la ruta del Gobierno Regional de Ñuble en 2025

Vamos a ser claros en una cosa. Usted puede estar de acuerdo o no con el trabajo de las autoridades, pero coincidiremos que el 2024 de la Región de Ñuble fue más intenso que convivencia matrimonial en cuarentena. Claro, aún falta mucho por hacer, pero si hubo una virtud por estos lares fue la capacidad de las autoridades en general para trabajar unidas y dejando en un cajón con llave cualquier discrepancia política. Aquello marcó un punto de inflexión y logró concretar varios avances que permanecían pendientes.

En conversación de Aquí Ñuble con el gobernador regional Óscar Crisóstomo, pasamos revista a varios logros que no vamos a detallar en específico porque tardaríamos una eternidad en hacerlo. Lo concreto es que hay avances en distintas materias como seguridad pública, economía, deporte, salud y calidad de vida con inversiones millonarias que han sido bien recibidas, porque no hay comuna que no se haya visto beneficiada de algún modo, y en cada canasta se puso un huevito al menos.

Y para que nadie se enoje, nombramos a continuación algunos avances: la construcción de nueva infraestructura policial; el avance en la instalación de 209 cámaras de seguridad en toda la región, de las cuales ya están operativas 104; el inicio de la construcción del nuevo Centro Teletón en Chillán, una inversión de casi mil millones de pesos en la Zona de Rezago del Valle del Itata para fortalecer los emprendimientos locales, la puesta en marcha del primer Centro Especializado en Violencias de Género y un potente convenio en Salud, que le permitirá remozar distintos establecimientos de atención primaria. Eso por nombrar sólo algunos, ya que varias obras se quedan en el tintero, porque hay logros en todos los ámbitos y para todos los gustos.

Ahora, ¿quedan tareas pendientes? Obviamente que sí y sobre eso Crisóstomo está plenamente consciente. Por lo mismo, indicó que existen tres áreas que serán prioritarias durante 2025, siendo estas economía y crecimiento, salud y seguridad.

“Esas son las tareas pendientes que tenemos para 2025. En materia económica, le vamos a dar continuidad a distintos programas que tenemos ya funcionando, pero vamos a iniciar otros nuevos con alianzas mucho más amplias. En salud tenemos que darle cuerpo y alma al convenio que hemos firmado para aterrizarlo, a lo cual se suma el tema de la seguridad pública. Esto lo hemos transparentado también con los alcaldes y seremis”, explicó.

La autoridad agregó que estas prioridades ya le fueron expuestas al nuevo Consejo Regional de Ñuble, considerando que este se renovó casi por completo (sólo se repitieron tres de los 16 consejeros regionales). Con los integrantes de dicho hemiciclo se sostuvo una reunión a principios de diciembre, en la que se presentó esta carta de navegación para conocimiento de las futuras autoridades.

“Yo diría que, transversalmente, este plan le hizo sentido a todos y creo que tenemos plena sintonía respecto del trabajo que vamos a realizar en 2025”, finalizó Crisóstomo.

El CORE que se va

Al cierre de sus funciones, el saliente Consejo Regional de Ñuble, que de hecho fue el primero electo en su totalidad, hizo un positivo balance de la gestión desarrollada. Durante el período en que funcionó se aprobaron 261 iniciativas, pasando así de 44 proyectos en 2021 a 99 resueltos el año recién pasado. Eso se traduce en un 225% de aumento, reflejando una clara confianza en las unidades técnicas municipales, de las cuales emanaron cerca del 60% de los proyectos aprobados.

En este trabajo hay propuestas que fueron emblemáticas y que encontraron tierra fértil en el hemiciclo regional. Entre ellas se cuentan el edificio consistorial de San Nicolás, la adquisición y reposición de 21 carros de Bomberos, la renovación de buses, taxibuses y taxis colectivos, el estadio municipal de Ninhue, el mejoramiento de centros de atención primaria de salud y la renovación de las flotas de ambulancias, la reducción de las listas de espera para acceder a cirugía, la construcción de la Escuela de Medicina y la compra de nuevos vehículos policiales, sólo por nombrar algunas.

En términos numéricos, el aumento de la inversión en Ñuble ha sido considerable, pasando de $20 mil millones a $77 mil millones. Nada mal para una región que aspira a superar cuanto antes su gran cantidad de falencias.

2

Bajan los delitos de mayor connotación en Ñuble, pero persiste la sensación de inseguridad

A la hora de los balances, el tema de la seguridad pública era esencial considerando que es una de las principales preocupaciones de los ñublensinos, según lo que nos comentan reiteradamente. Por lo mismo, en Aquí Ñuble partimos raudos a conversar con las autoridades para saber cómo estuvo el año al ponerlo en la balanza y qué dicen los números al respecto, aunque las cifras no siempre cuadren con lo que se ve en las calles. Pero los números son números y vale la pena tenerlos en consideración.

Según explicó el delegado presidencial regional, Rodrigo García, en cifras claras y duras, los delitos de mayor connotación social muestran una baja del 4% respecto de 2023 y los decomisos de drogas se incrementaron notablemente en igual período de tiempo, aumentando en un 222%. En términos de volumen, se evidencia una incautación total de 631 kilos de sustancias ilegales, principalmente cocaína, marihuana y pasta base.

“Respecto del trabajo de Carabineros, tuvimos un aumento sustantivo en cantidad de armas recuperadas, y con aquellas fiscalizadas logramos un incremento del 13%, lo que no es menor si consideramos que la meta propuesta para 2024 era del 10%. En lo realizado por la PDI, contamos 803 detenidos, principalmente por drogas, pero también hubo un aumento importante de detenidos por deudas de pensión alimenticia”, aseveró.

La labor policial dejó en evidencia que las tres comunas de Ñuble con mayor complejidad delictual son Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, por lo que se trabajó arduamente en un plan de reforzamiento. Asimismo, en materia migratoria se anotaron 14 expulsiones de extranjeros durante el año, lo que muestra un aumento importante en comparación con 2023, período en el que sólo se registraron dos. El punto negro es que los homicidios han mostrado un aumento en el territorio ñublensino, aunque si se compara con las cifras de los últimos cinco años es un delito que se ha mantenido constante, aunque ha aumentado el uso de armas de fuego como elemento homicida.

Sin embargo, las buenas cifras presentadas contrastan con la sensación de inseguridad predominante en la región, por lo que, según explicó García, el desafío para el 2025 está en disminuir dicha percepción. “Estos resultados nos permiten mostrar avances, pero nos llevan a continuar con el camino que hemos trazado. Tenemos muchos desafíos por delante aún para lograr una mayor sensación de seguridad para las familias de Ñuble. Las cifras indican que el 80% de la sensación de inseguridad se produce por lo que la gente ve por televisión, principalmente en los matinales, un 50% por la realidad de las comunas y cerca de un 30% por lo que se vive en los barrios”, detalló.

Finalmente, el delegado presidencial regional adelantó que se realizan estudios en un sector de la región para evaluar construir ahí una nuevo recinto penitenciario regional, pero como ello demandará tiempo y no se hace de la noche a la mañana. Confirmó, además, el futuro traslado de reos locales a otros penales del país, cuestión que vendría a descomprimir las cárceles locales que muestran un nivel de hacinamiento preocupante.

3

¡Tremendo salto en 2024! Inversiones en Ñuble mostraron un crecimiento del 350 %

Un crecimiento sin precedentes es el que experimentó la Región de Ñuble durante 2024, mostrando un nivel de inversión equivalente a US$ 1.150 millones. En términos simples, eso significa que los proyectos de inversión aprobados por la Comisión de Evaluación Ambiental se elevaron en un 350% respecto de 2023, logrando así que buena parte de los esquivos billetes de algunos inversionistas decidieran quedarse por estos lares.

Al respecto, el seremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar, destacó las acciones claves que han facilitado este crecimiento, indicando que “hemos promovido iniciativas como la implementación de un innovador instrumento de atracción de inversiones, ejecutado por Corfo con el respaldo del Gobierno Regional, y, además, hemos logrado la aprobación de importantes proyectos”.

Hay que señalar que en esta tarea la labor del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo ha sido esencial para acelerar la implementación de distintas iniciativas. En este sentido, uno de los logros más destacados ha sido el acompañamiento a AgriChile para la instalación de su planta en Ñiquén, lo que permitió adelantar la puesta en marcha del proyecto y contribuir al crecimiento económico de la región.

Por otro lado, la Comisión de Evaluación Ambiental han sido responsable de aprobar 17 proyectos en 2024, que suman un total de US$ 1.158,9 millones, un aumento significativo respecto de los 13 proyectos aprobados en 2023, que sólo alcanzaron los US$ 256,4 millones. Este resultado representa un incremento del 351,9%, una cifra histórica para la región.

«Los proyectos aprobados este año suman más de US$ 1.150 millones, lo que refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno, los gremios productivos y las empresas para impulsar el desarrollo regional. A pesar de los desafíos, el Gobierno ha tomado medidas decisivas para generar certezas en temas claves como la transmisión eléctrica y la construcción de embalses para asegurar el agua en el sector agrícola», destacó el jefe regional de la cartera económica.

Retener y expandir

Pero la pega económica en Ñuble no sólo se ha centrado en atraer inversiones, sino también en retener las que ya llegaron y expandirlas. En ello ha sido gravitante crear las condiciones de comodidad necesarias para que el entorno siempre sea atractivo.

En esa línea, la planta Bimbo, que obtuvo su aprobación en enero de 2024, ya está ejecutando una inversión superior a los US$ 50 millones para la ampliación de sus instalaciones ubicadas en Chillán Viejo, generando una cantidad importante de puestos de empleo sólo en esta etapa. Además, la empresa Arauco ha confirmado una inversión de US$ 100 millones para la construcción de una nueva planta de paneles OSB en Trupán-Cholguán, lo que consolida a Ñuble como un destino atractivo para la inversión.

Y si hablamos de atraer inversiones, destaca sobremanera el trabajo realizado por un nuevo instrumento de atracción de inversiones ejecutado por Corfo y respaldado por el Gobierno Regional, el que ha permitido la generación de más de $ 31 mil millones en inversiones para la región. Este programa ha facilitado la instalación de cinco nuevas empresas: dos del sector tecnológico y tres del sector agroindustrial, dedicadas principalmente a la construcción de packings para cerezas y castañas.

«En 2024 hemos dado pasos firmes para posicionar a la región como un centro de atracción de inversiones, lo que se complementa con el proyecto de ley para la obtención de permisos sectoriales, que reducirá los tiempos de tramitación en un 30% a 70%, creando un entorno más favorable para las inversiones», concluyó Solo de Zaldívar.

4

Salud abrirá la billetera: 17 proyectos en la región comenzarán a ver la luz en 2025

Si este año fue bueno para la salud en Ñuble, el que viene promete ser el que inicie el despegue definitivo. La cosa es simple: siendo una provincia dependiente de la Región del Biobío, el territorio ñublensino mantenía varias carencias de infraesructura en esta materia porque siempre quedaba para la cola. Aquello se ha ido reparando de a poco porque como siempre sucede, las necesidades son muchas y los bolsillos, que no son los de un payaso, siempre son de recursos limitados. Por lo mismo, la planificación ha debido ser con precisión de cirujano y con resultados que sólo ahora se están comenzando a visualizar.

Vamos viendo. El 2024 fue básicamente de cemento y ladrillo, acelerando las obras en lo que será el nuevo Hospital Regional de Ñuble y la remodelación del Cesfam Federico Puga, en Chillán Viejo. A ello se sumó la inauguración del Cesfam Dr. Raúl San Martín, en el sector Ultraestación, y las mejoras en distintas unidades de la atención primaria regional.

“Estamos muy satisfechos de haber finalizado el año con avances significativos en iniciativas que representan más y mejor salud para las y los ñublensinos. Nuestro proyecto más emblemático, el Nuevo Hospital Regional de Ñuble, cerró el año con un 90% de progreso, mientras que el Centro de Salud Familiar Federico Puga Borne, de Chillán Viejo, alcanzó un 98%. Asimismo, pusimos a disposición de la comunidad el Cesfam Dr. Raúl San Martín de Chillán, que incluye el tercer SAR de la red de urgencia de la Región”, destacó la directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca.

La autoridad recordó además que la llegada de nueva tecnología a la red ha sido gravitante. En esta materia destacan el mamógrafo del Hospital de Quirihue, el primero de la red pública en la provincia de Itata; equipos de rayos osteopulmonar instalados en distintos puntos; nuevas dependencias en el Hospital de El Carmen; los servicios de Maternidad y Endoscopía en Bulnes; la remodelación de salas de rehabilitación en Yungay; la habilitación del primer Centro de Estimulación y Rehabilitación Infantil en Coelemu; y nuevas instalaciones para salud mental en San Carlos; entre otros avances. Además, se aprobó una importante inversión para continuar mejorando las dependencias actuales del Hospital Herminda Martín de Chillán, que también cuenta con un proyecto para la futura instalación de un resonador magnético.

Por su parte, el subdirector de Recursos Físicos y Financieros del SSÑ, Alex Paredes, señaló: “Hemos enfocado parte de nuestra gestión en fortalecer la atención primaria, destinando más de dos mil millones a la conservación de establecimientos de salud de las distintas comunas y mejorando la infraestructura de postas, CECOSF y CESFAM. También hemos entregado cerca de 200 millones a través de los proyectos de Apoyo a la Gestión Local (AGL) para equipamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de calidad, oportunidad y continuidad de atención en los usuarios y usuarias”.

Convenio de programación

Uno de los grandes hitos del 2024, si no el más importante, fue la firma del Convenio de Programación que se concretó hace algunos días con la presencia del Presidente Gabriel Boric en la región. Al respecto, Elizabeth Abarca recalcó que “este año lo cerramos con hito importantes, siendo el más relevante en materia de inversión la firma del Convenio de Programación entre el Minsal y el Gobierno Regional de Ñuble. Este acuerdo, por más de $837 mil millones, financiará diversos proyectos que transformarán nuestra red asistencial”.

De estas iniciativas, 17 iniciarán su concreción en 2025 con los respectivos estudios de prefactibilidad, diseño o ejecución. Entre estos, destacan el diseño y construcción del COSAM Cordillera de la comuna de Coihueco y la construcción del Cesfam Dr. José Durán Trujillo de San Carlos, que está ad portas de abrir sus puertas. A ello se suman el diseño del Centro Oncológico Regional; el estudio de prefactibilidad para la reposición de los cinco hospitales comunitarios de salud familiar de la región y la construcción, normalización y reposición de diversos centros de salud familiar.

5

¿Cómo prevenir, reconocer y actuar frente a un “golpe de calor”?

Para ser sinceros, esta es una nota que nos habían pedido hace un tiempo y no habíamos podido hacerla porque la agenda informativa es la que manda, pero como promesas son deudas, aquí va. Y es que por estos días se suele hablar en Ñuble de los famosos “golpes de calor”, pero en nuestros paseos diarios y conversaciones varias con cuanto cristiano nos vamos topando, nos dimos cuenta de que pocos saben qué significan realmente y, como nosotros estamos para servirles, aquí va más acerca de este tema.

Un golpe de calor es una condición de salud grave que ocurre por aumento excesivo de la temperatura corporal, lo que puede ocasionar daños en los órganos vitales y el cerebro. Este cuadro se genera por la exposición prologada a las altas temperaturas o esfuerzo físico en días calurosos, llegando el organismo a alcanzar una temperatura de 40 °C o más. En ese contexto y considerando el horno en que se convierte Ñuble durante el verano, salimos a recopilar recomendaciones para cuidar la salud, destacando la importancia de detectar y manejar oportunamente esta complicación.

Para empezar, les contamos que las personas más vulnerables a los efectos del calor extremo son los niños y niñas menores de 2 años, las personas mayores y quienes sufren de obesidad. Y desde ya les mencionamos que no hay que mirar a huevo un “golpe de calor”, pues de sufrirse requiere tratamiento de urgencia, ya que puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El problema puede empeorar cuanto más se retrasa el tratamiento, aumentando el riesgo de sufrir complicaciones graves o incluso, la muerte.

Al respecto, el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Ñuble, Dr. Max Besser, precisó que “el golpe de calor se manifiesta principalmente con una temperatura corporal muy alta y alteraciones del estado neurológico como confusión, agitación o balbuceo. Otros síntomas incluyen mareo, piel caliente, seca y enrojecida, sudoración excesiva, náuseas y vómitos, pulso acelerado, respiración rápida, pérdida total o parcial de consciencia y convulsiones. Por ello, es primordial estar alertas y, en caso de presentarse cualquiera de estos síntomas, acudir inmediatamente al servicio de urgencia más cercano”.

El facultativo añadió que si aparece esta sintomatología “es muy importante solicitar atención médica de urgencia de forma inmediata,; no dejar sola a la persona, trasladarla a un lugar seguro y fresco, enfriarla rápidamente. Esto puede hacerse quitándole la ropa exterior y aplicando compresas frías en la cabeza, cuello, axilas e ingle. También se puede considerar un baño de agua fría. En casos de confusión, dificultad para hablar o comportamiento irracional, no intente que la persona beba agua”.

Así que ya saben. Por lo pronto, les recomendamos estar siempre bien hidratados con consumo regular de agua (sí, agüita pura y cristalina) y evitando la ingesta de bebidas azucaradas; uso de gorro y protector solar, además de ropa ligera y, preferentemente, de colores claros. Y por favor, tómense las cosas con calma en las horas de mayor temperatura. Como siempre, nosotros en Aquí Ñuble les pasamos la receta, pero el autocuidado es responsabilidad suya.

De esta manera comenzamos el 2025 en Aquí Ñuble, mostrándoles lo bueno, lo malo y lo feo de esta bella región que no ve la hora de agarrar las estrellas con la mano. Sabemos que no es sencillo y va a costar, pero para qué andamos con cosas si en regiones siempre cuesta más obtenerlo todo. Lo bueno es que por estos terruños hay temple y paciencia, así que seguimos entre todos construyendo la Región de Ñuble.

No podemos despedirnos sin nuevamente desearles un nuevo año lleno de éxito, felicidad y buenos deseos, porque por acá también saltamos de la silla y pedimos que nunca falten las buenas historias para entregárselas con el cariño de siempre, y que las regiones tengan cada día más voz y que Santiago deje de ser Chile. Con eso, ya nos damos por pagados.

Y ahora si nos disculpan, vamos a seguir trabajando junto a un buen cacharro de mote con huesillos heladito, brebaje tan tradicional de esta región y muy útil para capear el inclemente calor imperante, porque por tierras ñublensinas, el protector solar factor 50 lo consumimos hasta con pan en el desayuno. Acá no paramos, pero desde ya les adelantamos que se vienen cositas bien interesantes.

¡Hasta la próxima!!

