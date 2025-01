Aquí Ñuble: sin representación en comisión de Agricultura y los temas más urgentes para la región

Presentado por:

¡Hola a todos!

Bienvenidos sean ustedes a un nuevo capítulo de esta aventura informativa llamada Aquí Ñuble, donde sorprendentemente tuvimos una semana bien movida en distintos frentes noticiosos. Eso no deja de ser llamativo porque bien se podría pensar que toda la farándula local anda paseándose por playas caribeñas, pero no es así. Esta montaña rusa sigue en movimiento, por lo que probablemente veremos un febrero más activo de lo acostumbrado debido a las elecciones y a las definiciones que pronto empezarán a tomar forma.

Pero vamos a lo que nos convoca, que es lo que aderezó una semana informativa iniciada con un explosivo anuncio, detonado por el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González. El directivo planteó una duda, muy razonable por lo demás, sobre por qué ningún parlamentario de Ñuble integra la Comisión de Agricultura, siendo este un tema clave para la región. Y bueno, pajarones nosotros también por no darnos cuenta de eso, así que partimos como alma que lleva el diablo a preguntarle a los propios legisladores sobre esta situación, la que por cierto tenía una explicación técnica que en la nota les contaremos.

Ya con eso iniciábamos la semana más prendidos que un neumático en una protesta, así que quisimos mantener viva la llama intrusa que alumbra nuestro interior y nos fuimos a compartir un cafecito con los gremios productivos de la región, agrupación que integran los mundos del comercio y turismo, agricultura y construcción ñublensinos más la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble. Todos integran la llamada Gremial Ñuble, organismo que está dispuesto a ponerle más ritmo a distintos temas que son urgentes para la región y donde se demanda celeridad para tener soluciones cuanto antes. Con su intervención buscan pasar del bolero de la burocracia a la cumbia de la agilización, frente a lo cual anunciaron que estarán como navaja en la búsqueda de respuestas concretas.

Más nerviosos que Don Quijote en un parque eólico y escarbando por distintos lugares, fue que nos enteramos que Ñuble contará con 30 nuevos sistemas de alerta de tsunami, lo que no es menor en una región que aún llora los recuerdos de aquel fatídico 27 de febrero de 2010. No queremos adelantarles mucho para que se vaya derechito a degustar la nota que le preparamos, pero desde ya le mencionamos que esta iniciativa se enmarca en un proyecto nacional que contempla la construcción de más de mil de estas tecnologías. Nada mal si de salvaguardar vidas humanas se trata, pues en ese sentido, nunca estará de más cualquier cosa que se haga al respecto. ¡Pero que tengan sentido!

A esas alturas, ya estábamos usando una placa con tres corridas de dientes para seguir masticando tanta noticia, pero estábamos lejos de acabar el banquete. Con el apetito vivo entonces, nos lanzamos de cabeza a averiguar más de un programa que Naciones Unidas desarrollará en conjunto con el Gobierno Regional de Ñuble para dotar de internet a distintas comunidades rurales de la región que no cuentan con un beneficio que, a estas alturas, ya debería estar al nivel del acceso al agua; o sea, ser una realidad en cada punto del territorio. Y es que considerando que estar conectados es una necesidad vital en todo sentido, se requiere que la digitalización sea una realidad palpable. Ese es un problema latente en Ñuble, y por lo mismo, esta acción se agradece.

Pero no todo podía ser felicidad y buena onda (como es costumbre). Así que partimos a conocer más de la realidad regional en un problema que ya es un mal país. Nos referimos a la depresión, patología que también afecta a los ñublensinos con más de 1.200 casos de mayores de 15 años diagnosticados por el sistema público. Ahí conversamos con los expertos, quienes no solo nos empaparon más acerca de esta sombría y silenciosa enfermedad, sino que también nos entregaron útiles herramientas para apoyar a quienes la padecen.

¡Vaya semanita la que vivimos en Aquí Ñuble! Y nosotros que estábamos muy confiados de que tendríamos tiempo de ir a mojarnos las patitas al litoral de la región o que podríamos pegarnos un paseo por la cordillera, que es bastante hermosa en este tiempo. Pero no, la agenda informativa dijo otra cosa y aquí nos quedamos, reporteando y tecleando dentro del refrigerador porque el calor sigue siendo pesadito. Pero descuide, que lo hacemos con el mayor de los gustos para que no nos pillen volando bajo, y si eso pasara, puede estar seguro de que nos hacemos el harakiri sin dudarlo. Para qué andamos con cosas, si como diría mi abuelita, nos gusta harto la chuchoca en ese sentido y no vamos a parar. Por inquietos, nadie nos gana.

¡Así que adelante y que disfrute!

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble. Así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y noticias de la región.

Inscríbete gratis

1

Y entonces, ¿por qué ningún parlamentario de Ñuble integra la Comisión de Agricultura?

Para ser francos, esta interrogante surgió desde el mundo del agro, y en honor a la verdad, es una duda perfectamente razonable. En ese sentido, fue el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, quien fiel a su estilo directo y sin rodeos cuestionó el accionar de los parlamentarios locales y puso en el tapete la interrogante acerca de por qué ningún legislador de la región participa en la Comisión de Agricultura, siendo este un tema extremadamente sensible para Ñuble.

“El sector agrícola es el motor del desarrollo de la región. Lo hemos dicho muchas veces: Ñuble no tiene ninguna posibilidad de salir del lugar en que está y desarrollarse si no es mediante la agricultura que es el principal rubro productivo de la región. Yo soy poco optimista en ese sentido y creo que nuestras autoridades no han hecho la pega. No es posible que tengamos parlamentarios que no tienen el mínimo interés de participar en la Comisión de Agricultura y estemos sin representatividad. Somos una región con más del 60 % de ruralidad, y que nuestros parlamentarios no tengan la preocupación de integrar comisiones tan importantes como esta, me parece impresentable”, fustigó el líder gremial.

La pregunta no deja de ser, a lo menos curiosa, y como en Aquí Ñuble somos más entradores que un arado de palo, partimos raudos a poner la interrogante sobre la mesa y saber de boca de los mismos parlamentarios a qué obedece esta situación. Claro que previamente, chequeamos la información y, efectivamente, ningún parlamentario de Ñuble integra la Comisión de Agricultura. Sin embargo, supusimos que esto debía tener alguna explicación y por lo mismo, emprendimos esta nueva aventura informativa.

El diputado Felipe Camaño (IND-DC) precisó que en realidad, ningún parlamentario elige en las comisiones que participará. “En la Cámara de Diputadas y Diputados existen 27 comisiones. La bancada DC, a la cual pertenezco, solo está en 10 de ellas y cada uno de los parlamentarios puede integrar dos. Pero lamentablemente, mi bancada no tiene cupos para estar en Agricultura y no es porque no queramos, sino porque no todos los parlamentarios ni partidos pueden estar en todas las comisiones, aunque quieran hacerlo”, explicó añadiendo que le encantaría participar de esta instancia, así como de otras tantas, pero que actualmente debe integrar Educación y Obras Públicas, siendo presidente de esta última.

“Lo mismo ocurre en el Senado. Es más, no sé si se recuerda, pero hasta hace poco un senador de Ñuble fue presidente de la comisión de Mujer, y no porque lo eligiera, sino porque su partido tenía ese cupo dentro de otras comisiones. Lo mismo ocurre con los diputados. De todas maneras, he participado muchas veces en la Comisión de Agricultura, donde también he visto a otros parlamentarios de Ñuble. Lo cierto es que si no estamos en esa instancia no es por gusto, sino porque no nos tocó en el acuerdo parlamentario”, afirmó el legislador local.

Consultada al respecto, la diputada Marta Bravo (UDI) transitó por la misma línea, indicando que los cupos de las distintas comisiones parlamentarias están dadas por reglamento y, al menos en el caso de su tienda política, sus asignaciones ya están definidas desde antes que asuman como legisladores.

“Eso no impide que nosotros participemos en algunos temas relacionados con nuestras regiones en otras comisiones a las que no pertenezcamos, como es el caso de la Comisión de Agricultura. Por ejemplo, ahora mismo se está tratando un tema relacionado con los funcionarios de Prodesal del país que también implica, por supuesto, a Ñuble; y aunque es en forma paralela a una sesión especial de Salud -que es una comisión que sí integro-, asistiré de igual manera a la de Agricultura en la medida que me sea posible», subrayó.

Hay que decir también que mucho de esta situación tiene que ver con el número de legisladores existentes y de partidos políticos representados en el Congreso, lo que por acuerdo parlamentario hace muy complejo que todos los diputados de Ñuble integren la Comisión de Agricultura, que es la que nos concierne. También hay ser justos en ese sentido porque aquí la cuestión no es pegar por pegar como si fuéramos un barrabrava y, como precisión es nuestro segundo nombre, hay que darle al César lo que le corresponde.

2

Energía, agua y permisología: la Gremial Ñuble puso en la mesa los temas más urgentes para el desarrollo regional

Si hay algo que ha destacado en el trabajo del Gobierno Regional de Ñuble, ha sido la comunión que existe con el mundo privado al impulsar en conjunto distintas iniciativas en beneficio de la región. Pues bien, iniciándose un nuevo período para dicho organismo de la mano del reelecto gobernador regional Óscar Crisóstomo y el Consejo Regional, la Gremial Ñuble, que aglutina a los diversos órganos productivos ñublensinos, tiró el mantel exponiendo cuáles son las necesidades más urgentes que demandan preocupación por parte de la autoridad y dónde esperan respuestas concretas.

La Gremial Ñuble está compuesta por la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble (Corñuble), la Cámara Chilena de la Construcción de la región, la Asociación de Agricultores de Ñuble y la Cámara de Turismo y Comercio ñublensina. Estas cuatros organizaciones gremiales operan en conjunto y se han transformado en la contraparte privada regional por la amplia representación que tienen del mundo productivo local. O sea, son los que equilibran la balanza.

Para el presidente de Corñuble, Ricardo Salman, el 2025 no será un año sencillo y, por tanto, demanda un trabajo muy coordinado para dar solución a los distintos problemas de la región. “Este año se pronostica un 5 % de inflación, lo que ha reducido los ingresos personales de las personas. Como gremios hay que sumarse para atender los desafíos. Tenemos un número importante de proyectos que dependen de que se resuelva una serie de situaciones, como la infraestructura basal. Hemos tenido avances y el trabajo estrecho realizado con las autoridades ha sido clave para sacar adelante leyes como la de transmisión eléctrica”, aseguró.

El directivo añadió que la unión de los gremios es importante en un año al que también se suma la incertidumbre política con una elección presidencial y parlamentaria. En ese sentido, no solo afirmó que espera que las autoridades salientes cierren su período con un número significativo de avances, sino que también esperan iniciar un trabajo potente con los nuevos consejeros regionales, el Gobierno Regional y los mismos municipios, así como con las autoridades que vengan posteriormente.

“No nos puede pasar otra vez que venga el Gobierno central y retire parte de los fondos del Gobierno Regional. Tenemos que fortalecer las capacidades de los municipios para postular y adjudicarse proyectos, por lo que los gremios queremos aportar en ese sentido. Es clave seguir avanzando para que también sumemos iniciativas en el área agrícola, como son los embalses, así como en el comercio y la logística del turismo”, dijo.

En tanto, el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, puso el tinte crítico aseverando que su sector es clave para el desarrollo de una región como Ñuble, de reconocida vocación agrícola. En esa línea, se mostró decepcionado del actuar de las autoridades y criticó la labor de los parlamentarios locales.

“El 2024 fue un año pésimo. Logramos avanzar en materia energética, pero eso fue mérito de los gremios que logramos poner este tema en el tapete hace ya cinco años. Ahí comenzamos a avanzar y hemos seguido en reuniones. Pero hay que decir que esa es una labor de los parlamentarios, no nuestra. Ellos deben estar preocupados de las necesidades de la región, pero las excusas no faltan. Aquí todo se reduce a problemas ideológicos y así no vamos a avanzar”, sostuvo.

Líneas de trabajo

A juicio del presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Sebastián Godoy, la idea de la Gremial Ñuble es abordar básicamente tres líneas de trabajo que consideran esenciales para el desarrollo de Ñuble. Según aseguró, las temáticas de energía, disponibilidad hídrica y la permisología para desarrollar proyectos son las claves a trabajar.

“Para desarrollar un proyecto, hablamos de entre 48 a 50 meses. Puede parecer poco, pero no es así porque las obras muchas veces tardan solo cinco meses desde que inician hasta que concluyen. Todo lo demás es burocracia y muchas veces quedan inversiones en el camino porque los recursos se evaporan cuando se están sacando los permisos correspondientes. En Ñuble no queremos que suceda lo que pasa en el norte, donde un proyecto de transmisión energética debió sortear más de 4.800 permisos para llevarse a cabo”, precisó.

Godoy subrayó la necesidad de modernizar el Estado, reduciendo la permisología sin evadir las exigencias para desarrollar un proyecto. “A nivel simple, una persona que está sacando una patente comercial tarda hasta ocho meses, y los recursos ahorrados debe utilizarlos para vivir mientras soluciona lo relativo a la permisología. Creemos que ese tema hay que atacarlo con fuerza porque si queremos una región pujante, tenemos que preocuparnos de todos los temas. En eso vamos a trabajar”, finalizó.

3

Por prevención no nos quedamos: Ñuble contará con 30 nuevos sistemas de alerta de tsunamis en sus costas

En Ñuble todavía persisten los recuerdos del terremoto y tsunami del 27-F. Claro, todo se ha reconstruido, pero la tragedia sigue presente en el inconsciente colectivo, sobre todo de quienes viven en las zonas costeras de la región donde el mar actuó con especial bravura, pues lo que la tierra no destruyó con su violento vaivén, el agua se encargó de arrasarlo.

Basado en esa experiencia y dada la importancia de estar siempre preparados, el MOP anunció recientemente que la región contará con 30 sistemas de alerta de tsunamis en sus costas, iniciativa que se enmarca en una innovadora red nacional que considera una inversión total de US$ 131 millones en la construcción de 1.029 alertas país. Es así que Ñuble se verá beneficiado con la presencia de estas tecnologías en las comunas de Cobquecura, Trehuaco y Coelemu, vale decir, las comunas de la región que tienen costa.

Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Freddy Jelves, destacó la relevancia de esta iniciativa para la región, indicando que «estamos dando un paso crucial hacia un Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunamis que protegerá a nuestras comunidades costeras en Ñuble y de todo el país frente a emergencias naturales. Este proyecto no solo salva vidas, sino que también impulsa el desarrollo regional, fortaleciendo la seguridad de nuestras comunas costeras».

El sistema, diseñado para actuar de forma remota desde las oficinas regionales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y con respaldo en la capital, incluirá estaciones de alarma sonora y visual, equipadas con energía solar y comunicación redundante. Las sirenas, instaladas en postes de acero de 11 metros de altura, emitirán señales de alerta para permitir la evacuación oportuna hacia zonas seguras.

Por su parte, el director (s) de Senapred Ñuble, Cristián Matus, valoró la importancia de esta inversión para las comunidades locales. “Este proyecto es un gran avance para reforzar nuestro Sistema de Alerta Temprana y notificación de eventuales riesgos ante tsunamis, contemplando más de mil sirenas nuevas con comunicaciones y sistema fotovoltaico necesarios para su funcionamiento. De esta forma, en Ñuble contaremos con 30 sirenas, que serán parte de este sistema robusto que se distribuirá en distintos sectores de la costa de Chile, las cuales permitirán reforzar los procesos de evacuación, guiados por los organismos locales y resguardando así la integridad de las personas que se encuentren en zona de evacuación en el momento de la emergencia”, destacó.

A nivel nacional, el proyecto también contempla la modernización de 26 sirenas ya existentes. La idea es que la adjudicación de las obras se concrete en 2025, mientras que la construcción formal comenzará en 2027. La entrada en operación está prevista para 2029, alineándose con un cronograma que busca maximizar la preparación de las comunidades ante desastres naturales.

4

¿¡Todo Ñuble en línea!?: Gobierno Regional se une con ONU y FAO para dotar de internet a comunidades rurales

Cuando dicen que en Ñuble existen problemas de conectividad, créanos que es muy en serio. Y aquí no solo hablamos de varias rutas y caminos que por lo demás están bien a mal traer. Por estos lares, la interacción digital es también un karma ante la ausencia de internet en distintas zonas rurales de la región, lo que representa un problema complejo solo si se considera que muchos trámites pueden hacerse hoy en línea. La cosa es que si no hay conexión, hay que trasladarse a las ciudades más grandes para solucionar el tema presencialmente, lo que demanda gasto en tiempo y pasaje o bencina. O sea, un problema de marca mayor.

Pero la solución a esta incesante jaqueca podría estar más que próxima. Y es que transformar la vida de las personas a través de la digitalización es el objetivo de «Comunidades Conectadas», un proyecto que el Sistema de Naciones Unidas implementará en Ñuble a través del trabajo de sus agencias FAO, OMS Chile, ONU Mujeres y CEPAL, entre otras, y donde el Gobierno Regional las oficiará de líder para coordinar los sectores que tendrán conexión a internet en una iniciativa que está especialmente pensada para pequeños agricultores, mujeres y jóvenes que viven en zonas rurales.

En términos simples, se trata de un proyecto integral que además de conectar con banda ancha a diversos puntos entre las regiones de Ñuble y Araucanía, aportará con programas de capacitación para facilitar a los beneficiados su participación en comercio electrónico, junto con dotar a los sectores con herramientas digitales para la protección social y telemedicina. Al respecto, la representante de la FAO en Chile, Eve Crowley, se reunió con el equipo directivo del Gobierno Regional para presentar el proyecto que se extenderá por tres años.

“Este es un esfuerzo conjunto para reducir la brecha digital en zonas rurales, promoviendo la inclusión social, el desarrollo económico y el acceso equitativo a oportunidades. En el sistema de Naciones Unidas, y en la FAO, estamos convencidos de que la conectividad digital no solo transforma vidas, sino que también fortalece la capacidad de adaptación de las comunidades rurales frente a los desafíos actuales. Queremos recalcar el compromiso del gobernador regional y su equipo para trabajar en conjunto hacia un futuro más conectado y sostenible para Ñuble”, afirmó.

Por su parte, el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gore Ñuble, Rubén Sandoval, explicó que “es una iniciativa que vamos a liderar en conjunto con la asesoría de las Naciones Unidas en Chile a través de la FAO, donde en algunas localidades específicas de la región se va a instalar conectividad digital con tecnología Starlink, de tal forma que esos sectores beneficiados tengan una mayor cobertura. El objetivo es apoyar tanto las diferentes actividades productivas como a los pequeños agricultores que requieren de internet para poder comercializar sus productos, marketing, etc., y también para el ámbito de la salud, teniendo así la posibilidad de mejorar la conectividad para la atención médica y telemedicina”.

Componentes clave

De igual manera, se explicó que el proyecto «Comunidades Conectadas» tiene diversos ingredientes de relevancia, partiendo por la conectividad digital. En ese sentido, la iniciativa beneficiará directamente a más de 8.500 personas con acceso a banda ancha. Esto incluye la instalación de al menos 50 puntos de conectividad entre Ñuble y Araucanía y la identificación de mecanismos e instrumentos que faciliten el acceso a internet.

Como segundo componente está el fortalecimiento de capacidades a través de programas de capacitación en habilidades digitales para la producción sostenible y comercio electrónico para más de dos mil pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, facilitando su participación en la economía digital. Además, se considera la protección social y salud, con entrenamiento en herramientas digitales de protección social e implementación de servicios de telesalud y telemedicina en zonas rurales.

El proyecto cuenta también con una estrecha colaboración público-privada, al considerar el fomento a la inversión en infraestructura digital mediante la articulación de la empresa pública con entidades privadas bajo la modalidad de alianzas. Esta unión moviliza recursos e incentiva el uso de soluciones tecnológicas innovadoras; más encima, la idea posee un claro enfoque de género y en pueblos indígenas como ejes centrales, asegurando que estos tengan acceso a formación y recursos digitales que fortalezcan su autonomía económica y participación social.

5

Una triste realidad: más de 1.200 personas fueron diagnosticadas con depresión en Ñuble durante el 2024

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, instancia cuyo principal objetivo es orientar y prevenir esta patología que generalmente suele verse con desdén, pero que encierra un drama que puede tener incluso resultados fatales. A esta realidad no está ajena la Región de Ñuble, donde según los registros GES, hasta septiembre de 2024 se habían diagnosticado 1.292 casos en Ñuble.

Al respecto, la directora del SSÑ, Elizabeth Abarca, destacó que “la depresión no es un signo de debilidad. Por ello, esta es una oportunidad para reflexionar y actuar frente a este problema de salud mental. Como institución, nos hacemos cargo realizando un trabajo comprometido a través de las y los profesionales, en conjunto con los equipos de la red y velando por resguardar una atención oportuna y de calidad”.

La directiva explicó que a nivel regional, más de 1.200 personas mayores de 15 años fueron diagnosticadas con depresión en la Red Pública de Salud. Por lo mismo, detalló que es de gran relevancia que la comunidad sepa que actualmente la depresión está cubierta por el Sistema de Garantías Explícitas en Salud, sin importar la previsión. En ese sentido, si el usuario está en FONASA, la confirmación, tratamiento y seguimiento de esta patología se realiza a través de los Centros de Salud de Atención Primaria (COSAM) u hospitales de la región.

Por su parte, la psiquiatra infanto-juvenil y subdirectora (s) de Gestión Asistencial del SSÑ, Dra. Claudia Quezada, señaló que “la depresión no es simplemente sentirse triste, sino que es un trastorno complejo que afecta a millones de personas y que puede ser temporal o crónico, leve o severo, pero siempre impacta en nuestra capacidad para disfrutar la vida y relacionarnos con quienes nos rodean. El estrés, el aislamiento, las experiencias difíciles e incluso los factores hereditarios pueden contribuir a su desarrollo, generando síntomas como insomnio, cambios en el apetito, fatiga y sentimientos de inutilidad”.

La profesional sostuvo que la depresión es una patología que se puede tratar, por lo que es importante hablar al respecto con alguien de confianza, ya sea un amigo, algún familiar o un profesional de la salud. En esa línea, la facultativa añadió que “conversar sobre la depresión salva vidas, por lo que siempre es importante estar atentos a los síntomas de alerta, ya sean propios o de un cercano. En los centros de salud de atención primaria hay equipos preparados para escuchar y orientar a un tratamiento que se ajuste a las distintas necesidades, que puede incluir apoyo psicológico, actividades para recuperar la energía o tratamiento farmacológico”.

Si se requiere orientación inmediata, le contamos que existen las líneas de ayuda *4141 de Prevención del Suicidio o Salud Responde al 600 360 7777, estrategias impulsadas por el Gobierno y que buscan ser una primera orientación.

Consejos importantes

El ideal es que el cerebro permanentemente produzca una hormona llamada endorfina, que es más conocida como la hormona de la felicidad. Esas son sustancias que produce nuestro cuerpo de manera natural y que son las responsables de nuestra calidad de vida, logrando que se experimenten sentimientos de alegría y bienestar; haciendo de paso que desaparezcan tensiones musculares y mentales que nos hacen sentir simplemente mal.

Por lo mismo, es recomendable hacer ejercicio con frecuencia y comer de manera saludable y equilibrada. El buen descanso también es importante, así como manejar correctamente el estrés, por lo cual disciplinas como pilates o yoga son una buena alternativa. Comunique sus opiniones y estados de ánimo a alguien de confianza; y también le recomendamos la práctica de un hobbie o pasatiempo que le ayude a relajarse. Cultive su sentido del humor, adopte una mascota si le parece apropiado, sea positivo ante las vicisitudes de la vida y si le es útil, lleve un diario de vida donde vuelque sus deseos, sueños e inquietudes.

Estamos seguros de que estos buenos consejos serán un aporte para prevenir esta temible enfermedad, y si hemos sido de ayuda en ese sentido, mejor aún porque nuestro objetivo se habrá cumplido. Si es necesario, busque apoyo profesional sin miedo alguno, porque créanos que nos duele profundamente cuando estas situaciones acaban de forma dramática por no haber recurrido a tiempo en busca de ayuda. Y el dolor que queda tras ello nunca se va. Así que prevengamos y ahorremos sufrimiento, ¿le parece?

Presentado por:

Como siempre, no podemos finalizar sin agradecerles su compañía y la buena vibra que siempre nos regalan. Los ñublensinos, quizás algo acostumbrados a que su voz casi no se escuche, agradecen este espacio donde se visibilizan varias de sus inquietudes y así nos lo hacen sentir permanentemente. Por nuestra parte, siempre dispuestos a buscar la verdad y poner en el tapete aquellas situaciones que nos obligan a respingar la nariz. Porque para eso estamos los periodistas, o de lo contrario seríamos relacionadores públicos. Y no lo somos.

Desde ya les contamos que estamos preparando otras cositas más por ahí y que vienen derechamente a ponerle más color a la pasividad veraniega, pero tranquilos, no se nos pongan golosos que la gula es un pecado capital. Ustedes ya saben que Santiago no es Chile y desde El Mostrador estamos empecinados en que las regiones levanten la mano y sean escuchadas. En Ñuble sabemos bien que si la olla suena, es porque hay al menos un cucharón revolviendo el guiso. Y si es así, la sazón corre por cuenta nuestra, aunque a muchos no les guste

¡Nos vemos en la próxima parada noticiosa!

Inscríbete gratis

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.