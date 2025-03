Concejales de Chillán levantan comisión investigadora por irregularidades en municipio

¡Bienvenidos!

Muy intensa fue esta semana en la Región de Ñuble, al punto de que cuando nos sacamos los patines teníamos mareo de tierra. Esto, porque decidimos meternos en el área chica de la arena política y levantamos varias piedras. Ahí nos encontrarnos con novedades que nos sorprendieron. Bueno, también tropezamos con otros temitas de interés y, como somos intrusos, acá les dejamos el resultado de lo que salió de la juguera informativa de Aquí Ñuble, que estuvo a punto de explotar. Vamos viendo.

Las definiciones en la derecha están complicadas. El caso es que no está fácil llegar a acuerdos por esas trincheras de cara a las elecciones presidenciales, aunque sí existen consensos en lo que respecta a las parlamentarias. Por eso les fuimos a preguntar a los parlamentarios locales de dicho sector, quienes nos comentaron cuál es la estrategia política para atacar este año tan convulsionado.

En medio de este ajetreo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, arribó a la región para cumplir distintas actividades, y de paso, ser el ancla en el marco del cumplimiento del tercer año del actual gobierno. Cabe destacar que la conversación con el secretario de Estado se dio días antes que emitiera las polémicas declaraciones -en las que emplazó a los municipios a «a dejar de llorar» en materia financiamiento para seguridad- por cuales hoy se le está pidiendo, incluso, la renuncia al cargo.

Y en temas municipales resulta que los concejales de Chillán decidieron de manera inédita crear una comisión investigadora para mirar con lupa diversas situaciones e irregularidades que han causado revuelo y más de algún comentario en los cafés. De eso y más también los ponemos al día en esta edición.

Además, esta semana nos enteramos de que los funcionarios del SENAMA Ñuble están con pintura de guerra en contra de la coordinadora regional Valeska Morales, a quien acusan de malos tratos y abusos en el trabajo, por lo que piden su salida inmediata. Con este antecedente bajo el brazo es que partimos a conversar con la ANEF local, cuyos funcionarios nos contaron más detalles al respecto y también del preocupante aumento de casos de maltrato laboral a nivel país, situación que por cierto han manifestado ante el Presidente Boric. ¿Quieren saber más?, pasen e infórmense con toda confianza.

Finalmente, conocimos más detalles de una cuestionable situación que se ha transformado en práctica regular, sobre todo en las inmediaciones de la cárcel de Chillán, que está ubicada en el corazón de la ciudad. Nos referimos al famoso lanzamiento de paquetes con droga desde la calle al interior del penal, cuestión que los funcionarios de Gendarmería combaten con todo lo que tienen a disposición y tratan de no dejar pasar ni una de estas pseudoencomiendas. Aquí por supuesto les contamos más de esta práctica no convencional.

1

Una primaria presidencial amplia y dos listas parlamentarias: los objetivos de la derecha para este año eleccionario

La derecha la ha tenido difícil tratando de ordenar sus filas para enfrentar este año eleccionario, considerando que diversas encuestas los dan como primera opción para llegar a La Moneda. Y es que sumado a tratar de que existan primarias presidenciales y enfrentar dicha elección con un candidato único, se suma el dilema de las parlamentarias, donde la interrogante está en ir en lista única o bien, llevar dos o más de ellas. De eso y más partimos a conversar con los parlamentarios ñublensinos que pertenecen a dicho sector, quienes junto con dejar claro que tienen el panorama bastante despejado y están lejos de relajarse ante un virtual favoritismo, también esperan que la unidad prime para enfrentar los comicios con la menor cantidad posible de gatos enojados dentro del saco.

Para el diputado Frank Sauerbaum (RN), el objetivo principal es atacar las presidenciales en bloque con todos los sectores incluidos. “Es para nosotros una responsabilidad actuar en unidad, realizando una primaria amplia, participativa e inclusiva con todos los sectores que se consideran opositores al Gobierno. No se trata de favorecer proyectos políticos, sino de una responsabilidad con el país”, precisó.

El legislador indicó que manejan sondeos que indican que les favorecería abordar las parlamentarias en dos listas. “Eso nos permitiría lograr casi el 65% del Congreso, lo que le daría viabilidad política a un gobierno que tiene que ser transformador para volver a retomar el crecimiento, recuperar la tranquilidad en las calles, solucionar el problema migratorio, atender las listas de espera en salud y un largo etcétera que los chilenos esperan que lideremos”, dijo.

En la misma dirección, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) también es partidario de una primaria presidencial amplia, pero agregó que “uno ve cada vez más polarizados los extremos que representan republicanos y el Movimiento Libertario. En ese sentido, se ve difícil llegar a noviembre con un solo candidato y solo queda seguir avanzando en las elecciones parlamentarias, donde existe claridad que a mayor dispersión de votos, se pierde la mayor cantidad de escaños. Por eso es importante no ir en más de dos listas”.

El legislador aseguró que la ventaja de Evelyn Matthei en la carrera presidencial es evidente y por tanto, “es importante tener mayoría en senadores y diputados, pues eso le daría estabilidad al país para realizar los cambios profundos y la reingeniería que se necesita para recuperar un país que vamos a recibir prácticamente en el suelo de manos de este desastroso gobierno”.

Finalmente, la diputada Sara Concha (PSC) también consideró que la primaria presidencial es la mejor opción, pero “los escenarios políticos van cambiando y es posible que esa posibilidad no se abra finalmente. Sin embargo, hay que hacer los esfuerzos para ir lo menos fraccionados posibles. Hay que hacer un esfuerzo para que las listas parlamentarias no sean demasiadas”.

2

Ministro Esteban Valenzuela: “No hay pato cojo en el último año de gobierno”

Habiendo desempeñado prácticamente toda su gestión, a la cabeza del Ministerio de Agricultura, sin mayores contratiempos ni polémicas, a Esteban Valenzuela parece habérsele caído la noche encima en las últimas horas. Su emplazamiento a los municipios rurales a «dejar de llorar» en materia de financiamiento a la seguridad, desataron un vendaval de críticas que han llevado a personeros de la UDI a pedir, incluso, su renuncia al cargo.

Antes de todo aquello y como parte del despliegue del Gobierno para destacar los logros del tercer año al mando del país del Presidente Gabriel Boric, Esteban Valenzuela se dejó caer en Ñuble.

Con unos días de atraso, el secretario de Estado arribó a una región que ya lo considera como «de la casa», donde entre otras actividades como reconocer la labor de los brigadistas forestales locales en el combate a los incendios, se dio tiempo para conversar con Aquí Ñuble acerca de lo que ha sido este período al mando de la nación y la forma en que abordarán el último año que, como es costumbre, estará marcado por la convulsión propia de las elecciones.

Según explicó la autoridad, el saldo de lo realizado al momento es bastante positivo y si nos vamos al espectro agrícola, hay varias leyes sacadas adelante como la de fortalecimiento del SAG, la nueva ley de riego y la regulación apícola, solo por nombrar algunas. En ese espectro, también el jefe de la cartera agrícola fue justo y valoró lo realizado por su antecesora, la exministra María Emilia Undurraga, quien dio los primeros pasos para crear la estrategia de desarrollo rural. Sin embargo, y sumado a lo que se ha hecho, aún queda un año y el gobierno está dispuesto a no relajarse bajo ningún punto de vista.

“El Presidente usó un concepto en el último gabinete de que no hay pato cojo en el último año de gobierno. No puede haberlo porque tenemos temas relevantes por sacar adelante. No creo que alcaldes y gobernadores regionales estén más pendientes de conversar con los candidatos presidenciales, y eso es evidente en varias encuestas, donde las candidaturas de la actual coalición de gobierno que participarán en una primaria amplia son muy competitivas. Además, hemos tenido bastante impecabilidad trabajando con todos los alcaldes, sean de gobierno o no”, aseguró.

Otro tema sensible tiene relación con la ley de parcelaciones, cuyo periplo legislativo no ha sido sencillo. Según explica el ministro Valenzuela, se debe entender la gravedad de esta regulación porque estas divisiones carecen incluso de organización, lo que ha abierto la cancha para que actividades como el narcotráfico se metan por los palos.

“Se requiere seriedad en el habitar rural. Por eso celebro lo realizado en Portezuelo, donde una comunidad se organizó en sus parcelaciones e hizo trabajo preventivo de cortafuegos. Ese es un buen ejemplo que he dado a conocer para poderlo replicar. Por eso está el debate de que obligatoriamente existan juntas de vecinos en esos sectores, pero los municipios tienen que ponerse las pilas también. No quiero criminalizar, pero hemos tenido incendios importantes por sistemas eléctricos defectuosos donde no había permisos de edificación. Tiene que haber ahí el máximo de seriedad”, comentó.

¿Y la relación con los alcaldes en este último año? Al respecto, el jefe de la cartera agrícola detalló que “tenemos que preocuparnos todos de las distintas seguridades, y si bien es importante la música ranchera en los campos, que sea menos fiesta y a trabajar más por la seguridad en general. La seguridad rural tenemos que fortalecerla, a propósito de lo ocurrido en Graneros, y los recursos convergentes son siempre bienvenidos. Es importante tener los caminos secundarios vigilados”.

3

¡Inédito! Concejales de Chillán aprueban crear comisión investigadora para aclarar irregularidades en municipio

La Municipalidad de Chillán no deja de sorprender, y en ese tema los concejales están lejos de adoptar una posición pasiva. Como si fuera una conocida canción de Ricardo Arjona que invita a aclarar el panorama, es que el cuerpo edilicio decidió aprobar la constitución de una comisión investigadora que se aboque a analizar y esclarecer una serie de hechos de interés que ha generado preocupación en la comunidad, como el juicio de cuentas por $ 1.400 millones respecto a la concesión de áreas verdes de Chillán y el oficio N° 704 de Contraloría que determina irregularidades en el municipio, lo que de hecho provocó la formalización del exadministrador municipal Richard Guzmán.

Pero la decisión no fue sencilla de adoptar y se tomó tras un amplio debate en el que se expusieron diversos puntos de vista en, al menos, tres comisiones previas con el objetivo de garantizar transparencia y claridad en los procesos involucrados.

En ese escenario, la concejala Carolina Chávez, quien hace algunas semanas ya había expuesto el tema del juicio de cuentas que inició Contraloría en contra del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, y otros tres funcionarios municipales, enfatizó la relevancia que tiene la creación de esta comisión investigadora para el resguardo del patrimonio municipal y la probidad dentro del municipio.

“Esta comisión es muy relevante porque existe un juicio de cuentas que ha demostrado que existió un daño importante al patrimonio de la municipalidad, además de un oficio de Contraloría que confirma irregularidades dentro de la administración, por lo que esta comisión investigadora viene a determinar qué acciones debemos seguir. Es bueno saber que, por unanimidad con mis colegas concejales, estamos de acuerdo en que la probidad y transparencia es transversal (sic) y una prioridad para Chillán”, indicó.

Por su parte, la concejala Brígida Hormazábal explicó que “es mi tercer período y esto es histórico en Chillán. Hoy se han dado las condiciones para que se cree esta comisión investigadora y me ha sorprendido que haya sido por unanimidad. La comisión investigadora es un resorte de los concejales para poder, de acuerdo a la ley, investigar casos puntuales en situaciones donde se puedan ver dañados los recursos del municipio. Acá no estamos sancionando nada, sino que estamos iniciando, como su nombre lo dice, una investigación para determinar si es que existe algún tipo de responsabilidad. Eso lo haremos de manera tranversal”.

Finalmente, la concejala Catalina Sandoval, presidenta de la Comisión de Medioambiente, señaló que “es muy positivo que se haya aprobado esta comisión investigadora para que se pueda determinar si existió una responsabilidad administrativa por parte de la municipalidad, especialmente en el caso de la concesión de las áreas verdes, lo que provocó un detrimento de más de $ 1.400 millones al municipio”.

4

ANEF Ñuble ve con preocupación el aumento de casos de maltrato laboral en el sector público

Los funcionarios públicos andan, como se diría en buen chileno, con los fierros calientes. Y claro, no es para menos si se considera el aumento de denuncias por maltrato laboral que se han sucedido en distintas reparticiones de gobierno, lo que no deja ajena a la Región de Ñuble que si bien se ha caracterizado por el buen trato, ha visto aparecer situaciones puntuales en acusaciones de este tipo que han desembocado en la salida de algunas autoridades. Como se ve, el vaso de la paciencia se va llenando para los funcionarios públicos, quienes no están dispuestos a tolerar una gota más.

“Recientemente estábamos conmemorando el 8M, hablando de sororidad y del sentido de hermandad que debe existir entre las mujeres, pero nos encontramos con situaciones donde mujeres que ejercen el poder están copiando el modelo patriarcal, quizás en defensa de sus propios cargos, vulnerando los derechos de sus compañeros de trabajo. Siempre hemos tenido casos de maltrato laboral, pero en este gobierno y a nivel nacional hemos tenido situaciones gravísimas de autoridades como seremis o directores y directoras regionales involucrados en casos de acoso, maltrato y violencia en el trabajo”, explicó la presidenta regional de ANEF, María Elena Hellman, al respecto.

La dirigenta precisó que es una situación que han hecho ver en distintas ocasiones al nivel central, incluso al propio Presidente Gabriel Boric, quien ha adquirido el compromiso de tomar cartas en el asunto, pero “demoran bastante en tomar medidas. Es probable que existan más situaciones de maltrato, pero está el miedo de personas que se encuentran bajo la jerarquía de otras. Lamentablemente, no tenemos las herramientas adecuadas para combatir este tipo de situaciones y las personas, por temor a perder su trabajo o a la revancha de las propias autoridades, no actúan”.

El panorama nacional del sector público es aterrador. Las cifras más recientes indican que se han reportado más de 5.200 denuncias por Ley Karin, predominando el acoso laboral, la violencia en el trabajo y, en menor número por cierto, los casos de acoso sexual. Por lo mismo, ponerle el cascabel al gato es importante, ¡pero el felino es porfiado y no se deja!

La situación de SENAMA

El último caso conocido en Ñuble puso en el ojo del huracán a la coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Valeska Morales, quien es acusada por los funcionarios de dicha repartición de protagonizar reiterados casos de maltrato y abusos. Según explicaron, ya suman cuatro denuncias por Ley Karin en contra de la autoridad, por lo que exigieron su salida inmediata.

“De 10 funcionarios que existen en la coordinación de SENAMA, siete se encuentran con licencia médica siquiátrica por malos tratos y abusos de poder por parte de la autoridad. La dirección nacional está en conocimiento de estos hechos, pero no se nos ha protegido de ninguna forma. Actualmente está con un sumario en curso, pero no hemos tenido respuesta. Por ello, estamos solicitando la salida inmediata de la coordinadora regional”, aseguró la vocera de los funcionarios de dicha repartición, Daniela Aedo, precisando que ya ingresaron un requerimiento al respecto en Contraloría.

La dirigenta indicó que en SENAMA Ñuble existe un solo funcionario de sexo masculino, quien “es tratado con la punta del zapato y a gritos solo por su condición de hombre. Se le trata de lo peor y hasta se le han inventado acusaciones de relaciones sentimentales que han resultado falsas. Además, si a la coordinadora regional no le parece bien nuestra opinión, nos baja las calificaciones. La seremi de Desarrollo Social (Marta Carvajal) está al tanto de todo esto, pero no se ha pronunciado. Ellas mantienen una relación de amistad. Nosotros no vamos a permitir que se nos siga denostando y si esta situación se mantiene, realizaremos un paro”.

5

El combate contra el lanzamiento de drogas al interior de los penales: ya va un kilo decomisado este año

El personal de Gendarmería en Ñuble está dispuesto a no dejar pasar ni una y, por lo mismo, han andado finitos interceptando cualquier droga que se intente ingresar a los penales de la región en cualquiera de sus formas. Pues bien, ese trabajo se ha intensificado dando muy buenos frutos, pues según los últimos balances se han registrado 22 denuncias por lanzamiento de envoltorios a los recintos carcelarios en lo que va del presente año, de los cuales se han recuperado 39 paquetes, los que en suma equivalen a un kilo de alucinógenos.

Si bien el mundo carcelario local ha permanecido en relativa normalidad durante las últimas semanas, el director regional de Gendarmería, coronel Mario Palavecino, apuntó que el personal ha estado muy atento a capturar drogas que se tratan de ingresar a los penales mediante el lanzamiento de envoltorios desde el exterior. Este trabajo preventivo en Chillán es particularmente intenso, considerando que la cárcel de la capital regional se encuentra instalada en pleno centro de la ciudad, lo que obliga a tener el ojo bien entrenado para detectar este tipo de situaciones.

“Lo importante siempre es incautar esas sustancias para evitar que llegue a manos de la población penal. Porcentualmente y comparado con 2024, es una acción que presenta la misma regularidad, pero estamos haciendo un trabajo permanente con las distintas policías y el Ministerio Público, donde hay distintas órdenes de investigar para lograr detenciones al respecto”, aseguró.

Ahora, no hay que ser brujos para entender que controlar este tipo de acciones no es sencillo por diversos motivos. “Juega en contra la ubicación geográfica de la cárcel de Chillán. El entorno residencial es muy cercano y eso facilita que alguna persona pueda lanzar elementos al interior del recinto”, destacó la autoridad penitenciaria.

En esa misma línea, el coronel Palavecino recordó que en 2019 se construyó un muro para, precisamente, evitar el ingreso de paquetes por vía aérea a la cárcel, pero “ello cubre solo una parte del recinto y por ese sector no están ocurriendo los lanzamientos actualmente. Hay otro punto donde hay vulnerabilidad y, precisamente, estamos preparando un proyecto para presentarlo al Gobierno Regional y mitigar esta situación que está ocurriendo constantemente en el recinto”.

