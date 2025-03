La peor semana del gobernador de Ñuble

Presentado por:

¡Hola a todos!

¿Y qué creen? Pues que aquí estamos nuevamente con nuestro querido newsletter Aquí Ñuble para traerles lo más selecto del acontecer noticioso de esta bella región, donde tuvimos episodios de violencia dignos de una película de terror sicológico.

La semana arrancó marcada por la bombita que detonó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien en plena sesión del Concejo Municipal y mientras se trataba el tema de la futura construcción del Parque Urbano Santa Rufina que vendrá a engalanar la ciudad, esgrimió duras críticas al gobernador regional Óscar Crisóstomo, al acusarlo, en buen chileno, de llevarse la pelota pa´ la casa y no incluir al municipio en el proyecto. Y como nos dejaron el esférico picando en el punto penal, atravesamos la calle y nos fuimos a preguntarle al mismísimo gobernador sobre esta situación. ¿Quieren saber qué nos dijo?, aquí les contamos todito de todo.

Y como Ñuble es sorprendente, también se dio maña para aparecer en el tapete nacional, aunque tristemente no por noticias positivas. Y es que la agresión sufrida por una profesora de Trehuaco, a manos de un alumno a solo un par de semanas de iniciado el año escolar, trajo nuevamente a colación la importancia de trabajar este tipo de situaciones y dar una respuesta a los docentes que muchas veces están expuestos a ser víctimas de ataques. Sin embargo, lo ocurrido recordó el sueño eterno en el que duerme la Ley de Convivencia Escolar en el Congreso, por lo que desde el gremio docente llamaron a aprobarla con la velocidad que se persigna un cura loco, lo que estaría bien bueno que sucediera.

Un segundo balde de agua fría recibió el gobernador regional Óscar Crisóstomo. ¿Y quién se lo lanzó? Pues Contraloría, con la apertura de un juicio de cuentas respecto del famoso y archiconocido tema de ProCultura, que sigue penando por acá como si fuera la rubia de Kennedy. La cuestión es que acusan a la autoridad de “omisión negligente” en el entendido de que las unidades a cargo de la supervisión del gasto de los $ 260 millones entregados a la cuestionada fundación para llevar a cabo el encuentro binacional con Argentina en Ñuble, no habrían sido tan precisas como debieran. Por lo mismo, se le endosan responsabilidades a otros funcionarios a cargo de esta labor, pero no les contamos más para que pasen y lean la nota que les preparamos al respecto.

Y fíjense que en la dura lucha que está dando Ñuble contra la crisis energética, Copelec dijo presente y realizó una fuerte inversión en obras de ampliación para las subestaciones Santa Elisa y Quilmo II, las que ascienden a ni más ni menos que US$ 15 millones. Y es que la gran cooperativa ñublensina entiende que el escenario futuro se advierte complejo y había que poner un granito de arena. ¡Y vaya aporte que hizo! Así que ya saben: aquí les contamos todos los entretelones de este notición.

Nuestra peregrinación semanal nos llevó a enterarnos de que Carabineros le ha dado duro a las fiscalizaciones de motos en Ñuble, labor en la que andan más afilados que lengua de suegra. Hay que decir también que la circulación de estos vehículos es todo un tema a nivel país, y en atención a ello es que la autoridad policial ya lleva 55 motocicletas retiradas en la región. Así que ya saben los que se quieran pasar de listos: tengan los papeles al día y ahórrense problemas porque pueden terminar en una situación más enredada que orgía de pulpos, ¿fuimos claros?

Si bien esta semana estuvo más intensa que colonia barata, hay que decir que el ritmo del ambiente político no nos permitió aburrirnos. La tuvimos que correr bastante eso sí porque las ollas del cahuín se abrieron al unísono, pero como andamos con ojotas nuevas, no hubo pifia en el pavimento que nos detuviera y llegamos a todas, siempre más concentrados que cirujano haciendo una circuncisión. Por nuestra parte, seguimos en la ruta informativa a toda velocidad, pero con los papeles al día en todo caso porque somos rápidos, pero también responsables.

¡Así que adelante y disfruten!

Antes de comenzar, queremos invitarte a que compartas Aquí Ñuble con todo el mundo. Así nuestra comunidad crecerá más cada día y la palabra de las regiones será más fuerte. Si por esos inexplicables misterios que tiene la vida aún no te sumas o alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invitamos a que aquí mismo te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y noticias de la región. Ven, acompáñanos en este viaje informativo semanal y únete a esta gran tribuna regional para que la voz de Ñuble suene fuerte y clara. ¡Te esperamos!

1

La obra de la discordia: futuro Parque Santa Rufina desata pugna entre alcalde de Chillán y gobernador regional

¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que deben existir de 9 a 12 m2 de áreas verdes por cada habitante? Pues bien, si no estaba al tanto, agregue entonces que Ñuble está más atrasado en este tema que una micro en domingo con un promedio regional de 2,7 m2 por habitante. Este dato fue crucial cuando el Gobierno Regional de Ñuble decidió saldar esta deuda con Chillán y presentó a principios de febrero pasado el proyecto del parque urbano Santa Rufina, un gran pulmón verde para la capital regional que estará ubicado en la zona oriente y contará con una superficie de 15,2 hectáreas. La iniciativa, por cierto, ya cuenta con RS (Recomendación Satisfactoria) por parte de Mideso.

Hasta ahí todo bien, pero la sesión del Concejo Municipal chillanejo celebrado el martes 18 de marzo creó un terremoto cuando tras ser consultado por el concejal Iván Badilla acerca de la participación de la corporación en este proyecto, el alcalde Camilo Benavente lanzó toda su furia contra el gobernador Crisóstomo, asegurando que el municipio no ha sido tomado en cuenta al respecto.

“Ese es el actuar del gobernador regional y lo digo así derechamente. A nosotros nos pidieron la autorización para que lo administremos, pero el gobernador se caracteriza por ser protagonista solo y no invitar, que es un gesto mínimo para incorporarnos porque ese parque lo va administrar la municipalidad. Esa crítica la hemos hecho y yo me cansé de plantear inquietudes allá (en el Gobierno Regional) y de hecho, se lo planteamos a una candidata presidencial que anduvo en Chillán (Carolina Tohá) respecto de que los gobernadores regionales no tienen atribuciones para ciertas cosas”, le indicó el edil en la misma sesión al concejal consultante.

Según lo explicado por el jefe comunal chillanejo a los concejales en el seno del hemiciclo, el Gobierno Regional solicitó la administración del Parque Santa Rufina, pero Contraloría le habría negado dicha atribución para traspasársela a la municipalidad. “Los gobiernos regionales son una unidad financiera y se quieren meter en la administración de las municipalidades. Al final, el parque va a terminar siendo nuestro y vamos a tener que ver qué le incorporamos. Es un proyecto interesante, pero debiéramos ser protagonistas. ¿Y por qué no lo somos?, por el afán, criticable desde mi punto de vista, del Gobierno Regional que hace todas las cosas de esa manera”, fustigó Benavente, junto con invitar a los ediles a enviar una carta de molestia al Gore sobre esta situación.

No pisó el palito

Desde la otra trinchera, el gobernador regional Óscar Crisóstomo no tuvo tapujos en salir a responder la crítica del alcalde de la capital regional, precisando que el norte de su labor ha sido siempre responder a las necesidades que la misma ciudadanía le ha planteado y colaborar en la construcción de ciudades más justas y amables.

“Yo no voy a caer en discusiones por quién aparece o no en una foto. La ciudadanía espera que les solucionemos los problemas. La construcción del Parque Santa Rufina es una tremenda noticia para Chillán y la región porque va a ser el parque más importante de Ñuble. Corresponde a un trabajo mancomunado de más de tres años entre el Gore y Minvu para dotar a la ciudad de más áreas verdes y espacios deportivos. Lo que yo esperaría es que estuviéramos contentos porque vamos a darle más brillo a un sector de la ciudad que tiene pocas zonas de esparcimiento. Por mi parte, me quedo con la buena noticia, y no voy a caer en discusiones que no tienen foco alguno”, destacó.

La máxima autoridad regional recordó que el proyecto del Parque Santa Rufina fue precisamente creado y trabajado por el propio Gobierno Regional, por lo que “cuando hay novedades al respecto, es el Gore quien informa. Nosotros somos tremendamente respetuosos cuando hay iniciativas de los concejos municipales y ellos entregan la información. Cada institución tiene su dinámica y habría que preguntarle al alcalde el porqué de sus dichos”.

Ahora, más allá de esta polémica, cabe señalar que una de las grandes críticas que se le ha hecho a la ciudad de Chillán es la falta de áreas verdes. En ese sentido, este proyecto es ambicioso y será más grande que el Parque O´Higgins de Chillán Viejo en 7,5 hectáreas adicionales. Por nuestra parte, agradecemos la iniciativa de igual manera que lo hicieran los dirigentes de las villas Los Evangelistas y Brisas de Ñuble que serán directamente beneficiados con la idea. Por ende, no nos queda más que esperar que se acerquen las posiciones y la iniciativa se concrete cuanto antes por el bien de la ciudad.

2

Los coletazos de la agresión a profesora de Trehuaco: docentes llaman a acelerar la Ley de Convivencia Escolar

La jornada de ese fatídico lunes en el Liceo Bicentenario de Trehuaco tenía que ser tan apacible y tranquila como es normalmente la vida en dicha comuna. Pero la situación cambió radicalmente con la brutal agresión sufrida por una profesora de dicho establecimiento a manos de un alumno que no encontró nada mejor que atacar con golpes en la cabeza a la docente, utilizando el palo de una escoba hasta dejarla en estado grave y con una lesión en el cráneo que, según se ha indicado, requeriría intervención médica.

Si bien el estudiante, quien proviene de una escuela de la misma comuna, fue diagnosticado de TEA (Transtorno del Espectro Autista) y el establecimiento educacional estaba al tanto de esa evaluación, ello no lo hace inimputable. El caso entonces será investigado y ya pasó a manos de la Superintendencia de Educación, donde se deberá decidir si el alumno continuará asistiendo al mismo liceo, o bien, se buscará alguna otra alternativa educativa.

Pero más allá de todo este tema que fue noticia nacional, lo ocurrido llevó a un emplazamiento por parte del presidente del Colegio de Profesores de Ñuble, Manuel Chávez, a los parlamentarios para sellar un acuerdo nacional que conduzca, por ejemplo, a aprobar la Ley de Convivencia Escolar que aún deambula por el Congreso sin ser aprobada.

“Tenemos una Ley TEA que no está financiada, profesores jefe que cuentan con solo 45 minutos para hacerse cargo de situaciones de este tipo y educadoras diferenciales que desde marzo están abocadas a temas administrativos. Yo llamo a sincerar la discusión política cuando se dice que la educación debe ser lo primero en un país que pretende dar un salto cualitativo en su desarrollo cultural, social o político”, explicó.

El líder de los docentes ñublensinos dirigió sus dardos a los legisladores para que “este tema los conmueva y que no se preste para hacer gallitos políticos. Aquí hay alumnos, apoderados, profesores y asistentes de la educación que están viviendo esta situación compleja que no da seguridad a nadie. Los profesores sentimos desprotección cuando se viven este tipo de situaciones y por eso llamo a aprobar cuanto antes la Ley de Convivencia Escolar porque da más herramientas, pero ninguna ley generará mejoras si no hay cambios culturales”.

Y anótense este datito. En julio del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que fue presentado por el Mineduc un mes antes. Para ser precisos, la iniciativa arribó al Senado en octubre pasado, donde hasta ahora permanece sin movimiento alguno, ¿qué tal?

La ley dormida

El guante fue recogido por el diputado Frank Sauerbaum, quien comentó que los programas de inclusión secolar otorgan algunos recursos a los establecimientos educacionales con el fin de que estos reciban a estudiantes con diagnósticos complejos, como es el caso del autismo, “pero lamentablemente no son suficientes para abordar bien los requerimientos de los estudiantes en situaciones de salud especial, lo que muestra por qué se produjo el hecho ocurrido en Trehuaco. Los colegios carecen de profesionales especializados o de guardias de seguridad, por ejemplo”.

El legislador agregó que ya solicitó a la Secretaria General de la Presidencia darle urgencia al proyecto de convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas que permanece en el Senado. “Oficiaré a la autoridad en educación para que la subvención por inclusión se haga cargo de estos requerimientos y resguarde la seguridad de los funcionarios de la educación. Además, pediré que se aclare si el adolescente agresor puede o no ser imputado por lesiones agravadas, tal como lo indica el artículo 401 BIS del Código Penal”, afirmó.

3

El fantasma de ProCultura sigue penando: Contraloría inicia juicio de cuentas contra gobernador de Ñuble

El tema ProCultura no se quiere ir de Ñuble, reflotando un asunto que por estos lados es más viejo que timbre de pirámide. Es que ahora se abrió un juicio de cuentas en contra del gobernador regional Óscar Crisóstomo, a razón de los reparos encontrados por Contraloría a la asignación directa de $ 268 millones que el Gobierno Regional realizó en 2022 a la polémica fundación antes mencionada para llevar a cabo el encuentro binacional con Argentina -el que por si acaso y para evitar rumores maliciosos, efectivamente sí se llevó a cabo.

En la investigación llevada adelante por el órgano contralor, se hace referencia a una “omisión negligente” por parte de la autoridad. Ello significa que no habría cumplido con el deber de vigilar la labor de las divisiones que revisaron las rendiciones respectivas. Asimismo, se menciona también a otros funcionarios del Gore que debían supervisar las cuentas entregadas, respecto de quienes se hacen reparos de sus gestiones en el control de operaciones que ascienden a cerca de los $60 millones.

En este contexto, la consejera regional Lorena Jardua (UDI) presentó una querella en contra de Crisóstomo, por lo que valoró la apertura del juicio de cuentas que, según indicó, podría desembocar en un rembolso de los dineros cuestionados a las arcas del Gobierno Regional.

“El caso ProCultura erosionó gravemente la probidad y la fe pública en la Región de Ñuble, donde hechos de esta naturaleza no eran normales. Acá hubo allanamientos al Gobierno Regional, pago de sobreprecio por un servicio asignado a un intermediario, manejos políticos de dudosa transparencia y un juicio que todavía está plenamente abierto. No se trata solo de un gasto excesivo de $ 268 millones que para una región con grandes precariedades es bastante, sino que se están investigando eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Por esta razón, esperamos conocer pronto el desenlace del proceso”, explicó.

Colaboración absoluta

Más rápidos que el wifi de la NASA es que nos fuimos a preguntarle al gobernador regional Óscar Crisóstomo sobre esta situación que, para qué andamos con cosas, es una historia antigua que suele reflotar de cuando en vez. Por lo mismo, la autoridad no se mostró sorprendido, a sabiendas de que el proceso se arrastra como cadena de fantasma y debe avanzar.

“Lo que queda por parte nuestra es entregar todos los antecedentes para que estos casos se vayan cerrando poco a poco. Pero como no es una historia nueva y tiene varios capítulos, estaremos hablando sobre esto por un tiempo bastante dilatado. Nosotros tenemos plena confianza de que lo que hicimos fue apegado a la ley, a la reglamentación vigente, y todos los fondos fueron invertidos en este buen programa; así que no solo tenemos la certeza, sino también la tranquilidad de que todo lo hecho fue en regla”, afirmó.

Es preciso señalar que el juicio de cuentas tiene su origen en el informe 708/2023 de Contraloría. Es más, el gobernador Crisóstomo fue llamado a declarar en octubre pasado por el fiscal regional de Coquimbo a cargo del caso, Patricio Cooper. En aquella instancia fue convocado en calidad de imputado, e hizo uso de su derecho a guardar silencio.

4

Copelec se cuadra con el combate a la crisis energética y realiza potente inversión de US$ 15 millones en obras de ampliación

La Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán (COPELEC) ya formalizó el inicio de la construcción de obras de ampliación de las subestaciones Santa Elisa y Quilmo II, ambas de su propiedad, las que serán ejecutada por la empresa BESALCO. Con la firma oficial de este contrato, se dio el puntapié inicial a dos ampliaciones contempladas en el Plan de Expansión de la Transmisión 2020, elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Estas obras de expansión son de gran relevancia para la Región de Ñuble, que enfrenta actualmente un serio problema de disponibilidad de energía para la distribución entre clientes finales. Esta situación se explica por la falta de inversión en infraestructura eléctrica, la cual ha generado un grave déficit de energía disponible para la distribución, que a su vez impide la conexión de nuevos proyectos de inversión que pretenden iniciar actividades en la región, condicionando así el desarrollo de Ñuble.

En particular, la fuerte participación en el consumo de energía eléctrica de sistemas de riego, característicos de la Región de Ñuble, sumado al aumento de temperaturas, hacen prever un escenario de operación complejo para los sistemas eléctricos en los próximos años. Frente a este gran desafío es que COPELEC realizará un importante esfuerzo a través de estas obras de ampliación, invirtiendo US$ 15 millones para aliviar la problemática de capacidad de distribución y transmisión energética.

Es así como Patricio Lagos, gerente general de COPELEC, señaló que “estas obras vienen a concretar el compromiso de COPELEC con la región, aportando al abastecimiento y suministro energético de nuestro sistema de transmisión zonal. Tenemos el orgullo de poder decir que hoy concretamos esta importante inversión que permitirá la ampliación de dos grandes obras de Ñuble para Ñuble”.

5

Carabineros de Ñuble anda finito con la fiscalización de motos: ya han sacado de circulación a 55 durante este año

Al igual que en todo Chile, la situación de las motos también preocupa en Ñuble. Y es que descontando que los conductores de estos vehículos creen muchas veces tener sus propias reglas de tránsito, se suma que no son pocos los casos en que circulan por calles y carreteras sin los permisos necesarios, por lo que ponerles ojo e intensificar los controles ha sido una prioridad para las autoridades.

Como antecedente, les contamos que la venta de motocicletas a nivel nacional tuvo un alza importante de un 21% durante el año pasado. Por lo mismo, no se extrañen si pareciera ser que cada vez hay más motos en las calles porque efectivamente es así. El caso es que hay que hacerlo con todos los papeles en regla y como Carabineros anda más concentrado que jugo de frutas chino con esta situación, fíjense que en Ñuble ya se han retirado de circulación 55 de estos vehículos solamente en lo que va de 2025.

“Realizamos fiscalizaciones cada 15 días en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo y también en San Carlos con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad en los vecinos y responder a incivilidades como retirar vehículos que no cumplan con la normativa. En ese sentido, las motos han sido todo un tema y este plan de fiscalización ha permitido retirar de circulación estos vehículos que no cuentan con los permisos al día”, afirmó la delegada presidencial regional (s), Rocío Hizmeri.

En ese sentido, la labor fiscalizadora no solo obedece a los controles regulares, sino también responde a los objetivos del Plan de Motos 2024-29, que contempla nuevas exigencias para el traslado de menores y también para obtener la revisión técnica. El trabajo tiene un sólido piso estadístico, pues los motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito han tenido un incremento del 33% a nivel país en los últimos 10 años. Solo en 2024 se anotó una cifra récord de 241 muertes por esta causa.

Por su parte, la jefa de la Zona Ñuble de Carabineros, general Loreto Osses, destacó que los controles a las motos es parte de un trabajo que vienen desarrollando regularmente, lo que se ha visto reforzado con una especial estrategia fiscalizadora que se ha puesto en marcha durante el primer trimestre de este año. “Semanalmente hemos ido registrando una cantidad considerable de motocicletas que se han sacado de circulación a razón de que no lo hacen conforme a la normativa legal. Si bien es común detectar que circulen con documentación vencida, también han sido detectadas otras faltas”, indicó.

Dicen por ahí que un periodista es un ser privilegiado que ve pasar la historia con boleto de primera fila. Si bien esta descripción nos gusta, preferimos quedarnos con el concepto que alguna vez entregó el escritor colombiano Javier Darío Restrepo, definiendo al buen periodista como una buena persona ante todo. Nuestra intención no solo es informar indagando al máximo, sino también contarles esas historias de manera entretenida y de la manera más completa posible.

La prensa de calidad requiere espacios como los que entrega El Mostrador para que las regiones se hagan notar con libertad. Por eso nos empeñamos tanto en darle siempre mayor musculatura a nuestro lema de que Santiago no es Chile, pues hay cosas que pasan en distintas partes del territorio y que deben ser conocidas. Y desde Aquí Ñuble seguimos contribuyendo a ese desarrollo. ¿Ve que nos tomamos la pega en serio?

Saludos y hasta la próxima

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que aquí estamos para atenderte.

Presentado por: