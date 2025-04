Ascensores “recuperados” en Valparaíso volverán a cerrar por arreglos

Presentado por:

¡Buen lunes a toda la comunidad de Aquí Valparaíso! Al momento de escribir esta edición, en la provincia del Marga Marga empieza una llovizna de otoño que, prevén los meteorólogos, será más seco y frío que el anterior.

Redactamos así en condiciones materiales dignas. No podemos decir lo mismo de los afectados del megaincendio de febrero de 2024 que, frente al invierno que se avecina, intentan aislar con latas, silicona y membranas las viviendas de emergencia que les dio el Gobierno hace ya un año y dos meses.

De eso te contamos en esta edición. También de los ascensores en Valparaíso, en especial, de la decena que compró en 2012 el Gobierno Regional. Han pasado 13 años y solo tres han sido restaurados… con fallas. Y este año, el MOP licitará obras de conservación que los dejarán nuevamente inhabilitados.

En Aquí Valparaíso también nos preguntamos cómo fue el desempeño del exdiputado y ahora senador de la región, Tomás de Rementería (PS), y cuál es su objetivo en la Cámara Alta. Un adelanto: cuatro de las 46 mociones de su autoría se convirtieron en ley.

En lo económico, el informe del Banco Central dio cuenta de un aumento del 1,7% en el PIB regional. Y según la Cámara Nacional de Comercio, se produjo un crecimiento del 11% de las ventas presenciales minoristas duarante los dos primeros meses del año, atribuido en gran parte al turismo de compras argentino.

Y para cerrar, destacamos el fin de ciclo de las fiestas Valparaíso Salvaje, que con música de las décadas de 1960 y 1970 -hecha en la ciudad y en formato vinilo- nos hicieron bailar. Todo en base a una recopilación musical hecha por investigadores locales que contabilizaron 150 discos singles de bandas locales.

Con latas, silicona y membranas: cómo los damnificados del megaincendio protegen sus viviendas de emergencia antes del invierno

Se avecina el invierno y los damnificados del megaincendio de febrero de 2024 que siguen habitando en las viviendas de emergencia que les pasó el Gobierno, o en lo que quedó de sus casas producto del fuego, se preparan como pueden para sobrellevar una segunda temporada de frío. Eso, a la espera de una solución definitiva que ha tardado más de lo que necesitan.

Viña del Mar fue la comuna más afectada. En El Olivar a Francisco Rojo (64) y su mujer se les quemó el departamento, ubicado en el tercer piso de un edificio de tres pisos. El inmueble quedó sin techo, pero con los pisos inferiores “habilitados”. Así que Francisco arrendó el departamento que estaba inmediatamente debajo del suyo, en el piso 2. Para protegerlo de la lluvia, el año pasado puso una lona en la loza de su antigua casa (piso 3) que se debilitó en el verano. Ahora compró latas de demolición para poner un techo provisorio sobre su torre del edificio. Está convencido de que va a funcionar. No quiere arrendar en otro lado con el bono que le da el Gobierno. Vive cerca del paradero y no le cuesta llegar a su trabajo de conserje en El Salto.

Cuenta que el municipio “mandó rollos de plástico, pero somos la mayoría de la tercera edad, no podemos encaramarnos en la escalera. Ni tenemos recursos para contratar un maestro”.

Para René Flores, presidente del comité de crisis de El Olivar, esta situación “da cuenta de un proceso fallido, donde la autoridad ha estado lejos de dar soluciones concretas con la premura que se requiere. Vemos una reconstrucción de papel y una real. La de papel son las cifras que entrega el Minvu y el gerente de la reconstrucción (Patricio Coronado). Y una muy diferente es la que viven los vecinos. Si usted ve las cifras, muchas no tienen consistencia”.

En el sector Pompeya Norte de Quilpué, a Felipe Pará y su familia se les quemó la casa. Recibieron una vivienda de emergencia de 22 m2 que tuvieron que reparar porque se llovía, pero dice que “aún se pasa mucho el viento. Es como una carpa”. Al menos con apoyo de familiares y amigos logró levantar otras dos habitaciones livianas sobre el radier de su antigua casa. Allí habita con su mujer y una de sus dos hijas. Pero le falta sellar la puerta de entrada, que no tiene vidrio y se le pasa el agua. Su otra hija está en la mediagua. Para aislarla mejor, evalúa ocupar “espuma expansiva y silicona, para sellar todos los huecos por donde pasa la luz”.

En el sector de Quebrada Escobares, en Villa Alemana, a Lorena Barragán también se le quemó la casa donde vivía con su pareja e hijos. Recibió la mediagua del Gobierno, donde habita actualmente, y un container para oficina, de parte de Sercotec, que destinó para sus hijos. Lamentablemente, “es muy frío”, afirma. Aún no sabe cómo calefaccionarlo. Aparte, relata que se le llueve la vivienda de emergencia. “Los maestros dicen que tengo que sacar el techo y poner otro, pero no puedo costearlo. Así que me dijeron que comprara un producto, una membrana que se solidifica y queda como goma”, cuenta. Por si fuera poco, debe tapar todo con plástico: «lo que tengo afuera, colchones, muebles, maderas que me han ido regalando”, se lamenta.

Consultado sobre esta situación, el delegado presidencial Yanino Riquelme (PC) explicó: “Respecto a las zonas que fueron afectadas por los incendios de febrero de 2024, hemos elaborado planes de contingencia que se aplicarán ante cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar en la zona, todo ello en conjunto con Senapred, las delegaciones y los municipios. Para materializar estos planes y coordinaciones, la próxima semana se realizará una sesión regional del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres”.

2

Por arreglos cerrarán tres ascensores del GORE en Valparaíso y ninguno de su propiedad estará funcionando

Este año, como parte de su plan de inversiones 2025, el MOP licitará en la Región de Valparaíso 40 proyectos, entre ellos la “conservación integral” de los ascensores Concepción, Cordillera y Espíritu Santo, que son propiedad del Gobierno Regional (GORE) y “obras menores” en el Concepción.

Las iniciativas agregarán a los funiculares elementos de accesibilidad universal, no contemplados en la restauración original, de 2016, entre otros elementos. Y provocará un nuevo cierre. De modo que ninguno de los 10 ascensores comprados por el GORE en 2012 estará funcionando.

¿Por qué es importante? Los funiculares son un atractivo turístico en una comuna empobrecida, y parte de la postal, pero también un medio de transporte único en el mundo y vital para una ciudad construida en cerros. La falta de ascensores no solo dificulta el traslado a personas con discapacidad, infancias y adultos mayores, en una ya región envejecida, sino que además encarece el costo de la vida.

En 2012, como parte del Legado Bicentenario, el Presidente Sebastián Piñera formalizó la adquisición de 10 ascensores privados en Valparaíso, por $ 2.200 millones. Su recuperación y puesta en marcha se proyectó a ocho años plazo(terminaba el 2020), con una inversión estimada en $ 2.700 millones. Nada de eso se cumpliría.

Por estos días, al menos, funcionan cuatro ascensores de propiedad municipal: Barón, El Peral, Reina Victoria y San Agustín (el Polanco lleva dos años cerrado). Y también el Concepción y el Cordillera, que son del GORE. Seis de un total de 19, contabiliza la Asociación de Usuarios de Ascensores de Valparaíso (La Cruz, que tampoco funciona, es privado). El Espíritu Santo está cerrado desde el 16 de abril porque “presenta una falla en el sistema de transmisión, producto del desgaste de un buje que afecta la alineación del eje que transmite potencia del motor a los tambores de enrollamiento”, señaló el municipio, su administrador.

¿Cómo es que falla si hace poco fue arreglado?Aunque el Concepción, el Cordillera y el Espíritu Santo fueron reparados por Obras Públicas y volvieron a funcionar bajo la administración del municipio (2018-2019), estos volvieron a cerrar a principios de 2020, producto de la caída de uno de ellos (el Concepción), accidente que provocó lesiones graves en cinco pasajeros.

“El Concepción tuvo una falla y eso nos alertó respecto de los sistemas. Ahí empezamos toda una investigación que lleva ya harto rato, de ir viendo por qué falló, qué falló, y haciendo contratos que nos permitieran resolver y dar fiabilidad al servicio”, explica Loreto Wahr, directora de Arquitectura del MOP.

Así, desde su inauguración, el Espíritu Santo y el Concepción han sido arreglados dos veces. Y una vez el Cordillera. ¿Qué es lo que pasa?

“Aquí a lo patrimonial, los sistemas de engranaje, las ruedas que giran, los picos que sujetan los carros, a todo eso se les pusieron sistemas de seguridad, entonces la convivencia de lo moderno con lo antiguo tiene fricciones en el fondo y esas son las que hemos estado analizando, y lo que ha provocado algunas intermitencias en el servicio”, agrega Wahr.

Los desperfectos detectados en estos tres ascensores, y la necesidad de actualizar los proyectos bajo los estándares de accesibilidad universal y las normas actualizadas de electricidad y el Ministerio de Transportes, han retrasado la recuperación de los otros seis funiculares: Monjas, Villaseca, Artillería, Larraín, Florida y Mariposas, así como la idea de un nuevo elevador para el terreno donde alguna vez operó el Santo Domingo.

En específico, el Monjas y el Villaseca quedaron detenidos por el término anticipado del contrato, con un 60 y 62 % de avance. El resto no han iniciado obras: el Artillería está en reevaluación por parte de Mideso y MOP. Una parte del terreno del Larraín es de un privado, así que el GORE negocia una servidumbre de paso. Según informó, este está “hoy en trámite de inscripción en el CBR, lo que se espera finalizar durante el primer semestre del 2025”. Y los informes (RS) de 2019, que habilitaron el financiamiento del Florida y el Mariposas, vencieron. No cuentan ni siquiera con diseño.

Finalmente, sobre el terreno del Santo Domingo, el GORE informó que explora la reposición del ascensor “en formato contemporáneo”, con apoyo de la USM, que elabora un estudio inicial sin fecha de entrega.

3

Cuatro proyectos de De Rementería se convirtieron en ley en su periodo como diputado

El 23 de abril, 11 meses antes de concluir su periodo parlamentario (2022-2026), el diputado por el distrito 7 de la Región de Valparaíso, Tomás de Rementería (PS), fue designado senador por la 6ª circunscripción, en el escaño que dejó Isabel Allende tras ser destituida por el Tribunal Constitucional.

El abogado viñamarino ejercerá como senador hasta marzo de 2026. Aún no está claro si en la elección de noviembre disputará un cupo en la Cámara o en el Senado, donde competiría con su pareja y actual diputada, Karol Cariola (PC). De Rementería dijo a Aquí Valparaíso que esa decisión “es del partido» y que “eso se verá con datos electorales duros en su momento”. En 2021 salió electo por arrastre con 5.817 votos (1,6% de los sufragios válidamente emitidos) gracias a la alta votación que obtuvo el diputado Tomás Lagomarsino (Ind-PR).

Porque somos un medio con vocación regional, en Aquí Valparaíso nos preguntamos por el desempeño del ahora senador en la Cámara, así que revisamos lo que fue su labor parlamentaria en el periodo 2022-2025: en total, hizo 73 intervenciones, fue parte de 27 proyectos de resolución -pronunciamientos no vinculantes de la Cámara- y presentó 46 mociones, de las cuales cuatro se convirtieron en ley.

Dos de ellas, en 2022: una que “establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura” y otra que “ declara el 12 de mayo de cada año como el Día de la Libertad de Información , del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario”.

en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura” y otra que “ , del Derecho a la Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario”. Y un par más, en 2023. Una que “permite a la comunidad insular de Rapa Nuiser titular o hacer uso de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción” y otra que “establece el deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal”.

En el Senado, dijo De Rementería a Aquí Valparaíso: “Voy a presentar un estatuto para las manipuladoras de alimentos, un régimen de protección laboral, relacionado a cargas y equipamiento. Nada de jornadas para que no sea inconstitucional. Y lo segundo estoy preparando una batería de proyectos que tienen que ver con el cuidado de Valparaíso, la limpieza, que ataca ciertas incivilidades; por ejemplo, las personas que orinan en edificios patrimoniales, el rayado de edificios patrimoniales. Que haya una penalidad mayor a esas situaciones”.

En la Cámara también presidió la comisión de Relaciones Exteriores. El diputado Vlado Mirosevic (PL), uno de sus integrantes, dice que De Rementería es “un tipo bien instruido, culto, con una buena capacidad analítica; un tipo bien al tanto de todo lo que está pasando. Y en lo humano, superafable, marca los puntos cuando hay que hacerlo, pero no se pasa de rosca”.

“Afable” también lo considera la diputada Marisela Santibañez (PPD), con quien tiene en común el código futbolero -ella de Colo Colo, él de Everton- y recuerda que “tuvimos acciones cuando fueron los incendios en la V Región, estuvimos ayudando a algunos clubes”. Por el contrario, otro parlamentario de la zona, que prefiere mantener su nombre bajo reserva, dice que en el distrito 7 De Rementería “ha dejado a mucha gente botada, va a reuniones con organizaciones, se le plantean los problemas, dice que hará todo y después no hace nada”.

4

Suben el PIB regional y el turismo de compras argentino

El 23 de abril, el Banco Central de Chile comunicó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 14 de las 16 regiones del país, alcanzando una tasa del 2,6% para el total nacional. Junto con ello, el consumo de los hogares también presentó alzas en 15 regiones, “totalizando un crecimiento de 1% para la economía nacional”.

En la macrozona centro, la Región de Valparaíso tuvo un crecimiento del 1,7% “reflejo del desempeño de las actividades de transporte, minería y servicios personales”, se lee en el documento. Y si bien el área de electricidad, gas y agua, los servicios financieros y empresariales, y la construcción cayeron, el consumo de los hogares creció 0,7% de la mano de un mayor gasto en bienes no durables, como vestuario, calzado y productos farmacéuticos.

Lo informado por el Banco Central va en línea con lo reportado la semana pasada por la Cámara Nacional de Comerciorespecto de la Región de Valparaíso.

Según el índice que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), las ventas presenciales minoristas de la Región de Valparaíso marcaron en enero una fuerte alza real anual de 15,1% y luego, en febrero, evidenciaron un incremento de 6,3%. De esta manera, el sector acumula un crecimiento real de 10,5% en los dos primeros meses del año.

Según la CNC, «vestuario cierra los dos primeros meses del año con un alza real de 26,5% y calzado con un incremento de 12,6%”.

Para Marcela Pastenes, gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), estos resultados están relacionados con el impacto que ha tenido el “turismo de compra” de los argentinos en la región, ya que “durante la temporada estival cruzaron cerca de 340 mil visitantes argentinos a través del Paso Fronterizo Los Libertadores, impulsados por un tipo de cambio favorable».

En los próximos meses, advierte Pastenes, “será clave observar cómo evoluciona el comportamiento del comercio. Si bien iniciamos el año con cifras positivas, no será fácil consolidarlas. De hecho, sabemos que la tendencia del turismo de compra es transitoria y que pese a aportar dinamismo al sector, no podemos considerarlo como el principal motor de crecimiento a largo plazo».

5

Fiestas «Valparaíso Salvaje» se toman un descanso hasta la primavera

El sábado se realizó en Valparaíso la última fiesta «Valparaíso Salvaje». Después de un largo ciclo de tres años, en donde celebraron 30 fiestas y convocaron a unas tres mil personas, los organizadores, la oficina Música y Trabajo, se darán un descanso.

“Es desgastante llevar proyectos así, una fiesta mensual, todo lo que significa la producción. (Este es) un momento sano para parar y mirar lo que hicimos, evaluar, revitalizar y continuar”, comenta Pablo Yardie, alias «Chopo», diseñador y uno de sus integrantes.

Los eventos itineraron por varios locales del Puerto y eran animados en su mayoría con música creada en Valparaíso (durante las décadas de 1960 y 1970) de los más diversos estilos, como twist, rock y psicodelia, gogó, cumbia, tropical, funky y soul.

Aunque también participaban selectores con vinilos más modernos, como de Los Prisioneros, lo principal era el homenaje que cada evento le daba a un grupo o cantante. Así se hicieron fiestas rememorando a Lucho Zapata y Los tigres, Los Blue Splendor, Los Pájaros Locos, Álvaro Peña, Los Fratellos, Los Sicodélicos, Palmenia Pizarro, Luz Eliana y el Grupo Krater; entre otros artistas de la época que triunfaron en Chile y el extranjero, como Cecilia.

Llegar a estos registros no fue fácil, cuenta Ronald Smith, otro de los organizadores. Parte del archivo que lograron construir -130 discos singles solo de “música popular electrificada de Valparaíso” (periodo 1956-1973)- ya la tenía él de antes, por interés personal y porque había postulado a un fondo junto al periodista de RVL, René Cevasco. Pese a no habérselo adjudicado, les sirvió de base para este registro que se fue acrecentando, con compras en las calles o ferias libres y con datos históricos de la revisión de revistas de la época, como Ritmo.

El concepto “salvaje”, cuenta Smith, viene de una carta al lector de un diario de la época“que decía que después de la exhibición de la película norteamericana Semilla de maldad, unos ‘salvajes’ habían causado destrozos en Playa Ancha. Después, recopilando información, supimos que esos salvajes eran Los Mac’s (una de las primeras bandas de rock en Chile). Ese salvajismo surge para referirse a un momento específico y se amplía, porque el término salvaje está presente en Valparaíso: siempre sucede algo salvaje. Ese calificativo todavía calza”.

Así entonces, al menos hasta la primavera, Música y Trabajo (la cooperativa organizadora de las fiestas) pausarán las fiestas. Durante el invierno ampliarán la investigación centrándose en el periodo 1973-1990, proyecta Smith. También publicarán una revista con los 30 afiches que elaboraron para difundir las fiestas, los que sin duda se convirtieron en uno de los elementos más característicos -y atractivos- del proyecto.

Por su parte Cevasco, que estudia musicología latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado (UAH), ocupará el registro para su tesis sobre la historia musical de Valparaíso, pues «no hay estudios desde el territorio; lo poco que se ha escrito se ha hecho desde Santiago, lo que hoy podríamos llamar apropiación cultural, sin entender historia ni contexto», apunta. La «profunda historia musical» de la ciudad, dice, «se ve reflejada en sobre 150 discos singles, sin contar los EP y los largaduración».

