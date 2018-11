Red de Actrices Chilenas lanza campaña contra la cosificación

La red de actrices chilenas, RACH, que se creó en julio de este año, ha estado trabajando y reflexionando durante estos meses sobre como impulsar ciertos cambios sociales y culturales a través de dar a conocer lo que las moviliza, utilizando su visibilidad como red de actrices, proponiendo contenidos y distinguiendo lo que las inquieta. Para esto, esta mañana han iniciado una campaña donde se explica el concepto de cosificación: “el acto de representar a alguien como un objeto o cosa”.

La campaña se dividirá en los meses de noviembre, diciembre y enero. El objetivo en primera instancia será crear conciencia en relación a la problemática y propulsar un cambio. Para esto realizarán videos, una campaña fotográfica, intervenciones en la calle, entre otras acciones movilizadoras.

Daniela Castillo, actriz y parte del equipo de RACH, señaló: “Todas nos hemos sentido cosificadas y nos preguntamos qué tan instalado está el concepto, que tan reconocido y sancionado está por nosotras y por el resto de la ciudadanía. Sucede que muchos temas los hemos normalizado y no reparamos en el daño que nos hemos hecho a lo largo de la historia”.

Asimismo, Daniela Estay destacó: “Nuestra intención con la campaña es despertar la conciencia colectiva ayudando a poder identificar cuando uno está escuchando o viendo cómo se cosifica a una mujer o niña reduciéndola a un objeto”.

Para finalizar, Amalia Kassai dijo: “La campaña nació desde la necesidad de actrices chilenas de hablar sobre temas que nos preocupaban diariamente, no pretendemos copiar ninguna campaña de otro país, ya que Chile no se parece social ni culturalmente a otro país. Creemos que dentro de nuestra sociedad hay cosas que se deben modificar no solo por nosotras, sino para las futuras generaciones y creemos que nosotras como actrices podemos ser un aporte para que estos temas se visibilicen”.