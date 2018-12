El ‘#Metoo’ de Argentina: la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra el actor y cantante Juan Darthés

Llorando, mordiéndose los labios, con un nudo en la garganta, la actriz argentina Thelma Fardín aparece en el video denunciando una violación.

"Se subió encima mío y me penetró", describe, sobre una supuesta violación que asegura ocurrió en Nicaragua, en 2009, durante la gira del programa infantil Patito Feo.

"Me agarró de la mano y me dijo: 'Mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral", relata, en un video proyectado durante una rueda de prensa de un colectivo de actrices.

Fardín, quien en ese entonces tenía 16 años, presentó la semana pasada una denuncia penal en Nicaragua contra el actor y cantante Juan Darthés, de 54 años, quien ya ha sido acusado a través de los medios por otras actrices de abusos sexuales.

Darthés negó los hechos en su cuenta de Twitter, calificándolos de "una locura", y, como en acusaciones anteriores, pidió dejar que la justicia actúe.

Image caption Actrices Argentinas es solo una de las colectividades que luchan contra la violencia de género en Argentina.

Movimiento de mujeres en Argentina

La denuncia de Fardín fue dada a conocer este martes por Actrices Argentinas, un colectivo vinculado al movimiento de mujeres que ha liderado luchas contra la violencia de género con alto impacto político en el país y la región.

En el acto, rodeada de decenas de reconocidas artistas, Fardín dijo que realizó la denuncia después de que se enteró que el suyo no era el único testimonio que alegaba abusos de Darthés.

"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor", dijo.

Los medios argentinos empezaron a describir la rueda de prensa como el inicio del "Metoo argentino", en referencia a la ola de denuncias de abuso sexual en Hollywood.

Aunque las actrices no han usado esa expresión, divulgaron un comunicado que pide acabar con el silencio ante los abusos.

"Para la sociedad: no nos callamos más. No vamos a seguir sometidas a los abusos", dijeron, sobre una problemática que según varias encuestas está extendida en la industria del entretenimiento.

Desde la rueda de prensa, la campaña #mirácómonosponemos inundó las redes sociales en Argentina.