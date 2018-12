El llamado de la lonko Juana Calfunao a la mujer mapuche a parir para multiplicar su pueblo

En el marco del “eluwun” (ceremonia de despedida) de Camilo Catrillanca celebrado en la comunidad de Temucuicui, la lonko Juana Calfunao hizo una fuerte arenga hacia los hombres y mujeres presentes para multiplicarse y así mantener viva la lucha del pueblo mapuche.

“Para eso le tiro las orejas a los hombres, para que pongan a engendrarse (…) los chilenos se multiplican y los mapuche no, porque hoy los hombres no quieren engendrar y las mujeres no quieren parir”, partió señalando Calfunao, como se puede apreciar en el video adjunto.

Y prosiguió: ¿Y cómo nos vamos a levantar como pueblo así si ni siquiera son capaces de engendrar un hijo? Por lo tanto, debemos masificarnos, tenemos que preocuparnos de tener más niños”, dijo durante el “funeral del guerrero” que el pueblo mapuche brindó al comunero asesinado por el Comando Jungla de Carabineros.

La lonko Juana Calfunao pertenece a la comunidad Juan Paillalef, de la comuna de Cunco, y es una de las autoridades mapuches más reconocidas por su defensa de las tierras ancestrales.

De hecho, junto a su familia son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2015, pues el organismo determinó que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo.

Fue condenada a 5 años de cárcel por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco por lesiones graves a un funcionario de Carabineros en servicio, pero hace una semanas su caso dio un vuelco y la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de nulidad que presentó su defensa y ordenó un nuevo juicio.

Su principal lucha es contra la construcción de un camino de asfalto que pasa por el territorio de la comunidad Juan Paillalef, proyecto que no ha sido consultado ni cuenta con el consentimiento previo de su pueblo, acusa, y donde se registró el incidente con el funcionario policial. Pero también ha sido protagonista de otras acciones, como cuando en marzo de 2011 encaró a la entonces jefa de ONU Mujeres Michelle Bachelet en el Parlamento Europeo, por la aplicación de la Ley Antiterrorista, y en 1999 golpeó al entonces director de la Conadi Rodrigo González. “No voy a darle tregua a este Estado corrupto, terrorista, genocida”, ha sido una de sus consignas.

Imágenes: Pablo Salas