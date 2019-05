Nuevo ataque homofóbico: mujer insulta sin motivo a jóvenes homosexuales en servicentro de Vitacura

Un nuevo acto de homofobia se vivió hace algunos días en Santiago. En concreto, en la comuna de Vitacura, donde una mujer encaró sin mayor motivo a un grupo de jóvenes que llegó a un servicentro del lugar.

Uno de los afectados, y quien compartió el registro del hecho fue Daniel Arri. Con gritos, la mujer cuestionaba su orientación sexual.

“¿Qué te gusta? ¿Qué te lo metan o meterlo?“, fue algunas de las frases que lanzó la mujer ante el joven, quien con tranquilidad la miró y no respondió, evitando así que el conflicto creciera aún más.

“Esto no es una funa, pues claramente la mujer no está en sus cabales“, escribió el denunciante en su cuenta de Instagram, quien agregó que “afortunadamente fui yo quien tuvo que soportar esos gritos e insultos y lo tomé consciente de que provenían de alguien que no sabía lo que hablaba“.

“Atacar a otras personas no está bien. Incluso el ataque verbal puede ser peor que el físico en algunos casos y nunca sabemos en qué pueda terminar“, agregó en la publicación.