“Si él es tan bueno, ¿por qué me siento tan mal?”: el libro que ayuda a detectar el maltrato psicológico

La reconocida psicoterapeuta, Avery Neal, publicó el libro de autoayuda "Si él es tan bueno, ¿por qué me siento tan mal?". Un método que ayuda a las lectoras a detectar y superar el "abuso sutil", la práctica de maltrato psicológico más común y difícil de identificar en la dinámica de pareja.

Más de alguna vez hemos escuchado a amigas, familiares y conocidas decir frases como: "Es un gran hombre, siempre se preocupa por mí; aunque hay cosas que no me hacen sentir bien, sé que las hace porque me quiere".

"Es encantador, aunque siempre critica mi forma de vestir" ó "es buen padre y los niños lo adoran, pero a menudo me hace quedar mal frente a ellos."

Este tipo de tratos incómodos, palabras hirientes, bromas innecesarias y otros detalles que intoxican una relación, son algunas de las problemáticas que la fundadora de Women's Therapy Clinic quiere dar a conocer.

La autora, quien padeció este tipo de abuso, es una apasionada vocera del empoderamiento femenino que ha enfocado su trabajo en la búsqueda de un camino que les permita a las mujeres descubrir su fuerza interior y ganar confianza.

De esta manera, el libro también incluye un capítulo dedicado a entregar consejos para que las lectoras puedan enseñar a sus hijas cuáles son las bases de una vida libre de abuso.