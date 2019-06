“Mujer sin límites”: el coaching de emprendimiento y liderazgo femenino

En la búsqueda de la equidad de género, el empoderamiento femenino se hace cada vez más presente en los distintos espacios de la sociedad. Y potenciar este aspecto es uno de los principales objetivos del coaching "Mujer sin límites".

Cada vez son más mujeres liderando en grandes cargos públicos y empresariales; marcando hitos en la ciencia y la tecnología. Así como también están marcando la pauta profesionales, artistas y deportistas.

Sin embargo, paralelo al desarrollo de sus aficiones y el logro de sus metas, muchas de ellas también cumplen con el demandante trabajo doméstico y de crianza.

Se trata de un problema que afecta a miles de mujeres, quienes sienten que al multiplicarse para rendir bien en todos sus compromisos, van dejando una huella de malestar y estancamiento.

"Sentí una falta de autoestima que me dejaba pisotear. Nunca tenía tiempo para hacer cosas que me llenaran el alma y sentía que la vida se me iba entre el trabajo y la casa”, expresó la coach y creadora del programa "Mujer sin límite", Sandra Castiblanco.

Fue la experiencia personal de Castiblanco lo que la motivó a impulsar el coaching de empoderamiento femenino. “El taller es capaz de impactar positivamente en sus participantes, tanto en sus relaciones de pareja, familia y laboral, como en su autoestima, lo que finalmente tendrá un rédito en la abundancia y prosperidad de sus vidas”, expresó.

"Para las mujeres de todas las edades, es fundamental poder conectarse con su poder interior. Reencontrarse con ellas mismas y verse de una forma diferente, sin juicios, sin culpas, para hacer lo que realmente las hace felices sin estereotipos ni imposiciones de los demás", enfatizó la profesional.