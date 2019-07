Esta es la voz del aborto en Chile: Red de Actrices Chilenas lanza campaña por "un aborto legal, seguro y gratuito"

"Tenía 30 años cuando aborté. Y la verdad sólo sentí mucho miedo de tenerlo sola, de hacerlo mal, de no poder mantener a mi hijo. Fui donde mi ginecólogo que confirmó el embarazo y yo le dije que no quería tenerlo. Él me explicó qué pastillas tenía que tomar, cómo tenía que tomarlas y lo que tenía que pasarme. Fue en mi casa, pensé que me iba a morir, pero no me morí. Lo más triste es que cuando volví al ginecólogo, él seguía vivo y tuve que hacerlo otra vez".

El relato interpretado por la actriz Nathalie Nicloux pertenece a un testimonio anónimo de una mujer chilena de 30 años. Una mujer que al igual que miles de chilenas, se enfrentó a la cruda pero también necesaria experiencia del aborto.

"Está campaña nace del compromiso que sentimos con el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres en Chile", señalaron desde la Red de Actrices Chilenas (RACH).

"Esta campaña pone voz y rostro a una historia que es de miles de mujeres en Chile y en el mundo. Porque ese también es nuestro oficio. Como red de actrices adherimos al llamado y convocamos a todas nuestras compañeras a marchar este 25 de julio, porque no bastan 3 causales".