Incómodo momento: Valentina Roth se queja del trato en la PDI cuando fue a denunciar la filtración de fotos íntimas

Internet y las redes sociales se han validado como medio de denuncia y la ex chica Yingo, Valentina Roth no ha dudado en relatar mediante historias a través de su cuenta de Instagram el incómodo momento al cual se vio sometida cuando acudió a un cuartel de la Policía de Investigaciones a realizar la denuncia por una filtración de imágenes privadas.

“Hace un mes y medio se filtraron unas fotos mías en Instagram y Twitter, y bueno, yo fui a la PDI, denuncié”, partió contando la bailarina en sus historias de Instagram.

“Estuve ahí como dos horas”, relató, mencionando que quien tomó la denuncia le habría solicitado enviar las fotos por WhatsApp. “Se las mandé, esas fotos humillantes, le mandé todo”, añadió.

Roth siguió explicando su denuncia por redes sociales añadiendo que “eran tres hombres y esas fotos las imprimieron grandes y las pusieron en la mesa. Mientras ellos las veían y yo estaba sola, me sentía muy mal viendo esas fotos, porque no las quería ver, menos en grande”.

Finalmente, la ex gimnasta apeló a sensibilidad de sus seguidoras mediante la pregunta “¿cómo se sentirían? si hay tres hueones de la PDI viendo tus fotos, que más encima están impresas, en grande. Y no llegó a nada, no está en curso, no está en nada. Entonces estoy emputecida”.

La respuesta de la PDI

Mediante un comunicado de prensa, la Policía de Investigaciones respondió a estos descargos de Roth, señalando que “de acuerdo con los antecedentes reunidos hasta el momento, el oficial que atendió a la señorita Roth recibió dichas imágenes, previo consentimiento de la denunciante, a través del sistema de mensajería Whatsapp, con el fin de imprimirlas y adjuntarlas a la denuncia, la cual es tramitada en forma física (es decir, en papel)”.

Desde la institución afirman que “dicha denuncia fue derivada a la Brigada Investigadora del Cibercrimen, la cual realizó las primeras diligencias, que fueron informadas al Ministerio Público, estando actualmente a la espera de instrucciones”, y consignan que hasta el momento no han recibido ninguna queja formal sobre el procedimiento y actuar al cual fue sometida Valentina Roth por parte de funcionarios de la PDI.

De todos modos, mencionaron que “se ha determinado iniciar una investigación administrativa de oficio, con el fin de establecer si efectivamente existieron o no faltas en el procedimiento”.