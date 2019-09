“El objetivo es llevar a Chile a lo más alto”: Christiane Endler es nominada como mejor portera del mundo por la FIFA

Es primera vez que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) entrega el premio a la mejor arquera del mundo. Y entre las nominadas se encuentra la chilena Christiane Endler, quien compite contra la sueca Hedvig Lindahl y la holandesa Sari van Veenendaal.

"Estoy súper contenta, fui la última en enterarme. Es un orgullo estar dentro de las mejores arqueras del mundo. Es un honor", señaló Endler al sitio web de La Roja.

La nominación de Endler se determinó luego del gran triunfo de La Roja femenina ayer en Sao Paulo, donde la actuación de Tiane fue imprescindible en la definición por penales.

"Haber estado en el Mundial me ayudó muchísimo. Estoy muy contenta y lo único que queda es seguir trabajando para que el fútbol femenino crezca en nuestro país y más jugadoras chilenas puedan estar nominadas a este tipo de premios. El objetivo es llevar a Chile a lo más alto”, expresó la arquera.

La arquera nacional que también forma parte del equipo París Saint-Germain Football Club, agregó que "ya me siento feliz de estar entre las nominadas, sabiendo que uno viene de un país chiquitito, donde el fútbol femenino está recién desarrollándose".

Esta es la primera edición de los premios The Best en donde la mejor arquera del mundo tendrá su propio premio, ganadora será definida por un grupo de ex guardametas y ex delanteros expertos escogidos por la FIFA. La ceremonia de premiación tendrá lugar en Milán el próximo 23 de septiembre.