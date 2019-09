Noah Cyrus: “Es difícil aceptarme como soy, lucho con el amor propio”

El discurso sobre la autoaceptación y la toma de conciencia del amor propio se ha popularizado entre publicaciones de artistas de la industria de la música, cine y entretenimiento.

En redes sociales se puede ver que ya es una tendencia el desprenderse de los estereotipos de belleza, donde las artistas comunican a sus millones de seguidores reflexiones en torno a los estándares que se imponen principalmente a las mujeres.

Frases como "no editaré más mi cuerpo, lo acepto como es" o "no más cuerpos con photoshop" se podían ver en publicaciones de mujeres como Selena Gomez, Ashley Graham y ahora último, Demi Lovato, quien compartió una foto de su cuerpo con celulitis.

A este fenómeno se sumó la cantante estadounidense Noah Cyrus, quien anunció a sus fans lo "difícil que es aceptarme tal como soy".

La hermana de Miley Cyrus dejó ver a su fanaticada una imagen de ella llorando acompañada de un sentido texto: "Es difícil para mí amar a quien veo en el espejo. Tengo inseguridades y lucho con el amor propio. Estoy creciendo, intentando mejorar. Esta es mi cara, este es mi cuerpo ¡y me encantará! ".

"Aunque puedes sentirte solo si estás pasando por estas luchas y yo también. No estás solo, esta publicación fue para las personas con las mismas dificultades”, concluyó.

Recordemos que respecto a su último video clip publicado en Youtube, la hermana de Miley Cyrus señaló: “Escribí esto sobre un momento en que sentía que no equivalía a nada para alguien y nunca me sentía lo suficientemente bueno para él. Me quedé con el miedo a la ruptura del corazón aunque mi corazón ya estaba en un millón de pedazos. De todos modos, ahora está aquí una parte de mi vida que tuvo un gran impacto en mí”.