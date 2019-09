La polémica por meme “gordofóbico” de la actriz Daniela Palavecino

Daniela Palavecino, actriz y comediante que se hizo conocida por videos virales en su Instagram, esta vez publicó una imagen donde en tono humorístico puso un "antes y después" de las celebraciones de Fiestas Patrias.

"Lo comido y lo bailado no lo quita nadie", escribió Palavecino junto a una foto donde editó su cuerpo de delgado a uno gordo. Mientras algunos cibernautas lo tomaron con humor, otros criticaron que sería una burla a las personas con sobrepeso.

“Siempre te excusas detrás del ‘humor es humor’ (…) pero tienes una red social con una gran cantidad de seguidoras, quizás niñas que están en pleno desarrollo físico como mental y creo que deberías ser más responsable con tu contenido”, fue uno de los comentarios destacados entre las y los cibernautas que increparon a Palavecino.

En su defensa, la autodenominada "Reina de los memes" respondió: "No estoy arrepentida de este contenido porque creo que no tiene nada que ver con burlarse de alguien. El problema es cuando sacan de contexto y están inmers@s en una realidad y lo que quieren ver. Eso es muy injusto a mi parecer”.

En paralelo la comunicadora y modelo XL, Antonia Larraín, compartió en su Instagram la humorada de Palavecino pero desde una perspectiva de autoaceptación.

“Yo a los 16, odiándome, sin poder mirarme al espejo, encontrándome asquerosamente gorda, fea, poco digna de amor y respeto. Viviendo a dieta y controlando todo lo que comía”, escribió Larraín en la imagen de la izquierda.

Mientras que en la otra escribió: “Yo ahora queriéndome. No suicida, haciendo deporte porque me gusta y no porque viene el verano, sabiendo que soy digna de respeto y amor independiente de mi talla”.

Cabe recordar, que no es primera vez que la actriz Palavecino recibe duras críticas por su humor, el cual es tildado de "superficial", "machista" y "gordofóbico". Además, la actriz también es recordada por el episodio de acoso al actor Diego Boneta.