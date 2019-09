DT José Letelier se defiende tras acusación por “actitudes indebidas”: “Una jugadora recibió mensajes que supuestamente eran de mi esposa”

Este miércoles la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) en conjunto con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), enviaron una carta a la ANFP acusando a José Letelier, actual director técnico de la selección nacional, de “actitudes indebidas” hacia una de sus jugadoras.

Tras la acusación, Letelier conversó con radio Cooperativa y aseguró estar aún desinformado y no quiere declarar hasta informarse bien. "Tengo que conversar primero de qué se trata y primero me tengo que informar y ver en qué tema llegó esa carta. Y sobre eso yo tendré que dar mi versión al respecto. Antes de eso yo no te puedo manifestar nada", aseguró.

Este era el panorama hasta esta jornada, ya que el estratega chileno rompió el silencio y desclasificó una confusa situación que -a su juicio- podría ser la causante toda esta controversia.

“Lo único extraño que ocurrió es que durante el Mundial una jugadora recibió mensajes que supuestamente eran de mi esposa. El tema lo abordé de inmediato, me enteré de qué se trataba y traté de solucionarlo”, indicó José Letelier en conversación con El Mercurio.

“Ofrecí las disculpas del caso a la futbolista por lo que pudiera haberle correspondido si el hecho hubiese sido cierto. Fue algo que no se condice con las acusaciones formuladas”, agregó el seleccionador.

Letelier no profundizó en el contenido del mensaje pero señaló que tan pronto como se conoció el hecho, él y las personas involucradas conversaron y tomaron cartas en el asunto.

“Fue un mensaje desafortunado. Primero tenía que cerciorarme si tenía que ver con alguna persona cercana a mí y que afectaba a la relación matrimonial. En ese contexto fue abordado y solucionado, y no incurría a ningún hecho que pudiese haber generado estas acusaciones sobre mí. La jugadora, yo, y la persona involucrada lo tenemos claro”, añadió.

Finalmente, el ex futbolista quiso dejar en claro que su relación con las jugadoras jamás ha ido más allá de los límites que establece el ámbito profesional, descartando de raíz -y ante la insistencia- algún tipo de affaire con alguna de sus dirigidas.

“Yo no provoqué nada y no tengo por qué asumir un costo que no merezco. No he tenido ningún problema de acoso ni de ningún tipo, nunca he tenido una relación con una futbolista, siempre he sido intachable”, agregó.

“Nunca he tenido una relación de ese tipo, yo tengo muy buena relación con todas las jugadoras de fútbol femenino. Siempre hay alguna dificultad porque alguna jugadora no juega, porque el próximo años quizás no sea considerada, o por la forma de trabajar”, sentenció.