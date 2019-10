Ley de Unión Civil: Casi el 80% de las uniones han sido celebradas por parejas heterosexuales

En total son 28.033 las uniones que han ocurrido desde el 22 de octubre de 2015, cuando Virginia Gómez y Roxana Ortíz, se convirtieron en la primera pareja de mujeres lesbianas en el país en celebrar una unión civil y en ser reconocidas por el Estado de Chile como una familia ante la ley.

Del total de uniones 21.951 (78%) corresponden a parejas heterosexuales y 6.082 (22%) a homosexuales. De éstas últimas el 51% fueron celebradas por hombres gay y un 49% por personas lesbianas.

La mayoría de las uniones civiles se han realizado en las regiones Metropolitana (41,9%),de Valparaíso (14.9%) y de Antofagasta (6.8%) las que concentran más del 60% de todas las ceremonias. Mientras que las regiones donde menos uniones se han llevado a cabo son las de Magallanes (1,2%), de Ñuble (0,6%) y la de Aysén (0,4%).

A cuatro años desde su entrada en vigencia, el director jurídico de Fundación Iguales, Jorge Lucero, reconoció el valor de esta institución por ser “la primera en el país que entregó reconocimiento y cierta protección a las familias constituidas por parejas gays y lésbicas ante el Estado chileno”, pero insistió en la urgencia e importancia de avanzar hacia la aprobación del matrimonio igualitario.

“La unión civil no es lo mismo que el matrimonio”, afirmó Lucero, “hay una falencia considerable en los derechos a los que pueden acceder las parejas del mismo sexo que no podemos seguir ignorando” y agregó que “en Chile hoy se está invisibilizando a las familias diversas y esa invisibilidad se perpetúa cuando las instituciones no evolucionan de acuerdo a la realidad de las personas y es por esto que hoy es más necesario que nunca que se apruebe el matrimonio igualitario”.

Durante este mismo periodo en Chile se han realizado 286.604 matrimonios, lo que da cuenta de lo arraigada que está esa institución en la cultura nacional y refuerza la importancia de que las parejas del mismo sexo puedan tener acceso a él, para contar con los mismos derechos que las parejas de distinto sexo, que actualmente tienen la opción de celebrar ambos contratos.