NiñasNoMadres, el viral con que Miles Chile busca crear conciencia sobre la Ley de Aborto

“La niña que quería adoptar” suma más de 20 mil reproducciones en menos de 24 horas. La pieza audiovisual, disponible en todas las redes sociales de Miles Chile, busca concientizar sobre la causal violación de la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el alto número de médicos que se declaran objetores de conciencia en caso de embarazos producto de violencia sexual. Paloma Salas, Jani Dueñas, Alejandra Valle, Francisca Gavilán, Fernanda Pinilla, Daniella Cicardini y Giorgio Jackson son algunas de las personalidades públicas que han compartido el potente mensaje de Corporación Miles. También se han sumado otras organizaciones de la sociedad civil, como Todo Mejora y OTD Chile, además de la Red de Actrices Chilenas y Ruidosa Fest.

Bajo el hashtag Niñas No Madres, el video muestra el caso de Fernanda, una niña de 15 años, que quiere adoptar. Va a distintos centros del SENAME y en todos la respuesta es la misma: no puede legalmente, porque es niña, porque es menor de edad. Esto se contrapone a lo que sucede en los hospitales públicos donde un 51% de los médicos obstetras se declara objetor de conciencia en la causal de violación y no le garantizan el acceso de esta prestación a niñas ni a mujeres. Es decir, ellos creen que una niña debería ser mamá, aunque sea menor de edad e incluso aunque la hayan violado.

“Por eso en Miles tratamos de hacer este experimento que para algunos puede ser absurdo. Pero así de absurdo es plantear que una niña está obligada a ser madre”, dicen desde Corporación Miles.

“Con este viral buscamos abrir el debate en relación a este tema para que en el Congreso se hagan modificaciones a la actual ley de aborto en tres causales, que ha tenido diversos problemas desde su implementación, y que realmente se le dé garantía de acceso a niñas y mujeres”, acotan.