“Estamos viviendo en un Chile muy polarizado”: ministra Plá denuncia amenazas e insultos contra ella y su familia

Durante la sesión de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, a la que asistieron representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la ministra Isabel Plá, la autoridad denunció haber sufrido amenazas e insultos hacia ella y su familia.

“Estamos viviendo en un Chile muy polarizado, no nos estamos escuchando, yo hablé y condené y dije Tolerancia 0 a todas las violencias 10 días antes”, expresó la ministra, quien ha sido criticada por su silencio a la hora de defender a las mujeres violentadas en estas tres semanas de estallido social.

Según Plá, ella sí habló del tema, incluso antes del caso de las dos carabineras heridas por una bomba molotov, cuando emitió un tuit de condena, que fue duramente cuestionado por distintos sectores feminista por no haber hecho lo mismo con otros casos.

Diputadas "con gusto a poco"

Frente a esta situación, la diputada socialista Maya Fernández, integrante de la comisión, manifestó que “no queremos que nadie sea amenazado en su vida, ni su familia, eso es para cualquier persona, pero hay que decir que se extrañó su voz por las mujeres que han sido violentadas sexualmente, menores de edad, estudiantes que en las comisarías han sido desnudadas, que son hechos graves de violación a los derechos humanos”.

“Escuchar esta sesión y escuchar a la ministra deja con un gusto a poco. De partida las justificaciones que da obviamente que no dan el ancho para el silencio que ella guardó frente a esta gravedad de violaciones de derechos humanos, en particular cuando ella es la ministra de la Mujer, debería haber puesto su cargo en función de proteger los intereses de las mujeres, de las niñas y de la comunidad LGBTIQ+”, expresó la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), también integrante de la Comisión de Mujeres.

Sobre las medidas que ha tomado el Gobierno frente a los casos de violencia que han sufrido las mujeres en el contexto de las manifestaciones, la diputada y presidenta de la comisión, Camila Vallejo (PC), dijo que “lo que nosotros necesitamos son medidas para que la vulneración y violación a los derechos humanos en nuestro país contra mujeres, niñas y adolescentes pare y si es que la ministra tomó acciones la verdad es que no están siendo tampoco efectivas, porque los casos de violencia y tortura sexual siguen sucediendo en nuestro país día tras día, no han bajado incluso han ido aumentado, por lo tanto el Estado no está cumpliendo”.

Vallejo espera convocar a una nueva sesión, porque a su juicio esta no fue suficiente para ver acciones concretas sobre la protección de las niñas y las mujeres del país.